Оседлать волну и попробовать лучший в Москве эклер: чем заняться в дождливую погоду

Сезон завтраков, обедов и ужинов на открытом воздухе закончился, но поесть на веранде или террасе еще возможно. Закрытая, теплая и с огромными панорамными окнами (вид на Москва-реку и одну из семи сталинских высоток) у грузинского ресторана «Казбек», и это идеальный фон для нежного хачапури под бокал сухого красного. Если хочется чего-то более изысканного, обратите внимание на специальное меню: бренд-шеф Мамия Джоджуа каждый месяц готовит интерпретации различных национальных кухонь. Прямо сейчас предлагает испанские паэлью и баскский чизкейк с отчетливым кавказским акцентом.