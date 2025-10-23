Умный лифт, домофон в телефоне и двор-сад: пять преимуществ дома будущего

Тратить время на дорогу — это не про «Остров». Здесь действует правило 15-минутного города: за это время неспешным шагом можно дойти до магазина, школы, детского сада, кафе или фитнес-зала. На поездки в деловую часть столицы также не нужно закладывать много времени: те же 15 минут будут потрачены на дорогу на машине до Садового кольца, а те, кто предпочитает передвигаться без автомобиля, смогут воспользоваться станциями метро «Терехово» и «Мневники». Весь проект окружен зеленью — для длинных прогулок отлично подойдут Москворецкий парк или Серебряный Бор. А для быстрого перерыва можно спуститься в ландшафтные дворы-сады, каждый из которых имеет индивидуальную концепцию.