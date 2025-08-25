Дневные смены у нас обычно длятся восемь часов, а ночные — двенадцать, так как на них есть перерыв на двух- или трехчасовой сон. Моя вчерашняя длилась семь часов: с девяти утра до четырех дня. На Некрасовской линии есть три места, где можно заступить на смену: станции Некрасовка или Нижегородская и депо. Я выбрала Нижегородскую. Первое, что надо сделать — взять маршрутный лист и пройти к медику на осмотр. Он обязателен перед каждой сменой. Измеряют давление, пульс, отсутвие алкоголя в организме . После прослушивания инструктажа получаешь отметку в маршрутном листе. После ознакомления с разбивкой смены (во сколько перерывы и во сколько нужно встретить поезд), можно заступать.