Балет на воде, рейв под «отца» электроники и экскаватор-шоу: как отметить 878-летие Москвы

Фестивали
«Гастрономический фестиваль»
13 и 14 сентября Манежная площадь станет центром осеннего гастрономического фестиваля. Известные шеф-повара будут угощать специальным осенним меню — ухой по-московски, запеченной уткой с яблоками, кашей с олениной и грибами, калачом с семгой, тыквенной тарталеткой с кедровыми орешками и другими необычными блюдами.
Будут мастер-классы от профессионалов, батлы студентов-кулинаров и выступления детских театров, джаз-бендов и кавер-групп.
«Шухов Фест»
Фестиваль, посвященный Владимиру Шухову и другим выдающимся инженерам и архитекторам страны, организовали в центре «Зотов». В программе лекции, паблик-токи, воркшопы, мастер-классы по созданию собственной Шуховской башни и нефтяной лаборатории Шухова, экскурсии в дом-коммуну Ивана Николаева и по району Сокольники.
Вход свободный, участие в мастер-классах и паблик-токах по предварительной регистрации. На экскурсии нужно приобрести билеты.
«Пирогов Фест»
13 сентября, с 13.00 до 19.00, в Российском медицинском университете имени Пирогова пройдет фестиваль «Пирогов Фест». Участники смогут пообщаться с преподавателями и студентами вуза и узнать о трендах в современной науке и медицине.
Для гостей проведут мастер-классы, дискуссии и паблик-токи с врачами, учеными, студентами, а также с выпускниками университета. Ивент завершится музыкальным спектаклем «Время врачей». Вход на мероприятие бесплатный, но требуется предварительная регистрация.
«СберСпот»
В День города парковка пространства «Три вокзала. Депо» превратится в эпицентр уличной культуры. С 12 часов посетителей фестиваля «СберСпот» ждут турниры по скейтбордингу, BMX и уличным танцам, граффити-зоны, маркет локальных брендов, мастер-классы по паделу.
Секретами мастерства поделятся профессиональные скейтбордисты Павел Мушкин, Егор Кальдиков, ютуб-блогер, мастер трюков на самокате Влад Самокатчик, семикратный чемпион России по ВМХ-фристайл и участник Олимпиады в Токио Константин Андреев. Хедлайнер вечера — рэпер Toxi$, его выступление начнется в 19.30. Вход свободный.
«Второе дыхание»
Праздничную программу подготовили и на «Хлебозаводе №9». 14 сентября там состоится фестиваль благотворительного фонда «Второе дыхание». На маркете можно будет купить одежду брендов Guess, Studio 29, Novaya, Volchok, книги издательств «Альпина», «Поляндрия», «Фантом Пресс», «Гараж», «МИФ» и других.
В программе мастер-классы, экскурсии, перформансы, танцевальный батл. В 19.00 выступят «Хадн дадн», «Краснознаменная дивизия моей бабушки» и другие музыканты. Основная программа бесплатная, требуется только предварительная регистрация. Вход на концерт по билетам.
«Театральный бульвар. Послесловие»
14 сентября, в 16.00, на сцене Патриарших прудов представят поэтическую постановку «Руслан и Людмила». Она станет продолжением фестиваля «Театральный бульвар».
«Пушистая дата»
Фуд-молл «Три вокзала. Депо» и Frisky Dog Day подготовили праздник и для владельцев собак. Гостей ждут dog-маркет, консультации кинологов, ветеринаров, грумеров, лекции, конкурс на самый оригинальный парный образ хозяина и питомца и фотосессии.
Перформансы
«Магия балета на Патриарших»
Недавно на Патриаршем пруду мужчина в костюме лебедя устроил акцию в поддержку водоплавающих птиц. 13 сентября для горожан проведут более зрелищный и культурный перформанс — балет на воде.
В 19.30 на понтоне выступят Денис Родькин, Элеонора Севенард, Михаил Лобухин, Нина Капцова и другие звезды российского балета. Зрители увидят фрагменты из постановок «Лебединое озеро», «Спартак», «Кармен», «Шехеразада» и «Мастер и Маргарита».
Шоу воздушных гимнастов под открытым небом
Оба выходных в парке 50-летия Октября гимнасты из цирка Никулина будут показывать сложнейшие трюки на трапециях. Выступления запланированы на 13.30, 15.30, 17.30 и 19.30. После каждого для гостей устроят мастер-классы по воздушной гимнастике.
«Экскаватор-шоу»
13 сентября на Центральной аллее, ведущей к «Лужникам», продемонстрируют «Экскаватор-шоу». Сотрудники ПАО «МОЭК» будут выполнять трюки: открывать бутылку ковшом, разрезать яблоко ножом, снимать брелоки с дерева и даже закрывать спичечный коробок. Представление будет идти с 10.30 до 16.00. На следующий день мини-погрузчики под музыку из балета «Щелкунчик» исполнят «Вальс железных цветов».
Парад поездов
13 и 14 сентября на Кольцевой линии метро пройдет парад поездов. Пассажиры смогут прокатиться на «Сокольниках», «Номерном», «Номерном.6», «Русиче», «Оке», «Москве.2» (с Филевской линии), «Москве-2020», «Москве-2024». Кстати, специально в честь Дня города в столице продлят работу московского транспорта. Станции метро и МЦК, а еще 17 трамвайных маршрутов будут работать до двух часов ночи.
Активный отдых
Велофестиваль
Любителям спорта предлагают отметить праздник на осеннем велофестивале. 13 сентября участники проедут 26 километров от ВДНХ до Крылатского по Московскому скоростному диаметру и Северо-Западной хорде. Раздельные старты пройдут с 13.00 до 15.00. Выехать на маршрут можно до 16.30.
Москвичей ждут диджей-сеты, розыгрыши призов, мастер-классы по изготовлению аксессуаров для двухколесного транспорта и многое другое. Зарегистрироваться на мероприятие можно как заранее, так и перед стартом.
Гран-при Москвы по дрифту
13 и 14 сентября за звание чемпиона Москвы по дрифту поборются лучшие пилоты страны — RDS и Sochi Drift Challenge. Судить их будут легенды российского дрифта Евгений Сатюков, Кирилл Шолдан и Артем Шабанов. Гостей ждет два дня парных заездов, выставка эксклюзивных автомобилей и гастрономическая зона с фуд-траками. Билеты — здесь.
Суперфинал Кубка Билайна
Спортивные выходные ожидаются и на базе «Силы ветра» в Строгино. Здесь пройдет суперфинал Кубка «Билайна» — лучшие яхтсмены будут бороться за место в регате Marmaris Winter Trophy в Турции. Болеть за участников можно будет и на воде — гостям разрешат бесплатно выйти на теплоходе и посмотреть, как проходят гонки.
В программе — лекции, паблик-токи, мастер-классы и световая инсталляция от студии formate, стоящей за фестивалем «НУР». Завершится вечер выступлениями хип-хоп-артиста Кассета и электронного дуэта The Dawless. Регистрация по ссылке.
Экскурсии
Музей славянской письменности «Слово» на ВДНХ зовет на экскурсию «Москва — святой Руси и сердце, и глава!», где гости узнают о малоизвестных фактах из истории мегаполиса. На мероприятие требуется предварительная регистрация.
Горожан, которые любят творчество Бориса Пастернака, Корнея Чуковского и Константина Паустовского, заинтересует поездка в «Переделкино» — место, где творили эти писатели. 13 сентября москвичам расскажут об истории усадьбы Спасское-Лукино, покажут дачи известных литераторов и дом, где снимали «Зеркало» Тарковского.
«Дзен» и Музей Москвы зовут на экскурсию «Новостная Москва», которая стартует 14 сентября. Маршрут проходит по местам, где создавались новости города: от первых газетных типографий до крупнейших редакций конца XIX —начала XXI века.
Экскурсоводы покажут здания редакций и типографий разных эпох и архитектурных стилей, дома, где работали корреспонденты и редакторы, а также необычные объекты, например дом, который передвинули ради сохранения городской панорамы. Во время прогулки участники узнают о знаковых фигурах в медиа и о том, как развивалась журналистика в стране. Билеты доступны на сайте музея.
Лекции и мастер-классы
В музее Михаила Булгакова 13 и 14 сентября прочтут бесплатную интерактивную лекцию о Москве 1920–1930-х годов и ее отражении в произведениях писателя. Впервые персонажи Булгакова оживут в столице благодаря технологиям искусственного интеллекта. Вход свободный по регистрации.
14 сентября Музей криптографии приглашает на встречу с кандидатом биологических наук Егором Мусиным, который посвятит выступление устройству мозга. Биоинженер-биотехнолог расскажет, как главный орган человека работает и хранит информацию и чем отличается от компьютера. Вход свободный, но нужна регистрация.
В день города, в 17.00, на главной сцене кампуса МГТУ им. Н.Э.Баумана стилист Павел Осовцов проведет лекцию «Мужской стиль будущего: что москвич будет носить завтра?». Он поделится информацией о трендах, которые будут популярны в ближайшем будущем. На следующий день мастер «Кинокампуса» киностудии Горького Михаил Фаворский даст мастер-класс по созданию фильмов с помощью мобильного телефона.
Выставки
«Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея»
Узнать, как столица менялась в разные эпохи, предлагают на выставке «Образ Москвы в русском искусстве». В павильон №1 «Центральный» на ВДНХ привезли 115 картин и скульптур из коллекции Русского музея.
Среди авторов — Андрей Рублев, Аполлинарий Васнецов, Василий Суриков, Василий Верещагин, Юрий Пименов, Наталья Нестерова. Центральным произведением станет полотно Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года». Билеты — по ссылке.
Cosmoscow
В «Тимирязев-центре» продолжает работу Cosmoscow — самая масштабная российская ярмарка современного искусства. Участвуют 99 галерей, из которых 16 — впервые. Здесь можно увидеть произведения Анны Желудь, Евгения Музалевского, Дмитрия Грецкого, Евгении Кац и других художников. «Афиша Daily» делилась десяткой самых интересных проектов и стендов.
Послушать «запах Москвы» получится на выставке «Красная Москва. Женщина в большом городе» в центре «Зотов». Она посвящена истории парфюмерной индустрии в России 1920–1930-х годов. Посетители могут ознакомиться с ароматом «Красной Москвы», керосина, сирени, хлеба, шоколада, мыла, бани и других.
Маркеты
«Ламбада-маркет» на Даниловском рынке
На Даниловском рынке 878-летие города отметят «Ламбада-маркетом», который будет работать и в субботу, и в воскресенье. Там представят вещи от более 150 локальных брендов: одежда, украшения, аксессуары для дома. За культурную программу отвечают Bogdamn, Djama, Tania Bogdania, Миша Политковский, Наташа Бай и другие. Вход свободный.
Маркет «Мосвинтаж» в ивент-холле «Даниловский» объединит две сотни коллекционеров, дизайнеров, антикваров и ремесленников. Гости познакомятся с винтажными и антикварными украшениями, одеждой, предметами интерьера, книгами, пластинками, ароматами и другими артефактами. В программу войдут лекции об искусстве, моде, истории и культурных феноменах разных эпох.
Концерты
13 сентября в парке «Зарядье» пройдет концерт «Посвящение Москве». Оркестр под руководством Юрия Башмета исполнит произведения Петра Чайковского. А актеры Константин Хабенский, Сергей Гармаш и Полина Агуреева устроят литературные чтения.
В первый день выходных в «Кусково» выступят певица Елка, артист-неоклассик Денис Стельмах с Netochno и битбоксер Вахтанг с Beatbox Orchestra. Завершится вечер концертом Игоря Яковенко в формате Sound up. 14 сентября на сцену выйдут Тося Чайкина, Никола Мельников, Chamber Orchestra и резиденты лейбла Phagamast с диджей-сетами.
На кинозаводе «Москино» выступят французский диджей Willy William (13 сентября), итальянец Alex Gaudino (14 сентября) и DJ Smash. В парке искусств «Музеон» диджей-сет отыграет чемпион России по диджеингу DJ Superman. В новом корпусе «Бауманки» споет Клава Кока, а 14 сентября — Мот. Выступления бесплатные.
В субботу в клубе Base выступит трехкратный номинант на «Грэмми» Пол Окенфолд, которого называют отцом электронной музыки. Продюсер приехал в Россию с концертами впервые за семь лет.
Вечеринки
На «Винзаводе» на выходных пройдет «Status Party» — вечеринка, посвященная знакомствам, любви и танцам. Каждому гостю предложат выбрать цвет браслета. Зеленый будет означать, что человек в активном поиске и готов(а) к знакомству, желтый — все сложно, красный — занят, просто танцую. За пультом будут стоять Leshkaaa, Khac и Makita.
Soma на Петровском бульваре в День города закатит вечеринку в стиле диско. В лайнапе — Kurchenko, Gridnev, Beznosuk, Tsoy, Nitsa. На входе будет действовать фейсконтроль и дресс-код.