Танцуют только чиксы до 25-ти: почему мы не попали в новый клуб Тимати и что с ним не так

Хорошего тоже было много. За баром работали веселые ребята. Здорово, что было много видеографов и фотографов — девчонок снимали со всех ракурсов. Тимати пригласил таких уникальных гостей и классных диджеев. Никто не сидел, все танцевали и кайфовали. Обычно в клубе одни сидят, другие бухают, а тут все танцевали. Классная атмосфера, да и аудитория достаточно качественная: известные личности и их друзья. Жаль, что практически невозможно с ними познакомиться, все тусовались своими компаниями. Цены я бы назвала довольно демократичными: полторы тысячи рублей за коктейль — это ок, потому что есть заведения, где напитки продают за три. Пришел и сам Тимати — было видно, что человек горит своим проектом, ему не все равно. Кайфовал и он, и его друзья.