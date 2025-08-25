«Это не было мечтой»: как женщины приходят в «мужские» профессии
Алина Лукина
28 лет, работает машинисткой с 2022 года
«Я никогда не мечтала стать машинистом, в университете училась на педагога. Но после практики поняла, что связывать свою жизнь со сферой образования не готова. Начала думать, кем мне быть. Выделила для себя основные критерии для поиска: официальное трудоустройство, хороший заработок и стабильность. При поиске опиралась именно на них.
На пары в университете я, конечно, ездила на метро. Начала замечать, что наблюдаю за поездами, засматриваюсь на машинистов на конечных станциях и пытаюсь разглядеть кабину управления поездом. Тогда и начал зарождаться интерес к метрополитену.
В один из осенних дней в 2021 году я ехала в вагоне, листала ленту в телефоне и увидела новость — первая группа женщин получила право на управление поездами в московском метрополитене. Это стало переломным моментом. Я решила: знак, надо пробовать. Не говорила никому, проходила все этапы зачисления в одиночку. Когда уже точно узнала, что меня взяли, позвонила родителям. Сказала: „Ваша дочь не будет работать в школе, она пойдет в метро машинистом“.
Они были в шоке, ведь никто в семье не управлял ни поездами, ни самолетами, максимум — автомобилем. Уточнили, не пугает ли меня такая серьезная ответственность. Но поддержали: „Если ты считаешь, что это твоя работа, твое место и ты там себя уверенно чувствуешь — иди“.
Первый день работы, конечно, получился волнительным, я была максимально сосредоточена. Машинисты всегда внимательны, но в тот день я как будто тысячу раз проверила, закрыла ли двери и точно ли светофор зеленый, одновременно наблюдала за пассажирами, поездом и пультом управления.
Каждый раз, когда кто‑то в вагоне нажимает кнопку, у нас в кабине раздается громкий-громкий сигнал. И как только ты слышишь этот звук, начинаешь думать, что там происходит. Ты держишь себя в руках, но готовишься к решительным действиям, ведь ты ответственен за все, что происходит с твоим поездом».
«Все меняется и тут изменится»: почему женщин не допускали до управления поездами
Женщины работали в Московском метро практическиМосковский метрополитен открылся в 1935 году, женщин начали брать туда на работу в 1936-м. с его открытия, в том числе, управляли поездами. Во время Великой Отечественной войны женщины массово заменяли мужчин, ушедших на фронт. Однако к 1980-х годам все изменилось: профессию внесли в перечень работ с вредными условиями труда. В частности, из‑за высоких нагрузок и неблагоприятных факторов среды: сильная вибрация кабины, укачивание, яркий свет в темных тоннелях, отсутствие естественного освещения. Женщин, которые на тот момент уже управляли поездами, не сократили, они продолжили работать. Однако для новичков возможность пройти обучение оказалась закрыта.
В 2020 году запрет сняли, а в 2021 году первые женщины вышли на работу на Филевской линии. Это стало возможным благодаря улучшению комфортности поездов. Кабины машинистов в новых составах лучше подавляют шум, в них появился кондиционер, эргономичный пульт управления и удобное регулируемое кресло.
Как объясняют машинисты Елена и Дарья Рыжковы, изначально выбора, на какую линию пойти, работать не было. Все из‑за того, что не везде была инфраструктура, подходящая женщинам. Среди обязательных условий, которые должны соблюдаться — разделение на женский и мужской туалет, а также отдельная спальня для ночных смен. Первой такой линией стала Филевская. Сейчас, помимо нее, женщины работают на Некрасовской.
Марина Белоусова
28 лет, была в первой группе женщин-машинистов в 2021 году
«Мой старший брат работает машинистом, я всегда равнялась на него и хотела попробовать себя в этом деле. Но в 2018 году, когда я выпустилась из вуза, эта профессия была недоступна для женщин. Отчаиваться я не стала: видела, как мир меняется и верила, что у меня появится шанс. Например, уже тогда в Москве запустили новые составы, шума от которых намного меньше, чем от старых.
Решила пойти учиться на близкую к машинисту специальность — оператор станционного поста централизацииСпециалист, который организует маневренную работу и безопасность движения на станции. Например, ведет журнал прибытия и отправления поездов.. В 2019 году я проработала оператором несколько месяцев, затем меня отправили учиться на дежурного станционного поста централизации. Пробыла еще несколько месяцев на новой должности, а потом открылся набор в группу женщин-машинистов.
Ощущать, что ты сидишь и управляешь огромной машиной, было здорово. Мне нравится чувствовать поезд и ощущать себя одним целым с составом. Осознавать, что от движения моей руки зависит наберет ли поезд скорость или притормозит».
«Медосмотр каждый день»: как выглядит рабочий день машиниста
Софья Поседай
26 лет, работает машинистом с 2024 года
«В 2022 году я закончила Ульяновский институт гражданской авиации по специальности авиадиспетчер. Я родом из Якутии, и у нас из доступного междугороднего транспорта лишь самолеты. Моя троюродная сестра работает авиадиспечером, мы с ней много общались. Поэтому еще в школе я заинтересовалась этой профессией, поступила в авиационный институт. Но после вуза переехала в Москву и захотела попробовать что‑то новое.
В агрегаторах поиска работы наткнулась на вакансию машиниста, стала изучать, берут ли женщин. Учиться и правда было не легко, особенно поначалу, но я втянулась и стала получать удовольствие. Больше всего нравилось вникать в процесс того, как работает машина, как ей управлять и по каким правилам ездят в метрополитене.
Самое яркое воспоминание — мой первый самостоятельный день на линии. Впервые в кабине ты один. Первый раз заезжаешь в депо — а этот момент считается самым ответственным, надо все контролировать и проверять. Помню, как только зашла в кабину и поехала, первые пару перегонов между станциями были самыми волнительными. Ты смотришь на все датчики, экраны, думаешь, ничего ли ты не пропустил, все ли в порядке. Но со временем втягиваешься, некоторые действия становятся автоматическими.
Дневные смены у нас обычно длятся восемь часов, а ночные — двенадцать, так как на них есть перерыв на двух- или трехчасовой сон. Моя вчерашняя длилась семь часов: с девяти утра до четырех дня. На Некрасовской линии есть три места, где можно заступить на смену: станции Некрасовка или Нижегородская и депо. Я выбрала Нижегородскую. Первое, что надо сделать — взять маршрутный лист и пройти к медику на осмотр. Он обязателен перед каждой сменой. Измеряют давление, пульс, отсутвие алкоголя в организме. После прослушивания инструктажа получаешь отметку в маршрутном листе. После ознакомления с разбивкой смены (во сколько перерывы и во сколько нужно встретить поезд), можно заступать.
Вся смена расписана по секундам: во сколько ты должен приехать на определенную станцию, во сколько отправиться с нее. И в голове нужно постоянно успевать просчитывать, сколько времени понадобится на открытие и закрытие дверей, когда проинформировать об их закрытии.
Я не живу от смены до смены: занимаюсь в свободные часы волейболом, катаюсь на велосипеде. Мне хватает времени и на отдых, и на встречи с друзьями».
«Надо уметь все»: как и сколько учат машинистов
Учеба на машиниста состоит из двух этапов: обучения в Корпоративном университете ТККорпоративный университет Транспортного комплекса — единая для московского транспорта образовательная структура, которая готовит кадры для работы в метро, трамваях и автобусах. Создан в 2021 году. и трехмесячной стажировки, которая заканчивается сдачей на права и допуском к работе. Как отмечает машинист Софья Поседай, сначала необходимо прослушать теоретический курс по двум профессиям: помощник машиниста и машинист электропоезда. После — отправиться на производственную месячную практику в качестве помощника, а затем машиниста, сдать экзамены. На этом часть в корпоративном университете заканчивается и «студенты» отправляются в депо. Там у них начинается «наезд» под присмотром наставника, который длится три месяца. По его итогам человек либо сдает на права и получает право работать машинистом, либо нет.
Дарья и Елена Рыжковы, 21 год
пошли учиться на машинистов после школы, в 2022 году
Елена
«Мы не задумывались об этой профессии. В школе хотели идти то в хирургию, то в ветеринарию а, то в IT, но ко всему быстро перегорали. Подруга нашей семьи работает в Корпоративном университете транспортного комплекса, и именно она в 2020 году рассказала нам о первом наборе женщин-машинистов. Потом мы уже сами с сестрой стали углубляться в профессию. И пошли учиться».
Дарья
«Поначалу было нелегко, для нас все было чем‑то новым и непривычным, но спустя время стало проще. Благодаря мотивации стать машинистами мы вошли в ритм . Кроме того, нас очень поддерживали близкие. Мама очень гордится нами и всем рассказывает о нашей работе.
Для машиниста важно знать и уметь все: начиная с оборудования подвижного состава, охраны труда и электробезопасности, заканчивая управлением поезда. Кроме того, желательно быть пунктуальными, ответственными, эмоционально устойчивыми, оперативно мыслить. Все это проверяют при поступлении: насколько ты внимательный: можешь ли надолго концентрироваться на чем‑то или отвлекаешься».
Елена
«На работу всегда надо приходить подготовленным: хорошо выспаться, поесть. Отвлекаться во время работы нельзя ни на что. Нам часто машут детишки на станциях, но по регламенту мы не можем им ответить. Даже звуком — это будет считаться несанкционированной подачей оповестительного сигнала, его можно применять лишь в определенных случаях.
Дарья
«Однажды нас с с сестрой поставили вдвоем на один маршрутФилевская линия — единственная станция, на которой в кабине поездов одновременно находятся машинист и его помощник. Это связано с особенностью линии и управления составом.. Я была машинистом, а Лена — помощником. Коллеги очень удивились: некоторые думали, что вместе работать нам нельзя. Но мы наоборот посчитали это прикольным: можно следить друг за другом в плане соблюдения скорости и сигналов светофоров, помогать.
Вообще, на нас, как на близняшек, часто обращают внимание. И тот день не стал исключением. Когда мы меняли кабину управления на конечной станции, в вагоне еще оставалась бабушка, увидела там Лену. А когда повернула голову, заметила уже меня — на платформе. Она, конечно, удивилась».
Елена
«На общей смене мы еще и оделись одинаково, сделали похожие прически. И почти каждый раз, когда прибывали на станцию, люди фотографировали нас».
Повышенное внимание к женщинам-машинистам отмечали и Алина Лукина, и Марина Белоусова. По словам девушек, периодически им в кабину поступает звонок из вагона по экстренной связи — пассажиры благодарят их за поездку.