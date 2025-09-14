Рис, безвиз и панды: рассказываем все, что нужно знать перед поездкой в Китай

Китай теперь можно посетить без визы. Правда, пока в порядке эксперимента на год: со 2 сентября 2025-го и до 14 сентября 2026-го российским туристам для въезда нужен только загранпаспорт. Находиться в стране можно тридцать дней.
Главное, что нужно помнить при планировании поездки, — Китай огромен. Ни тридцати дней, ни стандартного двухнедельного отпуска не хватит, чтобы побывать везде. Выход — сосредоточиться на одном регионе или нескольких городах, которые хочется посмотреть. Предлагаем несколько форматов путешествия и рассказываем, как устроена Поднебесная для туристов.
Когда ехать
Одного ответа здесь нет и быть не может, опять-таки, из-за масштаба страны. В Китае шесть климатических поясов, но есть периоды, когда шансы застать хорошую погоду во многих частях Поднебесной выше. Это весна (апрель — май) и осень (сентябрь — октябрь).
А что с новогодними праздниками? Тоже можно. Но имейте в виду, что во многих регионах будет холодно (примерно 5–10 градусов) и промозгло — влажность очень высокая, даже когда не идут дожди. Если вы готовы носить термобелье, непромокаемую и непродуваемую одежду, то зима тоже подойдет. Кстати, термобелье пригодится даже ночью: центрального отопления в Китае практически не существует. Во многих отелях стандартное спасение от холодных ночей — электрические простыни. Они не только греют, но и сушат воздух и вещи.
Что точно не стоит делать, так это ехать в периоды национальных праздников. В КНР очень развит внутренний туризм: вряд ли вы захотите все дни и ночи продираться сквозь плотную толпу, а также платить за отели в несколько раз больше (если найдете места, конечно). Главный сезон массовой миграции местных по стране — китайский Новый год, то есть две недели в конце января — начале февраля. Избегайте также неделю с 1 по 7 мая, когда отмечают Первомай, и неделю с 1 по 7 октября, связанную с празднованием основания КНР.
Где жить
В Китае работают основные агрегаторы: trip.com, booking.com и agoda.com. В первом случае можно оплатить рублями и российской картой, во втором и третьем — только зарубежной. Лучше бронировать все отели заранее, а также установить приложения агрегаторов на смартфон до въезда в Китай, чтобы точно не испытывать проблем, связанных с великим китайским файрволом.
Непосредственно китайскими платформами-агрегаторами лучше не пользоваться. Во-первых, не все отели, выставленные на них, принимают иностранцев. Во-вторых, как правило, оплатить жилье на них можно только китайскими картами.
Если захотите заселиться в отель на месте, всегда уточняйте, принимает ли гостиница иностранцев. Конечно, с известными международными сетями типа Marriott или Hilton проблем не будет, а вот маленькие частные отели, особенно в отдаленных регионах и городах, нужно проверять.
Как передвигаться
Между Россией и Китаем прямое авиасообщение, поэтому вы легко найдете рейсы в Пекин, Шанхай, Чэнду, Гуанчжоу. Самые популярные перевозчики — «Аэрофлот», China Southern, Air China, Sichuan Airlines. Из аэропортов в города, как правило, ходят скоростные поезда (250–350 км/ч) — это самый простой и впечатляющий способ добраться до центра.
С поездками по Китаю проблем нет — инфраструктура хорошо развита и разнообразна на зависть большинству стран мира.
Внутри КНР удобно передвигаться на самолетах, особенно когда точки вашего маршрута расположены в разных концах страны. Рейсов много, они недорогие, купить билеты можно онлайн: на официальных сайтах перевозчиков или на агрегаторах, том же китайском Trip.com.
Хорошая альтернатива самолетам для поездок на расстояние до 800 км — скоростные поезда, комфортные и выглядящие футуристически. Например, из Пекина до Шанхая на таком можно добраться всего за 4,5 часа. Билеты (примерно 90 долларов в одну сторону) покупайте онлайн или в кассе. Рекомендуем приезжать на вокзалы заранее, особенно в крупных городах. Они огромные, а с навигацией все сложно, указатели с иероглифами, десятки платформ, большое количество людей. Найти свой поезд не всегда легко и быстро.
Чем дальше от точек цивилизации, тем больше вероятность, что вам придется испытать местные автобусы. Особенно если захотите посетить деревни вокруг какого-либо города. Проблема в этом случае, как правило, одна — отсутствие общего языка, если вы, конечно, не владеете китайским.
В крупных городах с автобусами все проще, но если есть метро, то удобнее пользоваться им.
В маленьких городах удобный способ передвижения — арендованные велосипеды. Туристам подойдут велосипеды, которые сдают отели, хостелы, туристические агентства или точки аренды в парках за наличные. Система шеринговых велосипедов на каждом углу вряд ли окажется удобной: в первую очередь потому, что меню в этих приложениях обычно только на китайском.
С такси вам тоже, вероятнее всего, придется столкнуться: просто помните, что большинство таксистов не говорят ни на каком языке, кроме родного. Эффективнее всего в случае с ними — написанные иероглифами названия и адреса (всегда можно попросить с этим помочь работников отеля). Оплатить такси можно как приложением типа Alipay (о нем мы расскажем ниже), так и наличными — для этого лучше иметь мелкие разменные купюры.
Как преодолеть трудности перевода
Даже не пытайтесь выучить слова на китайском, кроме «привет» и «спасибо», — вероятно, вас все равно не поймут из-за специфики произношения. С английским тоже до сих пор сложно: в аэропортах, на вокзалах, в туристических офисах, а также в крупных городах, где много образованных людей и молодежи, вам ответят. Но в целом английский в стране непопулярен.
Самый эффективный способ — общаться через офлайн-переводчик, в котором есть китайские иероглифы и аудиоввод (тот же Google Translate). Главное — позаботиться, чтобы батарея в вашем смартфоне не села в самый неподходящий момент. Еще один эффективный способ найти взаимопонимание с местным населением — показывать картинки того, что вам нужно.
Трудностям перевода способствует и разница менталитетов. Например, у китайцев не принято говорить «нет» или «не знаю». Поэтому, если они не знают ответа на вопрос, могут просто улыбаться или отвечать наугад. Например, показывать любое направление, когда вы спрашиваете дорогу. Так что перепроверяйте: спрашивайте одно и то же хотя бы у двух человек.
Что попробовать
Картинки станут также главным способом распознать то, что вы собираетесь съесть. Меню в картинках — китайская классика, и это порядком выручает. Тем не менее будьте внимательны: картинка не всегда отражает полный перечень ингредиентов в блюде. Так что, если вы чего-то не едите, уточняйте с помощью переводчика.
Готовьтесь к тому, что всю поездку вы будете пробовать рис и лапшу. В миллионе вариаций, базовый из которых — с овощами и яйцом — еще и самый нейтральный. В Китае вкусы выкручены на максимум: там все сладкое, кисло-сладкое, острое. Регулируется это лишь количеством риса.
Китайцы едят почти всех животных, причем от клюва до хвоста, поэтому «куриная кассероль» может легко оказаться соусом с куриными лапами. Кроме того, китайцы не признают свежих овощей: даже если вы попросите в уличной фастфуд-лавке помидор, вам, скорее всего, его припустят на воке. Свежие овощи вы найдете только на рынке, в овощной лавке или в супермаркетах типа Walmart. Ну и на завтраках (и в целом в ресторанах) в международных отелях. Зато зажаренные кузнечики и другие жуки с личинками будут попадаться повсюду. На вкус они как семечки, главное — закрыть глаза, чтобы было нестрашно положить это в рот.
Наконец, если вы купите в магазине какие-нибудь симпатичные на вид сладости, они могут оказаться кисло-уксусными или вообще несъедобными — настолько наши вкусы различаются. И все же экспериментируйте!
Помните: еда в разных регионах при общей базе все же различается. Например, в Сычуани она очень острая, зато с орехами и приятными соусами. А самая приближенная к европейской кухня — кантонская (Гонконг, Гуанчжоу): ее, кстати, считают самой изысканной из всех китайских.
Что касается напитков, то здесь очень хороший и разнообразный чай, причем буквально везде. Кулеры с кипятком стоят почти в любом общественном месте: в отеле, на вокзале, в поезде. Так что термос с собой не будет лишним.
Как платить
Два основных платежных метода в Китае — это наличные и приложения/QR-коды. Лучше иметь и то, и другое: приложения иногда зависают, и тогда выручат наличные — особенно в глубинке. В целом вы можете обойтись только наличкой — все туристические объекты принимают купюры. Именно их предпочитает мелкий частный бизнес (лавки и точки на рынках).
Купите в России немного юаней (на первое время), остальную сумму берите в долларах или евро — их курс в Китае выгодней, чем рублевый. Ввозить в КНР без декларации можно до 20 тыс. юаней, или до 5000 долларов (а также эквивалент этой суммы по курсу ЦБ на день поездки).
Тем не менее за некоторые сервисы (особенно онлайн, доставку, покупки в крупных супермаркетах) вы не сможете расплатиться наличными, поэтому лучше поставить местные платежные приложения.
Два основных сервиса — Alipay и WeChat. В идеале стоит иметь оба, но Alipay лучше адаптирован для туристов: в нем можно зарегистрироваться по российскому номеру телефона и даже пополнить его через «Сбер». С установкой WeChat сложность в том, что для регистрации потребуется подтверждение другого, уже зарегистрированного, пользователя. И в Alipay, и в WeChat проще всего положить деньги с помощью международных карт Visa/Mastercard (турецких, казахских, кыргызских и прочих).
Что касается банковских карт, то гарантировано работают только Visa/Mastercard, выпущенные за границей. Из российских могут использоваться лишь UnionPay от РСХБ и АТБ, но есть риск, что с перебоями.
Поэтому платежные приложения и наличные — самые надежные средства.
Как оставаться на связи
Если сим-карту вы купите легко даже в аэропорту (и это выгоднее роуминга), то преодоление великого китайского файрвола требует подготовки. Без специальных программ в Китае не работает ничего из того, к чему мы привыкли, включая «Яндекс» и Telegram. Поэтому еще до поездки позаботьтесь о нужных сервисах. А также скачайте Alipay и/или WeChat, зарегистрируйтесь в них и пополните счет.
Еще не забудьте про приложения для навигации: скачайте офлайн-карты Maps.me или англоязычную версию китайского приложения Amap (Gaode Maps) — она будет заменой Google Maps и «Яндекс Картам».
В целом все приложения, которыми вы планируете пользоваться в Китае, установите заранее на всех устройствах — до того, как попадете на территорию КНР.
Куда поехать
Классика больших городов: Пекин — Шанхай — Гонконг
Это три китайских столпа, в которых стоит побывать каждому — особенно тем, кто любит вайб мегаполисов. На город стоит выделить хотя бы по четыре дня, но на Пекин с окрестностями и особенно Гонконг можно и больше. Что здорово, все три локации разные по атмосфере. Больше всего отличается островной Гонконг — в нем есть ощущение отдельного государства.
В Пекине обязательно посетите Запретный город, Храм Неба и площадь Тяньаньмэнь. Съездите погулять по Великой Китайской стене, затем загляните в старинные Хутуны. А еще приобщитесь к современным арт-галереям и уличному искусству (и шопингу!) в 798 Art District.
В Шанхае оцените колорит старого города, а затем для контраста идите на набережную Вайтань с видом на район высоток Пудун. Будет время, съездите в него побродить среди небоскребов. И оцените французский вайб города в районе Французской концессии. За сувенирами стоит сходить в арт-квартал Тяньцзифан.
В Гонконге помимо центра и культового района Коулун нужно обязательно оценить природу и пляжи: подняться на пик Виктория и съездить хотя бы на один остров — Лантау.
Панды и священные горы
Город Чэнду, столица провинции Сычуань, известен питомником панд — это его главная достопримечательность. А ленивые мохнатые мишки у всех вызывают умиление. Сам город тоже симпатичен — он не такой гигант, как Пекин с Шанхаем, здесь много зелени (сходите в Народный парк обязательно), сохранилась историческая застройка, в том числе деревянная и кирпично-индустриальная.
В Сычуани интересная кухня с большим количеством орехов в соусах. Попробуйте суп хо-го и столетние яйца (если решитесь). И аккуратнее с остротой в блюдах.
Ну и, наконец, вокруг Чэнду — невероятно красивые горы и ущелья: съездите хотя бы к священной даосской горе Цинчэн, охраняемой ЮНЕСКО горе Эмэй и ущелью Хайлуо.
Традиционная Юньнань: племена, каменный лес и чайные плантации
В провинции Юньнань растет лучший в стране чай (и даже есть город Пуэр): сюда стоит ехать, чтобы попробовать его самые интересные сорта и полюбоваться красивейшими чайными террасами — прямо как с любимых китайцами фотообоев.
Но это далеко не все: в предгорьях Гималаев живут 24 народности, которые до сих пор придерживаются традиционного уклада — хотя бы частично. И с удовольствием демонстрируют его туристам. Чтобы увидеть это, съездите в симпатичный городок Лицзян и покатайтесь по окрестностям на велосипеде.
А еще недалеко от столицы Куньмин стоит «каменный лес» Шилинь — скалы необычной формы в этом заказнике действительно напоминают окаменевшие деревья.
Город + море
Тем, кто не представляет отпуск без моря, точно стоит включить в свой маршрут поездку на самый известный курортный остров Китая — Хайнань. Он хорошо освоен российскими туристами, поэтому там не понадобится переводчик — в большинстве мест говорят по-русски. К этому прилагается вайб Анапы или Большого Сочи, но зато на Хайнане вкусная, адаптированная под туристов еда с морепродуктами и разнообразие фруктов, а также хороший выбор велнес-отелей.
Чтобы сделать поездку интереснее, летите через Пекин, Шанхай, Гонконг или Гуанчжоу и проведите сначала несколько дней в большом городе.