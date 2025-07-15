Костер в музее, научный лагерь и пляж в центре города: куда сходить с детьми летом

Музей недавно открылся после реставрации, и это отличное место как для экскурсии, так и для прогулки. Бережно сохраненные семейные интерьеры, подлинные мебель и личные вещи — Софья Андреевна все описала и передала потомкам, за что ей огромное спасибо. Гений места здесь определенно жив и раскрывается куда интереснее, чем в учебнике по литературе. Музей небольшой, и посещение для детей неутомительное. Обязательно стоит пройтись по саду, забраться на насыпную горку. Есть смысл взять с собой блокнот или скетчбук — тут прямо хочется фиксировать впечатления. Можно также записаться на «Зеленую палитру» — пленэр в саду Толстых, а также отпраздновать день рождения в бывшем каретном сарае.