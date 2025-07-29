Чем заняться в Москве в августе: Monasterio, вечеринка на корабле и еще 22 идеи

Вечеринки
Monasterio Hard Night
1 августа, TBA, 18+
Вечеринка с увесистым и суровым лайнапом. Главную сцену возглавит японский хардтехно-артист Fumi. На ней же впервые дебютируют Babnay из Турции и 19.85 из Чили. Еще на ивенте выступит Chain Damage после 4-месячной медитации в Тибете.
Resonance
1 августа, Gazgolder, 18+
Летний сбор резидентов и друзей лейбла Resonance. За пульт встанут Nikita Zabelin, Ivan LOGOS, Roma Ptashenko, Novikov, Cpsl, Xandr.vasiliev и другие.
White Sunset Boat Trip
9 августа, Zorka, 18+
Ежегодная белая вечеринка на корабле возвращается. Она пройдет в уже привычном формате: белый дресс-код, закат и музыка. Организаторы предупреждают, что использование других цветов, помимо белого, возможно только в принтах, сумках и обуви.
Balagan
15 августа, Gazgolder, 18+
Вечеринки Balagan — это всегда что‑то веселое, безумное (и клоунское). На одну ночь Gazgolder превратится в площадку для перформансов с участием артистов театра и цирка. Главным гостем станет зарубежный музыкант, имя которого пока не раскрывается.
Tutusa
22 августа, Баунс, 18+
Ивент с участием Антохи МС, Петара Мартича, Славы Марлоу (с диджей-сетом по мотивам альбома «Эльф1»), а также Коли Редькина, Антона Савенко, GABI и mirzo.
Стендапы
Вечера комедии
2, 9, 16, 23 августа, Standup Club на Трубной, 18+
Регулярное стендап-шоу, в котором комики пробуют новый материал и делятся свежими наблюдениями. Состав выступающих каждый раз меняется. Об этом стоит заранее узнать в соцсетях Standup Club на Трубной.
Новое импров шоу
3,17, 24 августа, Standup Club на Трубной, 18+
Новое импровизационное шоу. Что на нем будет происходить, пока неизвестно, но ясно лишь то, что на сцену выйдут Макс Олейник, Тёма Емельянов и Игорь Тарлецкий.
Стендап на ходу
1, 15 августа, Standup Club на Трубной, 18+
Шоу, где комики импровизируют прямо на сцене. У них нет заготовок, так как темы придумывает зал, а шутки рождаются в моменте. В этом формате зрители напрямую влияют на ход выступления.
Спектакли
«Машенька»
9 и 29 августа, Театр Моссовета, 16+
В Театре Моссовета показывают «Машеньку» Александра Афиногенова по инициативе Андрея Кончаловского. Эта пьеса вышла более 80 лет назад, в 1941 году, именно здесь. Спектакль рассказывает о встрече двух одиноких людей, Машеньки и профессора Окаемова. История показывает, как через тотальное недоверие, преодоление себя и боль прошлого они становятся семьей.
«Гамлет in Moscow»
22 августа, Театр на Бронной, 18+
Постановка по мотивам «Гамлета», перенесенная в современную Москву. Спектакль поставлен на сцене-арене, благодаря чему зрители буквально оказываются внутри действия. Антракт становится продолжением постановки: в фойе играет живая музыка и выступает хор.
«Вещи и ущи»
26 августа, Практика, 18+
Спектакль о городе и его обитателях, собранный из коротких историй, где странное переплетается с привычным. Режиссер Кирилл Люкевич переносит зрителей в узнаваемый мир типовой городской окраины, собрав на сцене истории «маленьких людей» в формате инсталляции, камерного театра и свидетельского высказывания. Вместо традиционной актерской игры — крошечные фигурки, ручная камера и артисты в роли проводников.
«Сон в русскую ночь»
28 августа, Театр им. Маяковского, 12+
Перформанс на сцене Маяковки, где классика оживает звуками. Петр Айду вместе с артистами театра создал аудиоспектакль, в котором истории Пушкина, Булгакова, Платонова и Шукшина разворачиваются в формате объемного 3D-звучания. «Шумы и звуки буквально летают над зрительным залом и окутывают публику волной: то повисают куполом в одной точке, то рассредотачиваются по залу, усиливая резонанс. Звуковые аттракционы переносят зрителей в поворотные сцены русской литературы: булгаковская Маргарита летит над Москвой, Дубровский поджигает родное поместье, инфернальный герой Платонова передает на Землю послание из космоса, а персонажи Шукшина мыслят чеховскими цитатами», — говорится в описании.
«Чудаки»
30 августа, Театр им. Маяковского, 16+
«Чудаки» по пьесе Максима Горького — давняя мечта режиссера Юрия Иоффе. В центре спектакля харизматичный писатель, любимец публики и женщин, который ищет вдохновение не в книгах, а в отношениях. В его жизни есть сразу две женщины: одна — мудрая и любящая жена, другая — яркая и напористая любовница, которая хочет занять ее место.
Еда
КК9с3
Новое легкое, летнее меню с южным настроением. Тут артишоки с пекорино, финики с горгонзолой, цукини La Contabra и мясные хиты вроде карпаччо с вялеными томатами. В барной карте Дима Нестеров собрал пять свежих коктейлей, от персикового Peach Spritz до жасминово-дынного Melon Breeze.
Black Thai
В тайском уголке тоже обновили меню в ответ на жаркое московское лето. В нем появился холодный том-ям на кокосовом бульоне с креветками, тайские голубцы с карамельным соусом, кальмары с кабачковым кремом, лапша с крабом и чесноком, а еще треска в перечной глазури.
Eva
Новый спешел с греческими продуктами и вайбом летних каникул: орзо с лисичками и ассиртико, карпаччо из тунца, томленая катсаролас и хрустящее фило с вишней и лимоном.
И еще кое‑что
Пробежка The Dar Store × Sculpt
1, 8, 15, 22, 29 августа, The Dar Store, 16+
Каждую пятницу от The Dar Store на Никитском проходят пробежки по живописным маршрутам Арбата и набережной. Руководит ими тренер Мария Андреева из студии Sculpt. Спортивное утро завершается в «Рокетсе» с бесплатным фильтром-кофе.
Мастер-класс по керамике и гончарный круг
9, 17 августа, «Дом Липы», 14+
Три-четыре часа творчества и отключения от суеты за разговорами с глиной в руках. На мастер-классе в «Липе» можно создать два изделия на выбор: чашку, тарелку, вазу или что подскажет настроение. Готовые работы обожгут и заглазуруют, а через пару недель отдадут керамику ее владельцам (или отправят по почте).
Английский Киноклуб Dialogue
15 августа, Галерея «Другое Дело», 18+
В старинной усадьбе галереи «Другое Дело» стартуют киновечера клуба Dialogue. Каждую неделю здесь будут показывать культовый фильм на английском языке, а после просмотра участники смогут обсудить его за бокалом вина в непринужденной атмосфере. Первым фильмом программы станет «500 дней лета» — трогательная история о любви, которая не смогла оправдать ожидания.
Духи из натуральных масел
10, 24 августа, в «Доме Липы», 14+
На этом мастер-классе каждый сможет собрать свой собственный уникальный парфюм на масляной или сухой восковой основе.
Гастровечеринка с Лали Чочия
22 августа, Школы Seasons, 16+
Гастровечеринка Seasons и шеф-повара Лали Чочия с красивой сервировкой, простой едой и грузинской атмосферой. Вместе с талантливым кулинаром гости накроют на стол, приготовят салаты, достанут горячую выпечку из духовки и откроют вино. А фоном будут звучать фильмы Резо Габриадзе и грузинская музыка, создавая атмосферу праздника.
Арт-ужин «Jaсquemus: солнечный мальчик»
28 августа, Odmo Space, 18+
Лекция о Симоне Жакмюсе с бокалом просекко и французским ужином. Модный эксперт, преподаватель и лектор ММОМА Илектра Канестри расскажет, как парень из южной Франции ворвался в мир моды в 19 лет и сразу покорил всех своим чувством стиля.
Вышивка на одежде
31 августа, в «Доме Липы», 14+
Мастер-класс по современной вышивке на одежде, куда можно принести свою вещь (футболку, рубашку, худи) или выбрать что‑то на месте. Мастера покажут, как выбрать эскиз, с чего начать и чем все закончить. Опыт в вышивке не нужен: все объяснят на месте, материалы дадут.
Good Waves Moscow
до 31 августа, Яхт-клуб Шор хаус, 6 причал, 18+
В Москве открылся новый спот для вейксерфинга, где до конца лета можно покататься бесплатно, благодаря коллаборации с El Capulco 0.0. Помимо классического катания, здесь можно попробовать Sumo Tube — легкую водную активность для тех, кто хочет получить удовольствие без долгих тренировок.