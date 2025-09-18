Дети порой сводят с ума домашних животных, пытаясь оседлать их? На коте в парке можно сидеть, бегать, прыгать без опасений. И даже взбираться на него: на животе есть специальные зацепы и канаты, чтобы подняться вверх, на спину. Сбоку расположена лазательная сеть для самых хватких ребят. Если карабкаться на кота не хочется, ребенок может забежать по хвосту. Всего рыжика опоясывает пандус, чтобы дети безопасно с него спускались.