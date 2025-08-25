Изучаем трактат о лени и танцуем у «Квадрата»: чем заняться на фестивале «Малевич»

На время фестиваля уже существующие арт-объекты станут фоном для активностей в рамках программы «Ноль форм, ноль чувств». В числе наиболее интересных — японская танцевальная практика буто рядом со скульптурой «Человек бегущий» (подробнее о буто «Афиша Daily» писала здесь), а также перформанс «Зеленый лес — красное солнце» у объекта «Частное солнце». Постановка режиссера Александры Никитиной посвящена еще одному деятелю авангарда, другу Малевича, Михаилу Матюшину. Здесь же пройдет театрализованная читка трактата Малевича «Лень как действительная истина человечества». За сто лет до Прохора Шаляпина художник реабилитировал понятие лени и доказывал необходимость для человека свободного времени.