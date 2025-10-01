Куда идти в Москве в октябре: маркет Win-Win, дейтинг-вечеринка, курсы шитья и еще 20 идей

Вечеринки
internetghetto x core
3 октября, в клубе Rndm, 18+
Лейблы Core и Internetghetto объединились на одну ночь, чтобы показать, как звучит электронная музыка, рожденная в цифровой среде. В лайнапе — Maxim Moloko, Broosnica, Summer of Haze, Krbss, Saburov, Nest, Chaika, Lera Raevskaya и Denis Cord.
«Последниий танец»
4 октября, в Öz Kebab
Прощальная вечеринка закрывающегося стритфуд-проекта под мостом на «Красном Октябре». Начнется все с конкурса граффити-художников, который стартует в 13.00. «За свое имя и Öz Kebab будут лить легенды улиц: KGS, ИСК, SAR, MDT, 731, RNG, Word, TSM, TAs, Ubix, NoWe, KGM, EXE», — подчеркивают организаторы. Вечерняя программа стартует в 20.00 и плавно перетечет за полночь. Свои сеты отыграют Sasha Khizhnyakov, Sofia Rodina и Kovyazin D. А на следующий день мангал-кафе ждет всех на финальный похмельный перекус, перед тем как окончательно захлопнуть двери.
Monasterio Rave
10 октября, место будет анонсировано в день проведения, 18+
Одна из главных вечеринок осени. В лайнап попали не только артисты со всей страны, но и гости из других стран, среди которых Wacky Kid из Бразилии и Hush & Sleep из Нидерландов. На главной сцене состоится мировая премьера проекта Atmos от культового видеографа Alex Verhalle и Inquisitor. А на второй ожидаются девятнадцать часов безостановочной музыки от резидентов Monasterio и друзей клуба, включая уникальные back-to-back-сеты.
Opera vol.20
11 октября, в клубе Bounce, 18+
Не просто вечеринка, а микс музыки, моды и спорта. На главную сцену выйдут Alphadog из Израиля, дуэт M.E.G x Nerak, а также Kiida, Highlite, Nelli. Помимо диджей-сетов гостей ждут показы модных коллекций и поединки Федерации кхмерского бокса – традиционного камбоджийского единоборства.
«Братания»
11 октября, в ДК «Кристалл», 18+
Музыкальный продюсер Wasta готовит вечеринку совместно с лейблом System 108. Летом они уже выпустили первую компиляцию с участием продюсеров со всей страны, а теперь Wasta и System 108 представят работу на большом танцполе. В программе секретный гость, имя которого раскроют в день вечеринки.
Стендапы
Гастростендап
4,15, 25 октября, на площадке Odmo Space, 18+
Осенние вечера в старинном особняке Морозовых на «Китай-городе» с авторским ужином от шефа и живыми выступлениями комиков. Список участников и меню станут известны ближе к мероприятию.
«Клуб последних джентльменов»
4, 18 октября, в Standup Club на «Трубной», 18+
Собрание мастеров комедии, где обсуждают свежие новости, спорят о глобальных вопросах, поддерживают традиции истинного джентельменства и делают все выше перечисленное с юмором.
Спектакли
«Молодость все простит»
10, 11 октября, в Театре на Таганке, 16+
Новый спектакль по роману Алексея Иванова «Общага-на-Крови», поставленный режиссером Александром Карпушиным. История разворачивается в двух комнатах студенческого общежития, где живут Ванька, Игорь, Леля и Неля. Их размеренную, наполненную дружбой, любовью и похмельем жизнь нарушает появление Льва Мышкина — тихого отличника, которому суждено пройти ускоренный курс взросления под руководством соседей.
«Пурга»
18 октября, в Театре на Таганке, 16+
Еще одна премьера — постановка Виктора Трегубова о человеке, застрявшем в северном городе. По сюжету офисный сотрудник отправляется в командировку и внезапно оказывается в ловушке. Он мечтает вернуться домой — в теплую московскую квартиру. Только медведь перегрыз кабель, GPS потерял сигнал, таксисты не везут в аэропорт, а надвигающаяся пурга вот-вот накроет город. Вырваться из предлагаемых обстоятельств не получается, остается только их отрефлексировать.
«Доктор Живаго»
23, 24 октября, в театре «Около дома Станиславского», 16+
Ученица Юрия Погребничко Саша Толстошева перенесла на сцену роман Бориса Пастернака и превратила его то ли в спектакль-сновидение, то ли в воспоминание о давно ушедших событиях. Режиссер все же сохранила характерную для Пастернака поэтическую картину мира, где сюжет — цепочка случайностей, а смысл жизни — любовь.
«Свадьба Кречинского»
30, 31 октября, в Театре сатиры, 12+
Пьеса Александра Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» была написана в тюрьме, где автор оказался по обвинению в убийстве своей возлюбленной Луизы Симон-Деманш. Чтобы отвлечься, писатель придумал историю об обаятельном шулере Кречинском, чьи выходки всколыхнули в Москву XIX века. В спектакле действуют и сам Сухово-Кобылин, и персонажи его произведения. А вопросы, о которых задаются создатели постановки, вечные: какова цена успеха? где лучше согласиться на компромисс? и на что готов человек, чтобы спасти собственное положение?
Еда
If
В If обновили меню. В разделе «иф-маффинов» из новинок — «Иф Тейсти» с двумя говяжьими смеш-котлетами, «Изи Фреш», где к говяжьей котлете добавили креветки, а также «Публика Гольтье» с джемом из бекона. Для вегетарианцев придумали «иф-маффин» «Вегги» с растительной котлетой, острым домашним майонезом, маринованным луком, соусом гуакамоле, кинзой и узбекскими томатами.
Помимо классического батата фри с пряным чесночно-сырным соусом, подают теперь и вариацию с мелкой крошкой из тархуна и эстрагона, который сервируют с банановым кетчупом. А раздел десертов пополнил бананово-ванильный пудинг с крошкой домашнего печенья.
Stolovaya
На осенний сезон Stolovaya превратилась в бургерную с фастфудом и тапасами, но для фанатов котлеток с пюрешкой и мини-чебуреков оставили раздел Stolovskoye. К основному меню добавились семь бургеров, «заряженный» картофель фри, стрипсы и луковые кольца в авторском прочтении шефа Лопатина.
Avero mio
Новый итальянский ресторан на Петровке. Вдохновением для заведения стала легенда о Маурицио Веро — итальянце из Болоньи, который в XIX веке держал здесь лавку специй, вин и кулинарных книг. В меню разные виды карпаччо и тартаров, брускетты, салаты с крабом, костный мозг с трюфелем, аранчини с пармой, казаречче с томлеными щечками, шея бычка с картофельным гратеном и другая разнообразная «Италия».
Arrurru
4 октября на Остоженке откроется андерграундный ресторан мексиканской уличной еды. В интерьере свечи в окружении черепов калаверас и сакральных символов, а в меню — горячие тако и буррито.
Historia
В октябре в Historia можно попробовать осеннее меню от бренд-шефа Тимура Исмайлова. Среди новинок — салат с крабом, авокадо и клубникой в цитрусовом соусе, севиче из гребешка с маринованным имбирем и азиатской заправкой, стейк-салат с пастернаком и дайконом, спагетти с осьминогом, мидиями и вонголе и лингвини со страчателлой и щучьей икрой.
Sage
До 14 октября в ресторане действует специальное меню от ресторатора Владимира Перельмана и издателя ресторанного гида «Вкусономика» Алексея Поликарпова. С 9.00 до 15.00 подают изысканные гастрономические завтраки и бранчи. В числе блюд — мягко сваренное яйцо со спаржей, горохом и черной икрой, блин с крабом и муссом из пармезана, а также фуа-гра с инжиром и малиновым гелем.
И еще кое‑что
«Экскурсия по „московскому Монмартру“ с посещением мастерских»
4, 12 и 25 октября, у метро «Петровский парк», выход 4, 12+
Экскурсия от «Москвы глазами инженера». Здесь расскажут о городке художников на Масловке, где в двадцатые годы прошлого века задумали построить настоящий корабль искусств со всеми удобствами для творцов. Проект полностью не реализовали, но более сотни мастерских работают по сей день. Гид расскажет, как на Масловке рождались творческие династии, где сохранился последний дореволюционный дом и какой трамвай курсировал ровно век.
Win-Win
11, 12 октября, в Центре современного искусства «Винзавод»
Маркет современного искусства, где галереи встречаются с независимыми художниками, а коллекционеры с теми, кто только делает первые шаги в арт-мире. Здесь можно купить произведения напрямую у авторов, найти редкие книги, поддержать творческие объединения и открыть новые имена.
Курс «Наивное шитье»
5, 19, 26 октября, в «Доме Липы»
Цель занятий — научиться шить трендовые вещи легко, без сложных выкроек и замеров. «Даже если вы никогда не держали в руках швейную машинку, на курсе вы быстро освоите шпульку и лапку», — подчеркивают организаторы. За четыре урока (по 3–4 часа) каждый участник сделает три изделия: сумку, тельняшку и стеганую жилетку. У каждого будет своя машинка, выбор тканей и необходимые материалы.
Лекция «Чайная культура России: лекция, дегустация и игры»
15 октября, в «Доме Липы»
В этот день искусствовед и этнограф Анастасия Некрасова расскажет, как чай стал главным напитком России, почему зеленая разновидность напитка оказалась на пике популярности и как вокруг чайной культуры возник поселок миллионеров.
Гости также смогут попробовать необычные десерты: ландрины с шампанским, мятой и арбузом, исландский мох, пряники по старинным рецептам (калужский и вяземский), а также желудевый кофе с трюфелями из цикория.
«Кисскотека Big Edition»
18 октября, TAU, 18+
Вечеринка знакомств на 1500 гостей от проекта «Поцелуйный клуб». В программе — авторские дейтинги, квесты и задания на смелость, перформансы и фотозоны, танцпол с DJ-сетами и даже внутренняя валюта для игр и флирта.
Ретроспектива «Надежда Кошеверова. Сказки для взрослых и детей»
с 21 сентября по 19 октября, кинотеатр «Художественный»
В кинотеатре «Художественный» покажут пять фильмов главной киносказочницы Советского Союза Надежды Кошеверовой. Среди них — «Золушка», «Соловей», «Старая, старая сказка», «Тень» и «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».
Международный музыкальный фестиваль ArsLonga
11–19 октября
В этом году музыкальный фестиваль ArsLonga отмечает 25-летний юбилей. По такому случаю идейный вдохновитель проекта, пианист Иван Рудин, подготовил особую программу,
Открытие состоится уже 11 октября в Большом зале Консерватории, где пианист Жуй Мин и МГСО под управлением Рудина исполнят известные произведения Чайковского, в том числе и Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 15 октября там же прозвучат сочинения Брамса: на сцену выйдут скрипач Никита Борисоглебский, дирижер Александр Рудин и оркестр. А 19 октября Денис Мацуев исполнит Второй концерт Рахманинова вместе с МГСО под управлением Ивана Рудина.