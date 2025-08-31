От Мариинского до «Макулатуры»: чем заняться в Петербурге в сентябре

В труппу Большого драматического театра актер Кирилл Лавров был принят в 1955 году, а с 1989-го, после ухода из жизни Георгия Товстоногова, по единогласному решению коллектива театра стал его художественным руководителем. Как говорят в БДТ, Лавров был «одним из главных символов Ленинграда-Петербурга, его лицом, голосом и совестью». В честь столетия актера театр проведет юбилейный концерт, в котором поучаствуют Нина Усатова, Анатолий Петров, Ольга Семенова и другие артисты БДТ, а также прима Диана Вишнева и новоджазовое трио Гайворонский — Кондаков — Волков». Ведущие вечера — Ника Стрижак и Михаил Швыдкой.