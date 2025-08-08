Зачем идти на музыкальный фестиваль с ребенком? Отвечают родители

Еще такой лайфхак: мы с сыном на берегу договариваемся, как вести себя на мероприятии — что будет происходить, чем мы будем заниматься, какое поведение приемлемо, а какое нет . Еще я всегда спрашиваю, действительно ли он хочет пойти, и уточняю, какие могут быть сложности — долгая дорога, необходимость много ходить пешком или что‑то еще. И если он вдруг начинает упираться, мы возвращаемся к этому разговору и нашим договоренностям. Я ему говорю: «Помнишь, мы обсуждали, что нужно будет в этом моменте потерпеть, а потом мы потанцуем, повеселимся и вкусно поедим?». Он соглашается, и мы двигаемся дальше».