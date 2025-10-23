Умный лифт, домофон в телефоне и двор-сад: пять преимуществ дома будущего

Квартал будущего в Мневниковской пойме
Среди крупных девелоперских проектов, реализованных в столице за последние два десятилетия, «Остров» известен удачным местоположением на естественном острове на Северо-Западе столицы в Мневниковской пойме. Его выделяет сочетание хорошей экологии и инновационных технологий. Реализация проекта началась в 2021 году. Сегодня из десяти кварталов «Острова» с первого по пятый уже сданы, а в других еще продолжаются работы.
Во время создания кварталов специалисты девелопера «Донстрой» тщательно продумали все до мельчайших деталей: от проектировочных решений и благоустройства территории до удобной планировки квартир и комфортной спортивной и социальной инфраструктуры. Жилые дома «Острова» удобно расположены вблизи от живописной набережной, где можно совершить променад или сесть на речной трамвайчик, чтобы отправиться на приятную прогулку по Москва-реке. В просторных квартирах кварталов проекта можно выбрать варианты с возможностью установки камина, с окнами «в пол», террасами, окном в ванной, угловым остеклением или мастер-спальней. Для резидентов «Острова» девелопер «Донстрой» создал все условия для комфортных занятий спортом, плодотворной работы и качественного отдыха. При желании владельцы квартир смогут не покидать границ проекта, где есть все необходимое для жизни: кафе, рестораны и магазины.
Искусственный интеллект и контроль качества
Согласно данным исследования, проведенного международной консалтинговой компанией McKinsey, использование цифровых технологий с элементами искусственного интеллекта сокращает время возведения жилого дома более чем на 25%. Девелопер «Донстрой» в проекте «Остров» первым использовал на практике отечественную систему искусственного интеллекта Aiterus. Она способна заранее выявлять любые дефекты и корректировать погрешности. Сначала создается точная цифровая модель будущего здания, после чего операторы на строительной площадке используют лазерные сканеры, панорамные камеры, тепловизоры и датчики для анализа и замеров местности.
Визуализация седьмого квартала проекта «Остров»
Такой контроль позволяет проводить тщательные проверки в четыре раза чаще, чем вручную. Любые, даже скрытые недочеты, например, влажность или перепады температур, искусственный интеллект способен определять уже на ранних этапах, а их устранение занимает минимальное количество времени. Сканирование одной комнаты по 14 категориям длится около 2 минут, а на анализ данных уходит не более одних суток. При этом цифровизация кварталов «Острова» не ограничивается лишь этапом строительства.
Смартфон вместо набора ключей
Резидентам «Острова» не придется искать ключи в карманах одежды, портмоне или дамской сумочке, шлагбаумы и двери откроются автоматически, а лифт сам поднимет на нужный этаж. Эти и другие технологии умного здания доступны резидентам в их смартфонах с установленной системой DSmart. С ее помощью можно без ключей открыть дверь и шлагбаумы себе, курьерам или гостям, смотреть записи с камер наблюдения и домофона, вызывать лифт и оплачивать коммунальные услуги. Аналоговые ключи и домофон также будут доступны — владелец квартиры сможет сам выбрать, что удобнее ему лично.
В части лотов доступен предустановленный сервис «умный дом», где с помощью голосового помощника можно управлять освещением, температурой и музыкой. По желанию резидентов каждое утро в определенное время шторы автоматически откроются, а из колонок зазвучит любимый музыкальный трек. Владельцы квартир смогут насладиться прекрасным видом на окружающие парки, реку и здания кварталов проекта с изысканной архитектурой.
Архитектура будущего
Архитектурный облик «Острова» отсылает к биофильному дизайну с футуристическими элементами. Сегодня такое сочетание является одним из наиболее актуальных — в крупных мегаполисах планеты, когда дизайн, имитируя природные линии, снижает уровень стресса и тревоги, повышает настроение и уровень удовлетворенности жизнью резидентов проекта.
Ведущие архитектурные бюро, работая над кварталами «Острова», применили уникальный подход: один квартал — одна дизайн-идея. Будущие владельцы квартир могут выбрать: высотный дом, классическую усадьбу или виллу, напоминающую яхту. На сегодняшний день «Остров» признан одним из самых экологичных жилых проектов в стране. Здания его кварталов прошли сертификацию по «зеленым» стандартам» Green Zoom. Дома проекта подтвердили высокий уровень экологичности и энергоэффективности, получив от экспертов «золото», набрав 115 баллов. Эта концепция нашла свое отражение в использовании при создании зданий проекта экологичных материалов, а также в расположении на территории природного заказника в Мневниковской пойме и архитектуре с авангардными фасадами и обтекаемыми формами.
Комфортная цифровая среда
Темп жизни в большом городе, как известно, не замедляется даже ночью, а его обеспеченные горожане стараются выбрать для жизни место, где можно насладиться тишиной, свежим воздухом и приватностью, оставаясь всегда на связи. В проекте «Остров» его создатели реализовали современные высокотехнологичные решения, обеспечивающие высокий уровень комфорта для владельцев квартир. Автоматические системы управляют инженерией, соответствуют самым строгим стандартам безопасности, создают комфортный микроклимат, регулируют освещение и отопление. Возможность удобной коммуникации обеспечит первая в России высокоскоростная сеть интернет 5G, действующая на всей территории проекта: в квартире, кафе, на набережной или в парке. В свою очередь, зарядить любимый гаджет или средство малой мобильности можно будет на точках зарядки, расположенных во дворах и зонах отдыха.
Визуализация восьмого квартала проекта «Остров»
Удобная локация — весь город рядом
В восьмом квартале «Острова» девелопер «Донстрой» использовал революционную «двухэтажную» концепцию благоустройства. Для резидентов квартала доступны два живописных парка — Верхний и Нижний. Здесь есть все, что нужно для отдыха, детских игр и занятий спортом. Жители квартала смогут прогуляться по дорожкам и тропинкам в тени деревьев, отдохнуть на лаунж-террасе, поиграть с ребенком или потренироваться на благоустроенной спортивной площадке. В других кварталах проекта для резидентов организованы зеленые кабинеты для работы, смотровая площадка, сухой ручей, теплый павильон для работы и отдыха, а также беговые и велосипедные дорожки.
Тратить время на дорогу — это не про «Остров». Здесь действует правило 15-минутного города: за это время неспешным шагом можно дойти до магазина, школы, детского сада, кафе или фитнес-зала. На поездки в деловую часть столицы также не нужно закладывать много времени: те же 15 минут будут потрачены на дорогу на машине до Садового кольца, а те, кто предпочитает передвигаться без автомобиля, смогут воспользоваться станциями метро «Терехово» и «Мневники». Весь проект окружен зеленью — для длинных прогулок отлично подойдут Москворецкий парк или Серебряный Бор. А для быстрого перерыва можно спуститься в ландшафтные дворы-сады, каждый из которых имеет индивидуальную концепцию.