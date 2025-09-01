Что делать в Москве в сентябре: спектакль Романа Михайлова, новая бильярдная и еще 22 идеи

Новое место с минималистичным берлинским интерьером. В меню представлены блюда с интересными сочетаниями: баклажан с тартаром и пирожком с костным мозгом, карбонара с морским ежом, лосось с еловым бергамотом и маття, а также киевская котлета. Из десертов можно найти панна-котту с осетровой икрой и копченым брауни с мисо-карамелью и другие гастроэксперименты.