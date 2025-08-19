Семейный альбом, сюрреалисты и портреты Высоцкого: 5 интересных фотовыставок прямо сейчас

По соседству с экспозицией Плотникова расположилась персональная выставка селебрити-фотографа другого поколения. Данил Головкин начал активно снимать знаменитостей и моду в золотые времена отечественного глянца: российских версий журналов Vogue, Harper’s Bazaar, Elle сотрудничали с ним с начала нулевых. Перед объективом Головкина побывали все, кто громко заявил о себе в публичном поле, — от Марка Эйдельштейна и Юры Борисова до Михаила Горбачева и Федора Бондарчука. Фотографировал Головкин и зарубежных звезд, в том числе Наоми Кэмпбелл и Эдриена Броди. А кадр с высунувшейся из машины Анни Лейбовиц — один из лучших ее портретов.