Куда идти в Москве в октябре: маркет Win-Win, дейтинг-вечеринка, курсы шитья и еще 20 идей

Пьеса Александра Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» была написана в тюрьме, где автор оказался по обвинению в убийстве своей возлюбленной Луизы Симон-Деманш. Чтобы отвлечься, писатель придумал историю об обаятельном шулере Кречинском, чьи выходки всколыхнули в Москву XIX века. В спектакле действуют и сам Сухово-Кобылин, и персонажи его произведения. А вопросы, о которых задаются создатели постановки, вечные: какова цена успеха? где лучше согласиться на компромисс? и на что готов человек, чтобы спасти собственное положение?