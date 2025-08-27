24 августа более 20 тысяч человек собрались в камышинском парке «Топольки», чтобы в окружении советских панелек и реки отпраздновать арбузный фестиваль. Помимо местных и жителей соседнего Волгограда, туда съехались туристы из Москвы, Петербурга, Воронежа, Тулы и других регионов. Это не случайность — последние годы в России модно посещать региональные фестивали, и те, кому уже надоел суздальский день огурца, хотят делать новые открытия.
На правах волгоградки введу вас в курс дела. В нашей области созревают великолепные арбузы, в августе и сентябре мы едим их постоянно и имеем возможность покупать спелые и вкусные дары бахчей на каждом углу. Но именно в Камышине гулянья решили проводить из‑за многовековой легенды. Она гласит, что в 1722 году флотилия Петра Великого побывала в этом городе. Сойдя на берег, государь принял из рук воеводы сладкий арбуз. Отведав сочной мякоти, Петр I воскликнул — «ЗелоУстаревший вариант наречия „очень“. отменный плод!».
Той же фразой через спустя 303 года аниматор в костюме Петра I открыл 17-й арбузный фестиваль. Перед эти по улицам города прошло театрализованное шествие Царя Полосатика и его свиты в причудливых костюмах и семей с детскими колясками. В параде также появился глава города. Посетители тоже решили последовать негласному дресс-коду: повсюду мелькали самодельные шляпки-дольки, платья в полоску и фестивальный мерч разных годов.
С погодой арбузному фестивалю повезло: стояла легкая жара, небо было ясным — идеальная погода для выращивания этого плода. На входе нас с другом Димой досматривали полицейские, которые искали у гостей напитки в стекле. Все воскресенье действовал сухой закон, а в ближайшей «Кабешке»Сеть магазинов «Красное&Белое». алкогольные напитки были скрыты тканью. Фест с первых минут напомнил дворовый праздник: незнакомцы поздравляли друг друга с праздником и поддерживали участников конкурсов будто родных — как бабушка из мемного видео «Солнышко, давай, я тебя люблю!»
У организаторов получилось перенести в провинцию насыщенность столичного ивента в каком‑нибудь Никола-Ленивце. На входе нас встретили пирамида из арбузов и зелено-розовая машина, а на берегу Камышинки мы посмотрели на поделки из арбузов — из них вырезали, например, футбольные мячи, бабочку и бабл ти. Мой фаворит — арт-объект «Арбузный чемпион».
После фотосессии с арбузной штангой мы поиграли мячами в крестики-нолики и печально обвели взглядом очередь к дракам на батуте — желающих было слишком много. Очереди выстраивались и в магазинах неподалеку. Нам удалось поговорить со стильным парнем, который там работал.
Администратор продуктового рядом с парком «Топольки»
«Арбузный фестиваль для Камышина, в котором почти ничего не происходит — огромное событие и повод выйти из дома, чтобы ощутить причастность к чему-то большому. Для нашего магазина, оказавшегося в эпицентре событий, оно стало испытанием. Мы подготовились и вывели на смену дополнительный персонал. Выдержать адскую нагрузку также помогла мысль, что мы участвуем в празднике не меньше, чем остальные. Самыми ходовыми товарами были мороженое и вода. Ее запас успешно „уничтожили“ за несколько часов, но подоспевшая поставка спасла ситуацию. Переживали, что все напитки в магазине закончится, но пронесло! Несмотря на очереди и неуспевающие охлаждать воду холодильники (они бесконечно открывались гостями и нами для дозаправки), атмосфера праздника чувствовалась и в магазине. Увидели гораздо больше искренних улыбок, чем обычно».
То, что фестиваль для Камышина — главное событие года, чувствовалось и по количеству подростков, которые массово отправились гулять по «Тополькам» большими компаниями. Мы не ожидали встретить столько модных школьников и нефоров — гулей, анимешников, фурри и блек-металиста в футболке Burzum. С нами познакомилась местная 18-летняя косплеерша. Она попросила подписаться на ее телеграм-канал и обрадовала фактом, что в Камышине живет немало ее единомышленников.
Чем занималась гости фестиваля
Объедались арбузами
В палатке «Камышинской обжорки» с 10 до 14:00 волонтеры без перерывов нарезали арбузы и бесплатно раздавали желающим спелые кусочки. Пятиминутное ожидание — и мы их заполучили. Машинально сплюнула пару косточек на асфальт, стало неловко, и я спросила друга, как ему удается не сорить. Дима ответил, что ест арбуз целиком — и я последовала его примеру. После перекуса руки стали жутко липкими, мы сразу заляпали одежду и телефоны — и побежали за влажными салфетками в «Кабешку». Позабавило, что на выходе с феста продавались арбузы — но очередь за ними выстроилась скромная. 30 тонн — такое количество арбузов съели за день посетители, и я горжусь, что им немного помогла.
Выбирали самую крутую детскую коляску и самый гигантский арбуз
Я стала свидетельницей восхитительных состязаний, сюрреализм которых усиливала жара. Сначала комиссия выбирала самую креативную «арбузную» коляску. Победу присудили семье Майер и их «транспорту» в виде футбольного мяча. В награду они получили телевизор, беспроводную колонку и билет в театр. Ради таких призов я тоже готова посоревноваться в следующем году, жаль, не успею завести ребенка — это обязательное условие.
Далее на сцене выбирали самый тяжелый арбуз феста. Титул чемпиона достался Алексею Степанову, который вырастил 50-килограммовый плод. Самым сложным, по словам фермера, было ухаживать за гигантом с февраля.
Участвовали в безумных конкурсах
Фест продолжил приятно шокировать. На сцене появился накаченный мужчина без футболки и стал гнуть гвозди, рвать книгу из 700 страниц, обматывать арматурой руку, а потом надул и лопнул грелку. Делал он это под зацикленную песню «Беда-бедовая» — ее слова теперь знаю наизусть.
Этим атлетом оказался не чей‑то физрук до травмы, а главный силач Камышина — Дмитрий Головачев. Именно ему суждено было судить следующий конкурс — рывок арбуза-гири. Первым добровольцем вызвался мой друг Диман. Он поднялся на сцену, представился и поднял «снаряд» 40 раз — и, кажется, заскучал. Спойлер: другие участники обошли его результат, и Диман пожалел, что не поднажал. В конце состязаний случился absolute cinema момент: на сцену ворвался парень в маске Гая Фокса, пожал рекордные 60 раз, показал публике бицепс и под аплодисменты выиграл арбуз.
Сильнее меня поразили только «Арбузные гонки» — веселые старты на клеенке, залитой мыльной водой, которую волонтеры постоянно подливали. Состязания состояли из семи абсурдных этапов: участникам, например, приходились бегать в беличьем колесе, перемещаться втроем в одних штанах, гонять на колеснице, а еще тащить арбузы в гигантских лыжах и ластах и эпично бросаться в соперников мякотью. Кстати, плоды, использованные в «бою», предназначались для утилизации — никакой неоправданной траты еды.
Среди заявившихся команд были и московские, но я все равно дико удивилась, когда заметила среди участников музыканта Пашу Жданова, на выступлении которого недавно была на Motherland.
Участник музыкальных проектов «Ада» и «Супергруппа», позорно проиграл в «Арбузных гонках»
«На арбузном фестивале я оказался в составе съемочной группы фильма „Слезная кость“ (из вселенной музыкального проекта „Принц Черноземья“). Участвовал в диких арбузных гонках строго по сценарию, согласно которому наша команда должна была позорно проиграть. Впечатления от Камышина и фестиваля исключительно положительные. Жалею, что не получилось послушать выступление кавер-группы „Кума“, и счастлив, что удалось сфотографироваться с арбузной царицейФото из личного архива Паши».
Закупались арбузными товарами
Отдельным досугом стала прогулка по ярмарке, на которой более 300 мастеров декоративно-прикладного искусства продавали изделия, связанные с темой феста. Нашла много удивительных арбузных вещей — чай, кофе, леденцы и мед, а также игрушки, кружки, мыло, магниты, значки, носовые платочки, вязанные носки, брелоки и банные шапки.
Помимо «арбузных» товаров на ярмарке можно было найти неожидланные вещи: Лабубу, иконы, маски анонимуса (в одной из которых, видимо, на сцене блистал победитель конкурса с поднятием арбуза) и трендовые нынче веера.
Мне очень понравился супер стильный мерч фестиваля и Камышина, я купила черную футболку — всего за 500 рублей. Редкий случай, когда сувенирная продукция выглядит настолько хорошо, что ее хочется носить абсолютно неиронично.
Взрывали танцпол и гуляли по Камышину
На протяжении дня на фесте выступали забавные артисты — девушки, танцующие под безумный трек некого Стального «Дынька-арбуз», кавер-группа «Кума», народный коллектив с огромной балалайкой-контрабасом. Особенно сильно понравились электро-фолк-панки из Prodon из соседнего Фролова: они «утяжелили» казачьи песни и иногда выдавали звук, похожий на «Пошлую Молли». Местные подростки перфоманс бородатых музыкантов тоже заценили — и мы вместе послэмились.
Во время большого перерыва я изучала Камышин. Погуляла по его старым улочкам с исторической архитектурой, увидела мозаичное панно «Девушка с арбузом» и попала в криповый парк со старыми аттракционами. Ужинать местной шаурмой села напротив Никольского собора — и внезапно раздался колокольный звон, как же благостно тогда стало! Когда стемнело, отправилась гулять по набережной и попала на флайбордЭкстремальный водный вид спорта, при котором человек с помощью специального устройства парит над водой и выполняет трюки.-шоу. Увы, не успела дойти до краеведческого музея, галереи и ДК «Текстильщик» — надеюсь, вы заложите на поездку в Камышин больше суток и завершите этот маршрут за меня.
С какими мыслями Шура возвращалась в Москву
От фестиваля в Волгоградской области я не ожидала такой насыщенности и массовости. Но есть нюансы: посетителям явно не хватало туалетов и мест, где можно зарядить телефон. Поэтому тем, кто соберется на фестиваль в 2026 году, советую взять пауэрбанк, а еще влажные салфетки, воду, крем с SPF, кепку и сумку, в которой унесете ярмарочные трофеи.
Здорово, что организаторы пока могут сохранять ту провинциальная искренность, которую уже, к сожалению, не ощутишь на раскрученных и коммерциализированных праздниках вроде дня огурца. Так глубоко погрузилась в эту атмосферу знойного лета, посиделок у притока Волги, танцев с новыми знакомыми, нелепых конкурсов и выступлений, что на следующий день оказалась в дофаминовой яме. Но такое яркое окончания лето того стоило.
Камышанка, с которой я познакомилась в блинной и которую через пару часов поддерживала на «Арбузных гонках»
«Уникальный и разгульный фестиваль, рада, что удалось присоединиться в этой вакханалии! Камышане очень ей рады: у нас не так много массовых и интересных событий за год, так что многие ждут феста — готовят наряды и арбузомобили, украшают детские коляски, наряжают собак, создают сувениры и поделки для участия в конкурсах. Здорово: это бустит нашу экономику и повышает интерес к региону. А тут ведь потрясающая широкая Волга, замечательное место и для парусного спорта, и для рыбалки, и для неторопливого отдыха!»