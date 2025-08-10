Кладбище, бани и паб в Комарово: спросили рокеров Петербурга об их любимых местах

Дегтярные бани
«Любимая питерская баня с хорошим рестиком „Банщики“. Паришься, балдеешь, потом пьешь пиво и дополнительно балдеешь. Что еще надо?»
Участник групп «Щенки» и RSAC
Озеро Щучье
«Открыта комбинация лета — озеро Щучье, а после в „Сельский паб“. Чем младше становлюсь — тем меньше надо».
Участник группы «Щенки»
Центральный район
«Весь город — мое место силы, но это лето сосредоточено на районе. Утро начинается с кофе в Skuratov, потом можно зайти в книжный „Все свободны“, поболтать с ребятами и почитать что‑нибудь. Прогулка предполагает разнообразие: от Таврического сада до Летнего, обед в „Наденьке“. Для ужина бесконечный выбор вариантов, Петербург все-таки гастрономическая столица мира: Rooks Heaven, „Полторы комнаты“, Le Courage, Meal. И, конечно, меня постоянно сопровождают прошлые обитатели района: Гумилев, Хармс, Маяковский, Бродский. Да и нынешние радуют, в общем: регулярно встречаю Гаркушу или Всеволода Гаккеля».
Солист группы «Стигмата»
Бернгардовка
«Раньше очень любил кататься к друзьям в Бернгардовку, где, можно сказать, случилась история нашей группы. Я любил гулять в окрестностях, и там же, около Приютинской усадьбы, мы сняли клип на песню „Сентябрь“. Место до сих пор тихое и аутентичное».
Солист группы «Дурной вкус»
Парк 300-летия Санкт-Петербурга
«Я родился и вырос в Санкт-Петербурге. Здесь, конечно, трудно выделить одно любимое место. Пусть будет парк 300-летия, поскольку я частенько хожу туда посидеть на заливе днем или вечером. Как говорил поэт Иосиф Бродский, „у меня есть несколько повышенный интерес к водичке“».
Смоленское лютеранское кладбище
«Лютеранское кладбище на Васильевском острове очень прикольное. Там спокойно и красиво, вы всегда находитесь в тени деревьев».
Солист группы «Ищейка»
Ласковый пляж
«Я люблю Ласковый пляж. Мы часто ездим туда с семьей и друзьями, и не важно, какая в этот день погода, приятный морской бриз всегда готов забрать твою печаль. Порой кажется, что ты не просто на заливе, а на берегу океана, и, смотря на эту бескрайнюю водную гладь, чувствуешь себя по-настоящему свободным».
Солистка группы «Конъюнктура»
Юсуповский сад
«Люблю зайти в Юсуповский сад, посидеть под ивой у пруда. Там часто рыбачат, и у каждого рыбака — свой кот, которого они подкармливают. Очень занимательное зрелище: все коты лоснящиеся и жирные. Потом хорошо дойти до Kiki и минут сорок есть огромный вегетарианский денер, запивая масала-чаем. А потом — в бар „Усы на пене“ на какой‑нибудь гиг от лейбла „ЦК“».