«Тут должны дежурить скорая и полиция»: как нефорята облюбовали двор на Китай-городе

«Хорошие общественные пространства связывают людей разных возрастов и профессий. Там должно действовать правило: можно делать все, пока ты не мешаешь другим. Тогда школьники выйдут из подъездов и подворотен и будут у всех на виду — меньше шансов, что произойдет что‑то страшное. При этом подростки тоже будут социализироваться и узнавать, как стоит себя вести, а как не стоит. Да, у них есть определенные запросы: чтобы их просто не трогали. Поэтому в рамках парков, площадей, набережных и улиц можно делать полуприватные зоны, где им будет комфортно, а еще и паре на свидании, которая хочет пообниматься не у всех на виду».