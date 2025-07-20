Море, серфы, дендропарки да бичклабы: где гулять, есть и веселиться в городе-курорте Сочи

«С моей работой не часто удается куда‑то выбраться и, честно говоря, с семьей мы по выходным предпочитаем нашу родную Fettuccine trattoria, потому что это супер удобно с двумя детьми и там просто очень вкусно! Шеф, привет. Но! Я люблю качественный кофе и меня радует тенденция, которая на фоне кофеен создается в городе: ассортимент, комьюнити ценителей… Себя таковым не назову, стараюсь просто больше пробовать. В этом ключе хочу порекомендовать кофейню „Тостадо де кафе“. Она лишена избыточного лоска, но по кофе им есть, чем удивить. Также, не отходя далеко, на этой же улице нравится пивной бар Why not? Крутая атмосфера, приятные люди, большой выбор пива. И если соберетесь в сторону Мацесты, рекомендую вам заехать на местный рынок в лавку „12∞13“, был там всего раз (не самое удобное расположение для меня), но впечатление осталось приятное».