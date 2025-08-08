Зачем идти на музыкальный фестиваль с ребенком? Отвечают родители

Главный редактор «Афиши Daily»
«Музыкальные фестивали я открыла для сына Матвея только в этом году, когда ему уже исполнилось шесть лет. Начали с Пикника «Афиши» — подумала, что будет здорово показать ребенку, чем я занимаюсь, да и в принципе вместе потусоваться на каком‑то мероприятии, тем более, он очень любит музыку и танцы.
Знакомство с фестивалем началось с бренд-зоны «Daily», где стояли бильярдные столы — сын вперые поиграл и остался в восторге. Первый час мы отвели на катание шаров и поедание блинчиков на фудкорте, а потом пошли на выступление группы Сова. Прямо перед сценой расстелили на траве пледик, и Матвей слушал музыку, пританцовывал, пытался повторять движения толпы — ему очень нравилось. Ближе к выступлению Uma2rman сын подустал, поэтому просто сидел на траве и собирал набор Lego, пока мы с подругой танцевали. Ну а к следующему выступлению как раз смог вновь присоединиться к веселью.
Он общительный ребенок, и отдельное удовольствие получил от возможности познакомиться с моими коллегами и друзьями: пытался влиться в общую тусовку, потанцевать, пообщаться с кем‑то. У нас в «Дейли» очень дружный коллектив, и все сами подбегали пообщаться с Матвеем.
Мне кажется, что с появлением ребенка жизнь условно делится на детскую и взрослую зоны, и они не всегда смешиваются. А такие мероприятия — прямая и прикольная возможность замиксовать их. Ведь не всем взрослым искренне нравится заниматься детскими активностями на тематических мероприятиях, а дети наоборот обожают интегрироваться в мир родителей.
Это логичный классный ход — взять ребенка туда, где вы оба получите большое удовольствие от времяпровождения.
У нас дома всегда играет музыка, и мы с Матвеем иногда включаем наши любимые песни с колонки и танцуем. Можем даже притащить маленький диско-шар и устроить домашний рейв! Нам это очень нравится, и музыкальный фестиваль — отличная возможность оторваться вместе.
Мы красиво, но удобно оделись: Мотя был широких штанах и комфортных кроссовках, которые сам подобрал — ему важно самовыражаться через одежду. И вот мы такие нарядные и довольные поехали на «Пикник», взяв с собой самое необходимое — кепку и любимую игрушку, чтобы не заскучать в дороге. А на самом фестивале получили в подарок мешочек, где лежал конструктор, влажные салфетки и другие важные и приятные мелочи.
Еще такой лайфхак: мы с сыном на берегу договариваемся, как вести себя на мероприятии — что будет происходить, чем мы будем заниматься, какое поведение приемлемо, а какое нет. Еще я всегда спрашиваю, действительно ли он хочет пойти, и уточняю, какие могут быть сложности — долгая дорога, необходимость много ходить пешком или что‑то еще. И если он вдруг начинает упираться, мы возвращаемся к этому разговору и нашим договоренностям. Я ему говорю: «Помнишь, мы обсуждали, что нужно будет в этом моменте потерпеть, а потом мы потанцуем, повеселимся и вкусно поедим?». Он соглашается, и мы двигаемся дальше».
СберKids подготовили такие же велком-паки и для юных посетителей Пикника Афиши x Сбер в Санкт-Петербурге — их можно получить по детскому браслету. Там же дадут в аренду шумоподавляющие наушники. Дети до шести лет проходят на фестиваль бесплатно — сопровождающий взрослый должен показать оригинал свидетельства о рождении. А для тех, кому сейчас от 7 до 11 лет включительно, в продаже есть билеты по специальной цене.
«Моему сыну Дане сейчас девять лет. Кажется, первый фестиваль, на который мы ходили вместе — Пикник «Афиши». А за последние месяцы успели побывать на «Летнике» в Москве и на «Это лето фестиваль» в Нижнем Новогороде.
Слушать живые выступления — не то же самое, что включать музыку с колонки. Пока ребенок маленький, ты как бы учишь его жить, и, среди прочего, показываешь то, чего он до этого не видел.
Мне кажется, взрослых должно быть как миниум двое: это спасет в ситуации, если ребенок не захочет слушать артиста, который тебе нравится. Важно заранее изучить карту фестиваля, чтобы знать, где какие зоны находятся, — так вы не будете лишний раз проталкиваться через толпу людей. Еще я всегда ставлю на заставку телефона расписание выступлений — это общий фестивальный лайфхак.
Во время выступления найдите удобную точку, откуда ребенок будет видеть сцену, — спины взрослых загораживают маленькому человеку обзор. Варинта два — или искать возвышенность или сажать на плечи. Вторая опция уже не для меня, в Нижнем Новгороде я так сорвал поясницу, не мог встать два дня. Так что не рискуйте, если вы не мега-качок! Еще обязательно беру для Дани наушники с активным шумоподавлением, потому что у детей уши более нежные, и в целом сын не любит громкие резкие звуки.
Никогда заранее не угадаешь, что ребенку понравится, а что нет, но всегда очень прикольно наблюдать за реакцией в моменте и обсуждать потом. Бывает, что Даня равнодушно относится к мероприятию, а иногда вспоминает еще очень долго. Например, на «Это лето фестиваль» ему понравилась группа The Hatters — они очень живо выступают, это энергичная музыка, но при этом не какая‑то простецкая, там много инструментов. Мне приятно, что у сына остаются впечатления от таких выступлений».
Предприниматель и ресторатор (Yauza, Blanc, Radio, ДК «Кристалл» и «Оригинал»), идейный вдохновитель фестиваля «Круто»
«У нас с детьми нет большого опыта подобных совместных мероприятий, но в прошлом и в этом году они приезжали на фестиваль «Круто». Я показал им территорию, они активничали на спортивных площадках, катались на качелях. На берегу мы стелили пледы, сидели у воды и даже устраивали пикник прямо на плоту. Они, конечно, не хотели уезжать.
Иногда на фестиваль приезжают гости с детьми — обычно подросшими, лет с шести. И тогда юные посетители сбиваются в группки и сами устраивают интерактивы: ищут, где полазить, побегать. Это возраст, когда им интересно друг с другом, и они ищут самостоятельности и не требуют жесткого контроля. Дети сами решают, чем заняться: или побыть со взрослыми, или потанцевать у сцены, или вернуться в палатку. У нас все по-доброму, аудитория классная. Поэтому на загородные фестивали круто приезжать с ребенком, если он любит природу и не боится, что трава ему ноги будет щекотать».
Чем заняться детям на Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге?
В зоне Brick Labs можно сделать героев русских сказок и мультиков — например, Змея Горыныча или гигантскую голову из «Руслана и Людмилы». Или дать волю фантазии и придумать своего персонажа!
Арт-бюро «Вопреки да поперёки» напомнит, что творчеству не нужны рамки — и создать что‑то интересное можно не только с помощью классических инструментов, но и используя пальцы, пакеты и растения. Большое совместное произведение потом выставят в парке.
В мастерской от клуба «У-ЧУ» можно воплотить почти любую идею: от написания собственной книги до построения мегаполиса будущего из подручных материалов.
В детской театральной студии «Кактус» гостям расскажут, как управлять телом и голосом, интересно рассказывать истории и вычитывать театральные пьесы.
Школа «Дети на кухне» проведет кулинарные мастер-классы: дети с пяти лет будут готовить панини, тирамису и гонконгские вафли, а также научатся красиво украшать блюда.
Площадки с мастер-классами и играми будут работать с 14:00 до 21:00. Мы рассказываем, как классно получить совместный фестивальный опыт с ребенком, но знаем, что иногда нужно «взрослое» время: детей можно оставить под присмотром кураторов на специальной строительной площадке от «Брусники». Никто не заскучает — в этой зоне покажут, как проектируются дома.