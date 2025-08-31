От Мариинского до «Макулатуры»: чем заняться в Петербурге в сентябре

Искусство
Ярмарка современного искусства Third Place Art Fair (16+)
с 5 по 7 сентября в «Третьем месте
Пятый сезон ярмарки совриска в «Третьем месте» может похвастаться рекордным списком из девяноста участников, в числе которых Вова Цыган, Виктория Маркова, Максим Савва, alesha, творческое объединение «Кружок» и дизайн-бюро «Простые вещи». Они представят живопись, графику, керамику, скульптуры, эстампы, рисунки, фотографии, digital art и другие работы, выполненные в современных художественных практиках. Ярмарку дополнит образовательная программа — с лекциями, паблик-токами и дискуссиями.
«Виктор Цой. Легенда» (12+)
до 30 сентября в «Севкабель Порту
Впервые выставка — посвящение Виктору Цою, которую сделали архитектор Агния Стерлигова и продюсер Александр Кармаев из бюро Planet9, прошла в 2022 году в московском «Манеже». В 2025-м в Петербурге показали своего рода режиссерскую версию. Вместе с сыном лидера группы «Кино» Александром Цоем в качестве креативного продюсера Planet9 представили в «Севкабель Порту» еще больше личных вещей музыканта, а также редкие документы, гитары, костюмы, картины и малоизвестные кадры семейной хроники Цоя.
«Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта»
до 5 октября в «Манеже
Шестьсот произведений Луи Дагера, Александра Родченко, Эль Лисицкого, Бориса Смелова, Влада Мамышева-Монро, AES+F, арт-группы ГрОМ и других представляют ретроспективу двух столетий развития фотографии, эволюции ее визуального языка и технических приемов: от первых дагеротипов до нейросетевых генераций. Все экспонаты — авторские отпечатки, а часть из них демонстрируется публике впервые.
«Не любовь» (16+)
с 4 по 21 сентября в MYTH Galler
«Не любовь» — выставка дипломных работ пяти выпускниц кафедры художественной обработки металла Академии имени Штиглица: Анастасии Государенковой, Екатерины Колосовской, Анастасии Нестеровой, Лины Ставничук и Дарьи Чичак. Объединяющую идею авторы проекта формулируют так: «Будущее эхом отзывается в прошлом, пропитанном любовью, а настоящее сохраняет надежду, несмотря на фрустрацию неопределенности».
Грандиозная и исключительная в своем роде выставка: абсолютно все залы Мраморного дворца заполнены собаками! В экспозицию вошли более четырехсот произведений из собрания ведущих музеев, а также частных коллекций: живопись, графика, скульптуры, фотографии и арт-объекты. А Саша Браулов, Анатолий Белкин, Сергей Хеато, Антонина Фатхуллина, Константин Решетников и Владимир Net специально создали новые работы, чтобы показать, какая она — «Жизнь замечательных собак» в современном искусстве.
Первая осенняя выставка в Anna Nova проходит в рамках Биеннале частных коллекций — ее с 2023 года организует фонд «Новые коллекционеры», основанный Мариной Лошак, Екатериной Лапшиной, Антоном Беловым, Михаилом Каменским и Антоном Козловым. На трех этажах галереи впервые представлены работы из собрания мецената Зои Галеевой: живопись, графика, фото, объекты, скульптура и керамика Марии Агуреевой, Александры Гарт, Димы Филиппова, Патриции Айрес, Исаака Чонг Вая, Дэвида Лашапеля, Лизы Бобковой и других знаковых представителей современной арт-сцены.
«Алексей Пахомов. К 125-летию со дня рождения» (6+)
до 27 октября в Михайловском замке, Русский музей
В бывших Константиновских покоях Михайловского замка показали более 120 работ ленинградского художника и книжного графика: картины, графические листы, плакаты и фарфор. В экспозицию вошли также иллюстрации к книгам Николая Некрасова и Ивана Тургенева, а еще к любимым поколениями детским изданиям — в том числе многочисленные рисунки к сказке Редьярда Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе».
Иммерсивный проект в действующем павильоне №5 старейшей киностудии России погружает в атмосферу прошлого и рассказывает о том, как снимали кино и запечатлевали историю во время Великой Отечественной войны. Здесь воссозданы события, происходившие на территориях от Ленинграда до Берлина: они разворачиваются в выполненных в натуральную величину элементах зданий и макетах техники. Инсталляция дополнена аудиоспектаклем.
«Дафния» (16+)
до 28 сентября в Jessica Galler
Художница Вера Светлова обращается к античному мифу о прекрасной нимфе, которая, чтобы спастись от Аполлона, обратилась к богам с просьбой изменить ее облик и была превращена в лавровое дерево. В экспозиции — множество керамических слепков, которые воплощают аполлоническое начало, и серия абстракций на оргалите, иллюстрирующая дионисийство.
В Русском музее хранится уникальная по объему, качеству и разнообразию коллекция искусства авангарда: от Малевича, Шагала и Кандинского до Филонова, Татлина и Розановой. На выставке в корпусе Бенуа собраны более четырехсот работ главных визионеров начала XX века. Шедевры сгруппированы по направлениям, течениям, пластической и мировоззренческой проблематике, а сам маршрут по выставке — это арт-экскурсия от «изма» к «изму»: от импрессионизма через примитивизм, сезаннизм и кубизм к футуризму, абстракции и конструктивизму.
В Русском музее хранится уникальная по объему, качеству и разнообразию коллекция искусства авангарда: от Малевича, Шагала и Кандинского до Филонова, Татлина и Розановой. На выставке в корпусе Бенуа собраны более четырехсот работ главных визионеров начала XX века. Шедевры сгруппированы по направлениям, течениям, пластической и мировоззренческой проблематике, а сам маршрут по выставке — это арт-экскурсия от «изма» к «изму»: от импрессионизма через примитивизм, сезаннизм и кубизм к футуризму, абстракции и конструктивизму.
«Тонкие материи» media.tribe и Саши Коджо (16+)
до 12 октября в «Цистерне х Т-Банк
В своем творчестве arttech-продюсер Алиса Давыдова, AV-художник Саша Медведев и медиахудожник Саша Коджо фокусируются на сенсорных переживаниях. В Петербурге они показали кинетическую лазерную скульптуру и две аудиовизуальные инсталляции. В системе параллельных пространств каждая из инсталляций физически разделена на две секции. Перемещаясь между ними, зритель сталкивается со множеством перспектив, углов и состояний восприятия.
Театр
Международный театральный фестиваль «Александринский» (16+)
со 2 по 30 сентября в Александринском театре
В этом году фестиваль Александринского театра пройдет в шестнадцатый раз. В афише постановки из Индии, Венгрии, Сербии и Китая, спектакли из республик Башкирия и Марий Эл, а также собственные премьеры театра. Первым новым спектаклем в сезоне станет «Мой друг Лапшин» Елены Павловой по мотивам повести Юрия Германа «Лапшин» и фильма Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». Объектом рефлексии для режиссера становится конец тридцатых годов. Но повествование здесь не главное: реплики героев уравнены со всем аудиальным многообразием, звуком шагов, ходом часов, фрагментами мелодий, песен и арий.
Открытие 243-го сезона в Мариинском театре (12+)
в сентябре на всех сцена
Новый сезон стартует в Концертном зале 2 сентября — с симфонической поэмой «Утес», Рапсодией на тему Паганини и Вторым фортепианным концертом Рахманинова выступят молодые пианисты Владимир Вишневский и Жуй Мин. В Мариинском-2 5 сентября дадут мифологическую оперу Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». На исторической сцене 6 сентября исполнят еще одну оперу композитора — «Сказка о царе Салтане». Старт балетному сезону в Мариинском театре будет дан 10 сентября: на исторической сцене представят «Баядерку» Минкуса с Викторией Терешкиной и Ки Мин Кимом в титульных партиях.
Балет «Моя Майя» (12+)
9 и 10 сентября в БДТ имени Товстоногов
К столетию Майи Плисецкой артисты Большого, Мариинского, Станиславского и Немировича-Данченко, театра «Урал Опера Балет», «Новата» и Ростовского музыкального театра готовят хореопроект — посвящение великой балерине. Рената Шакирова, Александр Сергеев, Дарья Павленко и Олег Габышев покажут пять мини-постановок, которые станут сценическим откликом на образы Плисецкой разных лет.
Пьеса Аллы Соколовой в свое время моментально завоевала театральную сцену, а также вошла в золотой фонд советского кино — в 1979 году на «Ленфильме» ее экранизировал Илья Авербах, позвав на главные роли Андрея Миронова и Марину Неелову. В новой сценической версии Вацлава Дембовского задействованы Владимир Бойков и Виктор Бугаков, которые играют идеалиста и мечтателя Фарятьева, а также Елена Карпова в роли возлюбленной Александры.
В труппу Большого драматического театра актер Кирилл Лавров был принят в 1955 году, а с 1989-го, после ухода из жизни Георгия Товстоногова, по единогласному решению коллектива театра стал его художественным руководителем. Как говорят в БДТ, Лавров был «одним из главных символов Ленинграда-Петербурга, его лицом, голосом и совестью». В честь столетия актера театр проведет юбилейный концерт, в котором поучаствуют Нина Усатова, Анатолий Петров, Ольга Семенова и другие артисты БДТ, а также прима Диана Вишнева и новоджазовое трио Гайворонский — Кондаков — Волков». Ведущие вечера — Ника Стрижак и Михаил Швыдкой.
Спектакль «Утиная охота» (18+)
18, 19 и 20 сентября в БДТ
«Утиная охота» — одно из самых известных произведений драматурга Александра Вампилова. В своей постановке по мотивам пьесы режиссер и дважды лауреат «Золотой маски» Антон Федоров помещает Виктора Зилова в пространство воспоминаний, где тот пытается найти себя и понять, действительно ли все происходило с ним, или это проделки коллективной памяти. В главных ролях Григорий Чабан, Рустам Насыров, Валерий Дегтярь, Юлия Марченко, звезда «Трассы» и «Аутсорса» Карина Разумовская и другие.
Музыка
Открытие сезона Академического симфонического оркестра (6+)
28 сентября в Петербургской филармонии
Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии открывает сезон вместе с пианистом Николаем Луганским. Французско-русская программа объединила сочинения XX века, ставшие знаковыми в биографиях своих создателей: мистические «Забытые приношения» Оливье Мессиана и музыка балета «Жар-птица» Стравинского открыли имена молодых авторов миру, а Первому фортепианному концерту Мориса Равеля суждено было стать одним из последних сочинений мастера.
Подкаст «Луч» отмечает двухлетие вечеринкой на двух танцполах в клубе Blank. На день рождения приглашены Adrena Lina, Pavel Volkov, Tolya Klepalov, Superlative, Dr. Octavis, Isportish, lordfotie, tierror, Annie и APO, а также Timur Ptahin, Apollo Eastman и «Конструктура» с лайвами.
Концерт группы «Макулатура»
12 сентября в клубе «Космонавт
Евгений Алехин и Константин Сперанский воссоединятся с Феликсом Бондаревым и представят новый альбом «8 жизней», на котором «в очередной раз прыгнули выше своих голов, фактически скрутив старческое сальто». Также сыграют «любовную лирику» — песни, которые стали хитами и, «вопреки самому здравому смыслу», визитными карточками группы. «Но это любовь, хоть и осень, она плевать хотела на здравый смысл», — говорят музыканты.
Неугомонные адепты инди-сцены, которые играют «гаражный рок для танцоров-интровертов, скучающих по русскому языку», дадут «двенадцатый ежегодный осенний бал пожилой молодежи». В марте они выпустили новый альбом «Хрупко», который привезут в сентябре на двойной концерт в петербургском клубе A2.
Концерт группы «Мегаполис» (16+)
28 сентября в клубе «Космонавт
Олег Нестеров и его группа представят новый альбом «С прочностью нитки», над которым музыканты работали в течение последних пяти лет. Также обещают «необычный выбор старых песен» из своей многолетней дискографии — в этом году «Мегаполису» исполняется тридцать восемь лет.
Проект гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна и композитора Игоря Вдовина, вдохновленный поэзией Виктора Цоя, за более чем десять лет своего существования обрел статус легендарного. Сын Виктора, Александр Цой, подготовил видеоряд для осеннего концерта на крыше Roof Place — организаторы обещают, что он «усилит эффект от любимой музыки и воссоздаст в зале атмосферу культовой группы».
В городе
Закрытие сезона «Летнего театра»
6 и 7 сентября в «Новой Голландии
В финальный уик-энд работы Летний театр примет фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva. В субботу пять хореографов покажут постановки, исследующие «непроявленные, теневые стороны» человеческой природы. А в воскресенье Рима Пипоян представит спектакль-импровизацию «Икона» о поиске внутренней свободы под лайв Никиты Забелина.
Поп-ап-двор от Roots United в гавани Васильевского острова возродился в новом месте — на Синопской набережной. Планы у команды простые: «Взять от лета и сентября все, что можно, а дальше уйти в большую стройку круглогодичного пространства». В ближайшей афише — совместная вечеринка с московским «Диско клубом» 5 сентября при участии Саши Errortica, Mashkov, Eostra и Saint City Lovers.