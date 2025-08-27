Зачем люди кидаются арбузами и лопают грелки? Репортаж с самого липкого праздника России

«Арбузный фестиваль для Камышина, в котором почти ничего не происходит — огромное событие и повод выйти из дома, чтобы ощутить причастность к чему-то большому. Для нашего магазина, оказавшегося в эпицентре событий, оно стало испытанием. Мы подготовились и вывели на смену дополнительный персонал. Выдержать адскую нагрузку также помогла мысль, что мы участвуем в празднике не меньше, чем остальные. Самыми ходовыми товарами были мороженое и вода. Ее запас успешно „уничтожили“ за несколько часов , но подоспевшая поставка спасла ситуацию. Переживали, что все напитки в магазине закончится, но пронесло! Несмотря на очереди и неуспевающие охлаждать воду холодильники (они бесконечно открывались гостями и нами для дозаправки), атмосфера праздника чувствовалась и в магазине. Увидели гораздо больше искренних улыбок, чем обычно».