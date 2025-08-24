Чем заняться на «Хлебозаводе»? Маршруты для загадочных модников, спортсменов и тусовщиков

«Хлебозавод» расположен в одном из старейших районов Москвы, Бутырском, в пешей доступности от метро «Дмитровская». Городское пространство занимает историческое здание бывшего хлебозавода № 9 — знакового памятника конструктивизма, построенного в 1934 году. Сегодня здесь размещаются более 130 магазинов, кафе, мастерских и культурных проектов, познакомим вас с некоторыми из них.
Маршрут для демонстративных кавалеров
Демонстративные кавалеры — совсем новый городской типаж, москвичи узнали о нем буквально в последние месяцы. Так называют молодых парней, которые выглядят и ведут себя как идеальные партнеры для зумерш. Они любят маття, читают феминистскую литературу, украшают свои шоперы милыми игрушками, занимаются творчеством и слушают нежных певиц Clairo и Lana Del Rey. Их другая страсть — пленочная фотография, поэтому в первую очередь на «Хлебозаводе» посещаем фотолабораторию «Точка Цвета». Там демонстративные кавалеры смогут купить камеру и потом проявить меланхоличные кадры с последней прогулки по парку.
Следующий шаг — создание максимально трендового и опрятного образа. За ним направляемся в магазин мужской одежды Tryyt. Там продаются минималистичные рубашки с милыми принтами, однотонные шорты и сумки, на которых выигрышно будет смотреться карабин с Лабубу. После остается лишь надеть проводные наушники и повесить на шею новоприобретенный фотоаппарат — образ готов.
После шопинга надо, конечно же, выгулять новый лук, а в случае истинных демонстративных кавалеров — выставить его на всеобщее обозрение. Для этого идеально подойдет кофейня Skuratov. Занимаем столик в самом углу, заказываем маття-латте и устраиваем часовое погружение в бестселлер «Атомные привычки» Джеймса Клира — в такого посетителя точно кто‑то влюбится.
После прочитанной книги нужно срочно пополнить интеллектуальный арсенал — идем за новой в «Библиозин» — смесь библиотеки и магазина. Там издательство Ad Marginem вместе с «Хлебозаводом» оформили полку книг об урбанистике. Среди них — «Баухаус» Фрэнка Уитфорда, «Московский дневник» Вальтера Беньямина и «Феминистский город. Полевое руководство для горожанок» Лесли Керн. Идеальный набор, чтобы в московских барах блистать эрудицией в беседе с незнакомкой.
Маршрут для городских спортсменов
Самые спортивные гости «Хлебозавода» могут начать свой день осознанно — с йоги на крыше пространства. Берем коврик, наносим санскрин и погружаемся в мир асан и пранаям под открытым небом. Вход бесплатный и с любым уровнем подготовки, только не забудьте зарегистрироваться.
Далее обновляем экипировку в магазине бегового российского бренда GRI. Лонгсливы, лосины, велосипедки, куртки — тут найдется любая одежда для летних и демисезонных тренировок. Для тех, кто состоит в локальном спортивном клубе, есть опция заказа эксклюзивной экипировки для своей команды.
Далее отправляемся дополнять стильный лук аксессуарами в магазин функциональной одежды SHU. Обращаем внимание на коллекцию RUN — в нее входят мягкие бутылки для воды, спортивные носки с градиентом, рукава со светоотражающими элементами и бейсболки с широким козырьком, отлично спасающим от солнца. В SHU также можно приобрести туристические рюкзаки и сумки-мешки, с которыми удобно добираться на утренний забег в спешелти-кофейню.
После интенсивной нагрузки стоит восстановить силы полезной и сбалансированной едой — направляемся в суши-бар Takeshi. Городским спортсменам советуем взять сашими из тунца и поке с лососем — они отлично насытят белком и Омега-3.
Маршрут для московских тусовщиков
Тем, кто тоже привык проводить выходные активно, но иначе — на столичных вечеринках, — не станет скучно на «Хлебозаводе». Протанцевав всю ночь у диджейки, начинаем мечтать о своем сете и идем в магазин музыкального оборудования DJ Store. Его сотрудники помогут выбрать мишкеры, контроллеры, диджейские столы и другие аксессуары, которые понадобятся подающему надежды диск-жокею.
Трендовый лук для следующей бессонной ночи отправляемся собирать в магазин ZNY. В ассортименте его новой коллекции — зип-худи, футболки, бомберы и брюки, обработанные с применением техник garment-dyeing и acid wash. Вдохновением для линейки послужила кампания по безопасности нью-йоркского метро семидесятых.
Кульминацией вечера станет визит в хипстерскую, как ее называют владельцы, «Рюмочную № 9» — отправляемся туда пить настойки, есть бургеры и отжигать на танцполе. Заведение, кстати, 5–6 сентября отмечает шестилетие. Обещают ставить громкую музыку нашего детства и конкурсы с призами.
Прощаться с летним фестивальным сезоном отправляемся 30 августа на «Чтиво фест». В музыкальной программе заявлены Pompeya, Найк Борзов, Beautiful Boys, Сова, Terelya и не только. В зоне «Истории» Сергей Минаев на протяжении дня побеседует с медиаменеджером Александром Файбом, политологом Алексеем Чеснаковым, журналистами Аленой Долецкой и Отаром Кушанашвили. За юмор на фестивале будут отвечать стендаперы Ваня Усович и Никита Шевчук.