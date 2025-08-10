Кладбище, бани и паб в Комарово: спросили рокеров Петербурга об их любимых местах

«Я люблю Ласковый пляж. Мы часто ездим туда с семьей и друзьями, и не важно, какая в этот день погода, приятный морской бриз всегда готов забрать твою печаль. Порой кажется, что ты не просто на заливе, а на берегу океана, и, смотря на эту бескрайнюю водную гладь, чувствуешь себя по-настоящему свободным».