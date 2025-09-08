Кому доверить собаку и как выбрать между друзьями, няней и зоогостиницей

Если подходящих родственников и друзей нет, можно попросить помощи у знакомых собачников. Когда я стала гулять с животными, познакомилась с огромным количеством людей: это большое коммьюнити, где тебе могут помочь и за деньги посидеть с питомцем.



А если бы мне совсем не с кем было оставить своих собак, никуда бы не уезжала. Понимаю, что бывают командировки, но я в этом вопросе категорична. Я не виню других владельцев животных, особенно тех, кто пострадал [в ситуации с DogTown, -- Прим. ред.), но, на мой взгляд, когда ты заводишь питомца, ты должен представлять, с кем его оставлять. Ты берешь под полную ответственность существо, которое не может за себя постоять — и если хочешь поехать на море, то либо думай, как взять собаку с собой, либо не уезжай никуда.