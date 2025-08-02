Пикник Афиши x Сбер, ярмарка KGallery и новый театральный сезон: куда пойти в Петербурге

В городе
Пикник «Афиши» x Сбер (0+)
9 августа на Елагином острове
Весь год команда Пикника готовилась к этому событию и с нежностью собирала лайн-ап из артистов, чью музыку слушает сама. Ждем сценический реюнион объединения DOPECLVB, любимые хиты Сироткина, рейв от ATL и долгожданный лайв от Markul. А еще выступления Петра Налича, рок-легенд «Танцы Минус», парней из Уфы ЛАУД, «тима ищет свет», Rozalia и инди-поп-героев БАЗАР.
Команда «Афиша Daily» представит на Пикнике шоукейс «Заря». На сцене Okko выступят артисты, которые формируют новую музыкальную эпоху: от искреннего рока uncle pecos до меланхоличного электропопа Adette, от романтичного Cafard до универсала Бизае, от расслабленного рэпа Wuna до мистического фолка Adiiila.
Ну и не музыкой единой: Пикник на Елагином соберет арт-инсталляции, проведет тренировки и кулинарные мастер-классы, а еще развлечет юных гостей на велком-паках, батутах и в мастерской по сборке конструктора.
Ярмарка графики «Из профессорской квартиры» by KGallery (16+)
2 и 3 августа в Доме Радио
На этот раз ежегодная ярмарка искусства пройдет в Доме Радио, который на время реставрации исторического здания прописался неподалеку, на Невском, 62. Выбираем из тысячи экспонатов, что забрать в коллекцию: представят работы классиков Добужинского, Видермана и Ведерникова, а также Миши Маркера, Марии Арендт и других современных авторов. В параллельной программе — лекции от Дома культуры Льва Лурье, кинопоказы и музыкальное сопровождение от Дома Радио.
«Летний театр» (16+)
до конца сезона в Новой Голландии
В августовской афише «Летнего театра» во дворе «Бутылки» музыкальная сказка «Алиса в Стране чудес» в исполнении ансамбля солистов «Оркестра 1703» (2 августа), Hauntology композитора Дмитрия Мазурова (8 августа), интеллектуальный стендап Бориса Павловича о «Митьках» (9 августа), серия читок «Неснятые сценарии» Саши Горчилина (14 и 15 августа), выступление перкуссиониста-виртуоза Андрея Волосовского (16 августа), а также музыкальная программа Арины Зверевой и Île Thélème Ensemble (30 августа).
Выставки
«Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта»
до 5 октября в «Манеже»
Шестьсот произведений Луи Дагера, Александра Родченко, Эля Лисицкого, Бориса Смелова, Влада Мамышева-Монро, AES+F, арт-группы ГрОМ и других представляют ретроспективу двух столетий развития фотографии, эволюции ее визуального языка и технических приемов — от первых дагеротипов до нейросетевых генераций. Все экспонаты — авторские отпечатки, а часть из них демонстрируется публике впервые.
«Местечко на Фонтанке. От Шагала до современности»
до 14 сентября в KGallery
Новая выставка KGallery посвящена еврейским художникам, чьи жизнь и творчество тесно связаны с Петербургом — Марку Шагалу, Натану Альтману и Исааку Бродскому, скульптору Льву Сморгону, основанной в 1957 году арт-группе «Алеф», современным художникам Анатолию Заславскому, Михаилу Карасику и другим. Экспозиция рассказывает, как авторы изображали свое «местечко», каким видели ставший для них родным город, как трактовали в своих работах библейские мотивы, традиции иудаизма и народного искусства.
«Упакованные грезы. Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева»
до 7 сентября в Зимнем дворце
Выставка-блокбастер посвящена женской моде рубежа двадцатых и тридцатых годов, когда главенствующим художественным направлением был стиль ар-деко. Среди костюмов — бисерные платья западноевропейских модельеров Поля Пуаре, Жанны Ланвен и Люсьена Лелонга, в числе обувных экспонатов — работы Андрэ Перуджа, Сальваторе Феррагамо и других мастеров. Дополняют фэшн-часть картины Анри Матисса, Кеса ван Донгена, Рауля Дюфи и Эрте, а также киноафиши из коллекции Эрмитажа.
«Наш авангард» (0+)
до 18 ноября в Русском музее, корпус Бенуа
В Русском музее хранится уникальная по объему, качеству и разнообразию коллекция искусства авангарда — от Малевича, Шагала и Кандинского до Филонова, Татлина и Розановой. На выставке в корпусе Бенуа собраны более четырехсот работ главных визионеров начала XX века. Шедевры сгруппированы по направлениям, течениям, пластической и мировоззренческой проблематике, а сам маршрут по выставке — это арт-экскурсия от «изма» и «изму»: от импрессионизма через примитивизм, сезаннизм и кубизм к футуризму, абстракции и конструктивизму.
«Хроноалхимия» Константина фон Рибена
до 18 октября в Саду Бенуа
Под открытым небом, без витрин и барьеров, в Саду Бенуа представлены работы резидента Marina Gisich Gallery Константина фон Рибена. Для «Хроноалхимии» он создал «лабораторию времени», в которой привычные вещи в «вечных» материалах — будь то кроссовки из мрамора, гранитный стул или античный бюст в балаклаве, — превращаются в философские монументы.
«Дафния» (16+)
до 28 сентября в Jessica Gallery
Художница Вера Светлова обращается к античному мифу о прекрасной нимфе, которая, чтобы спастись от Аполлона, обратилась к богам с просьбой изменить ее облик и была превращена в лавровое дерево. В экспозиции — множество керамических слепков, которые воплощают аполлоническое начало, и серия абстракций на оргалите, иллюстрирующая дионисийство.
«Даже глина способна сопротивляться (повод задуматься). Усадка — сила, которая заставляет керамику сжиматься на десять процентов, потеки, пузыри, трещины — это следы сопротивления. Так о чем „Дафния“? О том, что спастись можно, только перестав быть прежним, о воде, что точит камень и уносит форму, о том, что… ну, в общем, надо увидеть», — говорят в Jessica Gallery.
«О, море, море! Водная стихия в произведениях русских художников XVIII–XX веков» (0+)
до 26 октября в корпусе Бенуа Русского музея
Морская даль, океан и прибрежный ландшафт всегда были и до сих пор остаются одной из наиболее распространенных тем мирового изобразительного искусства. Новая выставка в корпусе Бенуа рассказывает историю развития жанра морского пейзажа на примере шедевров Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Льва Лагорио, Сильвестра Щедрина, Константина Богаевского и других маринистов — от XVIII до начала XXI века.
«Ukrytiye. Юлия Мортиис» (18+)
до 24 августа в Sobo Gallery
Проект начался с обнаружения личного архива фотографий Юлии 2005–2014 годов — периода, когда родившаяся во Владивостоке художница попеременно была частью различных инди-движений и субкультур, связанных с музыкой и увлечениями фэнтези-литературой. Эти найденные воспоминания Мортиис воплощает в серии из более чем сорока работ, написанных горячим воском на мягком флисе.
«Владимир Загоров: Paloma» (16+)
до 10 августа в EggzGaller
Вдохновением для новой выставки «петербургского Матисса» послужила испанская песня «La paloma» композитора Себастьяна де Ирадьера Салаверри, которую он написал сразу после поездки на Кубу в 1860 году. Опираясь на настроение «гимна мечтателей, изгнанников и революционеров», Загоров обращается к вечным темам: миру, свободе и нежности.
«Традиции. Нико Пиросмани. Зураб Церетели» (18+)
до 14 сентября в Музее Академии художеств
Несмотря на различие эпох и художественных манер, в творчестве Нико Пиросмани и Зураба Церетели читаются общие черты: яркий колорит Грузии, ощущение безграничной свободы и постоянный поиск способов самовыражения. Новая выставка в парадных залах Музея Академии художеств — посвящение авангардисту и его в некотором роде подражателю, а также первая возможность увидеть в Петербурге картину Пиросмани «Кутеж».
«Жизнь замечательных собак» (12+)
до 10 ноября в Мраморном дворце
Грандиозная и исключительная в своем роде выставка: абсолютно все залы Мраморного дворца заполнены собаками! В экспозицию вошли более четырехсот произведений из собрания ведущих музеев, а также частных коллекций — живопись, графика, скульптуры, фотографии и арт-объекты. А Саша Браулов, Анатолий Белкин, Сергей Хеато, Антонина Фатхуллина, Константин Решетников и Владимир Net специально создали новые работы, чтобы показать, какая она — «Жизнь замечательных собак» в современном искусстве.
«Рок, кино и пламя. Три века истории Анненкирхе» (16+)
до 1 сентября в Анненкирхе
Почти ровесница Петербурга, Анненкирхе пережила многое: была сакральным местом, рок-клубом, кинотеатром, горела и затем буквально восстала из пепла. О трех столетиях истории лютеранской церкви рассказывает выставка «Рок, кино и пламя», подготовленная совместно с арт-группой «Зерно». Это последняя возможность побывать в Анненкирхе до ее закрытия: осенью в здании церкви начнется масштабная реставрация по проекту главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Галерея им. Якова Чернихова (0+)
в здании Канатного цеха завода «Красный гвоздильщик»
В 2025 году петербургская «Вышка» открыла новый корпус — «Канатный цех» на двадцать пятой линии Васильевского острова. Здание построено в 1931 году по проекту создателя теоретических основ современной архитектуры Якова Чернихова. Здесь же, на третьем этаже, открылась галерея-посвящение визионеру, где представили графику из серии «Архитектурные фантазии. 101 композиция», модели и макеты, а еще рабочий стол Якова Чернихова — копию кабинета в квартире на набережной канала Грибоедова.
«Переколлекция» (16+)
до осени в «ДК Громов»
Культовое для знатоков и любителей актуального искусства арт-пространство вернулось с первой за три года выставкой. Художник Семен Мотолянец и основатель «ДК Громов» Игорь Суханов собрали в экспозиции более четырехсот работ — от исторических произведений классиков советской фотографии до экспериментов художников, работающих с видео, новыми медиа и ИИ. В числе авторов — Александр Родченко, Борис Смелов, Сергей Братков, AES+F, Влад Мамышев-Монро, Тим Парщиков, Александр Гронский, Леонид Тишков, Андрей Монастырский, группа «Провмыза» и многие другие.
Театр
Открытие 117-го сезона Театра «На Литейном» (16+)
с 26 июля
В августовской афише Театра «На Литейном» — образцы классики и современные постановки из постоянного репертуара, а еще премьеры. 5 августа Екатерина Мигицко и Борис Павлович отправят на прогулку по театру — в перформансе «Тихий час» на равных участвуют профессиональные, глухие и слабослышащие актеры. 9 и 31 августа пройдут показы постановки Егора Чернышова «Возвращение» о сороковых годах двадцатого века.
В пятницу, 15 августа большая часть труппы театра станет героями музыкального детектива «Гран-Гиньоль, или Театр ужаса и смеха»: режиссер Сергей Морозов представит вольную, ироничную, порой жутковатую, а порой мелодраматичную фантазию на тему Театра ужаса. А 24 августа состоится премьера для подростков «Экзюпери + Маленький принц» молодого постановщика Ленары Гадельшиной.
Спектакль «Магазин» (18+)
7 августа в «Невидимом театре»
Режиссер Семен Серзин и драматург Олжас Жанайдаров рассказывают реальную историю казахской девушки Карлыгаш, приехавшей в Россию за лучшей жизнью. Став Катей, вместе со своим именем она постепенно теряет связь с прошлым и надежду на будущее. Катя-Карлыгаш становится бесправной работницей магазина, чью исповедь услышит лишь следователь полиции.
Гастроли Приморской сцены Мариинского театра
до 8 августа в Мариинском театре
В программе гастролей как оригинальные балеты, которые можно увидеть только во Владивостоке, так и классика репертуара: «Щелкунчик» Чайковского в постановке худрука Приморской сцены Эльдара Алиева (29 и 30 июля, 7 и 8 августа), захватывающий спектакль о морских приключениях «Корсар» Адана (31 июля и 3 августа в 15:00 и 20:00), романтическая «Жизель» (5 и 6 августа), а также балет «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова (1 и 2 августа в 14:00 и 19:00).
Спектакль «Бешеные деньги» (16+)
31 августа в Театре Ленсовета
Пьесу Островского, которая откроет новый сезон Театра Ленсовета, режиссер Юрий Цуркану называет «стремительной, ироничной и очень современной именно сегодня». В комедии обыгрывается классический сюжет укрощения мужем молодой жены. Но в отличие от шекспировской, русская героиня не просто строптива, а с детских лет избалована бездельем и деньгами.
Музыка
Поп-ап-двор К-30 (18+)
до конца сезона в пространстве «Мануфактура 10/12»
Поп-ап двор от Roots United в гавани Васильевского острова возродился в новом месте — на Синопской набережной. Планы у команды простые: «Взять от лета и сентября все, что можно, а дальше уйти в большую стройку круглогодичного пространства». В ближайшей афише — совместные вечеринки с бродячим клубом «Кружок» (2 августа) и творческим объединением Underground G (9 августа).
Музыкальный фестиваль «Антон тут рядом» (0+)
27 августа в «Севкабель Порту»
В этом году лайн-ап благотворительного фестиваля формирует краш-музыкант Zoloto. Антоха МС, лампабикт, Татьяна Буланова, оркестр «Антон тут рядом», Pompeya, Лиза Громова, UBEL, Рушана, Николай Редькин с диджей-сетом и другие артисты выступят бесплатно, чтобы помочь собрать деньги на работу программ помощи аутичным детям и взрослым фонда «Антон тут рядом».
Опера «Эрнани» (6+)
3 августа в Мариинском-2
Романтическую оперу «Эрнани» Верди этим летом поставил в Мариинском болгарский бас Орлин Анастасов. Он называет свою работу «красивой во всех смыслах» и «очень динамичной»: между картинами нет никаких пауз, почти все происходит на глазах публики. «„Эрнани“ — не самая известная опера Верди, но она феноменальна. Эту оперу я знаю очень хорошо: я много ее пел, я ее ставил. Я подошел к этой постановке, во-первых, с огромным энтузиазмом, во-вторых, с огромной уверенностью, и с самого начала знал, что результат будет великолепным», — говорит режиссер.
Концерт Turbosh (18+)
1 августа в Union
Трио, которое превращает евродэнс в энергию чистой радости, высадится с турбо-десантом в Петербурге. В программе альбом «Неистовый», любимые хиты и спецгости: Батя и secret guests. «Если вы хоть раз слышали Turbosh, вы знаете — это не просто музыка, это турборежим по жизни», — отмечают в Union.
Фестиваль «Ленинградские мосты» (0+)
с 23 по 25 августа на Банковском, Мучном и Мало-Конюшенном мостах
В этом году пройдут юбилейные, десятые «Ленинградские мосты» — единственный в мире бесплатный музыкальный фестиваль, который проводится на мостах. В лайн-апе тима ищет свет, Beautiful boys, группа «Свидание», ВИА «Пролетарское танго», «Комната культуры», Рушана, «Меджикул», T.Gosha и другие.
Roof Fest (16+)
до 7 сентября в Roof Place
Летний музыкальный проект, который живет на крыше «Брусницына» с видом на Финский залив, постепенно завершает сезон. А афише на август — концерты «Моя Мишель» (7 августа), Димы Билана (12 августа), Жени Любич (20 августа) и Владимира Преснякова (28 августа), а также вечеринка «Sweet Dreams», которую устраивает Çava Disco.
Фестиваль Summer Music Park (0+)
с 1 по 9 августа в Ботаническом саду
Музыкальный фестиваль в Ботаническом саду уже девять лет устраивает «уютный опен-эйр» под кронами вековых деревьев. В программе симфонический рок, неоклассика итальянцев Людовико Эйнауди и Эннио Морриконе, а еще культовая киномузыка Голливуда.
Концерты во «Дворе Гостинки» (16+)
до конца лета
Этим летом под открытым небом внутри Большого Гостиного двора почти каждый день дают концерты. Слушаем Дельфина (1 августа), Alai Oli (2 августа), Zoloto (3 августа), Saluki (5 августа), Даню Кашина (6 августа), «Проект Горшенев» (7 августа), Хаски (8 августа), Дору (9 августа), «Три дня дождя», (10 августа), Mary Gu (15 августа), группу «Ундервуд» (16 августа), Gone.Fludd (22 августа), Федука (30 августа) и ANIKV (31 августа).