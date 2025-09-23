От кофеен до библиотек: 18 отличных коворкингов для учебы, работы и хобби

Первое пространство коворкингов SOK было открыто на Земляном Валу, где сейчас находится коворкинг-лофт с офисами с видами на Садовое кольцо и панорамной крышей, в коворкинге проходят фруктовые четверги с полезными перекусами для посетителей и встречи клуба предпринимателей. Из особенностей других локаций: атмосферные лампы, качели и буккроссинг в «Садах Пекина» на «Маяковской», тренировки по йоге и сайклингу, а также книжный клуб, кинопросмотры и тематические вечеринки в «Рыбаков Тауэр» на «Динамо», отдельное пространство со спортивным оборудованием и обилие зеленых зон с растениями в коворкинге в «Сити», который стал первым коворкингом в России и СНГ, сертифицированным по экологическому и энергоэффективному стандарту LEED уровня Gold.