Герой пространства — кот
Сладко дремлющий на спинке рыжик высотой 4 метра, примерно с одноэтажный дом, — это единственная фигура такого рода в России. На ее создание архитекторов вдохновила сказка «Алиса в Стране чудес». О ней можно вспомнить, трогая лапки, хвост и усы огромного кота, и анонсировать детям вечернее чтение Льюиса Кэрролла. Определиться с героем площадки помогла и народная любовь к кошкам: такая фигура точно заинтересует и детей, и взрослых. Собачники, не переживайте: ваш час тоже настанет.
Его можно обнимать
Дети порой сводят с ума домашних животных, пытаясь оседлать их? На коте в парке можно сидеть, бегать, прыгать без опасений. И даже взбираться на него: на животе есть специальные зацепы и канаты, чтобы подняться вверх, на спину. Сбоку расположена лазательная сеть для самых хватких ребят. Если карабкаться на кота не хочется, ребенок может забежать по хвосту. Всего рыжика опоясывает пандус, чтобы дети безопасно с него спускались.
Он говорящий
Он же немножко Чеширский — а значит, умеет говорить. Рядом архитекторы расположили переговорную трубу. В нее можно мяукнуть или что‑то сказать друзьям наверху. Звук залетит в трубу: большая ее часть зарыта в землю, а второй рупор расположен у кошачьего рта. Тогда рыжик издаст звук.
По нему можно лазать
Благодаря множеству изгибов, фигура кота стала настоящим скалодромом. Подниматься и спускаться с него можно разными путями, поэтому лазать точно не наскучит. Сложные формы получилось реализовать с помощью металлического каркаса, который залили особым сортом бетона. Чтобы конструкция была безопасной, фигуру покрыли резиной. Ее окрасили в цвета натуральной шерсти — теперь кота не отличить от настоящего.
Кошачье окружение
Если хочется просто полюбоваться котом, можно сделать это с амфитеатра из трехсот дубовых пеньков, с батутов, скамеек или качелей. Там же удобно присматривать за детьми, ползающими по спине и пузу рыжика. Малыши, которым пока сложно забраться на кота, могут кататься с горки рядом или лазать в сферах с тоннелями неподалеку от его лапок.
Для подростков и родителей, любящих велосипедные прогулки, рядом установили велопарковку.
Кот — это воплощение всего опыта команды ПИК, которая уже создавала детские пространства. На ее счету пять плейхабов, построенных в кварталах девелопера, — маленьких вселенных для игр, с яркой архитектурой и продуманной концепцией, для детей разных возрастов.
«При разработке концепции пространства мы изучали мировой опыт создания подобных активных ландшафтов, но хотели создать в Москве уникальный проект, — отметили в ПИК. — Наша задача заключалась в том, чтобы создать место, которое гармонично встроится в историко-культурную среду Парка Горького, станет востребованным детским пространством и вместе с тем привнесет в нее современную „артовую“ ноту».
Пространство будет интересно круглый год: осенью кот лежит в листьях, зимой припорошен снегом, весной напоминает своей рыжей шерстью о наступающем лете. Благодаря реалистично сделанным лапам, хвосту, мордочке и другим деталям, дети знакомятся с кошачьими, учатся любить животных и природу.