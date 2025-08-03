Конфеты с чесноком, царский музей, уроки химии: 7 неожиданных поводов приехать в Тобольск

Побывать в Музее семьи императора Николая II
После Февральской революции Николай II с женой и детьми несколько месяцев оставался под арестом в Царском Селе, пока Керенский не отправил семью подальше от Петрограда. Местом ссылки был выбран Тобольск, где бывших самодержцев разместили в одном из лучших домов города, ранее он принадлежал губернатору. Правда, пробыли Романовы в Тобольске недолго: уже весной 1918-го вчерашних монархов увезли в Екатеринбург, а потом расстреляли.
Знаменитый Ипатьевский дом в Екатеринбурге снесли в 1970-е, а вот тобольская резиденция ссыльных Романовых сохранилась почти в идеальном состоянии — с 2018 года в здании работает музей. Это единственная экспозиция в стране, дающая представление о сибирском быте бывших императоров. Показывают личные вещи вроде шали Александры и фонаря для проекций царевича Алексея, а также многочисленные документы и фотографии. Немало кадров сделано непосредственно в Тобольске: Николай привез с собой фотокамеру, и родственники часто друг другу позировали.
Для полного погружения в историю есть смысл съездить еще и в Покровское. Родное село Григория Распутина находится всего в 174 км от Тобольска, поэтому туда легко добраться на машине или в составе организованной экскурсии. В Покровском есть специфический, но все же занятный Музей Григория Распутина. Только имейте в виду, что оригинальный дом фаворита последних царей уничтожен, экспозиция расположена в новом здании.
Купить конфеты с чесноком
«Мануфактура шоколада Дарьи Егоровой» — важная точка на гастрономической карте Тобольска. Девушка создает конфеты ручной работы с необычными вкусами: со свеклой и чесноком, щавелем, хреном, белыми грибами. Есть и более традиционные варианты начинок вроде мяты или коньяка. Сладости можно продегустировать в кофейне при «Мануфактуре», а потом купить пару коробок в качестве сувенира.
Попробовать уху с нефтью
В центральных туристических локациях любого города редко найдешь ресторан с выдающейся кухней, но кафе «Поварня» на втором этаже Гостиного Двора Тобольска — исключение. Можно смело заказывать каждый пункт меню и не разочаровываться, но лучше обратить внимание на специалитеты, например уху с нефтью. Это не метафора: к густому рыбному супу приносят небольшую капсулу с черным золотом, и каждый добавляет в тарелку столько жидкости, сколько хочет. Вкус необычный, а блюдо остается безопасным для желудка.
Есть в «Поварне» и более традиционный хит — классическая ромовая баба, идеально влажная и ароматная. Десерт знаменит на весь город, поэтому на первом этаже Гостиного Двора ромовую бабу также продают навынос.
Переночевать в тюрьме
Сибирь на протяжении веков оставалась местом ссылки и каторги, поэтому на улицах Тобольска то и дело попадаются изображения декабристов, а некоторые из них покоятся на старом Завальном кладбище, в том числе близкий друг и одноклассник Пушкина по лицею Вильгельм Кюхельбекер.
Сохранился в городе и Тюремный замок — пересыльная тюрьма, через которую в разное время прошли Достоевский, Чернышевский, Короленко и десятки тысяч других менее именитых арестантов. Сегодня Тюремный замок работает как музей, посвященный печальной истории сибирской каторги. Есть и интерактив: на территории расположен хостел «Узник» с номерами в бывших камерах. Койка стоит всего 700 рублей (без завтрака), и, если повезет, у вас не будет соседей. Забронировать онлайн нельзя, только по телефону или в мессенджере. Опыт, конечно, уникальный, но и атмосфера не для слабонервных.
Купить билеты на столичные спектакли
Каждое лето в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании «Сибур» в Тобольске проводится «Театр Наций Fest». На неделю модные московские постановки занимают сцену местного Драматического театра им. Ершова. Частенько приезжают и звезды: в 2025-м Александра Ребенок выступала здесь с моноспектаклем «Школа этикета», Игорь Миркурбанов — с «#ДокторКудзаевым», Сергей Маковецкий — с «Папой». А Театр Наций и вовсе показал в Тобольске «Пастуха и пастушку» по пьесе Виктора Астафьева раньше, чем в Москве: столичная премьера только в сентябре.
Купить билеты на популярные спектакли в Тобольске зачастую проще: в городе не орудуют перекупщики. Программу обычно публикуют за месяц-полтора до фестиваля, поэтому есть время на то, чтобы спланировать театральное путешествие.
Выпить настойку Менделеева
В Тобольске родился и провел первые годы жизни Дмитрий Иванович Менделеев, о чем вам обязательно напомнят местные, а также многочисленные памятники и муралы с изображением ученого. В честь великого химика назван и бар «Д.Иванович». В небольшой комнате, напоминающей лабораторию, подают коктейли, на создание которых вдохновили жизнь и открытия Менделеева. К примеру, «Чай Д.Ивановича» оказывается не чаем, а смесью чачи и грушевого сбитня. Туристов в заведении очень любят, поэтому по праву неместного можно угоститься бесплатной настойкой (по рецепту Дмитрия Ивановича, конечно).
Узнать, зачем в школе изучают химию
Под Тобольском расположено самое большое химическое предприятие России — «ЗапСибНефтехим». Комплекс превышает территорию нескольких футбольных полей и напоминает огромный индустриальный город. Простых смертных пускают: на заводе проводятся экскурсии. Туристам объясняют, как из продуктов очистки нефти и газа создаются полимеры, которые затем превращаются в привычные нам бытовые предметы. Только химия, и никакой магии! Школьникам особенно интересно.