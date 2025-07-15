Костер в музее, научный лагерь и пляж в центре города: куда сходить с детьми летом

Музеи и выставки
Усадьба Льва Толстого в Хамовниках
Музей недавно открылся после реставрации, и это отличное место как для экскурсии, так и для прогулки. Бережно сохраненные семейные интерьеры, подлинные мебель и личные вещи — Софья Андреевна все описала и передала потомкам, за что ей огромное спасибо. Гений места здесь определенно жив и раскрывается куда интереснее, чем в учебнике по литературе. Музей небольшой, и посещение для детей неутомительное. Обязательно стоит пройтись по саду, забраться на насыпную горку. Есть смысл взять с собой блокнот или скетчбук — тут прямо хочется фиксировать впечатления. Можно также записаться на «Зеленую палитру» — пленэр в саду Толстых, а также отпраздновать день рождения в бывшем каретном сарае.
Переделкино
Дом-музей Чуковского обязателен к посещению с детьми: здесь работают лучшие экскурсоводы в Переделкино, преданные и увлеченные. Если придете с малышами, расскажут все так, что ребята будут слушать, открыв рот. Для взрослых подготовлен другой контент: Чуковский был очень интересным человеком, много помогал людям, и об этом вы тоже обязательно узнаете. На большой поляне, в глубине участка, для детей до сих пор зажигают гигантский костер, как было при дедушке Корнее. Ближайший — 19 июля, в День Чуковского.
В соседнем с музеем Доме творчества работает «Тайная комната в библиотеке» а в ней — настоящий приключенческий квест про книги и писателей, очень здорово придуманный. Группы совсем маленькие, проходят только по выходным, поэтому стоит записаться заранее.
Интерактивный музей «Экспонариум» в Новом Иерусалиме
Идея экспозиции — познакомить детей с Подмосковьем, его архитектурой, природой, музеями и произведениями. В каждом зале — классные педагогические находки и интерактив. Можно управлять самолетом с автопилотом, бить в колокола, пилить дрова, распознавать следы животных, строить храм. Полтора часа восторга гарантированы!
Выставка «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика»
Новое здание Третьяковской галереи на Кабалевской набережной обязательно стоит посетить с ребенком: в нем светло и просторно, много места и идут отличные выставки. А Илья Машков понятен и взрослым, и детям. Мастер натюрморта и один из главных художников русского авангарда принял революцию, преуспев в соцреализме, — детям его яркие картины интересны, есть что обсудить. Посещение можно совместить с прогулкой: заглянуть на площадку на Болотной площади, дойти до «березовой рощи» и кафе в «ГЭС-2».
Выставка «Русские дикие»
Экспозиция в одном из самых kids friendly музеев в Москве рассказывает о том, что сближает французских фовистов и русских примитивистов начала XX века. Развеска удобная, к некоторым картинам есть ольфакторные копии. А самое главное — у выставки прекрасная детская программа для разных возрастов. Например, с младшеклассниками собирают кубистический натюрморт, а подросткам объясняют разницу в работах Михаила Ларионова и Ольги Романовой и предлагают нарисовать эскиз граффити. Билеты стоит покупать за месяц вперед. На крыше Музея русского импрессионизма также открыто прекрасное кафе, где можно провести время после выставки.
Выставка «Высоко под землей»
Экспозиция в Музее Москвы точно не покажется детям скучной, ведь она исследует столичное метро как «подземный музей» — со своими скульптурами, барельефами, мозаикой и витражами. На выставке представлены проект эскалаторной галереи на Воробьевых горах Александра Стрелкова 1959 года, эскиз Алексея Душкина к станции «Маяковская», выигравшей Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году, медальон Веры Мухиной для станции «Семеновская», созданный в 1944 году. Часть экспозиции «Грядущее» представлена как мультимедийная инсталляция, созданная при помощи нейросетей, — она визуализирует художественные решения для новых станций. После музея можно зайти за кофе с булочками в недавно открывшееся, но уже модное кафе «Буф а39».
На свежем воздухе
Фестиваль «Театральный бульвар»
Лучшие театры все лето выступают по выходным на специально оборудованных площадках Москвы. Это отличный шанс попасть на популярные постановки, в том числе детские, билеты на которые зачастую купить невозможно. Участвуют и Театр наций, и «Куклаб», и ЦДРИ, и МХТ, и «рыжаковцы». В числе спектаклей для детей и подростков, на которые стоит обратить внимание, «Соня-9» Саши Золотовицкого, «Простодурсен» Михаила Плутахина, «Дом, который покинул Лев» Этель Иошпы и Алены Смирницкой, а также «Секрет би-дуби-бу» Татьяны Бурель.
Парк «Тюфелева роща»
Парк в квартале «Зиларт» вошел в топ-15 парков по версии World Architecture Awards и особенно нравится подросткам. Здесь есть кафе, смотровая, набережная, детские и спортивные площадки, огромная конструкция, напоминающая скелет динозавра, они буквально созданы для ваших фото на память. Есть смысл заодно прогуляться по кварталу и посмотреть дом с золотой аркой, дом-чайку, дом-комету, дом с зайцами. А маршрут можно спланировать таким образом, чтобы приплыть сюда на речном трамвайчике.
На ВДНХ стоит провести целый день. Детям особенно интересно побывать на выставке уникальных часовых механизмов «Время не ждет!» в музее Гаража особого назначения, где показывают и солнечные часы, и морские хронометры, и аксессуары, принадлежащие выдающимся людям.
Есть смысл также прогуляться по «Ленте Мёбиуса» — этот ландшафтный арт-объект создан в форме знака бесконечности, а назван в честь знаменитого математика Августа Фердинанда Мёбиуса. В верхней точке которого открывается панорама на окрестности. Ну, а завершить день можно в кинотеатре под открытым небом, где показывают фильмы разных лет — от советской классики до последних премьер.
Речные трамвайчики
Плавание по Москве-реке может стать отличной летней семейной традицией, по крайней мере именно такую завела автор этого текста. Среди кораблей рекомендуем камерные теплоходы «Рэдиссон» с цветочными названиями, а также лайнер Cruise 2 от проекта «Кузня».
Еще в Москве появился полноценный речной транспорт. Идея в том, что это не экскурсионный вариант на летнее время, а круглогодичная возможность добраться из пункта А в пункт Б. Можно пересесть с автобуса или метро на теплоход и часть пути проехать по воде. Пока действует три маршрута: «Киевский — Парк Фили», «ЗИЛ — Печатники», «Новоспасский — ЗИЛ».
Бассейны и пляжи
Лужники
В изнуряющую жару и детям, и взрослым приятно охладиться у воды. Главный московский пляж — это, конечно, «Лужники». Сейчас тут работают 50-метровый бассейн, волейбольная площадка, бар и кафе. Для совсем маленьких есть и отдельная зона с мелким бассейном для купания, и лежаками для родителей. Пляж открыт ежедневно, с 7 до 23 часов.
В парке Горького долго строили и наконец открыли новый очень красивый пляж у Пионерского пруда. Тут есть джакузи, кафе и 400 лежаков. Воду в пруду очистили специальным образом, поэтому она считается безопасной для купания. Кроме того, неподалеку от пляжа работает одна из лучших детских площадок города.
В этом году московская цифровизация вышла на новый уровень: забронировать и сеанс, и шезлонг в летних городских бассейнах теперь можно онлайн. Один из самых приятных (с пляжем, лежаками, кафе) работает в парке 50-летия Октября. Стоимость зависит от времени и дня посещения.
Городские лагеря
«Кружок-кружок»
Создательницы проекта Катя и Амира начинали с олимпиадной математики и архитектуры, которые преподавали в очень увлекательной форме. Сейчас проект расширился, поэтому появились занятия на любой вкус: и русский язык, и театральный кружок, и самиздат. Есть и летние программы, в этом году еще остались билеты на «АРХ и МАТ. Соучастное проектирование» и литературно-рефлексивную смену «Дневники». Детей набирают в две группы: младшую (от 8 до 10 лет) и старшую (от 11 до 14 лет). Во время смены городского лагеря ребята проводят в «Кружке» весь день: с 10.00 до 18.30.
Тут все про слова и тексты, то есть для тех, кто хочет попробовать профессию журналиста. Каждый день — работа с рассказами и фотографиями, ведение дневника, прогулки, ну и просто отдых и дружба. В конце смены — вечеринка для детей и родителей. Кстати, на первой неделе августа я веду в Seasons вторую смену «Дневник моего лета», на которой мы будем стараться сохранить в словах лучшую часть года — лето! Напишем пять рассказов, издадим рукотворные сборники, сами их оформим и переплетем.
Лагерь от «Научной Москвы» — для тех, кто увлекается биологией, медициной, химическими опытами. В Москве работают три площадки: «Чистые пруды», «Парк культуры», «Раменки». В течение дня ребята разрезают моллюсков, проектируют дом, не нарушающий законы природы, делают несъедобное желе, участвуют в операции на манекене.