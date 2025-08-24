Чем заняться на «Хлебозаводе»? Маршруты для загадочных модников, спортсменов и тусовщиков

Демонстративные кавалеры — совсем новый городской типаж, москвичи узнали о нем буквально в последние месяцы. Так называют молодых парней, которые выглядят и ведут себя как идеальные партнеры для зумерш. Они любят маття, читают феминистскую литературу, украшают свои шоперы милыми игрушками, занимаются творчеством и слушают нежных певиц Clairo и Lana Del Rey. Их другая страсть — пленочная фотография, поэтому в первую очередь на «Хлебозаводе» посещаем фотолабораторию «Точка Цвета». Там демонстративные кавалеры смогут купить камеру и потом проявить меланхоличные кадры с последней прогулки по парку.