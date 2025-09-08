Кому доверить собаку и как выбрать между друзьями, няней и зоогостиницей

«Это сделали не люди — это звери»
В начале сентября 2025 года блогер Эльдар Джарахов и его девушка, певица Мона, рассказали в соцсетях о жестоком обращении с животными в приюте DogTown в подмосковном Чехове. Организация, называющая себя «зоогостиницей», предоставляла не только услуги передержки — то есть временного размещения собак — но и дрессировки, которая может «скорректировать» поведение животных.
Вскоре Мона опубликовала фото и видео из DogTown — на них видно, что собаки содержались в тесных и грязных клетках. Другие владельцы животных, которым удалось связаться с Моной и Джараховым, подтвердили, что условия содержания были плохими, а сами питомцы подвергались насилию — на них надевали электрошоковые ошейники и даже били.
После того, как о жестоком обращении с животными написали крупные телеграм-каналы, Мона, Джарахов и другие владельцы питомцев решили забрать их домой. Хозяевам удалось подтвердить свои обвинения: одна из собак, например, получила ожоги от ошейника и даже грибковый отит, который был диагностирован ветеринаром. Кроме того, Мона опубликовала и видео, на котором Карина «в шутку» говорит, что «******** [будет бить] собак шокером».
«Карина заверяла, что спит с собаками “в обнимку”. Если она спит с ними в обнимку в клетках, которые переполнены дерьмом и кровью, то тогда наша героиня является самоотверженным человеком», — написала Мона у себя в канале. Она добавила, что Карина отправляла видео, демонстрирующие, что с питомцами все в порядке, но в реальности ситуация обстояла иначе. «Собаки жили в клетках, стоящих друг на друге. Сегодня я получила видео от девушки, которая сделала репортаж на телевидении. Там была моя Даки… и все сложилось, — рассказала Мона. — Моя девочка сидела в клетке с поносом, без возможности выйти. На нее надевали ошейник, который бьет током. Она прогрызла клетку и все прутья были в крови».
По словам владельцев, стоимость содержания животных в DogTown была высокой — за месяц пребывания своего питомца один из хозяев, к примеру, заплатил более 220 тысяч рублей. «После шумихи собаку забрал в плачевном состоянии. Вялая, уши прижаты, погрызен хвост, ссадина под глазом, — рассказал он журналистам. — Видно, что у животного стресс. Когда забирали, Квинси был голодный, сразу же начал подбирать крошки в приюте с пола и жадно есть. Собаке нужно лечение».
Договоры с клиентами при этом не заключались, а сама Карина, как отмечают очевидцы, не проявила никаких эмоций в вечер, когда владельцы приехали забирать пострадавших питомцев. Позднее Следственный Комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела в отношении DogTown — организацию обвинили в жестоком обращении с животными.
Передержка питомцев: за и против
Эксперты по работе с домашними животными обращают внимание, что слово «передержка» формально означает временное содержание бездомных животных. В бытовом смысле этот термин имеет более широкое значение — и часто используется для обозначения комфортных условий содержания питомца, чьи хозяева временно не могут быть с ним.
Передержка питомцев существует в разных форматах — от зоогостиницы или приюта до передачи животного близким или специально обученному человеку. "Афиша Daily" пообщалась с владельцами собак о том, какие виды они выбирают, и почему не все из них вызывают доверие.
«Мы вынуждены прибегать к передержке, когда уезжаем в отпуск. Или, например, при ремонте: проще отдать собаку на 1-2 дня, чтобы она и не мешала, и не стрессовала от происходящего.
У нашей Рины непростой характер: она может даже бросаться на других людей, если те ведут себя странно. Мы ожидаем, что человек, который будет следить за ней, не боится собак и уверенно ведет себя даже с учетом их сложного характера.
Мы пробовали передержки разного типа. Например, зоогостиницы: но отказались от этого, потому что там не очень хорошие условия, фокус внимания не на твоем питомце и неизвестно, как каждый из сотрудников относится к нему. В одной из зоогостиниц вообще было довольно печальное зрелище: маленькие домики, большое количество изолированных друг от друга собак, не очень вовлеченный персонал. После этого решили оставлять на персональных передержках, где собака живет в квартире, свободна в передвижениях, гуляет на понятной для себя территории.
Но друзья и родные — тоже не самый подходящий вариант: не все они живут близко или могут справляться с собакой. Выходом стали люди, профессионально принимающие у себя на передержку.
Мы знали про такой формат, но понимали, как сложно найти человека, которому можно полностью доверить питомца. Мы оставляли Рину разным людям на передержку, но всегда были какие-то "но": то сам человек не очень приятен, то далеко живет, то собака с таких передержек возвращается перевозбужденная, неспокойная, и ей надо еще несколько дней прийти в себя. Наконец нам повезло: через сервис Dogsy мы нашли догситтера с отличными отзывами, живущую в 10 минутах от нас.
Оставляли собаку с этой девушкой уже десяток раз и совсем не переживаем: регулярно получаем фотографии и отчеты о прошедшем дне. При выборе мы ориентировались на отзывы, а также заранее познакомились перед тем, как отдать питомца на передержку — посмотреть, как человек общается с собакой, убедиться, что им комфортно друг с другом. Сейчас Рина уже понимает, где живет догситтер, каждый раз рада ее видеть, чувствует себя в той квартире как дома. Так что единственная сложность сейчас — чтобы этот человек был свободен в даты наших отпусков».
«Питомцы не могут себя защитить, а если с ними случилось что-то плохое, они об этом не расскажут. Для них разлука с хозяином — уже стресс, а еще больший стресс — оставаться с кем-то, кого они не знают.
Для передержки должен быть знакомый человек, который уже виделся с питомцем в присутствии хозяина и выстроил с ним нормальное общение. В идеале — член семьи. У меня, например, сейчас живут три собаки, — одну оставила моя мама: она уверена, что я знаю черты характера питомца, нюансы питания и не только.
Мне сложно представить, как бы я смогла оставить свою собаку с малознакомым человеком. Даже ориентироваться на отзывы я бы не стала: хорошие оценки можно себе накрутить.
Если подходящих родственников и друзей нет, можно попросить помощи у знакомых собачников. Когда я стала гулять с животными, познакомилась с огромным количеством людей: это большое коммьюнити, где тебе могут помочь и за деньги посидеть с питомцем.
А если бы мне совсем не с кем было оставить своих собак, никуда бы не уезжала. Понимаю, что бывают командировки, но я в этом вопросе категорична. Я не виню других владельцев животных, особенно тех, кто пострадал [в ситуации с DogTown, -- Прим. ред.), но, на мой взгляд, когда ты заводишь питомца, ты должен представлять, с кем его оставлять. Ты берешь под полную ответственность существо, которое не может за себя постоять — и если хочешь поехать на море, то либо думай, как взять собаку с собой, либо не уезжай никуда.
Если же без передержки никак, я бы выбирала место, где есть видеокамеры -- чтобы наблюдать за своим питомцем. Важно не только посмотреть отзывы, но приехать самому, проверить условия, убедиться, что персонал общается с животными -- ведь им это необходимо. Посмотреть, как там сидят другие собаки, как они себя чувствуют: все это важно учесть. Предварительный визит — базовый минимум».
Какие бывают передержки
Форматы передержек домашних питомцев бывают очень разными. Специалистка по поведению кошек, куратор благотворительного проекта Meow Gallery, соучредитель Котокафе МЯУ Дарья Полянская приводит несколько примеров:
вариант для для стабильных, нестрессовых животных. Важны четкие инструкции и договоренности о том, кто решает, что делать в непредвиденной ситуации;
Обученный человек приходит к вам домой или вообще живет там в ваше отсутствие. Главное преимущество — минимальное изменении среды, что важно не только для собак, но и для кошек;
Проживание собаки у петситтера: комфортно, если там мало или нет других животных и много пространства.
Выбор формата передержки сильно зависит от самого животного. «Если видим высокую тревожность и привязанность к территории, то более подходящими будут визиты ситтера к вам домой, особенно если речь идет о кошках, — рассказывает Полянская. — Если животное общительное и любопытное — зоогостиница с отдельным номером или проверенный частный вариант, которому можно передать животное».
«При обращении к ситтерам важно, чтобы у них были проверяемые отзывы и рекомендации. Обязательно заключайте договор, в котором обсудите использование ключей, частоту визитов, отчеты и порядок действий при ЧП. Встреча и знакомство с питомцем обязательны, — обращает внимание Дарья. — Если прибегаете к помощи близких, список действий тот же: создавайте памятку, делитесь контактами клиник, запасными ключами, инструкциям, как пользоваться окнами и балконами, и кто принимает решения, если вы остались без связи».
договор, паспорт питомца, прививочный лист, ваши контакты + контакты доверенного лица, телефон клиники/лечащего врача;
Режим кормления, лотки/выгул, игры, любимые и/или запрещенные приемы, сигналы «мне хватит», способы успокоения, схема лекарств (если нужны);
Переноска, привычная подстилка/плед с запахом дома, миски, корм и наполнитель на весь срок + запас, игрушки-«комфортеры», амуниция для собак (для кошек тоже -- если используете шлейку, например).
Если петситтинг не подходит, то владельцы питомцев нередко выбирают зоогостиницы. В таком случае Полянская рекомендует проверить учреждение по чек-листу того, что необходимо для комфорта животных.
Для собак:
- безопасные выгулы;
- закрытые территории с надежным забором;
- понятный регламент выгула (кто, где, как часто);
- исключение стихийных «смешанных стай» без оценки совместимости.
Для кошек:
- номера/комнаты, а не стеклянные «аквариумы»;
- укрытия, полки (вертикаль), когтеточки, отдельные лотки, тишина;
- отсутствие клеток, если животное к ним не приучено и нет обоснованной необходимости в их использовании.
Обещания «переучить или исправить за время проживания». Поведенческая коррекция делается с хозяином. Это работа, а не услуга «сдать и забрать готового» питомца;
Перенаселение и клетки «по умолчанию» (если ваш питомец не подготовлен — особенно);
Сильный запах, грязь, общая скученность;
Отказ показывать помещения, раздражение на вопросы, давление «платите сейчас — потом все увидите».
Вам предложили пробный день/ночь;
Администратор сам подробно расспрашивает про режим питомца, его страхи, характер и режим питания, заводит специальную карточку;
Ограниченная заполняемость, нет перенаселения;
Честно говорят «нам не подойдет ваш случай» — это профессионализм.
«Всегда оставляйте контакт доверенного человека, который вправе принять решение по медпомощи, если вы вне доступа», — напоминает Дарья.
Как работают зоогостиницы: личный пример
Перед тем, как запустить зоогостиницу «Буду дома», ее владелица, ветеринарный врач и специалист по поведению собак Алина Миронова больше десяти лет занималась передержкой с программой адаптации. По ее словам, просто так в зоогостиницу не попасть: в «Буду дома» отлажен свой «фильтр», чтобы работать только с теми клиентами, кто чувсвует ответственность за свою собаку и действительно переживает за ее состояние.
«Перед заселением в зоогостиницу клиент заполняет анкету, по которой мы решаем, будет ли собаке комфортно у нас или нет, — рассказывает Алина. — Многим мы отказываем, потому что понимаем, что питомцу будет плохо: чаще всего это животные с психическими диагнозами, сильной тревожностью, сепарационной тревогой. Самое важное — это комфорт собаки. Но после отказа мы можем подсказать, какой вариант подойдет, и посоветовать зооняню. Иногда у нас не бывает мест, и тогда мы направляем собаку на передержку к моим зооняням или в другую зоогостиницу - все хорошие учреждения дружат и не конкурируют».
После одобрения хозяин вместе с собакой приезжает в зоогостиницу для личного знакомства. Оно длится около часа: Алина показывает дом и территорию, рассказывает, чем и как будет питаться собака, какой уход ей обеспечат, как разрешаются конфликты с другими «постояльцами» и не только. Все это время специалистка наблюдает за поведением питомца и его реакциями, чтобы понять, нравится ли ему в зоогостинице, справится ли он с адаптацией.
После успешного знакомства для клиента создают чат с информацией: перечень анализов и необходимых для собаки вещей, а также договор оферты с указанием данных Алины и ее зоогостиницы. Клиент до заезда собаки предоставляет данные о ее прививках и справку о здоровье — важно, чтобы животное не заразило других постояльцев. Общение с клиентами, по словам Мироновой, «поддерживается на постоянной основе»: владельцы каждый день получают фото, видео и отчеты о том, как собака проводит время, чувствует себя и адаптируется.
«”Буду дома” расположена в курортном районе: площадь помещения — 90 квадратных метров, рядом есть поле, где происходит выгул, — рассказывает Алина Миронова. — В планировке дома нет триггерных зон в виде узких и плотных пространств, где могут случаться драки и конфликты. Каждая собака может комфортно расположится в отдалении от другой. Пол подобран так, чтобы не скользили лапки и не случалось травм. Собакам можно залезать на все диваны и кровати, заходить в любые комнаты -- они могут сами выбирать, где им отдыхать». Миронова также уточняет, что в «Буду дома» нет ни вольеров, ни клеток: владелица гостиницы убеждена, что лучший отдых для собаки — тот, где ее свобода не ограничена.
Во избежание конфликтов собак в «коллектив» вводят постепенно, чтобы адаптация к сородичам была комфортной. Все питомцы находятся в постоянном контакте с человеком — и самой Алиной, и другими работниками, прошедшими обучение.
«Нас часто называют детским лагерем для собак: прогулки и еда по расписанию, много свежего воздуха и свободы, закрытые потребности в нагрузке и сенсорном притоке, много общения с сородичами, которого недостаточно в городской среде, — делится Миронова. — Каждый день мы устраиваем собакам социальные прогулки: составляем группы по интересам и балансу особенностей, где одна собака дополняет другую -- тормозит или делает увереннее. У многих животных после наших каникул меняется отношение к сородичам — становится более спокойным и дружелюбным».
Как подготовить питомца к передержке
Независимо от того, какой формат передержки выбирает владелец, для питомца расставание с ним неизбежно становится поводом для стресса. Чтобы минимизировать его, а заодно и убедиться в здоровье животного, зоопсихолог
Наталья Юрова советует начать подготовку заранее и сдать клинический и биохимический анализы крови, а также сделать УЗИ сердца и ЖКТ. «Стресс влияет на работу внутренних органов: желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и сердца, — говорит специалистка. — Также может снижаться иммунитет — особенно это касается кошек. Часто они не показывают никаких признаков недомогания, и о нарушениях в работе внутренних органов можно узнать только по анализам крови или УЗИ». Важно проверить сроки и даты прививок, своевременно позаботиться об их наличии и учесть соблюдении сроков карантина -- после вакцинации есть вероятность снижения иммунитета, животное подвержено риску заболевания.
На всякий случай зоопсихолог рекомендует обсудить с врачом прием успокоительных, которые можно курсом дать питомцу заранее, чтобы снизить тревогу от пребывания в зоогостинице или на передержке. После сдачи анализов необходимо провести обработку от всех видов паразитов: блох, клещей, гельминтов и комаров. «Обсудите с ветеринарным врачом препараты, дозировки и график приема. Это важно сделать заранее, так как могут быть индивидуальные реакции на препараты в виде рвоты и диареи, и, как следствие, нарушение в работе желудочно-кишечного тракта», — предупреждает Юрова.
Необходимо заранее увидеть своими глазами место содержания питомца и подготовить питомца к прогулкам в новой локации: тщательно проверить исправность амуниции собаки — шлейки, поводки, намордники, ошейники с адресом, карабины и крепления, -- чтобы пес не убежал и не потерялся. Для кошек нужно приготовить привычную им воду и наполнитель для лотка. Если животное нуждается в лечении, то укажите график приема препаратов и контакты лечащего врача.
Наконец, при разлуке с питомцем не забудьте передать привычный график его питания, прогулок, игр. «От внимания со стороны персонала зависит многое. Если животное боится новых людей и ему нужно время, чтобы довериться, то в первое время в новом месте его лучше не беспокоить, а завоевывать расположение через наблюдение за сигналами, — добавляет Юрова. — Поэтому важно знать язык тела наших питомцев: и у собак, и у кошек есть свой способ коммуникации».