Кладбище, бани и паб в Комарово: спросили рокеров Петербурга об их любимых местах

«Афиша Daily» рассказывала, в каких барах, алкомаркетах и элитных ресторанах можно встретить рок-музыкантов Москвы. На этот раз мы собрали список локаций, которые обожают участники «Щенков», «Стигматы», «Конца солнечных дней», «Дурного вкуса» и не только. В подборке — живописные места Ленобласти, кладбище, где снимали фильм «Брат», бани и сады.
Мукка

Дегтярные бани

© «Дегтярные бани»

«Любимая питерская баня с хорошим рестиком „Банщики“. Паришься, балдеешь, потом пьешь пиво и дополнительно балдеешь. Что еще надо?»

Адрес
Дегтярная, 1а
Сайт
Дегтярные бани
Феликс Бондарев

Участник групп «Щенки» и RSAC

Озеро Щучье

© RAndrey/Getty Images

«Открыта комбинация лета — озеро Щучье, а после в „Сельский паб“. Чем младше становлюсь — тем меньше надо».

Адрес
пос. Комарово, 2-я Дачная, 3б
Максим Тесли

Участник группы «Щенки»

Центральный район

Летний сад
© Алексей Даничев/РИА «Новости»

«Весь город — мое место силы, но это лето сосредоточено на районе. Утро начинается с кофе в Skuratov, потом можно зайти в книжный „Все свободны“, поболтать с ребятами и почитать что‑нибудь. Прогулка предполагает разнообразие: от Таврического сада до Летнего, обед в „Наденьке“. Для ужина бесконечный выбор вариантов, Петербург все-таки гастрономическая столица мира: Rooks Heaven, „Полторы комнаты“, Le Courage, Meal. И, конечно, меня постоянно сопровождают прошлые обитатели района: Гумилев, Хармс, Маяковский, Бродский. Да и нынешние радуют, в общем: регулярно встречаю Гаркушу или Всеволода Гаккеля».

Артем «Нельсон» Лоцких

Солист группы «Стигмата»

Бернгардовка

Усадьба «Приютино»
© Александра Филиппова

«Раньше очень любил кататься к друзьям в Бернгардовку, где, можно сказать, случилась история нашей группы. Я любил гулять в окрестностях, и там же, около Приютинской усадьбы, мы сняли клип на песню „Сентябрь“. Место до сих пор тихое и аутентичное».

Андрей Дегтярев

Солист группы «Дурной вкус»

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

© Алексей Даничев/РИА «Новости»

«Я родился и вырос в Санкт-Петербурге. Здесь, конечно, трудно выделить одно любимое место. Пусть будет парк 300-летия, поскольку я частенько хожу туда посидеть на заливе днем или вечером. Как говорил поэт Иосиф Бродский, „у меня есть несколько повышенный интерес к водичке“».

Группа «Конец солнечных дней»

Смоленское лютеранское кладбище

© David_Bokuchava/Getty Images

«Лютеранское кладбище на Васильевском острове очень прикольное. Там спокойно и красиво, вы всегда находитесь в тени деревьев».

Адрес
наб. р. Смоленки, 27
Иван Афанасьев

Солист группы «Ищейка»

Ласковый пляж

© Курортный район Санкт-Петербурга

«Я люблю Ласковый пляж. Мы часто ездим туда с семьей и друзьями, и не важно, какая в этот день погода, приятный морской бриз всегда готов забрать твою печаль. Порой кажется, что ты не просто на заливе, а на берегу океана, и, смотря на эту бескрайнюю водную гладь, чувствуешь себя по-настоящему свободным».

Шоша Менаховская

Солистка группы «Конъюнктура»

Юсуповский сад

© A.Z.Anisimov/Wikimedia Commons

«Люблю зайти в Юсуповский сад, посидеть под ивой у пруда. Там часто рыбачат, и у каждого рыбака — свой кот, которого они подкармливают. Очень занимательное зрелище: все коты лоснящиеся и жирные. Потом хорошо дойти до Kiki и минут сорок есть огромный вегетарианский денер, запивая масала-чаем. А потом — в бар „Усы на пене“ на какой‑нибудь гиг от лейбла „ЦК“».

Адрес
Садовая, 54
