Рис, безвиз и панды: рассказываем все, что нужно знать перед поездкой в Китай

Китайцы едят почти всех животных, причем от клюва до хвоста, поэтому «куриная кассероль» может легко оказаться соусом с куриными лапами. Кроме того, китайцы не признают свежих овощей: даже если вы попросите в уличной фастфуд-лавке помидор, вам, скорее всего, его припустят на воке. Свежие овощи вы найдете только на рынке, в овощной лавке или в супермаркетах типа Walmart. Ну и на завтраках (и в целом в ресторанах) в международных отелях. Зато зажаренные кузнечики и другие жуки с личинками будут попадаться повсюду. На вкус они как семечки, главное — закрыть глаза, чтобы было нестрашно положить это в рот.