Конфеты с чесноком, царский музей, уроки химии: 7 неожиданных поводов приехать в Тобольск

Сохранился в городе и Тюремный замок — пересыльная тюрьма, через которую в разное время прошли Достоевский, Чернышевский, Короленко и десятки тысяч других менее именитых арестантов. Сегодня Тюремный замок работает как музей, посвященный печальной истории сибирской каторги. Есть и интерактив: на территории расположен хостел «Узник» с номерами в бывших камерах. Койка стоит всего 700 рублей (без завтрака), и, если повезет, у вас не будет соседей. Забронировать онлайн нельзя, только по телефону или в мессенджере. Опыт, конечно, уникальный, но и атмосфера не для слабонервных.