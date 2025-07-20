Море, серфы, дендропарки да бичклабы: где гулять, есть и веселиться в городе-курорте Сочи

«Сочи — курортный город, поэтому здесь наблюдается четкая сезонность. Летом народ тусит у моря, зимой — в горах. Погода комфортная круглый год. Даже если идут дожди, все равно тепло. Сочи — очень-очень-очень длинный город, он тянется вдоль моря от Лазаревкого до Адлера и далее уходит вглубь материка до Красной Поляны.
В этом гиде я говорила больше о центральном районе Сочи. Но есть еще Мацеста, Хоста, Адлер, Красная Поляна — поселок и одноименный горнолыжный курорт, а также курорты Газпром Поляна и Роза Хутор. Не могу не сказать о федеральной территории Сириус, которая юридически к Большому Сочи не относится, но туда спокойно можно дойти пешком от соседнего Адлера. Чтобы не заблудиться, придется разобраться в географических хитросплетениях и названиях. Все районы связаны между собой электричкой «Ласточкой». Кстати, жд-путь проходит вдоль моря, и только ради этого вида стоит хоть раз взять билет на поезд.
Но море — не единственная причина, по которой стоит посетить Сочи. Здесь прекрасные реликтовые леса, природные тропы, живописные каньоны и горные реки.
Отдельное удовольствие — местная гастрономия. Тут любят вкусно покушать, и за последние пять лет открылось много заведений, которые удивят настоящих фуди. Преобладает кавказская, черноморская и европейская кухни. Это шашлык, хачапури, хинкали, рыба и морепродукты, много овощей и сезонных фруктов. Шеф-повары заведений часто используют локальные и фермерские продукты для приготовлению блюд.
Поэтому приезжайте прочувствовать вайб этого города и навсегда поселить его в своем сердечке».
Какие достопримечательности посетить
Морской вокзал Сочи
Это тот самый вид с открытки. Белоснежные яхты, рыбаки на причале и Морской вокзал, образец сталинского ампира, восстановленный к Зимней Олимпиаде 2014 года. Сейчас в историческом здании Морского вокзала расположены магазины, рестораны с залипательными видами, а в зале ожидания периодически устраивают атмосферные концерты. С Морского порта можно начать прогулку по Центральной набережной Сочи.
Бальнеологический курорт Мацеста
Мацеста — район Сочи, известный сероводородными водами, и место, которое дало начало развитию города как бальнеологического курорта. Поэтому на гербе Сочи изображена чаша с «огненной водой», как символ местных целебных источников. Зайдите на экскурсию в основной корпус бальнеологического курорта (Ванное здание № 4) на Старой Мацесте, записаться надо заранее на сайте. Здание выполнено в стиле неоклассицизма, две полуокружности с портиками и колоннами соединены центральным корпусом так, что сверху конструкция напоминает букву «Ж» — «жизнь». На экскурсии рассказывают про основание водолечебницы, предлагают на себе испытать «огненную воду», погрузив в нее кисти рук и продегустировать минеральную воду «Пластунская» из местного бювета. Добраться из Сочи до Мацесты можно на электричке, время в дороге 10 мин. Далее от жд-станции на автобусе, такси или пешком вдоль набережной реки.
Зимний театр
Еще один представитель неоклассицизма в Сочи, есть в нем что‑то греческое и монументальное, хотя зданию нет и 100 лет. Театр открылся в 1938 году. На тот момент в Сочи уже был «Летний театр», в котором проходили представления под открытым небом. Поэтому новому — с крышей и стенами — дали название «Зимний». Сейчас это визитная карточка города, такое же узнаваемое место, как Морской вокзал. Что интересно, в Зимнем театре нет своей труппы, это площадка для гастрольных артистов. С 1990 до 2021 года здесь проходил фестиваль «Кинотавр».
Где погулять
Дендрарий
Это старейший в России дендропарк, где собрана огромная коллекция растений (более 1800) из разных уголков мира. «Зеленое сердце курорта» и любимое место для тех, кто хочет побыть тет-а-тет с природой в пределах города. Каждый день здесь цветет что‑то новое и стоят божественные ароматы. Я люблю приходить в сезон мимозы — наводка, если собираетесь в Сочи зимовать. В феврале–марте кусты покрываются ярко-желтым пушком, будто поцелованы солнышком. А летом распускаются розы, рододендроны, гибискусы, японские бананы и другие растения.
Парк и набережная Ривьера
Два места, которые укладываются в одну прогулку. Начните с посещения парка. Там — аттракционы, кафешки, дельфинарий, Зеленый театр и другие развлечения — шумно и весело. Особенно актуально для отдыхающих с детьми. После парка — обязательный променад по новенькой набережной вдоль реки Сочи до моря. Это новое общественное пространство, на территории находятся тенистые места для отдыха, воркаут-зона и амфитеатр, откуда открывается залипательный вид на закат под аккомпанемент уличных музыкантов. Здесь же можно перекусить в ресторанах LOONA, REZO, «Горыныч», «Мидийное место» или выпить айс-латте в одном из самых атмосферных Surf Coffee — вы точно оцените стильный дизайн этого спота.
Улица Орджоникидзе и Приморский парк
Со-владелица трех баров Why Not?, Next Door и «Потемки»
«Чтобы разнообразить свою прогулку и посмотреть на город с разных сторон, я бы предложила свернуть около концертного зала „Фестивальный“ налево и подняться вверх по старой советской лестнице на улицу Орджоникидзе.
Очень приятный район в любое время года — сейчас особенно, когда вокруг все облагородили, оформили симпатичный сквер, построили современные апартаменты, которые хорошо вписались в старый Сочи. Там пройтись вдоль гостиниц Pullman Sochi Centre, Grand Karat Sochi и ЖК „Александрийский маяк“ по верхней набережной по укромной тропе с отличным видом на море с высоты. И так гулять вплоть до кафе „Под пальмой“, своего рода местной достопримечательности со всем лучшим сразу — тут и вкусный хачапури, и отличный борщ. Поужинать можно, глядя на закат, если удастся сесть и хватит терпения отстоять очередь. А дальше пройти еще немного поверху. Догулять до „Зимнего театра“ и гостиницы „Жемчужина“. Короткий, но очень зеленый и разнообразный маршрут, который никогда не надоедает».
Также отметим: Мацестинская тропа здоровья, Имеретинская набережная (в Сириусе), парк Южные культуры и Орнитологический парк (в Адлере), Краснополянский терренкур, новая тропа от поселка до курорта (Красная Поляна).
Где есть
Ресторан Lino Italiano Bistro
Ресторан с итальянской душой. Уютный, гостеприимный с понятной едой. В основе кухни — классические итальянские рецепты, дополненные локальными продуктами. Из фишек: домашняя паста собственного приготовления, открытая кухня, эспрессо-бар с тремя видами зерна, smart drinks — напитки, разработанные с учетом молекулярных сочетаний, которые создают идеальный мэтч с блюдами. Fancy-интерьер, что все еще редкость для Сочи.
Кафе «Хинкальная»
Невозможно представить гастрожизнь Сочи без кавказской кухни, поэтому захотелось добавить аутентичное место, где подают те самые хинкали разных видов, хачапури-лодочку и осетинские пироги — «Хинкальную». Демократичные цены и безупречная репутация среди своих. Работает с 2010-го и в этом году отмечает 15 лет.
Морское бистро NN.8
Новое бистро на восьмом причале Морского вокзала Сочи. Место только открылось, но уже в списке must visit. Тактильный интерьер от Дарьи Макаровой (studia 21.12) с винтажными элементами, вид на море и яхты, и, конечно, еда от талантливого шефа Дениса Крупени, чьи проекты рекомендованы гидом Michelin. При всем этом очень приятный ценник.
Также отметим: Рестораны «Морской» и «Клево» в Морпорту, хинкальная «Лалеби», рестораны «Баран-Рапан», «Горыныч» и «Мидийное место», рыбный стрит фуд «12∞13» на Мацесте, Co-Co Chalet в Красной Поляне, «Альпинисты» в Эстосадке.
Где пить кофе
Кофейни Surf Coffee
Самая крупная сеть кофеен в Сочи — в городе 30 спотов. Это очень много. Surf Coffee — место, где тебя ждут, где комфортно назначать встречи, фрилансить, просто чиллить или забегать за стаканчиком «с собой». Место силы. Когда открывается новый спот, мы сразу идем туда на разведку, может быть именно он станет следующим фаворитом!
Кафе «Карма»
Уголок Бали в субтропическом Сочи, кофейня со спешалти-кофе и all day завтраками. В меню — паназиатская и американская кухня, вегетарианские блюда. «Карма» ведет активную социальную жизнь: собирает кофе-рейвы, проводит вечеринки на районе, коллабится с местными СМИ и блогерами, устраивает маркеты и благотворительные активности.
Кофейни «Кофефорния»
Стильная кофейня, известная своими вкусными завтраками, свежеиспеченными круасанами и ПП-десертами. Вечером в уютной атмосфере тут можно посидеть с друзьями за бокалом вина. Каждую неделю в Kofefornia на Горького проходят смолтоки, встречи с интересными людьми города и лекции.
Кофейня «Тостадо де кафе»
Бренд-шеф ресторана «Баран-Рапан»
«С моей работой не часто удается куда‑то выбраться и, честно говоря, с семьей мы по выходным предпочитаем нашу родную Fettuccine trattoria, потому что это супер удобно с двумя детьми и там просто очень вкусно! Шеф, привет. Но! Я люблю качественный кофе и меня радует тенденция, которая на фоне кофеен создается в городе: ассортимент, комьюнити ценителей… Себя таковым не назову, стараюсь просто больше пробовать. В этом ключе хочу порекомендовать кофейню „Тостадо де кафе“. Она лишена избыточного лоска, но по кофе им есть, чем удивить. Также, не отходя далеко, на этой же улице нравится пивной бар Why not? Крутая атмосфера, приятные люди, большой выбор пива. И если соберетесь в сторону Мацесты, рекомендую вам заехать на местный рынок в лавку „12∞13“, был там всего раз (не самое удобное расположение для меня), но впечатление осталось приятное».
Также отметим: Кофейни «Зацепи Кофе», Balance Coffee, «Вьюрок», Mechanica Coffee.
Где тусить
Турборюмочная «Потемки»
«Потемки» — место с разнообразным выбором настоек, вечеринками и питерским вайбом. Приставка «турбо» означает драйв, движение и живой бар, в котором не бывает скучно. Каждую пятницу и субботу здесь играют диджеи и музыканты из других городов, проходят вечеринки разного формата: от стихийного караоке до выступления олд-скул рэп исполнителя до мощного рейва в берлинском стиле.
Бар «Истории»
Бар, где каждый день проходят вечеринки, диджей ставит Меладзе и хиты разных эпох, из‑за которых сложно уйти с танцпола. Народ танцует, подпевает, веселится. По выходным здесь особенно шумно и много народу. Меню включает закуски и блюда европейской кухни, в баре можно заказать около 40 классических и авторских коктейлей, а также много крепких напитков и пива.
Бичклаб Ostrov
Бичклаб на Ривьере открыт только в сезон, примерно с мая по октябрь. Днем работает как пляж, а вечером в выходные там проводят крутые тусовки на берегу моря с привозами известных российский и зарубежных диджеев.
Бичклаб Flava
Клубный и aprés-ski диджей и продюсер, куратор локальной сцены New Star Festivals в горах Сочи
«В ситуации, когда летом весь Сочи пестрит анонсами и рекламой вечеринок, у гостя курортного города есть огромный выбор „по интересам“ — от старейших клубных ресторанов и новых локальных субкультурных баров до многодневных музыкальных фестивальных мероприятий. Если видите себя в Сочи в даты вечеринки от Sowulo, то это лучшее из редкого и большого. Если в любой момент хотите эстетического, музыкального, технического и сервисного удовольствия, однозначно Flava на пляже Ривьера, причем в любое время дня и ночи — сюда перебрался Pinskiy&Co после Simach в Поляне на Роза Хутор. Впрочем, в горах по-прежнему есть где насладиться культурным кодом веселья со вкусом — компактный и уютный музыкальный бар „Свои“ в Красной Поляне и рестобар Apres Ski на высоте 960 с огромной видовой террасой и регулярной программой летом и зимой».
Как развлекаться
Поучаствовать в парусных гонках «Силы Ветра»
«Сила Ветра» — проект, который сделал парусный спорт доступнее. В Сочи у ребят своя база, где проходят лекции и тусовки. Они выпускают одежду, издают журнал, строят свои яхты, обучают капитанов, устраивают путешествия в самые разные уголки планеты и организуют парусные лагеря. А еще «Сила Ветра» объединяет людей в большое комьюнити, поэтому, однажды оказавшись на яхте в море, можно не только влюбиться в этот спорт, но и завести новых друзей. Гонки в Сочи проходят круглый год каждые выходные, и это то что однозначно нужно попробовать.
Покататься на сапах в море и в каньонах
На каждом пляже есть своя сап-станция, где дают напрокат оборудование и предлагают развлечения. Можно поплавать тут же на море пару-тройку часиков или записаться на экскурсию по каньонам, что гораздо живописнее. Для ранних пташек даже делают йогу на сапах!
Повейксерфить в Meduza Surf
Так вышло, что многие развлечения связаны с водой, но это не удивительно: в хорошую погоду хочется больше находиться на свежем воздухе, купаться, а не сидеть в душном помещении. Плюс одна идея, чем заняться на море — освоить вейксерфинг.
Поиграть в падел в центре Lunda Padel
Падел — это микс тенниса и сквоша. Игра проходит на закрытом корте, окруженном стенами из стекла и металла. Идеально для парных матчей, свиданий и вечернего кардио с друзьями, а чтобы получать кайф от игры, не надо быть профи. В Сочи очень любят теннис, тут в каждом районе — по игровому корту, но падел появился недавно, и поиграть можно всего в двух местах: в Санатории им. Фрунзе и в Сириусе.
Что посмотреть рядом с городом
Чайные плантации
В Сочи выращивают самый северный чай в мире. Чайные кусты на фоне гор — картинка, которую захочется установить на заставку телефона. Особенно, если добраться до плантаций на закате. Расположены они в основном в Хостинском районе, в Мацестинской долине и селе Солохаул. Плантации можно посетить самостоятельно, либо с экскурсией, которая включает в себя дегустацию чая и знакомство с историей чаеводства в регионе.
Тисо-Самшитовая роща
Это лес, который помнит динозавров. Одна из главных природных достопримечательностей Сочи. Именно сюда приезжают за спокойствием, красотой и пейзажами будто из вселенной Толкина: мхи, огромные корни деревьев, коряги, скалы, ущелья. Для туристов оборудовано три маршрута: «Малое кольцо» (1,6 км), «Большое кольцо» (5 км) и «В глубь веков» (800 м). Если хватит сил, стоит завернуть в каньону «Чертовы ворота» и искупаться в бирюзовой воде среди белых скал.
Тематический парк развлечений Сочи Парк
Российский «Диснейленд» находится в Сириусе, рядом с Олимпийским парком. Это первый в стране тематический парк развлечений в стиле русских народных сказок. Весь парк оформлен в сказочной стилистике: посетителей здесь встречают богатыри, морские существа и заколдованный лес. Парк приводит в восторг не только детей, но и взрослых. Пощекотать нервишки можно на таких аттракционах как «Квантовый скачок» и «Змей Горыныч».
Что привезти из Сочи
Сыр
Копченый адыгейский сыр продается на местных рынках и выглядит, как небольшая головка. На вкус солоноватый, как сыр косичка, и ароматный. В 2011 году Адыгейский сыр получил статус продукта с защищенным географическим наименованием — как шампанское или пармезан. То есть настоящий адыгейский сыр — это только тот, что произведен в Республике Адыгея или на определенной территории соседних регионов (в том числе Краснодарского края и Сочи). Поэтому, если в Сочи вам предлагают адыгейский сыр — скорее всего, это не маркетинг, а действительно местный и традиционный продукт, сделанный по рецептам, которым уже не одна сотня лет.
Товары локального бренда ISKRA
Основной продукт бренда товаров для уюта — это свечи, которые созданы из натурального соевого и кокосового воска, а также деревянного фитиля, который потрескивает при горении. В ассортименте также диффузоры, парфюм, спреи для дома, саше, мыло для рук. Семейной мастерской ISKRA более четырех лет, за это время бренд полюбился сочинцам, а его ароматы ассоциируются с курортом, Черным морем, ягодами и горной свежестью.
Украшения бренда Atauchi Jewellery
Аутентичный сочинский ювелирный бренд. Если ищете украшение с характером, местный духом и смыслом — Atauchi Jewellery как раз то что нужно. Изделия из серебра и дерева посвящены Кавказу. В линейке — подвески «Псеашхо», кольца «Аибга», «Линия гор» и другие украшения с отсылками к географическим мотивы региона.