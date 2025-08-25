Изучаем трактат о лени и танцуем у «Квадрата»: чем заняться на фестивале «Малевич»

Парк Малевича находится в Одинцовском районе, неподалеку от села Ромашково. В соседней Немчиновке располагался родительский дом возлюбленной Малевича Софьи Рафалович, где авангардист регулярно проводил лето. В лесу между двумя селами автор «Черного квадрата» часто гулял — именно эта территория и превратилась в современный парк Малевича.
Фестиваль, названный именем художника, проводят впервые. Вход на мероприятие свободный, но на лекции и отдельные активности необходима предварительная регистрация.
Управляющий партнер арт-парка Никола-Ленивец и бюро «Никола-Ленивец», продюсер фестиваля «Малевич»
«„Малевич“ — это новый для Москвы и области фестиваль, в котором мы переосмысливаем наследие авангарда через разные современные художественные языки: паблик-арт, театр, музыку, сценографию, дизайн и практики взаимодействия с детьми. Мы бы хотели, чтобы фестиваль стал для посетителей вдохновением и своеобразной терапией современным искусством: осмысленным, осознанным и актуальным».
Что посмотреть
Территория парка богата арт-объектами, вдохновленными авангардом. В последние выходные августа появится новый — художник и идеолог «Архстояния» Николай Полисский презентует на фестивале «Малевич» свой «Супрематический лес».
Художник
«Я не мог принести что‑то готовое из прошлой жизни. Для меня принципиально, чтобы работа выросла из ландшафта, из сущности места, из своей истории и идеологии. Важно не навредить пространству: если оно уже сформировано, то я предпочитаю ничего не делать или создавать тактичные вещи. Здесь пространство явно было для чего‑то подготовлено.
Не всегда у художников есть мысли по поводу другого художника, но у меня были. Супрематизм для меня — важный переломный момент в истории искусства, я давно наблюдаю, как люди вглядываются в «Черный квадрат», пытаясь понять, что в нем великого. Своим черным кубом я хотел дать людям возможность что‑то за ним увидеть.
Куб посреди цветного леса работает как гигантский процессор, огромный аккумулятор, который собирает в себя все краски. Как известно, черное — это когда все цвета собраны вместе, поэтому он стремится к завершению процесса — стать глубоким черным, вобрав в себя весь цвет мира».
На время фестиваля уже существующие арт-объекты станут фоном для активностей в рамках программы «Ноль форм, ноль чувств». В числе наиболее интересных — японская танцевальная практика буто рядом со скульптурой «Человек бегущий» (подробнее о буто «Афиша Daily» писала здесь), а также перформанс «Зеленый лес — красное солнце» у объекта «Частное солнце». Постановка режиссера Александры Никитиной посвящена еще одному деятелю авангарда, другу Малевича, Михаилу Матюшину. Здесь же пройдет театрализованная читка трактата Малевича «Лень как действительная истина человечества». За сто лет до Прохора Шаляпина художник реабилитировал понятие лени и доказывал необходимость для человека свободного времени.
Что послушать
Оба фестивальных дня в парке будет звучать музыка. Лайнап максимально разнообразный: от электронщиков до академических исполнителей. Заявлены «Тима ищет свет», «Элли на маковом поле», оркестр Cinematica, Zventa Sventana, пианист Никола Мельников и Octo Ensemble, джаз-бенд Dizzy Dutch Duck, диджеи Таня Андрианова и Тимур Омар.
Отдельным арт-объектом станет сцена «Квадрат звука», разработанная дизайн-студией Radugadesign. Она также вдохновлена авангардным искусством и отсылает к декорациям, созданным Малевичем для футуристической оперы «Победа над солнцем».
Основатель и креативный директор студии Radugadesign
«Наша сцена — прямое развитие сценографической революции, начатой в «Победе над Солнцем». До этого главной задачей сценографии было создание иллюзии места (комната, лес, дворец), но Малевич и футуристы объявили подобную идею устаревшей. Они заменили «изображение» на «конструкцию». Декорации перестали быть фоном и стали самостоятельными, самоценными объектами в пространстве сцены, такими же активными участниками действия, как и актеры.
Наша сцена — развитие концептуальных идей Малевича в реалиях XXI века. С помощью современных технологий и генеративной графики мы создаем живой, дышащий визуальный ряд, который выводит зрительское восприятие на новый уровень и вступает в диалог с музыкой современных авторов.
Архитектура реальной сцены не заканчивается ее физическими границами: она прорастает в виртуальное измерение, создавая единый гибридный организм. Современные музыканты взаимодействуют не с фоном, а с живым пространством, которое эволюционирует по законам, заложенным Малевичем».
Чему поучиться
На фестивале будет работать открытый лекторий «При чем тут Малевич». Полное расписание занятий лучше смотреть на официальном сайте, но у «Афиши Daily» есть несколько своих рекомендаций.
В субботу, 30 августа, состоится лекция сотрудника Третьяковской галереи и главного куратора выставки «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» Кирилла Светлякова. Автор порассуждает о том, что такое искусство будущего, и какое будущее ждет искусство. А в воскресенье руководитель отдела новейших течений Третьяковской галереи Ирина Горлова на лекции «Наша голова должна касаться звезд» расскажет о современных художниках, чьи работы представлены в парке, и их вдохновении авангардистами.
В публичный диалог с Малевичем вступит и Николай Полисский – на встрече с посетителями он подробнее объяснит замысел, стоящий за его «Супрематическом лесом».
Чем заняться с детьми
Управляющий партнер арт-парка Никола-Ленивец и бюро «Никола-Ленивец», продюсер фестиваля «Малевич»
«Для детей мы подготовили специальную программу „Будь как Казимир“ в партнерстве с Центром „Зотов“ и Музеем Москвы, которые проведут лекции и мастер-классы. В течение двух дней будет работать беспрерывная творческая мастерская художницы Кати Козловой, которая предложит детям взглянуть на современный мир через призму супрематических приемов и попробовать себя в роли авангардистов».
Среди прочего, юным авангардистам расскажут о знаменитом крестьянском цикле Малевича и предложит собственными руками изготовить кукол-марионеток «по мотивам». На другом занятии дети создадут бумажную посуду, вдохновленную геометрией на полотнах художника. Это тоже дань уважения Казимиру Малевичу: вскоре после революции 1917 года он занимался дизайном фарфора.
Помимо творческих занятий в расписании найдется и несколько лекций для семейной аудитории. К примеру, вечером в субботу сотрудница Музея Москвы Татьяна Тихонова проведет занятие «Авангард и авангардисты», где разложит по полочкам разные направления русского авангарда. В воскресенье Ольга Леонова из центра «Зотов» поделится советами, о том, как родителям и детям вместе ходить в музей, получать удовольствие и влюбляться в искусство, даже если на первый взгляд на картине ничего не понятно.