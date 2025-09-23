Гид

Оседлать волну и попробовать лучший в Москве эклер: чем заняться в дождливую погоду

Хоть лето и задержалось в Москве до второй половины сентября, осень уже берет свое. Собрали идеи, чтобы не заскучать дома и отлично провести время в городе, несмотря на дождливую погоду.

Для фанатов искусства 

Узнать больше о москвичах прошлого 

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» на ВДНХ

Аполлинарий Васнецов. Старая Москва. Улица в Китай-городе, 1900
©Русский музей

В павильон «Центральный» на ВДНХ привезли 115 экспонатов из постоянной коллекции Государственного Русского музея. Показывают шедевры иконописи (в том числе Андрея Рублева), портреты кисти Серова, исторические полотна Репина. С последними особенно интересно, ведь среди прочих картин выставили масштабное «Торжественное заседание Государственного совета». Гигантская работа (4 на 8,8 метра) иллюстрирует политическое событие, имевшие место в Петербурге, и вроде бы не относится к теме выставки, но, как объясняют организаторы, среди персонажей — множество москвичей конца XIX века. Одних только репинских героев можно разглядывать минут тридцать, а на всю экспозицию уйдет не меньше пары часов. Поэтому в залах павильона получится переждать любой ливень. 

Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея
Выставка в Москве / до 1 февраля
Подробнее на Афише

Вернуться и ворваться в Городок

Музейный центр «Масловка. Городок художников»  

©Алексей Народницкий/Музейный центр «Масловка. Городок художников»

На днях в Москве заработал новый музей, посвященный «столичному Монмартру» — Городку художников на Верхней Масловке.

Идея арт-коммуны рядом с Петровским парком принадлежала Максиму Горькому. Планировалось, что здесь художники забудут о быте и займутся исключительно визуальным оформлением идей светлого коммунистического будущего. Обитатели Городка оказались крайне разноплановыми творцами: среди жильцов были и авангардист Владимир Татлин, и звезда соцреализма Юрий Пименов. В общей сложности в разное время в Городке прописались 1300 художников. 

Пока работает первая выставка «(Не)видимый Город М.», рассказывающая об истории места. Многие экспонаты предоставили потомки вчерашних обитателей мастерских. Получилось уютно и как-то по-семейному.  

Масловка. Городок художников
Подробнее на Афише

Вспомнить уроки истории 

Выставка «Николай I. Идеальный самодержец» в Государственном Историческом музее

©Адольф Ладюрнер. Приход к Зимнему дворцу 1-го батальона лейб-гвардии Преображенского полка 14 декабря 1825 года, 1852
Исторический музей

Исторический музей славится большими экспозициями, посвященными знаменитым персоналиям. Недавно отгремели «Пушкин» и «Ленин», на очереди — один из самых противоречивых правителей России Николай I. Его эпоха — это время восстания декабристов и жесткой цензуры, но одновременно строительства первой железной дороги и золотого века русской литературы.

В экспозиции показывают картины, графику, документы, костюмы, личные вещи императора и знаменитых людей эпохи. А дальше уже каждый сам решает, кем был царь: Николаем Палкиным, как его называли некоторые современники, или «идеальным самодержцем», как вынесли кураторы в подзаголовок.

Николай I. Идеальный самодержец
Выставка в Москве / до 22 июня
Подробнее на Афише

Сравнить авангардистов разных времен

Выставка «Путь к авангарду: диалоги художников в журнале „А — Я“» в центре «Зотов»  

©Даниил Анненков/«Зотов»

На излете семидесятых художник Игорь Шелковский и фотограф Алексей Сидоров придумали периодическое издание, посвященное неофициальному искусству. Один жил в Париже, другой — в Москве, но расстояние не остановило друзей. Журнал создавали по почте — редакция пересылала тексты и изображения через французское посольство. 

«А — Я» рассказывал про русский авангард начала XX века, а также художников-нонконформистов вроде Эрика Булатова. На диалоге творцов разных поколений и построена выставка «Зотова»: показывают отдельные работы Казимира Малевича и Павла Филонова, а также более поздние арт-объекты продолжателей их идей. 

Выставка небольшая, поэтому, если непогода затянется, хватит времени и на соседнюю экспозицию — «Красная Москва. Женщина в большом городе» (до 19 октября). А потом можно съесть фирменную черную вафлю со сливками и ягодами в кафе на первом этаже «Зотова», так явно напоминающую черный квадрат. 

Путь к авангарду: диалоги художников в журнале «А — Я»
Выставка в Москве / до 31 октября
Подробнее на Афише

Разобраться в творчестве Ильи Машкова

Выставка «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной 

Илья Машков. Натюрморт с фарфоровыми статуэтками, 1922
©Третьяковская галерея

До конца октября еще есть шанс успеть на московскую ретроспективу Ильи Машкова. Сооснователь скандального арт-объединения «Бубновый валет» и большой оригинал остался в России после революции, поэтому ближе к тридцатым был вынужден изменить авангарду с соцреализмом. Впрочем, портреты колхозниц и пионерок у Машкова получались не менее талантливыми, чем натюрморты в духе Сезанна.

Как это часто бывает в Третьяковке, свободные места на экскурсию по выставке разбирают как горячие пирожки. Если записаться не получится, рекомендуем заглянуть на лекцию о Машкове искусствоведа Дарьи Урядовой в лектории «Прямая речь» и, уже вооружившись новыми знаниями, идти в Третьяковку на весь день. 

Илья Машков. Авангард. Китч. Классика
Выставка в Москве / до 26 октября
Подробнее на Афише

Для детей и их родителей

Выяснить, как работает атомный реактор

Павильон «Атом» на ВДНХ

©Павильон «Атом»

Новый большой павильон ВДНХ построен по правилам современной интерактивной экспозиции. Тут можно заглянуть в кабинет советского ученого-физика, увидеть модель атомного ледокола, посидеть за пунктом управления электростанцией и даже позвонить в «закрытый город» из телефона-автомата. На третьем этаже работаем «Атомариум» — пространство, где демонстрируют научные опыты и эксперименты, но пускают только с гидом. Да, и основную экспозицию лучше осматривать с экскурсией, особенно если родители давно позабыли школьный курс физики. Записывайтесь на сайте

Посмотреть спектакли из других городов

Различные площадки в рамках Большого детского фестиваля 

Спектакль «Перевал»
©Няганский театр юного зрителя

С 28 сентября и по 14 ноября состоится Большой детский фестиваль. Театры со всей страны привезут в Москву и Петербург лучшие постановки для детей и подростков. Программа разнообразна, но в числе интересных проектов: кукольное шоу «КвинПикS» по мотивам «Пиковой дамы» Пушкина, «неправильная сказка», основанная на «Кентервильском привидении» Уайльда, а также новаторский спектакль «Перевал» по Киру Булычеву в режиссуре Дмитрия Крестьянкина. Билетами лучше озаботиться заранее. 

Сайт
grandkidsfest.ru

Пройти музейный квест

Пушкинский музей 

©Пушкинский музей

Помимо обзорных и тематических экскурсий для школьников, главный столичный музей изобразительных искусств проводит квесты по постоянной экспозиции. Ученикам первых и вторых классов предлагают искать среди экспонатов античных героев и волшебных существ — нимф, Тритона и Минотавра. Третьеклассники и четвероклассники помогают Одиссею вернуться домой и разбираются с проделками повелителя морей и океанов Посейдона. А учащиеся средней школы разгадывают ребусы, зашифрованные в картинах великих мастеров. Родители сопровождают юных искателей приключений на протяжении всего мероприятия, а значит и взрослые получают возможность узнать что-то новое.

Пушкинский музей
Подробнее на Афише

Послушать классику, адаптированную для малышей

Концертный зал «Зарядье» 

©«Зарядье»

Каждый сезон в «Зарядье» готовит программу концертов для маленьких зрителей. Чтобы юные слушатели и их родители не заскучали, организаторы подбирают простые и известные музыкальные фрагменты. Например, 27 сентября сыграют «Однажды в зоопарке» – отрывки из сочинений великих композиторов, посвященных животным. Обратите также внимание на цикл интерактивных концертов «Кто сказал “дзынь”?»: он помогает разобраться в работе симфонического оркестра и научиться отличать музыкальные инструменты . Ни вы, ни ваши дети больше никогда не перепутают контрабас с виолончелью. 

Mozart for kids. Однажды в зоопарке
Концерт / 27 сентября
Подробнее на Афише
Кто сказал дзынь? встреча вторая. Струнные приключения
Концерт / октябрь
Подробнее на Афише

Заново «открыть» солнечную систему  

Московский планетарий

©Московский планетарий

В обсерватории столичного планетария за звездами наблюдают только в ясную погоду, но остальная программа не зависит от метеорологических условий. 

Самым маленьким о далеких планетах рассказывают с помощью анимации. Для школьников разработали квест, по сюжету которого космический корабль потерпел крушение на неизвестной планете. Теперь команде приходится с нее выбираться, параллельно проводя физические и химические расчеты. Работает в планетарии и семейный лекторий, где простым языком объясняют строение солнечной системы и другие важные межгалактические вопросы. Ближайшее занятие состоится 11 октября. 

Для активных 

«Покорить Эверест», не покидая город

Центр скалолазания ЦСКА

©Центр скалолазания ЦСКА

Крупнейший отечественный скалодром Центр скалолазания ЦСКА находится на северо-западе столицы. Тут есть трассы, подходящие новичкам, пришедшим просто развлечься, и опытным альпинистам, отрабатывающим специальные навыки. Отдельная зона с банджи и лианами предназначена для детей. 

Вводное занятие с тренером для взрослых стоит 2000 руб., и на него нужно записываться заранее. Если выйдете во вкус, обратите внимание на абонементы на групповые тренировки (10 занятий – 20 800 руб.). По запросу возможны и индивидуальные уроки. 

Сайт
climbingcska.ru
Адрес
3-я Песчаная ул., д. 2, стр. 1

Оседлать волну

Спортивный центр Flow Moscow

©Flow Moscow

Если в отпуске вы попытались встать на серф и хотите продолжать тренировки, заниматься можно и в Москве независимо от погоды. В спортивном центре Flow Moscow используют искусственную волну, которая регулируется по высоте (максимум – 1,4 метра). Занятия групповые (от 5 до 10 человек) и на первых порах используется специальная планка, чтобы новички не падали. Стоит урок от 4800 руб., а все необходимое оборудование выдают на месте. 

Сайт
moscowflow.ru
Адрес
Ставропольская ул., д. 43

Поплавать с видом 

Аквакомплекс «Лужники»  

©Аквакомплекс «Лужники»

Есть что-то медитативное в том, чтобы наблюдать за городом в дождливую погоду, когда и сам находишься в воде. В «Лужниках» огромные окна, и если не идти в зону аквапарка, есть шанс побыть в относительной тишине. Небольшой бассейн с панорамным обзором на Воробьевы горы и МГУ расположен на открытой террасе, но подогревается (27 градусов) и находится под навесом. Поэтому красивые виды доступны в любое время года. 

Минимальный сеанс длится 120 минут и стоит от 1506 руб. 

Сайт
aqua.luzhniki.ru
Адрес
Лужники ул., д. 24, стр. 4

Поиграть в теннис в помещении

Теннисный центр «Спартак»  

©Теннисный центр «Спартак»

Осень – не повод отказываться от тренировок или от мечты начать играть в теннис. В Москве много крытых кортов, но больше всего – в центре «Спартак» парка «Сокольники». Комплекс разработан для серьезных занятий: тут даже есть опция выбора покрытия (хардовое или грунтовое). Стоимость аренды зависит от времени суток и количества игроков, но начинается с 2300 руб. за 55 минут в ранние утренние часы. 

При центре работает  детская академия тенниса. Взрослые также могут заниматься индивидуально. 

Сайт
tenniscentre-spartak.ru
Адрес
Майский просек, 7, стр. 7

Подготовиться к следующему беговому сезону

Школа I Love Running

©«I Love Running»

Бегать по парку под дождем – сомнительное удовольствие, осенью лучше заниматься в манеже. Для новичков подойдут тренировки первого уровня в одной из старейших беговых школ столицы I Love Running. Организаторы обещают в течение четырех недель обучить правильной технике и довести вас до первых непрерывных 5 км. Занятия проходят два раза в неделю, а локацию подберете под себя – школа сотрудничает с различными спортивными централи. 

Цена всей программы 12 900 руб. Если выйдете во вкус, переходите на более продвинутый уровень тренировок и начинайте готовиться к первому городскому забегу в следующем году. 

Сайт
ilovesupersport.ru

Для любителей вкусно поесть 

Попробовать фестивальный сет

В ресторанах города

©Sangre Fresca

Гастрокритик и автор канала «Сысоев FM» Александр Сысоев запустил Российский ресторанный фестиваль десять лет назад. За декаду мероприятие стало важнейшим событием для городских фуди. Очередной фест стартует 1 октября с «Новых имен» – программы для заведений, открывшихся не раньше марта 2024 года. А уже с 15 по 30 октября развернется основной РРФ. 

В проекте принимают участие рестораны от Калининграда до Владивостока, но, конечно, в списке много московских заведений. В рамках фестиваля рестораны разрабатывают сеты из четырех и более подач (цены стартуют с 1790 руб.). Обязательное условие: сеты должны отражать локальные специалитеты, либо предлагать вариации на тему отечественной гастрономической классики – борща, салата «Оливье», селедки с бородинским хлебом, «орешков» со сгущенкой и других. Выбрать рестораны на вкус и кошелек можно будет на сайте РРФ.

Посмотреть старый фильм под бокал вина

Кафе «Публика» 

©«Публика»

Уютное бистро на Басманной улице пару раз в неделю устраивает кинопоказы. Обычно крутят классику или просто любимое, доброе, вечное. Например, в последнюю неделю сентября заявлены «Воспитание чувств» с Кэри Маллиган и полнометражная версия «Аббатства Даунтон». Кино чаще всего идет на языке оригинала с субтитрами, и иногда показы предваряют тематическими лекциями. За расписанием лучше следить в канале «Публики». Чтобы попасть на сеанс достаточно просто забронировать столик. Дождливый вечер сложился идеально, вы закажете бокал вина и фирменный батат-фри с соусом из голубого сыра. 

Публика
Ресторан / Ст.Басманная, 18, стр. 4
Подробнее

Согреться ароматным чаем

Чайная «Нитка» 

©«Нитка»

Вместе с дождем приходит и сезон горячих напитков. За самыми вкусными идите в главную чайную города, где авторские сорта разливают в красивые стаканы с винтажными подстаканниками. Сейчас в Москве работают две «Нитки», но первая на Большой Ордынке все же уютнее. Заварку стоит купить и домой, а для тех, кто хочет научиться разбираться в правилах приготовления напитка, работает и специальная чайная школа. 

Нитка
Ресторан / Б.Ордынка, 46, стр. 3
Подробнее

Продегустировать сезонные эклеры 

Эклерная «Клер» 

©«Клер»

Четыре раза в год кондитерская обновляет меню вкусами, наиболее подходящими наступившему сезону. Этой осенью предлагают попробовать тарт с малиной, инжиром и ганашем из молочного шоколада (доступен по предварительному заказу онлайн), и, конечно, эклеры – если не лучшие в столице, то точно одни из. В числе самых интересных – с дубайскими шоколадом (куда уж без него!). Приятный бонус: за пирожными не нужно стоять в очереди как в «Алло! Алло!».   

Эклерная «Клер»
Ресторан / Сретенка, 26/1
Подробнее

Посидеть на закрытой веранде

Ресторан «Казбек»

©«Казбек»

Сезон завтраков, обедов и ужинов на открытом воздухе закончился, но поесть на веранде или террасе еще возможно. Закрытая, теплая и с огромными панорамными окнами (вид на Москва-реку и одну из семи сталинских высоток) у грузинского ресторана «Казбек», и это идеальный фон для нежного хачапури под бокал сухого красного. Если хочется чего-то более изысканного, обратите внимание на специальное меню: бренд-шеф Мамия Джоджуа каждый месяц готовит интерпретации различных национальных кухонь. Прямо сейчас предлагает испанские паэлью и баскский чизкейк с отчетливым кавказским акцентом. 

Казбек
Ресторан / ул. 1905 года, 2
Подробнее
Расскажите друзьям