Балет на воде, рейв под «отца» электроники и экскаватор-шоу: как отметить 878-летие Москвы

Любителям спорта предлагают отметить праздник на осеннем велофестивале. 13 сентября участники проедут 26 километров от ВДНХ до Крылатского по Московскому скоростному диаметру и Северо-Западной хорде. Раздельные старты пройдут с 13.00 до 15.00. Выехать на маршрут можно до 16.30.

Москвичей ждут диджей-сеты, розыгрыши призов, мастер-классы по изготовлению аксессуаров для двухколесного транспорта и многое другое. Зарегистрироваться на мероприятие можно как заранее, так и перед стартом.