Семейный альбом, сюрреалисты и портреты Высоцкого: 5 интересных фотовыставок прямо сейчас

«Валерий Плотников. Герои своего времени»
По 7 сентября, в Мультимедиа-арт-музее
На протяжении десятилетий Валерий Плотников запечатлевал наш Голливуд — советских звезд первой величины. Его снимки публиковали в журналах, они расходились на плакаты и открытки, поэтому зрителям постарше многие кадры будут знакомы.
На черно-белых отпечатках в МАММ обнаруживаются Алиса Фрейндлих, Андрей Миронов, Иосиф Бродский, Михаил Барышников и другие известные персонажи. Главный герой выставки — Владимир Высоцкий. Плотников снимал его много раз: на площадке фильма «Интервенция», после спектакля в образе Гамлета, с Мариной Влади в студии, во время посиделок с друзьями на даче. Фотографу принадлежат и последние кадры, связанные с Высоцким: именно Валерий Плотников запечатлел для истории его похороны.
«Данил Головкин. Мода как спектакль»
По 7 сентября, в Мультимедиа-арт-музее
По соседству с экспозицией Плотникова расположилась персональная выставка селебрити-фотографа другого поколения. Данил Головкин начал активно снимать знаменитостей и моду в золотые времена отечественного глянца: российских версий журналов Vogue, Harper’s Bazaar, Elle сотрудничали с ним с начала нулевых. Перед объективом Головкина побывали все, кто громко заявил о себе в публичном поле, — от Марка Эйдельштейна и Юры Борисова до Михаила Горбачева и Федора Бондарчука. Фотографировал Головкин и зарубежных звезд, в том числе Наоми Кэмпбелл и Эдриена Броди. А кадр с высунувшейся из машины Анни Лейбовиц — один из лучших ее портретов.
Для экспозиции в МАММ привлекли художника Андрея Бартенева — он, вдохновленный снимками Головкина, придумал две фотозоны. Любой желающий может не только посмотреть выставку, но и сделать несколько снимков «по мотивам».
«Сообщение. Другая история российской фотографии»
По 19 октября, в галерее Ruarts
Фонд Ruarts представляет собственный взгляд на то, как развивалась отечественная фотография за последние двести лет. Несмотря на вынесенное в подзаголовок слово «история», экспозиция не подчиняется строгой хронологии. Куратор Дарья Панайотти предлагает рассматривать снимки как форму сообщения, способного обрисовать границы свой — чужой, а также выстроить диалог между поколениями.
В залах представлены и групповые портреты XIX века, и марширующие по площадям спортсмены, и съезжающие с памятника «Покорителям космоса» школьники. Все вместе смотрится как заботливо отобранные карточки из старого семейного альбома — лирично и ностальгически.
«Частный выбор. Ман Рэй, Кертес, Блюменфельд»
По 21 сентября, в Lumiere Gallery
Небольшая экспозиция, собранная из коллекции культурного центра «Михалково», рассказывает о становлении и развитии сюрреализма в фотографии. На почетном месте — знаковые имена: Ман Рэй, Хорст П.Хорст, Эрвин Блюменфельд. Есть и уникальные экспонаты: прижизненные авторские отпечатки кадров Мана Рэя, сделанных на Международной выставке сюрреализма в 1938 году.
Показывают не только работы знаменитых фотохудожников 1920–1930-х годов, но и последователей, например Родни Смита, известного серией черно-белых снимков мужчин в шляпах, а также Тима Уокера, превратившего фэшн-съемки Vogue в настоящие фотоспектакли.
«Шедевры ранней фотографии. 1840–1870 гг.»
26 августа — 16 ноября, в Центре визуальной культуры Béton
Сейчас Центр визуальной культуры Béton показывает в петербургском Мажене грандиозную экспозицию — «От дагеротипа до искусственного интеллекта». В Москве ожидается выставка поменьше, но тоже историческая, ограниченная 1840–1870 годами, то есть первыми десятилетиями после того, как французское правительство сделало изобретение Луи Дагера достоянием мировой общественности.
Большая часть экспозиции — постановочные портреты и городские пейзажи, ведь эти жанры активнее всего развивались в середине XIX века. В числе самых интересных снимков — «Бриг на воде» Жан-Батиста Гюстава Ле Гре 1856 года. Считается, что это первый пример фотомонтажа в истории.