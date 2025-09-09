Танцуют только чиксы до 25-ти: почему мы не попали в новый клуб Тимати и что с ним не так

Девушкам старше 25-ти вход воспрещен: что говорят о новом проекте Тимати
31 августа в Москве открылся проект рэпера Тимати и ресторатора Антона Пинского — клуб Kiki. Заведение обосновалось на Трубной, рядом с Центральным рынком. На открытии выступил американский рэпер Баста Раймс, а на следующих выходных хедлайнером вечера стал его земляк Рик Росс.
Но попадать в заголовки СМИ новое место стало не из‑за привозов американских рэп-ветеранов. Клуб анонсировал строгое возрастное ограничение: девушкам вход разрешен до 25 лет, а парням до 30. Эту идею основатели иронично обыграли в интерьере Kiki, повесив картину с Леонардо Ди Каприо, который, по слухам, долгое время предпочитал встречаться с женщинами не старше 25 лет.
Но пользователям соцсетей подобные ограничения не показались смешными. Сразу несколько блогеров выпустили осуждающие видео, в которых обвинили Тимати в эйджизме и сексизме. В коротких роликах они разбирали, почему подобные концепции вредят женщинам, и призывали подписчиков бойкотировать заведение, чтобы «эта помойка загнулась быстрее».
Общественная реакция на появление заведения Тимати тоже оказалась негативной. В комментариях под видео о Kiki пользователи отмечали, что в клубе находились те, кто не соответствует заявленным возрастным критериям: например, Басте Раймсу — 53 года, Рику Россу — 49 лет, Джигану — 40 лет, а самому Тимати — 42 года. Многие шутили, что целевая аудитория «знать не знают приглашенных артистов», и сомневались, что зумеры успели стать платежеспособными клиентами (журналистам «Афиши Daily» по телефону предложили забронировать столик с депозитом 100 тысяч рублей).
Но у проекта нашлись и защитники. Они утверждали, что у Тимати есть полное право как угодно распоряжаться заработанными деньгами, а москвичи, недовольные политикой заведения, могут просто его не посещать. В обсуждениях также звучали тезисы о «пике женской привлекательности», якобы заканчивающимся к 25 годам. Некоторые парни посчитали дискриминацию по возрасту справедливой, ведь их тоже «ущемляли» девушки из‑за низкого роста или маленькой зарплаты.
«Получается, Тимати сам не проходит по фейс-контролю… Как иронично».
«Это нормально. Чел заработал деньги, тратит как хочет. Он может сделать клуб со входом от 63 до 64 лет — и будет прав. Ваше право туда не ходить».
«У мужиков до 30-ти нет денег на такие клубы, если это не мамин сыночек».
«Не нужно примерять эти ограничения на себя, это просто клуб с целевой аудиторией, а не дискриминация. Есть же другие заведения».
«Молодых девочек в клуб загоняют обеспеченным дядям на развлечение».
«То есть буквально запретили входить женщинам, у которых развиты лобные доли».
«Возрастное ограничение установили, чтобы туда не пришли Решетова и Шишкова?» (Прим.ред. бывшие жены Тимати)
«Вспомните про парней ниже 180».
«Это хайп, они заставили говорить о себе, цель достигнута».
Еще одна причина общественного хейта Kiki — жесткий фейсконтроль, жертвами которого стала и редакция «Афиши Daily».
Что происходит в Kiki
«Мы с моим 24-летним коллегой, SMM-специалистом Андреем Гуськовым, оказались практически единственными людьми в редакции, которые могли попасть в Kiki по возрасту. Решили посетить его в пятницу, 5 сентября — в эту ночь там выступал рэпер Рик Росс. Предварительно позвонили в клуб забронировать стол, но все было занято. Нам посоветовали попытаться пройти в порядке живой очереди, так мы и поступили.
Перед походом в клуб мы тщательно изучили фото гостей и сделали вывод, что надо одеться торжественно и по-рэперски. Я выбрала самое откровенное платье из гардероба, а мой коллега — тотал-блэк лук, дополненный цепью и белыми кроссовками.
К 23:00 у входа образовалась длинная очередь. Публика собралась колоритная: от вчерашних школьников до шикарных топ-моделей. Отдельно тусили блогеры и журналисты, этим вечером они планировали создавать контент, а не слушать американский рэп. Девушка спросила, как ей лучше появиться перед фейсконтролем — с желтыми очками или без. Она явно переживала, что ее не пропустят. Простояли 30 минут, чтобы оказаться рядом с охраной. Компанию подруг перед нами развернули — они пытались пройти второй раз и постоянно говорили про какую‑то Кристину, которая должна была добавить их в VIP-списки. «Вы вдвоем?» — спросила стильная фейсконтрольщица с косичками. Получив утвердительный ответ, она осмотрела нас и через две секунды сказала: «Извините, не сегодня, ребят».
Провели еще десять минут рядом с Kiki. За это время на входе последовательно разворачивали юных парней с рюкзаками, крутого чувака с дредами и милую пару. В один момент вне очереди в клуб зашла группа темнокожих мужчин. Несколько раз к нам подходили прохожие, интересуясь, что тут происходит. В самом конце мы даже дали шуточное интервью каналу М24 — надеюсь, ирония считывается».
Раз у нас не получилось пройти, мы узнали о происходящем в клубе тех, кому повезло больше.
«Уже на улице начали встречать блогеров и медийных личностей, видели, как в клуб зашел сам Тимати с другом. Очередь была огромной, и мы решили обойти ее и пройти немного вперед. Перед нами не пускали девушку, которая была в списках. Фейсконтрольщица говорила, что нахождение в них — не гарантия прохода. По какому принципу пускали людей, я так и не поняла.
Нас с подругой оглядели, попросили показать паспорта и обрадовали фразой «Приятного отдыха, проходите». Внутри пространство выглядело очень красивым: коллекционные фигурки, много зеркал, в которых можно пофоткаться, ходят красивые девочки с чокерами с надписью Kiki, алкоголь выносят с фейерверками. Почти все столики были заняты, но некоторые можно забронировать за 250 тысяч рублей. Я спросила у хостес, куда можно просто присесть. Она посоветовала нам самим поискать места. Я объяснила, что мы это уже сделали, и сотрудница рявкнула: «Ну, значит, их нет». Мы офигели от грубости. Странно: чтобы тебя пустили, надо быть красоткой на высоких каблуках, но при этом внутри нигде не присесть.
Персонала в клубе было много, но все стояли по углам — непонятно, к кому обращаться. Спросили у охранника, где туалет. Он показал и добавил: «Вы можете у меня не спрашивать». Мы в шоке, но окей. Позже, когда народу прибавилось, мы стояли у бара. Нас отодвинул охранник, чтобы пройти, и он потрогал мою подругу за жопу! Мы были в шоке. Мне потом в комментариях писали люди, которых тоже трогали.
Пространства в клубе не хватало. Официанты буквально расталкивали всех, чтобы пронести напитки. С вентиляцией тоже проблема. Внутри работали пушки, которые распыляли холодный пар. Из‑за контраста температур я и моя подруга заболели.
Хорошего тоже было много. За баром работали веселые ребята. Здорово, что было много видеографов и фотографов — девчонок снимали со всех ракурсов. Тимати пригласил таких уникальных гостей и классных диджеев. Никто не сидел, все танцевали и кайфовали. Обычно в клубе одни сидят, другие бухают, а тут все танцевали. Классная атмосфера, да и аудитория достаточно качественная: известные личности и их друзья. Жаль, что практически невозможно с ними познакомиться, все тусовались своими компаниями. Цены я бы назвала довольно демократичными: полторы тысячи рублей за коктейль — это ок, потому что есть заведения, где напитки продают за три. Пришел и сам Тимати — было видно, что человек горит своим проектом, ему не все равно. Кайфовал и он, и его друзья.
Вместе с Риком Россом пришло много по-рэперски одетых темнокожих ребят. В заниженных джинсах, такие моднявые все, доброжелательные, с кем‑то мы даже потанцевали. Атмосфера была в принципе максимально дружелюбной, не было людей, которые нажрались в слюни или дрались».
«Мы с подругой прошли фейсконтроль спокойно — были обе трезвые, просто назвали свой возраст — 24 и 25 лет и показали паспорта. Попали в клуб одни из первых и смогли посмотреть арт-объекты без толпы. Внутри все супер стилево, музыка приятная. Я точно видела мужчин старше 30. Не знаю, это друзья Тимати или просто те, кто каким‑то образом прошел в клуб. Но в основном на танцполе со мной была молодежь. Все очень понравилось».
«Главное впечатление от шумихи вокруг Kiki: он создан не „для зумеров“. Туда не пустят дотеров, анимешников в черном, первокурсников, которые на депозит смогут жить год, усачей-бильярдистов в рабочей одежде — да и все эти люди навряд ли захотят идти в заведение Тимати. Его создатели и не пытались понять мое поколение — музыкальные и эстетические вкусы, предпочтения в напитках, стиль одежды или финансовую ситуацию, на которую мы так часто жалуемся.
Все это не учли, потому что изначально хотели создать пафосную локацию для окружения Тимати и его инстаграмных* вечеринок. Отчетные рилсы в Kiki действительно монтируют достойно: пролетающая над толпой камера фиксирует главные символы успеха — селебы, тачки и бриллианты, на фоне играет рэпчик и восторженно кричат гости. Только „девушки до 25“ здесь — не целевая аудитория, а живой реквизит, который скоро придется заменить».