От памятника Кобзону до скейт-парка в Черкизово: где обожают кататься московские скейтеры

Скейт-парк в Черкизово
«Мой любимый спот. Мне нравится, что там всегда можно придумать что‑то интересное и креативное: есть мануал-боксЭлемент скейт-площадки, предназначенный для выполнения трюков-мануалов — езде на двух колесах., который хорошо подходит для слайдовСкольжений., вылеты с хорошей разгонкой, интересный и удлиненный боулКонструкция на скейт-площадке в форме бассейна/чаши. , а также перила среднего размера. Скейт-парк идеален для новичков и продолжающих. За строительство этого спота подписи собирались по инициативе профессионального скейтера Алексея Боброва, за что ему огромная благодарность. В этом году многие ребята, с которыми я начинала кататься, возвращаются в скейтбординг и обосновываются именно в Черкизово. Они даже образовали скейт-комьюнити и назвались „Узники Чирки“ (поскольку катаются только там)».
Сквер у Оружейного переулка, «Слепики»
«На „Маяковской“, рядом с памятником Кобзону, обычно мало людей и никто не гоняет, есть удобные лавки, а сами „слепики“ — наклонные бордюры — очень длинные. Чтобы тут катать, много сил не нужно. Приехал уставший после работы, скользишь и кайфуешь. Еще один плюс: рядом куча продуктовых магазинов».
Памятник Евгению Примакову, «МИД»
«Крутой стритовый спот, сам по себе небольшой, но наполненный разнообразной геометрией: тут есть низкие ступени, грани, мануал-пэдыНизкая фигура на скейт-площадке для тренировки трюков, связанных с балансировкой. и даже слэппи-граниТак Савелий называет фигуры на скейт-площадке, на которые можно заехать без прыжка.. Огромный потенциал для придумывания трюков и их связок, главное — воображение! Острых ощущений добавляет постоянный риск того, что ваша доска вылетит на дорогу и попадет под автомобиль, — нужно всегда быть начеку. Немаловажно: спот подходит под разные уровни катания».
Парк им. Ю.М.Лужкова (бывший «Садовники»)
«В скейтборд-кругах не принято нахваливать скейт-парки, хотя, разумеется, их все любят (ну или почти все). Когда начинал кататься, в Москве совсем не было бетонных скейт-парков, а сейчас их уже не знаю сколько… Я чаще бываю в „Садовниках“ — приятное место: вокруг много зелени и, главное, атмосфера парка, она всегда ощущается уже на подъезде. Находясь там, я как будто погружаюсь в другой мир, даже время ощущается иначе. В парке также много разнообразных фигурКонструкции на скейт-площадке. и гладкий бетон — кататься одно удовольствие!»
Скейт-парк на улице Гастелло
«Этим летом моим любимым местом для катания стал скейт-парк в „Сокольниках“. Там есть все, что мне нравится: идеальная геометрия с множеством вариаций, комфортная и сбалансированная сложность фигур и красивые закаты! Еду на любимом трамвае № 7 и слушаю музыку, настраиваясь на занятие скейтбордингом».
Спот напротив Музыкального театра им. Наталии Сац, «Сац»
«Самый классный скейт-спот в Москве. Тут собраны все фигуры и есть много свободного пространства. Большой плюс — это не центр города, так что атмосфера спокойная. Место многое значит для меня: это первый скейт-спот, в котором я побывал, здесь увидел вживую всех, кто вдохновил начать кататься. Каждый день я езжу именно сюда — если не кататься, то провести время с близкими. Недавно всю территорию вокруг театра обновили и построили небольшой бетонный скейт-парк рядом, что сделало „Сац“ еще более привлекательным».
Cкейт-парк на ул. Академика Янгеля
«Нетипичный, насыщенный разнообразными фигурами, этот скейт-парк покорил меня с первой же встречи. Лучшее время для катания тут — поздний вечер, когда людей совсем немного. Для меня скейтбординг — своего рода медитация, и этот парк подходит как никакой другой, во многом благодаря вечернему свету, который красиво падает на центральные фигуры и создает неповторимый вайб. Надеваю наушники, включаю любимую музыку и погружаюсь в процесс — чистая магия».
Памятник Ленину на Калужской площади
«Первое место, где я начал кататься с друзьями. Площадь находится недалеко от моего дома, до сих пор приятно сюда приезжать даже одному. На этом обширном споте есть все что нужно — длинный мануал-пэд и грани».