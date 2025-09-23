От кофеен до библиотек: 18 отличных коворкингов для учебы, работы и хобби

Для учебы или работы
Work Nation
Work Nation стал самым высоким коворкингом в Европе: он находится на 37-м этаже башни «Федерация-Восток». Панорамный вид на город открывается как отдыхающим в лаунж-зоне, так и обсуждающим рабочие вопросы в переговорной «Тенгри» вместимостью до 14 человек и стоимостью 6000 рублей за час в будни, в выходные действует скидка 20%. Переговорные комнаты можно арендовать, не являясь резидентом коворкинга, чтобы провести там совещание или презентацию, а для зум-сессий и вебинаров открыты специальные акустические кабины с продуманной вентиляцией и освещением.
После завершения всех рабочих дел можно сразу посетить спортивный клуб, частную клинику или спа-салон, которые находятся здесь же в башне — не придется искать веский повод, чтобы позаботиться о своем здоровье и самочувствии, ссылаясь на то, что до тренировки или релаксирующей процедуры еще добираться в час пик.
«Котобюро»
«Котобюро» задумано Фондом защиты городских животных как открытый приют нового типа: там живут кошки, спасенные из домов, идущих под снос, а само пространство работает как антикафе, камерный коворкинг и иногда лекторий. Благодаря посещениям этого вида коворкинга окупается аренда приюта для кошек — такое небольшое доброе дело. И успокаивающее: в перерывах между работой ждет лучший мурчащий и умиляющий антистресс, готовый к играм и шалостям. А если есть такая возможность и желание, стоит узнать о каждом питомце побольше или даже забрать кого-то домой.
«Мама варит кофе»
Первая московская спешелти-кофейня-коворкинг от команды из Уфы, открывшей в столице Башкортостана уже сеть точек, появилась год назад на Покровке, и там можно не только отдохнуть и встретиться с друзьями за чашкой кофе, но и комфортно поучиться или поработать с ноутбуком. Разрастается сеть не так стремительно, как в Уфе, но уже успела обзавестись и вторым московским адресом в районе Павелецкого вокзала. Как сами создатели описывают свой довольно минималистичный дизайн, «по-бунтарски переосмысленный индустриальный стиль» в помещениях неправильной формы, с натуральными текстурами, фактурными стенами и без излишних украшательств.
Концепция заведения обозначена как «третье место»: спокойная точка притяжения, на которую стоит обратить внимание, когда нужно провести время вне дома и офиса. Пространство получилось вполне просторным и светлым, для коворкинга выделена отдельная зона, чтобы можно было не отвлекаясь просидеть за работой и проектами не один час, подбадривая себя напитками. У заведения, кстати, свой обжарочный цех, в который попадают зерна с оценкой выше 84 баллов по системе Specialty Coffee Association.
«Соль»
Коворкинг от екатеринбуржцев «Соль», специализирующихся на сервисных офисах и коворкингах более 10 лет, занимает пространство делового лофт-квартала на территории исторического кластера «Товарищество Рябовской мануфактуры». Можно арендовать как рабочее место для себя, так и офис для 3–8 человек.
Среди новых услуг, предложенных коворкингом, для тех, кто будет работать самостоятельно, тариф «Соль Pass», в который включена свободная рассадка в общих зонах, доступ к лобби, скайпрумам, кофе-поинту и кухне, печать документов и скидка 50% на аренду переговорных комнат. Обойдется это все в 15 тыс. рублей в месяц, что значительно выгоднее аренды по дням.
«Книжная гостиная»
На антресольном этаже Западного крыла Новой Третьяковки создали «Книжную гостиную»: библиотеку с книгами об искусстве, отобранными экспертной командой Третьяковской галереи и партнерами проекта, и коворкинг. Там больше шансов не спеша поработать в спокойной атмосфере и обстановке, чем в популярных центральных библиотеках, а заодно можно изучить и книги по искусству или ознакомиться с цифровыми проектами музея.
Основа обширного книжного фонда — коллекция Зельфиры Трегуловой, бывшего генерального директора Третьяковской галереи. Чтобы поработать и приобщиться к искусству, не нужно оформлять билет и читательский абонемент.
SOK
Первое пространство коворкингов SOK было открыто на Земляном Валу, где сейчас находится коворкинг-лофт с офисами с видами на Садовое кольцо и панорамной крышей, в коворкинге проходят фруктовые четверги с полезными перекусами для посетителей и встречи клуба предпринимателей. Из особенностей других локаций: атмосферные лампы, качели и буккроссинг в «Садах Пекина» на «Маяковской», тренировки по йоге и сайклингу, а также книжный клуб, кинопросмотры и тематические вечеринки в «Рыбаков Тауэр» на «Динамо», отдельное пространство со спортивным оборудованием и обилие зеленых зон с растениями в коворкинге в «Сити», который стал первым коворкингом в России и СНГ, сертифицированным по экологическому и энергоэффективному стандарту LEED уровня Gold.
На выбор в коворкингах SOK есть два тарифа: более свободный и базовый Club для тех, кто только присматривается к такому формату, и почти что домашний офис Flex для резидентов, которые уже уверены в своем решении организовать постоянное рабочее место вне дома.
Smart Yard
Пресловутый work-life balance, о котором модно, можно и нужно говорить, бывает сложновато ощутить среди горящих дедлайнов. В пространстве коворкинга Smart Yard заботятся, чтобы рабочее место было максимально гармоничным: включен климат-контроль и регулируемое освещение, в помещениях высокие потолки, большие окна, мебель из натуральных материалов, естественные нейтральные оттенки, много живых растений и света, оборудованные обеденные зоны.
В smart-офисе на Волгоградском проспекте кроме индивидуальных кабинетов, переговорных комнат и зон для отдыха есть и студии фитнеса и йоги для поддержания физической формы, и лекторий для умственной. А благодаря тому, что коворкинги получились очень эстетичными, и в переговорных комнатах, и в зонах отдыха часто проводят фотосессии или съемки корпоративных брендов.
Workki
Коворкинги Workki открыты в шести локациях, но нужно следить за наличием свободных мест в каждой из них. Чтобы не тратить лишнее время на поездку, можно исследовать виртуальное трехмерное пространство помещений, выбирая подходящее. У каждого из коворкингов свой дизайн и интерьерные решения.
Например, коворкинг «Комсомольская-2 ФОК» — светлое помещение с очень акцентными деталями, которые особенно выделяются на фоне белых стен, а на «Тульской» радуют оптимистичные желтые, оранжевые и красные оттенки в интерьере.
Arenta Coworking
Для тех, кто не особо уютно чувствует себя в классических многолюдных опенспейсах, где все работают рядом, Arenta Coworking в качестве альтернативы предлагает полноценные рабочие кабинеты, подходящие в том числе для проведения занятий репетиторам, психологам и коучам. Помещения очень фотогеничные, с креслами и небольшими диванами, в одном из них для атмосферности горит искусственный камин.
А еще для тех, кто хочет создавать экспертные или обучающие видео или подкасты, работает своя подкаст-студия: можно записать аудиоподкаст или снять видеозапись, в аренду студии входит услуга видеосъемки профессиональным оператором. Также есть конференц-залы и переговорные комнаты для проведения мероприятий, презентаций и вебинаров.
«Зеленый дом»
В коворкинге «Зеленый дом» для почасовой аренды доступны и кабинеты для фрилансеров или проведения деловых встреч, и помещения, где работают психологи и репетиторы, с пространством для арт-терапии, игровой зоной, песочницей и зоной для консультаций. Плюс можно арендовать кабинет для индивидуальных сессий, тренингов или мастер-классов вместимостью до 20 человек. А чтобы соблюдалась конфиденциальность консультаций, использованы звукоизоляционные материалы и двойные звукоизоляционные двери, за которыми останется вся информация.
Коворкинг в «Царицыно»
Не самая очевидная локация, но в подземном вестибюле Большого дворца, на входе в музей и по соседству с гардеробом, кассами и сувенирным магазином, в «Царицыно» функционирует коворкинг. Правда, только по будням, в выходные он для всех трудоголиков и не только превращается в музейное кафе.
Стоит учитывать, что провести совещание здесь не получится, чтобы не нарушать комфорт других посетителей и никому не помешать. Скорее это место подойдет, когда нужно на какое-то время отключиться от внешнего мира и сосредоточиться, например, на изучении литературы или документов. Пускают в коворкинг без билета в музей, но, поскольку он находится в музее, нельзя приносить с собой еду и алкоголь, слушать музыку и смотреть видео без наушников.
Know Where
Премиальные гибкие пространства Know Where размещены в двух центральных локациях: офис Black с рабочими местами в формате опенспейс и переговорными комнатами находится в бизнес-центре Black & White недалеко от «Павелецкой», а Balchug около «Новокузнецкой», рядом с набережной Москвы-реки.
Пространство продумано так, чтобы там приятно и продуктивно было работать и отдыхать: панорамное остекление, высокие потолки, мягкие зоны в коворкинге Black, меблированная терраса, открытая в теплое время года, в Balchug, где можно поработать с видом на водные просторы.
Российская государственная библиотека
Самый очевидный (но от этого не менее приятный) вариант, конечно, последовать примеру небезызвестной героини фильма «Москва слезам не верит» и обосноваться в знаменитом третьем зале Российской государственной библиотеки, который стал ее визитной карточкой благодаря кинокартине, но на самом деле помимо читальных залов с впечатляющими и легендарными интерьерами там есть и специальный зал коворкинга и выставок. Он рассчитан на довольно скромные 67 мест для читателей и фрилансеров, но зато можно посмотреть тематические выставки книг, новые поступления в Центральный подсобный фонд, полистать центральные газеты и поиграть в шахматы.
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Пространство для чтения и работы в библиотеке имени Н. А. Некрасова ничуть не уступает настоящим коворкингам: за столами можно разместиться на удобных креслах, стульях или пуфиках, интроверты оценят укромные уголки, где легко спрятаться от любопытных глаз, а еще есть специальные ниши в стеллажах с книгами или атмосферные мягкие подоконники. По вечерам у библиотеки весьма насыщенная культурная программа: от разговорных клубов на иностранных языках и клуба дебатов до театра предметов и медитаций с профессиональным инструктором.
Для хобби
Керамический коворкинг на ВДНХ
В мастерской «Дымов Керамика» на ВДНХ работает коворкинг для керамистов, художников, гончаров — в общем, для всех, кто умеет и хочет работать с глиной, но переживает за чистоту своей квартиры. Помимо рабочего места и гончарного круга можно на месте приобрести и глину (красную, полуфарфор, шамот), арендовать разного размера печь, из дополнительных опций для готового изделия предлагают покрытие бесцветной глазурью и обжиг.
Швейный коворкинг «Второе дыхание»
Благотворительный фонд «Второе дыхание» открыл бесплатный швейный коворкинг, чтобы давать вещам вторую жизнь. В мастерской есть много оборудования, инструментов и расходных материалов, которые пригодятся для шитья и апсайклинга, рисования и кастомайзинга, вышивания и вязания: швейные машинки, манекены, оверлоки, ткань и одежда, акриловые краски и краски для текстиля, палитры, мольберты и карандаши, иголки и нитки, спицы и крючки. Записаться можно через телеграм-канал. Для новичков организуют регулярные «установочные встречи» с мастером.
Столярный коворкинг «Делай вещь»
Столярная мастерская «Делай вещь» предлагает пространство для работы ручным электроинструментом, проведения сборочных работ или отделки готовых изделий, а также цех со станочным парком. Оборудование обслуживается техниками, поэтому за его исправность можно лишний раз не беспокоиться. Чтобы уменьшить количество пыли в рабочей зоне, станки подключили к профессиональной системе аспирации, а чтобы не создавать очереди около нужного инструмента, их продублировали.
В мастерской работают с фанерой, массивом дерева, шпоном, дополнительно можно оплатить место для хранения своих материалов, пока проект не завершен. Перед работой проводят короткий инструктаж по технике безопасности на оборудовании, при необходимости за дополнительную плату можно попросить сопровождение мастера либо для совместной работы, либо в качестве советчика по конкретному вопросу.
Ювелирный коворкинг
Можно долго перечислять все, что доступно в двухэтажном цехе ювелирного коворкинга: подвесные и с микромотором бормашины, верстаки, точильные и полировальные станки, наковальни и ювелирные флахайзены, малая муфельная печь для эмалей, восковой инжектор… Постарались учесть все важное для ювелиров оборудование, также есть опция за дополнительную плату изготовить резиновую пресс-форму, литье по выплавляемым моделям, лазерную гравировку или родирование.