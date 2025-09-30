Куинджи, Курехин и «Киса»: чем заняться в Петербурге в октябре-2025

Свою новую работу режиссер Дмитрий Крестьянкин посвятил первым космонавтам, чьи имена нам могут быть даже неизвестны, — собакам. С их помощью тестировали оборудование, на них испытывали технологии выживания в невесомости, они отдавали свои жизни за космическое будущее людей. «Звездные псы» — это спектакль-размышление о том, что важнее: абстрактные идеалы или конкретная любовь, жизнь будущая или жизнь сегодняшняя.