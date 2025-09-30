Петербург

Куинджи, Курехин и «Киса»: чем заняться в Петербурге в октябре-2025

Шедевры Матисса, Пикассо и других мастеров парижской школы, «Новые городские художники» и Parazit в лице Игорем Плотниковым, «Звездные псы» Дмитрия Крестьянкина и «Киса» Семена Серзина, выступления рок-звезды академической музыки Ильи Папояна и любимцев соцсетей Ay Yola — рассказываем, чем заняться в Петербурге во второй месяц осени.

Выставки

«Архип Куинджи. Иллюзия света» (0+)

до 30 марта в Русском музее 

Архип Куинджи. Ночное
© Русский музей

«Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи. Куинджи — художник света», — утверждал Илья Репин. Оценить мастерство пейзажиста можно на масштабной ретроспективе, где собрали более двухсот произведений: от первых до самых известных работ из коллекции Русского музея вроде «Лунной ночи на Днепре», «Ладожского озера», «Радуги» и «Ночного». 

Архип Куинджи. Иллюзия света
Выставка в Санкт-Петербурге / до 30 марта
Мемориальная экспозиция памяти Сергея Курехина (16+)

бессрочно в ЦСИ им. Сергея Курехина на Васильевском острове

© Центр современного искусства имени Сергея Курехина

Центр современного искусства имени Сергея Курехина вернулся на Васильевский остров — в бывший кинотеатр «Прибой», который реставрировали почти десять лет. На первом этаже разместилась экспозиция-посвящение Капитану: в двух залах «музыкальной гостиной» представлены личные вещи, книги, графика, декорации и костюмы «Поп-механики», а также круглосуточная звуковая инсталляция с музыкой Курехина.

«Скажи, кто твой друг» (0+)

до 24 октября в Joy Gallery

«Nintendo», Марина Монка
© Joy Gallery

«Новые городские художники» — арт-объединение авторов с непростым бэкграундом, не имеющих практической возможности рассказать о своем творчестве по разным причинам: кто-то живет в интернате, а кто-то физически не может говорить. Выставка «Скажи, кто твой друг», оформлением которой занимался художник Максим Има, представляет шесть лет работы «Новых городских»: от текстоцентричных картин Zoika до ярких полотен Марины Монки.

«Мясорубка» (16+)

до 12 октября в EggzGallery

© EggzGallery

Один из самых известных художников объединения Parazit Игорь Плотников радикально рассуждает на тему человеческого тела. В его работах оно предстает ареной жизни и смерти, машиной боли и наслаждения, материей, проходящей через бесконечный цикл рождения, разрушения и обновления.

«Фрагменты эпох» (0+)

до 11 января 2026 года в МИСП

«У зеркала», Юрий Пенушкин
© Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков

Новый корпус МИСПа — первый государственный музей современного искусства в России. Дебютная выставка представляет малую часть (более сотни из двенадцати тысяч работ!) коллекции музея: петербургское искусство как из 2000-х и 2010-х годов, так и прошлого века. Нет ни четкой хронологии, ни проблематики, ни разделения на официальное и неофициальное — все произведения рассматриваются как свидетельства эпохи.

Фрагменты эпох
Выставка в Санкт-Петербурге / до 11 января
«Сальвадор Дали. Тайнопись» (6+)

с 10 октября в культурном квартале «Брусницын»

© Арт-центр

Более пятидесяти листов великого мистификатора вошли в экспозицию выставки «Тайнопись». В их числе литографии из серии «Кармен» 1968 года, двенадцать работ по «Алисе в Стране чудес», а также иллюстрации к повести Педро де Аларкона «Треуголка», выполненные в технике ксилографии в 1958 году. 

Сальвадор Дали. Тайнопись
Выставка в Санкт-Петербурге / до 31 мая
«Жизнь замечательных собак» (12+)

до 10 ноября в Мраморном дворце

Анна Остроумова-Лебедева. Портрет Сергея Лебедева
© Русский музей

Грандиозная и исключительная в своем роде выставка: абсолютно все залы Мраморного дворца заполнены собаками! В экспозицию вошли более четырехсот произведений из собрания ведущих музеев, а также частных коллекций: живопись, графика, скульптуры, фотографии и арт-объекты. А Саша Браулов, Анатолий Белкин, Сергей Хеато, Антонина Фатхуллина, Константин Решетников и Владимир Net специально создали новые работы, чтобы показать, какая она — «Жизнь замечательных собак» в современном искусстве.

Жизнь замечательных собак
Выставка в Санкт-Петербурге / до 10 ноября
«Шедевры мастеров Парижской школы» (6+)

до 15 февраля 2026 года в Bashmakov Gallery

© Bashmakov Gallery

Что объединяет Вламинка с Матиссом, Миро с Шагалом, Делакруа с Шемякиным? География — все они представители «Парижской школы», которые жили и работали в районах Монпарнаса и Монмартра. В галерее на территории «Ленполиграфмаша» показывают более ста графических и скульптурных работ тридцати художников — по словам кураторов, уникальные произведения, взятые из Эрмитажа и частных коллекций по всему миру. 

Шедевры мастеров парижской школы
Выставка
«Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области» (16+)

до 23 ноября в Музее Фаберже

«И лето прошло», Вячеслав Грачев
© Музей Фаберже

В Музее Фаберже показывают живопись, графику, арт-фотографию, скульптуру и объекты художников из Нижнего Новгорода и области: от пейзажей классиков Боголюбова и Юона до контемпорари-арта группы «Провмыза» и стрит-арта от команд «Той» и Bomse. 

Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области
Выставка в Санкт-Петербурге / до 23 ноября
[мамахуху] (12+)

до 12 октября в Sobo Gallery

© Sobo Gallery

Маресий Иващенко, выпускник Московской школы фотографии и мультимедиа имени Ро‌дченко, представил в галерее Лизы и Александра Цикаришвили новейшую серию снимков, сделанных во Владивостоке. В ее основе — китчевые штампы современной поп-культуры, положенные на быт приморского городка, полного отшельников, мудрецов, поэтов, изгнанников и разбойников.

Маресий Иващенко. [мамахуху].
Выставка в Санкт-Петербурге / до 12 ноября
«Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных» (16+)

с 17 октября в KGallery

«Дафнис и Хлоя», Виктор Борисов-Мусатов
© Пресс-служба KGallery

Впервые широкой публике представят полное собрание работ, в течение последних ста лет хранившиеся в семье Куниных. Среди сорока живописных и ста девяноста графических экспонатов — произведения Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Бенуа, Николая Рериха и Зинаиды Серебряковой. 

Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных
Выставка в Санкт-Петербурге / до 8 марта
«Арт-ферма» (6+)

до ноября в «Царском Селе»

© Государственный музей-заповедник «Царское Село»

После двенадцати лет реставрации в «Царском Селе» открылась «Императорская ферма» — здание, построенное в начале XIX века для экспериментов с природой и сельским хозяйством. Теперь здесь будет лаборатория, где исследуют «культурные коды, биологических форм и алгоритмов искусственного интеллекта» — и первыми это сделали магистранты Art & Science Университета ИТМО. 

«Федор Васильев. К 175-летию со дня рождения» (0+)

до 26 января 2026 года в Михайловском замке Русского музея

Федор Васильев. В церковной ограде. Валаам.
© Русский музей

Федор Васильев — ученик Ивана Шишкина и «самородок русского пейзажа», который, прожив всего двадцать три года, вошел в историю искусства как основоположник лирического направления русской пейзажной живописи. Выставка в Русском музее — первая за пятьдесят лет возможность увидеть его работы почти в полном объеме: в экспозицию вошли более ста произведений из музейных и частных собраний. 

Федор Васильев. К 175-летию со дня рождения
Выставка в Санкт-Петербурге / до 26 января
Театр

Спектакль «Мой друг Лапшин» (16+)

22 октября на Новой сцене Александринского театра

© Александринский театр

Режиссер Елена Павлова поставила спектакль по мотивам повести Юрия Германа «Лапшин» и фильма Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». Как и в первоисточниках, в нем несколько сюжетных линий, но ни одна из них не является центральной. Даже реплики — не главное: они уравнены со звуками шагов, передвигаемых стульев, тиканья часов, обрывков мелодий, песен, кусочков оперных арий, барабанной дроби.

Мой друг Лапшин
Спектакль / октябрь - ноябрь
Спектакль «Звездные псы» (12+)

9 октября в Театре на Литейном 

© Театр на Литейном

Свою новую работу режиссер Дмитрий Крестьянкин посвятил первым космонавтам, чьи имена нам могут быть даже неизвестны, — собакам. С их помощью тестировали оборудование, на них испытывали технологии выживания в невесомости, они отдавали свои жизни за космическое будущее людей. «Звездные псы» — это спектакль-размышление о том, что важнее: абстрактные идеалы или конкретная любовь, жизнь будущая или жизнь сегодняшняя. 

Звездные псы
Спектакль
Спектакль «Орестея»

18 и 19 октября в Театре на Садовой (экс «Приют комедианта») 

© Театр на Садовой

Мифологический сюжет Эсхила выпускник Валерия Фокина Глеб Черепанов переносит в будущее после глобальной катастрофы, сужая историю до единственной семьи, оставшейся на планете Земля. Эта параллельная реальность встречается с отрывками из пьесы Жан-Поля Сартра «Мухи», а драматический театр — с элементами балета, поставленными хореографом Юрием Смекаловым. 

Спектакль «Свои люди — сочтемся» (16+)

10 и 11 октября в МДТ — Театре Европы 

© МДТ — Театр Европы

С ранней пьесы Островского, которую не слишком жалуют режиссеры, началась самостоятельная жизнь молодого постановщика Льва Додина в Ленинградском ТЮЗе в 1973 году. Теперь он возвращается к истокам и ставит ее вместе со своими учениками из Молодой студии: Анастасией Рождественской, Софьей Запрожской, Инессой Серенко, Семеном Козловым, Степаном Абрамовым, Ярославом Васильевым, Анастасией Бубновской и Даниилом Куликом. 

Балет «Конек-горбунок» (12+)

22 и 23 октября в Мариинском-2

© Мариинский театр

В августе не стало Родиона Щедрина — он ушел из жизни в возрасте девяноста двух лет. В память о композиторе и муже балерины Майи Плисецкой Мариинский покажет балет Щедрина и хореографа Александра Радунского по сказке Петра Ершова, впервые вошедший в репертуар театра в 2009 году. 

Спектакль «Ханума» (16+)

3, 4, 13, 24 октября в «Балтийском доме»

© «Балтийский дом»

Спектакль Льва Рахлина по пьесе Авксентия Цагарели заряжен грузинским колоритом, юмором и музыкой. В центре сюжета — князь Вано Пантиашвили, две свахи, Ханума и Кабато, соперничающие за право устроить его свадьбу, и юный племянник Котэ, который во что бы то ни стало решает этому помешать, потому что безоглядно влюблен в молодую красавицу Сону — возможно, будущую жену князя. 

Ханума
Спектакль / октябрь - ноябрь
Спектакль «Киса»

28 октября в Театре на Садовой (экс «Приют комедианта»)

© Полина Назарова/Театр на Садовой

Актер, режиссер и худрук «Невидимого театра» Семен Серзин поставил «Кису» по мотивам изъятых цензурой глав «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова — и сыграл в спектакле главную роль. Обычно читатели и постановщики представляют разжалованного предводителя дворянства дряхлым стариком, в некотором смысле жертвой Остапа Бендера, но в версии Серзина он юный «мот и бонвиван» похлеще самого великого комбинатора. 

Балет «Анюта» (16+)

26 октября в Мариинском театре

© Мариинский театр

В 1982 году хореограф Владимир Васильев и режиссер Александр Белинский поставили балет по чеховскому рассказу «Анна на шее» специально для телеэкранов. В 1986-м «Анюта», уже с музыкой композитора Валерия Гаврилина, впервые увидела театральную сцену в Неаполе, а в декабре 2023-го была представлена в новой версии в Мариинском театре. 

Музыка

Фортепианный вечер Ильи Папояна (6+)

31 октября в Петербургской филармонии

© Пресс-материалы

Звезда академической музыки Илья Папоян откроет XVI Международный фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира». В программе «Хроматическая фантазия» и Фуга ре минор Баха, Соната № 32 Бетховена, а также пьесы-фантазии для фортепиано и шесть музыкальных моментов Рахманинова. 

Опера «Парсифаль» (16+)

5 октября в Мариинском-2

© Мариинский театр

«Парсифаль» — грандиозная опера-мистерия Рихарда Вагнера, итог его творческих, нравственных и религиозно-философских поисков. Тридцать семь лет, больше половины жизни, понадобилось ему, чтобы реализовать свой замысел. Репертуарная редкость: в России опера идет только в Мариинском театре. 

Концерт Dead Blonde (12+)

12 октября в А2

© Dead Blonde

Арина Dead Blonde и ее «мальчик на девятке» Давид GSPD едут в Петербург, чтобы устроить рейв-спектакль «Перестройка». На первом за долгое время концерте, который станет «самой жаркой дискотекой Северной столицы», обещают новые песни и проверенные временем хиты. 

Dead Blonde
Концерт / октябрь
Концерт Ay Yola (16+)

22 октября в «Космонавте» 

© Ay Yola

Этой весной трек трио из Башкирии — солистки Адель Шайхитдиновой, ее отца Руслана Севера и Рината Рамазанова — завирусился в соцсетях и стал трендом: под звук из «Homay» тысячи девушек рассказывают об истории своего рода. В своем творчестве Ay Yola оживляют древний эпос, чтобы ты мог услышать зов предков и почувствовать их силу в своем сердце.

Вечеринка Zero Gravity (18+)

4 октября в клубе Blank

© Blank

Высаживаемся на планете Blank для изучения феномена Zero Gravity. Все уже подготовлено: мощные звуковые комплекты, световые экраны и лазерные сети, зона регенерации для тактильных переговоров, а также AloxaBaby, Unbalance и гости с Ибицы 108 Live in Concert в лайнапе. 

В городе

Премьерный показ фильма «Двое в одной жизни, не считая собаки» (16+)

© Киностудия «Сентябрь»

Мелодрама «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева рассказывает о жизни двух петербургских стариков-интеллигентов, мужа и жены — их играют Светлана Крючкова и Александр Адабашьян. Они детьми пережили блокаду Ленинграда, уже их дети уехали строить свои жизни, поэтому сейчас герои втроем: он, она и их верный пес. 

Ретроспектива «Сумерек» (14+)

с 1 октября по 1 ноября в «Синема 5» (ТЦ «Шкиперский молл») 

© Summit Entertainment

Напеваем «хоа-хоа-хоа-хоа-хоа» и пересматриваем легендарную серию фильмов по книгам Стефани Майер, на котором выросло не одно поколение Белл, Эдвардов и Джейкобов — как минимум в душе! Покажут все пять фильмов: «Сумерки» (1 и 4 октября), «Новолуние» (8 и 11 октября), «Затмение» (15 и 18 октября), «Рассвет. Часть 1» (22 и 25 октября) и «Рассвет. Часть 2» (29 октября и 1 ноября). 

