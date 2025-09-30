Куинджи, Курехин и «Киса»: чем заняться в Петербурге в октябре-2025

«Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи. Куинджи — художник света», — утверждал Илья Репин. Оценить мастерство пейзажиста можно на масштабной ретроспективе, где собрали более двухсот произведений: от первых до самых известных работ из коллекции Русского музея вроде «Лунной ночи на Днепре», «Ладожского озера», «Радуги» и «Ночного».
Мемориальная экспозиция памяти Сергея Курехина (16+)
бессрочно в ЦСИ им. Сергея Курехина на Васильевском острове
Центр современного искусства имени Сергея Курехина вернулся на Васильевский остров — в бывший кинотеатр «Прибой», который реставрировали почти десять лет. На первом этаже разместилась экспозиция-посвящение Капитану: в двух залах «музыкальной гостиной» представлены личные вещи, книги, графика, декорации и костюмы «Поп-механики», а также круглосуточная звуковая инсталляция с музыкой Курехина.
«Скажи, кто твой друг» (0+)
до 24 октября в Joy Gallery
«Новые городские художники» — арт-объединение авторов с непростым бэкграундом, не имеющих практической возможности рассказать о своем творчестве по разным причинам: кто-то живет в интернате, а кто-то физически не может говорить. Выставка «Скажи, кто твой друг», оформлением которой занимался художник Максим Има, представляет шесть лет работы «Новых городских»: от текстоцентричных картин Zoika до ярких полотен Марины Монки.
«Мясорубка» (16+)
до 12 октября в EggzGallery
Один из самых известных художников объединения Parazit Игорь Плотников радикально рассуждает на тему человеческого тела. В его работах оно предстает ареной жизни и смерти, машиной боли и наслаждения, материей, проходящей через бесконечный цикл рождения, разрушения и обновления.
«Фрагменты эпох» (0+)
до 11 января 2026 года в МИСП
Новый корпус МИСПа — первый государственный музей современного искусства в России. Дебютная выставка представляет малую часть (более сотни из двенадцати тысяч работ!) коллекции музея: петербургское искусство как из 2000-х и 2010-х годов, так и прошлого века. Нет ни четкой хронологии, ни проблематики, ни разделения на официальное и неофициальное — все произведения рассматриваются как свидетельства эпохи.
«Сальвадор Дали. Тайнопись» (6+)
с 10 октября в культурном квартале «Брусницын»
Более пятидесяти листов великого мистификатора вошли в экспозицию выставки «Тайнопись». В их числе литографии из серии «Кармен» 1968 года, двенадцать работ по «Алисе в Стране чудес», а также иллюстрации к повести Педро де Аларкона «Треуголка», выполненные в технике ксилографии в 1958 году.
«Жизнь замечательных собак» (12+)
до 10 ноября в Мраморном дворце
Грандиозная и исключительная в своем роде выставка: абсолютно все залы Мраморного дворца заполнены собаками! В экспозицию вошли более четырехсот произведений из собрания ведущих музеев, а также частных коллекций: живопись, графика, скульптуры, фотографии и арт-объекты. А Саша Браулов, Анатолий Белкин, Сергей Хеато, Антонина Фатхуллина, Константин Решетников и Владимир Net специально создали новые работы, чтобы показать, какая она — «Жизнь замечательных собак» в современном искусстве.
«Шедевры мастеров Парижской школы» (6+)
до 15 февраля 2026 года в Bashmakov Gallery
Что объединяет Вламинка с Матиссом, Миро с Шагалом, Делакруа с Шемякиным? География — все они представители «Парижской школы», которые жили и работали в районах Монпарнаса и Монмартра. В галерее на территории «Ленполиграфмаша» показывают более ста графических и скульптурных работ тридцати художников — по словам кураторов, уникальные произведения, взятые из Эрмитажа и частных коллекций по всему миру.
«Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области» (16+)
до 23 ноября в Музее Фаберже
В Музее Фаберже показывают живопись, графику, арт-фотографию, скульптуру и объекты художников из Нижнего Новгорода и области: от пейзажей классиков Боголюбова и Юона до контемпорари-арта группы «Провмыза» и стрит-арта от команд «Той» и Bomse.
[мамахуху] (12+)
до 12 октября в Sobo Gallery
Маресий Иващенко, выпускник Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко, представил в галерее Лизы и Александра Цикаришвили новейшую серию снимков, сделанных во Владивостоке. В ее основе — китчевые штампы современной поп-культуры, положенные на быт приморского городка, полного отшельников, мудрецов, поэтов, изгнанников и разбойников.
«Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных» (16+)
с 17 октября в KGallery
Впервые широкой публике представят полное собрание работ, в течение последних ста лет хранившиеся в семье Куниных. Среди сорока живописных и ста девяноста графических экспонатов — произведения Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Бенуа, Николая Рериха и Зинаиды Серебряковой.
«Арт-ферма» (6+)
до ноября в «Царском Селе»
После двенадцати лет реставрации в «Царском Селе» открылась «Императорская ферма» — здание, построенное в начале XIX века для экспериментов с природой и сельским хозяйством. Теперь здесь будет лаборатория, где исследуют «культурные коды, биологических форм и алгоритмов искусственного интеллекта» — и первыми это сделали магистранты Art & Science Университета ИТМО.
«Федор Васильев. К 175-летию со дня рождения» (0+)
до 26 января 2026 года в Михайловском замке Русского музея
Федор Васильев — ученик Ивана Шишкина и «самородок русского пейзажа», который, прожив всего двадцать три года, вошел в историю искусства как основоположник лирического направления русской пейзажной живописи. Выставка в Русском музее — первая за пятьдесят лет возможность увидеть его работы почти в полном объеме: в экспозицию вошли более ста произведений из музейных и частных собраний.
Театр
Спектакль «Мой друг Лапшин» (16+)
22 октября на Новой сцене Александринского театра
Режиссер Елена Павлова поставила спектакль по мотивам повести Юрия Германа «Лапшин» и фильма Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». Как и в первоисточниках, в нем несколько сюжетных линий, но ни одна из них не является центральной. Даже реплики — не главное: они уравнены со звуками шагов, передвигаемых стульев, тиканья часов, обрывков мелодий, песен, кусочков оперных арий, барабанной дроби.
Свою новую работу режиссер Дмитрий Крестьянкин посвятил первым космонавтам, чьи имена нам могут быть даже неизвестны, — собакам. С их помощью тестировали оборудование, на них испытывали технологии выживания в невесомости, они отдавали свои жизни за космическое будущее людей. «Звездные псы» — это спектакль-размышление о том, что важнее: абстрактные идеалы или конкретная любовь, жизнь будущая или жизнь сегодняшняя.
Мифологический сюжет Эсхила выпускник Валерия Фокина Глеб Черепанов переносит в будущее после глобальной катастрофы, сужая историю до единственной семьи, оставшейся на планете Земля. Эта параллельная реальность встречается с отрывками из пьесы Жан-Поля Сартра «Мухи», а драматический театр — с элементами балета, поставленными хореографом Юрием Смекаловым.
С ранней пьесы Островского, которую не слишком жалуют режиссеры, началась самостоятельная жизнь молодого постановщика Льва Додина в Ленинградском ТЮЗе в 1973 году. Теперь он возвращается к истокам и ставит ее вместе со своими учениками из Молодой студии: Анастасией Рождественской, Софьей Запрожской, Инессой Серенко, Семеном Козловым, Степаном Абрамовым, Ярославом Васильевым, Анастасией Бубновской и Даниилом Куликом.
Балет «Конек-горбунок» (12+)
22 и 23 октября в Мариинском-2
В августе не стало Родиона Щедрина — он ушел из жизни в возрасте девяноста двух лет. В память о композиторе и муже балерины Майи Плисецкой Мариинский покажет балет Щедрина и хореографа Александра Радунского по сказке Петра Ершова, впервые вошедший в репертуар театра в 2009 году.
Спектакль «Ханума» (16+)
3, 4, 13, 24 октября в «Балтийском доме»
Спектакль Льва Рахлина по пьесе Авксентия Цагарели заряжен грузинским колоритом, юмором и музыкой. В центре сюжета — князь Вано Пантиашвили, две свахи, Ханума и Кабато, соперничающие за право устроить его свадьбу, и юный племянник Котэ, который во что бы то ни стало решает этому помешать, потому что безоглядно влюблен в молодую красавицу Сону — возможно, будущую жену князя.
Спектакль «Киса»
28 октября в Театре на Садовой (экс «Приют комедианта»)
Актер, режиссер и худрук «Невидимого театра» Семен Серзин поставил «Кису» по мотивам изъятых цензурой глав «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова — и сыграл в спектакле главную роль. Обычно читатели и постановщики представляют разжалованного предводителя дворянства дряхлым стариком, в некотором смысле жертвой Остапа Бендера, но в версии Серзина он юный «мот и бонвиван» похлеще самого великого комбинатора.
Балет «Анюта» (16+)
26 октября в Мариинском театре
В 1982 году хореограф Владимир Васильев и режиссер Александр Белинский поставили балет по чеховскому рассказу «Анна на шее» специально для телеэкранов. В 1986-м «Анюта», уже с музыкой композитора Валерия Гаврилина, впервые увидела театральную сцену в Неаполе, а в декабре 2023-го была представлена в новой версии в Мариинском театре.
Музыка
Фортепианный вечер Ильи Папояна (6+)
31 октября в Петербургской филармонии
Звезда академической музыки Илья Папоян откроет XVI Международный фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира». В программе «Хроматическая фантазия» и Фуга ре минор Баха, Соната № 32 Бетховена, а также пьесы-фантазии для фортепиано и шесть музыкальных моментов Рахманинова.
Опера «Парсифаль» (16+)
5 октября в Мариинском-2
«Парсифаль» — грандиозная опера-мистерия Рихарда Вагнера, итог его творческих, нравственных и религиозно-философских поисков. Тридцать семь лет, больше половины жизни, понадобилось ему, чтобы реализовать свой замысел. Репертуарная редкость: в России опера идет только в Мариинском театре.
Концерт Dead Blonde (12+)
12 октября в А2
Арина Dead Blonde и ее «мальчик на девятке» Давид GSPD едут в Петербург, чтобы устроить рейв-спектакль «Перестройка». На первом за долгое время концерте, который станет «самой жаркой дискотекой Северной столицы», обещают новые песни и проверенные временем хиты.
Этой весной трек трио из Башкирии — солистки Адель Шайхитдиновой, ее отца Руслана Севера и Рината Рамазанова — завирусился в соцсетях и стал трендом: под звук из «Homay» тысячи девушек рассказывают об истории своего рода. В своем творчестве Ay Yola оживляют древний эпос, чтобы ты мог услышать зов предков и почувствовать их силу в своем сердце.
Вечеринка Zero Gravity (18+)
4 октября в клубе Blank
Высаживаемся на планете Blank для изучения феномена Zero Gravity. Все уже подготовлено: мощные звуковые комплекты, световые экраны и лазерные сети, зона регенерации для тактильных переговоров, а также AloxaBaby, Unbalance и гости с Ибицы 108 Live in Concert в лайнапе.
В городе
Премьерный показ фильма «Двое в одной жизни, не считая собаки» (16+)
Мелодрама «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева рассказывает о жизни двух петербургских стариков-интеллигентов, мужа и жены — их играют Светлана Крючкова и Александр Адабашьян. Они детьми пережили блокаду Ленинграда, уже их дети уехали строить свои жизни, поэтому сейчас герои втроем: он, она и их верный пес.
Напеваем «хоа-хоа-хоа-хоа-хоа» и пересматриваем легендарную серию фильмов по книгам Стефани Майер, на котором выросло не одно поколение Белл, Эдвардов и Джейкобов — как минимум в душе! Покажут все пять фильмов: «Сумерки» (1 и 4 октября), «Новолуние» (8 и 11 октября), «Затмение» (15 и 18 октября), «Рассвет. Часть 1» (22 и 25 октября) и «Рассвет. Часть 2» (29 октября и 1 ноября).