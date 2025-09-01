Что делать в Москве в сентябре: спектакль Романа Михайлова, новая бильярдная и еще 22 идеи

Вечеринки
Strelka Fifteen Years
5 сентября, бар Strelka, 18+
Легендарный бар празднует 15-летие. За это время двор у Москвы-реки стал местом, где рождались вечеринки и формировалась городская тусовка. 5 сентября здесь устроят большой праздник с друзьями. Среди них — арт-директор Дима Кармановский и Таня Андрианова, музыкант Ильдар Иксанов (группа «Труд» и объединение No Wave!), Ефим Гинзбург, Рома Пташенко и Марк Щедрин.
Offstage
5 сентября, ДК «Кристалл», 18+
Вечеринка для тех, кто танцует, дружит с танцорами или просто обожает все, что связано с творчеством. «Что делаем? Смотрим танцевальные шоу-кейсы и слушаем нашу любимую музыку в лучших традициях легендарных афтепати „Волга Чемп“», — подчеркивают организаторы.
Blast
6 сентября, Powerhouse, 16+
В этот день Powerhouse превратится в уютный мини-фестиваль для всех, кто любит инди. Днем здесь можно расслабленно зависать под диджей-сеты, пробовать вкусное и бродить между активностями, а к закату — погрузиться в живые лайвы. На сцене — Pompeya, Hospital и Cricket Captains.
RNDM 8 Years
6 сентября, RNDM, 18+
Клуб отмечает свой восьмой день рождения большой вечеринкой. В лайнапе — россыпь резидентов и близких артистов от Ал-90 и Abelle до Volor Flex и Nikita Zabelin, который выступит с лайв-сетом. К ним присоединятся Depressive Tuesday, Errioxa, Panorama Channel, Karolina BNV, Horny, Rayme и другие.
«Смена 10»
10–14 сентября, «Смена», 18+
Череда праздников не заканчивается. Культовый клуб будет отмечать десятилетие пятидневной вечеринкой. В субботу, 13 сентября, «Смена» превратится в настоящий фестиваль на весь день и ночь. В лайнапе постпанк, авангардные AV-артисты, рок-группы и герои интернета. Так, на сцену выйдут «Позоры», «Хмурый», Chernaya Rechka, новый пират Александр Пистолетов и тот самый Никита Литвинков.
Спектакли
«Севильский цирюльник»
4, 13 и 24 сентября, Театр сатиры, 16+
«Севильский цирюльник» Бомарше, впервые представленный публике в 1775 году, рассказывает о молодом графе Альмавиве, который пытается вырвать свою избранницу из‑под опеки хитрого и властного доктора Бартоло. На помощь приходит бывший слуга графа — находчивый цирюльник Фигаро. Для Театра сатиры режиссер Александр Марин сделал современный перевод пьесы.
«Вальс-Бостон»
6–7, 9–14, 16–21, 23–28 и 30 сентября, Театр эстрады, 16+
Действие постановки переносит зрителей в Ростов-на-Дону 20-х годов, где богемные вечера интеллигенции соседствуют с теневым миром криминала. Студент-медик Константин случайно спасает жизнь вору и оказывается втянут в водоворот событий, где дружба и предательство, любовь и опасность, честь и компромисс идут рука об руку. В основе «Вальса-Бостона» — хиты Александра Розенбаума.
«Буря»
9 и 30 сентября, Театр им. Пушкина, 18+
Новый взгляд на одну из последних пьес Шекспира о природе преступления, цене предательства и силе всепрощения. Сюжет рассказывает о герцоге Просперо, которого когда‑то изгнали из Милана вместе с маленькой дочерью Мирандой. Спустя годы он получает шанс отомстить брату за предательство: с помощью магии и верного духа Ариэля вызывает бурю, разбивающую корабль.
Режиссер Николай Рощин. В ролях — Владимир Майзингер (Просперо), Александра Урсуляк (Ариэль), Елизавета Кононова (Миранда), Александр Дмитриев (Фердинанд) и другие.
«Сны моего отца 2.0»
13–14 сентября, Театр имени Маяковского, 16+
Премьера спектакля, основанного на текстах писателя и режиссера Романа Михайлова. В его основу легли сборники «Праздники», «Ягоды» и философская сказка «Сны моего отца». Постановка исследует сны как самостоятельную реальность со своей логикой, особыми законами и правилами. Сцена и зрительный зал объединятся в единое пространство, вращающееся на 360 градусов, так что зрители оказываются буквально внутри сна.
«Лю-били-ли»
23 сентября, арлекиниада, 18+
Режиссерский дебют Маргариты Быстряковой и ее размышление о любви во всех ее противоречиях. Трехчасовая постановка, в которой саркастические реплики сменяются болью, а смех — слезами. На сцене нет привычного сюжета, есть опыт четырех людей. Спектакль затронет темы созависимости, родительской любви и ее теней.
«Строитель Сольнес»
30 сентября, Школа драматического искусства, 16+
Премьера постановки по одной из самых загадочных пьес Генрика Ибсена, написанной в 1892 году. Сюжет рассказывает о стареющем архитекторе, потерявшем себя. Пьеса стала некой исповедью и психологическим портретом самого Ибсена, который впервые так откровенно заговорил о страхах, слабостях и величии художника. Режиссером спектакля стал Евгений Закиров — ученик заслуженного деятеля искусств РФ Сергея Васильевича Женовача.
Еда
Substance
Новый уютный бар недалеко от «Авиамоторной»: два этажа, теплый свет, бильярд, музыка и открытая барная стойка. Меню построено на comfort food — от горячих сэндвичей до пасты и ленивых завтраков.
«КМ20»
Обновленное меню завтраков, которые готовят с 11.00 до 15.00. Среди новинок — бутерброд с икрой и маслом с фермы ресторана, бейгл с мортаделлой и страчателлой, глазунья с лисичками и брокколи.
Bistro Trompette
Новый французский ресторан на Трубной, за кухню которого отвечают Жеро Пфайфер, родом из Прованса, и Андрей Зеленков, бренд-шеф Mandy’s Group. В винной карте представлены сорта от классики до редких находок и натуральных вин из Бордо, Бургундии, Шампани, Прованса и Луары.
«Чапа»
Поп-ап-кофейня, придуманная пекарней DNA и киностудией МА. Из еды только свежеиспеченные булочки, приходить лучше пораньше, ведь к вечеру может ничего не остаться. Из напитков есть эспрессо, латте, эспрессо-тоник, а также протеиновые версии кофе, маття и какао. Хит — зеленый кефир с мятой, кокосовой водой, шпинатом, авокадо и соком лайма.
Centrale Bistro
Новое место с минималистичным берлинским интерьером. В меню представлены блюда с интересными сочетаниями: баклажан с тартаром и пирожком с костным мозгом, карбонара с морским ежом, лосось с еловым бергамотом и маття, а также киевская котлета. Из десертов можно найти панна-котту с осетровой икрой и копченым брауни с мисо-карамелью и другие гастроэксперименты.
Petite Decadance
В августе в Москве открылся камерный кабаре-бар от команд Mollusca и Goldman Group (Mitzva Bar, The Bix, «Сионист»), где бурлеск-шоу соседствует с живой музыкой, DJ-сетами и атмосферой французского декаданса. В меню простая французская кухня: улитки в чесночном масле, паштет из утиной печени, крудо из гребешка. Пока бар работает в тестовом режиме.
И еще кое‑что
Фестиваль More Amore
6–7 сентября, усадьба «Михалково»
Возвращение фестиваля от Seasons после семилетнего перерыва. Гостей ждут музыкальные выступления, лекторий, театральные перформансы, экскурсии, маркет, фуд-корт, праздничное шествие и большая детская программа: мастерские, спектакли, игры.
Ceramania
6–7 сентября, «Винзавод»
Крупнейший фестиваль керамики, на котором соберутся более 350 мастеров. Здесь будут соседствовать расписные тарелки и утонченные броши, массивные интерьерные вазы и дизайнерские предметы для дома. В программе участвуют авторы из разных городов России — они работают не только с керамикой, но и с деревом, металлом, стеклом и текстилем.
Бар-хоппинг: «Море пива»
7 сентября
Трехчасовой бар-хоппинг по легендарным питейным точкам Москвы вместе с автором книги «Новейшая история России в 14 бутылках водки» Денисом Пузыревым и писателем Николаем Болошневым. Гостям расскажут, как в Москве XVI века появились крафтовые пивовары, чем платили за сибирских соболей, что происходило в слободе Наливки и почему Маяковский пил пиво только левой рукой.
Маршрут включает сразу несколько интересных баров: 4Brewers pub с сауэрами и гозе, Jawsspot с культовой «Атомной прачечной», стильный крафтовый бар в купеческом подвале Parka и ресторан «Козловица», воссоздающий атмосферу чешской деревушки Велке Поповице.
Cosmoscow
11–14 сентября, «Тимирязев-центр», 6+
13-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. По традиции проекты разделены на секции: «База» для галерей с собственным пространством и «Контур» — для тех, кто работает как шоурум или онлайн. Параллельно запустили Cosmoscow Talks, лекции, встречи с художниками и спецпроекты от культурных институций.
В этом году Фонд Cosmoscow также представит победителей 2025-го: музейный центр «Площадь Мира» из Красноярска, арт-группу «Провмыза» и ЦТИ «Фабрика». В программе также бренд-коллаборации, инсталляции и неформальные арт-ивенты.
Мастер-класс по сырникам
13 и 28 сентября, в «Доме Липы»
В этот день шеф-повар Марк Кальфа научит гостей готовить идеальные сырники. За пару часов он расскажет о правильных ингредиентах и идеальном тесте. Кальфа также поделится лайфхаками по красивой подаче, чтобы домашнее блюдо выглядело как ресторанное.
Витражные цветы
7 и 20 сентября, в «Доме Липы»
Мастер-класс по работе с витражным стеклом в технике Тиффани. Участники создадут букет, который будет ловить в доме солнце и никогда не завянет. Длительность четыре часа.
Цветочный завтрак в «Липе»
21 сентября, в «Доме Липы»
Утреннее событие с сырниками, кофе, неспешными разговорами и творчеством. Примерно за два часа гости смогут собственными руками собрать цветочную композицию и забрать ее домой.