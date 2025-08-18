От памятника Кобзону до скейт-парка в Черкизово: где обожают кататься московские скейтеры

«В скейтборд-кругах не принято нахваливать скейт-парки, хотя, разумеется, их все любят (ну или почти все). Когда начинал кататься, в Москве совсем не было бетонных скейт-парков, а сейчас их уже не знаю сколько… Я чаще бываю в „Садовниках“ — приятное место: вокруг много зелени и, главное, атмосфера парка, она всегда ощущается уже на подъезде. Находясь там, я как будто погружаюсь в другой мир, даже время ощущается иначе. В парке также много разнообразных фигурКонструкции на скейт-площадке. и гладкий бетон — кататься одно удовольствие!»