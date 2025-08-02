Пикник Афиши x Сбер, ярмарка KGallery и новый театральный сезон: куда пойти в Петербурге

Романтическую оперу «Эрнани» Верди этим летом поставил в Мариинском болгарский бас Орлин Анастасов. Он называет свою работу «красивой во всех смыслах» и «очень динамичной»: между картинами нет никаких пауз, почти все происходит на глазах публики. «„Эрнани“ — не самая известная опера Верди, но она феноменальна. Эту оперу я знаю очень хорошо: я много ее пел, я ее ставил. Я подошел к этой постановке, во-первых, с огромным энтузиазмом, во-вторых, с огромной уверенностью, и с самого начала знал, что результат будет великолепным», — говорит режиссер.