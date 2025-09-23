Оседлать волну и попробовать лучший в Москве эклер: чем заняться в дождливую погоду

Для фанатов искусства
Узнать больше о москвичах прошлого
Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» на ВДНХ
В павильон «Центральный» на ВДНХ привезли 115 экспонатов из постоянной коллекции Государственного Русского музея. Показывают шедевры иконописи (в том числе Андрея Рублева), портреты кисти Серова, исторические полотна Репина. С последними особенно интересно, ведь среди прочих картин выставили масштабное «Торжественное заседание Государственного совета». Гигантская работа (4 на 8,8 метра) иллюстрирует политическое событие, имевшие место в Петербурге, и вроде бы не относится к теме выставки, но, как объясняют организаторы, среди персонажей — множество москвичей конца XIX века. Одних только репинских героев можно разглядывать минут тридцать, а на всю экспозицию уйдет не меньше пары часов. Поэтому в залах павильона получится переждать любой ливень.
Вернуться и ворваться в Городок
Музейный центр «Масловка. Городок художников»
На днях в Москве заработал новый музей, посвященный «столичному Монмартру» — Городку художников на Верхней Масловке.
Идея арт-коммуны рядом с Петровским парком принадлежала Максиму Горькому. Планировалось, что здесь художники забудут о быте и займутся исключительно визуальным оформлением идей светлого коммунистического будущего. Обитатели Городка оказались крайне разноплановыми творцами: среди жильцов были и авангардист Владимир Татлин, и звезда соцреализма Юрий Пименов. В общей сложности в разное время в Городке прописались 1300 художников.
Пока работает первая выставка «(Не)видимый Город М.», рассказывающая об истории места. Многие экспонаты предоставили потомки вчерашних обитателей мастерских. Получилось уютно и как-то по-семейному.
Вспомнить уроки истории
Выставка «Николай I. Идеальный самодержец» в Государственном Историческом музее
Исторический музей славится большими экспозициями, посвященными знаменитым персоналиям. Недавно отгремели «Пушкин» и «Ленин», на очереди — один из самых противоречивых правителей России Николай I. Его эпоха — это время восстания декабристов и жесткой цензуры, но одновременно строительства первой железной дороги и золотого века русской литературы.
В экспозиции показывают картины, графику, документы, костюмы, личные вещи императора и знаменитых людей эпохи. А дальше уже каждый сам решает, кем был царь: Николаем Палкиным, как его называли некоторые современники, или «идеальным самодержцем», как вынесли кураторы в подзаголовок.
Сравнить авангардистов разных времен
Выставка «Путь к авангарду: диалоги художников в журнале „А — Я“» в центре «Зотов»
На излете семидесятых художник Игорь Шелковский и фотограф Алексей Сидоров придумали периодическое издание, посвященное неофициальному искусству. Один жил в Париже, другой — в Москве, но расстояние не остановило друзей. Журнал создавали по почте — редакция пересылала тексты и изображения через французское посольство.
«А — Я» рассказывал про русский авангард начала XX века, а также художников-нонконформистов вроде Эрика Булатова. На диалоге творцов разных поколений и построена выставка «Зотова»: показывают отдельные работы Казимира Малевича и Павла Филонова, а также более поздние арт-объекты продолжателей их идей.
Выставка небольшая, поэтому, если непогода затянется, хватит времени и на соседнюю экспозицию — «Красная Москва. Женщина в большом городе» (до 19 октября). А потом можно съесть фирменную черную вафлю со сливками и ягодами в кафе на первом этаже «Зотова», так явно напоминающую черный квадрат.
Разобраться в творчестве Ильи Машкова
Выставка «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной
До конца октября еще есть шанс успеть на московскую ретроспективу Ильи Машкова. Сооснователь скандального арт-объединения «Бубновый валет» и большой оригинал остался в России после революции, поэтому ближе к тридцатым был вынужден изменить авангарду с соцреализмом. Впрочем, портреты колхозниц и пионерок у Машкова получались не менее талантливыми, чем натюрморты в духе Сезанна.
Как это часто бывает в Третьяковке, свободные места на экскурсию по выставке разбирают как горячие пирожки. Если записаться не получится, рекомендуем заглянуть на лекцию о Машкове искусствоведа Дарьи Урядовой в лектории «Прямая речь» и, уже вооружившись новыми знаниями, идти в Третьяковку на весь день.
Для детей и их родителей
Выяснить, как работает атомный реактор
Павильон «Атом» на ВДНХ
Новый большой павильон ВДНХ построен по правилам современной интерактивной экспозиции. Тут можно заглянуть в кабинет советского ученого-физика, увидеть модель атомного ледокола, посидеть за пунктом управления электростанцией и даже позвонить в «закрытый город» из телефона-автомата. На третьем этаже работаем «Атомариум» — пространство, где демонстрируют научные опыты и эксперименты, но пускают только с гидом. Да, и основную экспозицию лучше осматривать с экскурсией, особенно если родители давно позабыли школьный курс физики. Записывайтесь на сайте.
Посмотреть спектакли из других городов
Различные площадки в рамках Большого детского фестиваля
С 28 сентября и по 14 ноября состоится Большой детский фестиваль. Театры со всей страны привезут в Москву и Петербург лучшие постановки для детей и подростков. Программа разнообразна, но в числе интересных проектов: кукольное шоу «КвинПикS» по мотивам «Пиковой дамы» Пушкина, «неправильная сказка», основанная на «Кентервильском привидении» Уайльда, а также новаторский спектакль «Перевал» по Киру Булычеву в режиссуре Дмитрия Крестьянкина. Билетами лучше озаботиться заранее.
Пройти музейный квест
Пушкинский музей
Помимо обзорных и тематических экскурсий для школьников, главный столичный музей изобразительных искусств проводит квесты по постоянной экспозиции. Ученикам первых и вторых классов предлагают искать среди экспонатов античных героев и волшебных существ — нимф, Тритона и Минотавра. Третьеклассники и четвероклассники помогают Одиссею вернуться домой и разбираются с проделками повелителя морей и океанов Посейдона. А учащиеся средней школы разгадывают ребусы, зашифрованные в картинах великих мастеров. Родители сопровождают юных искателей приключений на протяжении всего мероприятия, а значит и взрослые получают возможность узнать что-то новое.
Послушать классику, адаптированную для малышей
Концертный зал «Зарядье»
Каждый сезон в «Зарядье» готовит программу концертов для маленьких зрителей. Чтобы юные слушатели и их родители не заскучали, организаторы подбирают простые и известные музыкальные фрагменты. Например, 27 сентября сыграют «Однажды в зоопарке» – отрывки из сочинений великих композиторов, посвященных животным. Обратите также внимание на цикл интерактивных концертов «Кто сказал “дзынь”?»: он помогает разобраться в работе симфонического оркестра и научиться отличать музыкальные инструменты . Ни вы, ни ваши дети больше никогда не перепутают контрабас с виолончелью.
Заново «открыть» солнечную систему
Московский планетарий
В обсерватории столичного планетария за звездами наблюдают только в ясную погоду, но остальная программа не зависит от метеорологических условий.
Самым маленьким о далеких планетах рассказывают с помощью анимации. Для школьников разработали квест, по сюжету которого космический корабль потерпел крушение на неизвестной планете. Теперь команде приходится с нее выбираться, параллельно проводя физические и химические расчеты. Работает в планетарии и семейный лекторий, где простым языком объясняют строение солнечной системы и другие важные межгалактические вопросы. Ближайшее занятие состоится 11 октября.
Для активных
«Покорить Эверест», не покидая город
Центр скалолазания ЦСКА
Крупнейший отечественный скалодром Центр скалолазания ЦСКА находится на северо-западе столицы. Тут есть трассы, подходящие новичкам, пришедшим просто развлечься, и опытным альпинистам, отрабатывающим специальные навыки. Отдельная зона с банджи и лианами предназначена для детей.
Вводное занятие с тренером для взрослых стоит 2000 руб., и на него нужно записываться заранее. Если выйдете во вкус, обратите внимание на абонементы на групповые тренировки (10 занятий – 20 800 руб.). По запросу возможны и индивидуальные уроки.
Оседлать волну
Спортивный центр Flow Moscow
Если в отпуске вы попытались встать на серф и хотите продолжать тренировки, заниматься можно и в Москве независимо от погоды. В спортивном центре Flow Moscow используют искусственную волну, которая регулируется по высоте (максимум – 1,4 метра). Занятия групповые (от 5 до 10 человек) и на первых порах используется специальная планка, чтобы новички не падали. Стоит урок от 4800 руб., а все необходимое оборудование выдают на месте.
Поплавать с видом
Аквакомплекс «Лужники»
Есть что-то медитативное в том, чтобы наблюдать за городом в дождливую погоду, когда и сам находишься в воде. В «Лужниках» огромные окна, и если не идти в зону аквапарка, есть шанс побыть в относительной тишине. Небольшой бассейн с панорамным обзором на Воробьевы горы и МГУ расположен на открытой террасе, но подогревается (27 градусов) и находится под навесом. Поэтому красивые виды доступны в любое время года.
Минимальный сеанс длится 120 минут и стоит от 1506 руб.
Поиграть в теннис в помещении
Теннисный центр «Спартак»
Осень – не повод отказываться от тренировок или от мечты начать играть в теннис. В Москве много крытых кортов, но больше всего – в центре «Спартак» парка «Сокольники». Комплекс разработан для серьезных занятий: тут даже есть опция выбора покрытия (хардовое или грунтовое). Стоимость аренды зависит от времени суток и количества игроков, но начинается с 2300 руб. за 55 минут в ранние утренние часы.
При центре работает детская академия тенниса. Взрослые также могут заниматься индивидуально.
Подготовиться к следующему беговому сезону
Школа I Love Running
Бегать по парку под дождем – сомнительное удовольствие, осенью лучше заниматься в манеже. Для новичков подойдут тренировки первого уровня в одной из старейших беговых школ столицы I Love Running. Организаторы обещают в течение четырех недель обучить правильной технике и довести вас до первых непрерывных 5 км. Занятия проходят два раза в неделю, а локацию подберете под себя – школа сотрудничает с различными спортивными централи.
Цена всей программы 12 900 руб. Если выйдете во вкус, переходите на более продвинутый уровень тренировок и начинайте готовиться к первому городскому забегу в следующем году.
Для любителей вкусно поесть
Попробовать фестивальный сет
В ресторанах города
Гастрокритик и автор канала «Сысоев FM» Александр Сысоев запустил Российский ресторанный фестиваль десять лет назад. За декаду мероприятие стало важнейшим событием для городских фуди. Очередной фест стартует 1 октября с «Новых имен» – программы для заведений, открывшихся не раньше марта 2024 года. А уже с 15 по 30 октября развернется основной РРФ.
В проекте принимают участие рестораны от Калининграда до Владивостока, но, конечно, в списке много московских заведений. В рамках фестиваля рестораны разрабатывают сеты из четырех и более подач (цены стартуют с 1790 руб.). Обязательное условие: сеты должны отражать локальные специалитеты, либо предлагать вариации на тему отечественной гастрономической классики – борща, салата «Оливье», селедки с бородинским хлебом, «орешков» со сгущенкой и других. Выбрать рестораны на вкус и кошелек можно будет на сайте РРФ.
Посмотреть старый фильм под бокал вина
Кафе «Публика»
Уютное бистро на Басманной улице пару раз в неделю устраивает кинопоказы. Обычно крутят классику или просто любимое, доброе, вечное. Например, в последнюю неделю сентября заявлены «Воспитание чувств» с Кэри Маллиган и полнометражная версия «Аббатства Даунтон». Кино чаще всего идет на языке оригинала с субтитрами, и иногда показы предваряют тематическими лекциями. За расписанием лучше следить в канале «Публики». Чтобы попасть на сеанс достаточно просто забронировать столик. Дождливый вечер сложился идеально, вы закажете бокал вина и фирменный батат-фри с соусом из голубого сыра.
Согреться ароматным чаем
Чайная «Нитка»
Вместе с дождем приходит и сезон горячих напитков. За самыми вкусными идите в главную чайную города, где авторские сорта разливают в красивые стаканы с винтажными подстаканниками. Сейчас в Москве работают две «Нитки», но первая на Большой Ордынке все же уютнее. Заварку стоит купить и домой, а для тех, кто хочет научиться разбираться в правилах приготовления напитка, работает и специальная чайная школа.
Продегустировать сезонные эклеры
Эклерная «Клер»
Четыре раза в год кондитерская обновляет меню вкусами, наиболее подходящими наступившему сезону. Этой осенью предлагают попробовать тарт с малиной, инжиром и ганашем из молочного шоколада (доступен по предварительному заказу онлайн), и, конечно, эклеры – если не лучшие в столице, то точно одни из. В числе самых интересных – с дубайскими шоколадом (куда уж без него!). Приятный бонус: за пирожными не нужно стоять в очереди как в «Алло! Алло!».
Посидеть на закрытой веранде
Ресторан «Казбек»
Сезон завтраков, обедов и ужинов на открытом воздухе закончился, но поесть на веранде или террасе еще возможно. Закрытая, теплая и с огромными панорамными окнами (вид на Москва-реку и одну из семи сталинских высоток) у грузинского ресторана «Казбек», и это идеальный фон для нежного хачапури под бокал сухого красного. Если хочется чего-то более изысканного, обратите внимание на специальное меню: бренд-шеф Мамия Джоджуа каждый месяц готовит интерпретации различных национальных кухонь. Прямо сейчас предлагает испанские паэлью и баскский чизкейк с отчетливым кавказским акцентом.