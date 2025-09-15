От «Зарядья» до дома-свитка: 9 самых неоднозначных московских перестроек

«ВТБ Арена»
Многофункциональная площадка на месте спортивного символа
Домашний стадион футбольного клуба «Динамо» появился в Москве еще в 1928 году и быстро стал одним из главных спортивных символов столицы. В оригинальном плане здание имело форму подковы с трибунами на всех сторонах, кроме восточной. Почти сто лет спустя площадка превратилась в «ВТБ Арену» — многофункциональный комплекс с торговым центром и возможностью проведения не только футбольных матчей, но также концертов и других событий.
Реконструкция, начавшаяся в 2009 году, затянулась почти на десять лет. Хотя изначально архитекторы хотели сохранить весь исторический периметр стадиона, в итоге на месте осталась только западная трибуна, а снос прочих спровоцировал бурную критику архитектурного сообщества.
Члены общественного движения «Архнадзор» напоминали, что стадион еще в 1987 году был признан памятником архитектуры, и говорили о манипуляциях с его охранным статусом. Немало споров вызвал и новый стеклянный купол. Тем не менее в 2018 году «Арена» открылась, но уже не в том виде, к которому привыкли москвичи.
Районные центры «Место встречи»
От советских кинотеатров к типовым торговым центрам
Весной 2017 года в Москве стартовала масштабная программа реконструкции советских кинотеатров, которую инвестирует девелопер ADG group. Задумка была амбициозной: инициаторы проекта хотели подарить старым, зачастую заброшенным зданиям вторую жизнь. В результате большинство исторических объектов постепенно уступает место новым районным ТЦ — к 2025 году их открылось уже больше двадцати. Согласно концепции, стеклянные фасады пропускают дневной свет, а ночью подсветка делает здания открытыми городу. Внутри появляются магазины, кафе, фуд‑холлы, детские мастерские и спортивные студии (а вот кинозалы — не всегда). Авторы проекта говорят, что ищут баланс между историей и современностью: панорамные фойе, высокие части залов и мозаики бережно реставрируют, а пространство делают максимально безбарьерным.
Многие представители профсообщества считают программу спорной, объясняя это тем, что значительная часть культурного наследия уходит навсегда. «Среди этих кинотеатров были как типовые, так и уникальные, которые бесконечно жалко, например, „Баку“, „Звездный“, „Первомайский“ с замечательными мозаиками Бориса Чернышева. Кинотеатр „Родина“, который является памятником 1930-х годов, — единственное исключение: его реставрируют, и с ним все будет хорошо, остальные приговорены к сносу», — отмечала историк архитектуры Анна Броновицкая.
Реставрация кинотеатра «Родина», который упоминает Броновицкая, началась в 2020 году. Предполагалось, что работы займут около года, однако сроки неоднократно переносились. Компания ADG group действительно сохраняет исторический облик здания, который является объектом культурного наследия регионального значения: восстанавливает фасад, реставрирует советскую фреску на нем и возвращает ключевым деталям интерьера первозданный вид. Сам кинотеатр планируют расширить, а еще воссоздать общественное пространство на крыше. По данным на сайте девелопера, открытие намечено на третий квартал 2025-го. Еще один кинотеатр, модернистскую архитектуру которого удалось сохранить, — «Звездный» на проспекте Вернадского, остальные же превратились или превращаются в типовые торговые центры.
«Детский мир» на Лубянке
От реставрации к потере исторического облика
Исторический универмаг, открытый еще в 1957 году, в 2008–2015 годах пережил реставрацию, которая обернулась масштабным обновлением здания. Сохранив лишь исторический фасад, интерьеры Алексея Душкина с мозаиками, лестницами и огромным атриумом буквально разобрали на части, а на их месте появился новый семиэтажный торгово-развлекательный центр.
Движение «Архнадзор» обращалось к властям с просьбой остановить работы по демонтажу исторических конструкций. Его координатор Наталья Самовер называла происходящее недальновидной для застройщика потерей исторического бренда и отмечала, что утвержденный проект далек от задумки Душкина. Примечательно, что в 2025 году в столице снова анонсировали модернизацию здания: по задумке нового владельца, компании «Киевская площадь», ЦДМ перейдет «от ретроформата магазина к роли динамичного центра городского досуга».
Парк «Остров мечты»
Неудавшийся Диснейленд вместо природного парка
В Нагатинской пойме в 2020 году появился крупнейший крытый тематический парк Европы. Но вместо обещанного московского Диснейленда горожане увидели пластиковый замок-сарай с парковкой под окнами, серыми фасадами и атмосферой торгового центра. Его возвели на месте бывшего Парка 60-летия Октября, заложенного в 1977 году. Хотя территорию так и не благоустроили, с 2004 года она считалась зоной охраняемого ландшафта, а частично — и особо охраняемой природной зоной. Еще одна претензия в адрес комплекса связана как раз с вырубкой тысяч деревьев в Нагатинской пойме. Все это на фоне внушительных инвестиций: в строительство парка вложили $1,5 млрд.
Возражения недовольных горожан парировал основатель парка Амиран Муцоев: по его словам, фасады выполнены исключительно из бетона или натурального камня, а вот в парижском Диснейленде пластика гораздо больше, чем на «Острове мечты». Несмотря на критику, комплекс остается популярным местом досуга москвичей и продолжает развиваться: в 2024 году команда анонсировала возведение открытого парка аттракционов площадью 260 000 квадратных метров.
Парк «Зарядье»
Московский Хай-Лайн, или проект наперекор истории
Парк «Зарядье» появился там, где относительно недавно располагалась гостиница «Россия» и исторические здания на Варварке. Последний дом здесь снесли в 2016-м, несмотря на протесты жителей и градозащитников. В 2017 году на участке вырос любимый сегодня москвичами и туристами парк с «парящим» мостом, собственной ботанической коллекцией и футуристическим концертным залом.
Однако мнения архитектурного сообщества разделились. «То, что здесь парк, — это, конечно, правильно, но он получился слишком амбициозным. Здесь должно было быть что-то более скромное и парковое в смысле зелени, травки и холмиков — то, с чего проект начинался. Здесь гораздо больше хотели сделать Хай-Лайн (популярный высотный парк в Нью-Йорке, разбитый на месте бывшей грузовой эстакады. — Прим. ред.), чем то, что получилось», — отмечал архитектурный критик Николай Малинин. А москвовед Александр Можаев обращал внимание на игнорирование создателями парка исторического контекста: «„Парящий“ мост действительно перечеркнул знаковые панорамы, и если считать, что этим можно оправдать создание новой видовой точки, то непонятно, что мешает поставить смотровую вышку прямо на Красной площади».
Новый терминал в Шереметьево
Вместо знакового павильона «Рюмка»
В 1964 году в Шереметьево открылся терминал с круглым посадочным павильоном, в народе — «Рюмка». Он стал символом советской авиации и даже попал в кино — например, в «Невероятные приключения итальянцев в России». К середине 2010-х здание устарело и для растущего пассажиропотока оказалось слишком маленьким. Администрация аэропорта решила снести терминал вместе с «Рюмкой», а на его месте построить новый. Активисты и профессионалы выступали против: «Архнадзор» и Институт модернизма строчили письма в защиту визитной карточки Шереметьево, но сохранить павильон не удалось.
В 2018 году, аккурат к чемпионату мира по футболу, здесь открылся новый терминал B — площадью более 109 000 квадратных метров, с пропускной способностью 20 млн пассажиров в год и автоматизированным трансфером в другие терминалы.
Спорткомплекс «Олимпийский»
От реконструкции к полному сносу
Спортивный комплекс «Олимпийский» возвели в 1980 году к летней Олимпиаде в Москве. А уже в 2019 году началось его масштабное обновление, изначально предполагающее лишь реконструкцию оригинального строения. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал проект крупнейшей модернизацией спортивной инфраструктуры и будущей точкой притяжения жителей и гостей города. В обновленном комплексе расположатся концертный зал на 12 000 человек, аквапарк, крытый каток, более 15 бассейнов, фитнес-центры, а также торговые и выставочные площади.
Хотя власти писали, что сохранят исторические архитектурные черты ССК, в результате старое здание полностью снесли. Изначально комплекс был рассчитан на рекордные 250 лет эксплуатации, а в итоге прекратил существование спустя всего 40 лет.
Большой Московский цирк
Отказ от сноса и выбор новой локации
В прошлом году московские власти анонсировали трансформацию Большого Московского цирка на проспекте Вернадского 1971 года постройки в «многофункциональную lifestyle-площадку». Новость вызвала негативную реакцию со стороны местных жителей и экспертов: они указывали на уникальную архитектуру и планировку цирка, а также на ностальгическое значение для москвичей. Москомархитектура объявила конкурс на разработку нового проекта, а позже мэрия решила провести голосование среди горожан. Лучшей объявили концепцию бюро «Апекс», которая легла в основу градостроительной и проектной документации. А вот от масштабной реконструкции оригинального здания в итоге решили отказаться — его сохранят, а новый комплекс возведут уже в другом районе, во Мневниковской пойме.
Башня-свиток на Новом Арбате
От реконструкции дома-книжки до нового небоскреба
Первые новости о том, что здание СЭВ на Новом Арбате, известное как дом-книжка, хотят реконструировать, появились в октябре 2024 года. Тогда власти признали сооружение аварийным и обещали расширить его площадь для создания социокультурного кластера. Спустя несколько месяцев от идеи адаптации «книжки» к современному использованию отказались, решив полностью демонтировать знаковый для Москвы объект.
В сети возникла бурная дискуссия, в ходе которой высказалась бывший директор Музея архитектуры и ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева: «Дом-книжка в какой-то момент стал символом Москвы. Нам сейчас говорят, что он морально устарел, но это сильный символ, и не только Москвы, но и своего времени. У меня есть некоторые сомнения, что здания СЭВ и ЦДК отжили свое в плане сохранности. Скорее всего, их показалось сложно модернизировать, проще построить на этом месте что-то другое», — написала она в своем телеграм-канале.
Как и в случае с Большим Московским цирком, в итоге было решено не сносить дом-книжку, а рядом с ним построить новую архитектурную доминанту — небоскреб в виде свитка, который описывается как «символ открытости свежим идеям, инновациям и творчеству». В самом кластере, период строительства которого пока неизвестен, появятся офисные, коммерческие и развлекательные пространства.