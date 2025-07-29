Чем заняться в Москве в августе: Monasterio, вечеринка на корабле и еще 22 идеи

Перформанс на сцене Маяковки, где классика оживает звуками. Петр Айду вместе с артистами театра создал аудиоспектакль, в котором истории Пушкина, Булгакова, Платонова и Шукшина разворачиваются в формате объемного 3D-звучания. «Шумы и звуки буквально летают над зрительным залом и окутывают публику волной: то повисают куполом в одной точке, то рассредотачиваются по залу, усиливая резонанс. Звуковые аттракционы переносят зрителей в поворотные сцены русской литературы: булгаковская Маргарита летит над Москвой, Дубровский поджигает родное поместье, инфернальный герой Платонова передает на Землю послание из космоса, а персонажи Шукшина мыслят чеховскими цитатами», — говорится в описании.