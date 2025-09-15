От «Зарядья» до дома-свитка: 9 самых неоднозначных московских перестроек

Однако мнения архитектурного сообщества разделились. «То, что здесь парк, — это, конечно, правильно, но он получился слишком амбициозным. Здесь должно было быть что-то более скромное и парковое в смысле зелени, травки и холмиков — то, с чего проект начинался. Здесь гораздо больше хотели сделать Хай-Лайн (популярный высотный парк в Нью-Йорке, разбитый на месте бывшей грузовой эстакады. — Прим. ред.), чем то, что получилось», — отмечал архитектурный критик Николай Малинин. А москвовед Александр Можаев обращал внимание на игнорирование создателями парка исторического контекста: «„Парящий“ мост действительно перечеркнул знаковые панорамы, и если считать, что этим можно оправдать создание новой видовой точки, то непонятно, что мешает поставить смотровую вышку прямо на Красной площади».