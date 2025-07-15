Гид

Костер в музее, научный лагерь и пляж в центре города: куда сходить с детьми летом

Что делать, если летом вы с детьми остались без дачи или, наоборот, большую часть каникул они проводят в деревне, но вернулись в город на пару дней? Автор блога о подростках «Братья Роги», ведущая детского читательского клуба и опытная мама Лана Чесновицкая рассказывает, как всей семьей интересно провести время в Москве и ближайшем Подмосковье.

Музеи и выставки

Усадьба Льва Толстого в Хамовниках

© Государственный музей Л.Н.Толстого

Музей недавно открылся после реставрации, и это отличное место как для экскурсии, так и для прогулки. Бережно сохраненные семейные интерьеры, подлинные мебель и личные вещи — Софья Андреевна все описала и передала потомкам, за что ей огромное спасибо. Гений места здесь определенно жив и раскрывается куда интереснее, чем в учебнике по литературе. Музей небольшой, и посещение для детей неутомительное. Обязательно стоит пройтись по саду, забраться на насыпную горку. Есть смысл взять с собой блокнот или скетчбук — тут прямо хочется фиксировать впечатления. Можно также записаться на «Зеленую палитру» — пленэр в саду Толстых, а также отпраздновать день рождения в бывшем каретном сарае.

Усадьба Льва Толстого Хамовники
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Переделкино

© Дом творчества «Переделкино»

Дом-музей Чуковского обязателен к посещению с детьми: здесь работают лучшие экскурсоводы в Переделкино, преданные и увлеченные. Если придете с малышами, расскажут все так, что ребята будут слушать, открыв рот. Для взрослых подготовлен другой контент: Чуковский был очень интересным человеком, много помогал людям, и об этом вы тоже обязательно узнаете. На большой поляне, в глубине участка, для детей до сих пор зажигают гигантский костер, как было при дедушке Корнее. Ближайший — 19 июля, в День Чуковского.

В соседнем с музеем Доме творчества работает «Тайная комната в библиотеке» а в ней — настоящий приключенческий квест про книги и писателей, очень здорово придуманный. Группы совсем маленькие, проходят только по выходным, поэтому стоит записаться заранее.

Дом-музей Чуковского
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Дом творчества писателей «Переделкино»
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Интерактивный музей «Экспонариум» в Новом Иерусалиме

© «Экспонариум»

Идея экспозиции — познакомить детей с Подмосковьем, его архитектурой, природой, музеями и произведениями. В каждом зале — классные педагогические находки и интерактив. Можно управлять самолетом с автопилотом, бить в колокола, пилить дрова, распознавать следы животных, строить храм. Полтора часа восторга гарантированы!

Экспонариум. Детский центр
Выставка в Истре / до 20 июля
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Выставка «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика»

© Иван Новиков-Двинский/Государственная Третьяковская галерея

Новое здание Третьяковской галереи на Кабалевской набережной обязательно стоит посетить с ребенком: в нем светло и просторно, много места и идут отличные выставки. А Илья Машков понятен и взрослым, и детям. Мастер натюрморта и один из главных художников русского авангарда принял революцию, преуспев в соцреализме, — детям его яркие картины интересны, есть что обсудить. Посещение можно совместить с прогулкой: заглянуть на площадку на Болотной площади, дойти до «березовой рощи» и кафе в «ГЭС-2».

Илья Машков. Авангард. Китч. Классика
Выставка в Москве / до 26 октября
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Выставка «Русские дикие»

© Музей русского импрессионизма

Экспозиция в одном из самых kids friendly музеев в Москве рассказывает о том, что сближает французских фовистов и русских примитивистов начала XX века. Развеска удобная, к некоторым картинам есть ольфакторные копии. А самое главное — у выставки прекрасная детская программа для разных возрастов. Например, с младшеклассниками собирают кубистический натюрморт, а подросткам объясняют разницу в работах Михаила Ларионова и Ольги Романовой и предлагают нарисовать эскиз граффити. Билеты стоит покупать за месяц вперед. На крыше Музея русского импрессионизма также открыто прекрасное кафе, где можно провести время после выставки.

Русские дикие
Выставка в Москве / до 28 сентября
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Выставка «Высоко под землей»

© Музей Москвы

Экспозиция в Музее Москвы точно не покажется детям скучной, ведь она исследует столичное метро как «подземный музей» — со своими скульптурами, барельефами, мозаикой и витражами. На выставке представлены проект эскалаторной галереи на Воробьевых горах Александра Стрелкова 1959 года, эскиз Алексея Душкина к станции «Маяковская», выигравшей Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году, медальон Веры Мухиной для станции «Семеновская», созданный в 1944 году. Часть экспозиции «Грядущее» представлена как мультимедийная инсталляция, созданная при помощи нейросетей, — она визуализирует художественные решения для новых станций. После музея можно зайти за кофе с булочками в недавно открывшееся, но уже модное кафе «Буф а39».

Высоко под землей
Выставка в Москве / до 24 августа
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На свежем воздухе

Фестиваль «Театральный бульвар»

© «Театральный бульвар»

Лучшие театры все лето выступают по выходным на специально оборудованных площадках Москвы. Это отличный шанс попасть на популярные постановки, в том числе детские, билеты на которые зачастую купить невозможно. Участвуют и Театр наций, и «Куклаб», и ЦДРИ, и МХТ, и «рыжаковцы». В числе спектаклей для детей и подростков, на которые стоит обратить внимание, «Соня-9» Саши Золотовицкого, «Простодурсен» Михаила Плутахина, «Дом, который покинул Лев» Этель Иошпы и Алены Смирницкой, а также «Секрет би-дуби-бу» Татьяны Бурель.

Соня-9
Спектакль
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Простодурсен
Спектакль / август - сентябрь
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Секрет би-дуби-бу
Спектакль
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Парк «Тюфелева роща»

© Градостроительный комплекс Москвы

Парк в квартале «Зиларт» вошел в топ-15 парков по версии World Architecture Awards и особенно нравится подросткам. Здесь есть кафе, смотровая, набережная, детские и спортивные площадки, огромная конструкция, напоминающая скелет динозавра, они буквально созданы для ваших фото на память. Есть смысл заодно прогуляться по кварталу и посмотреть дом с золотой аркой, дом-чайку, дом-комету, дом с зайцами. А маршрут можно спланировать таким образом, чтобы приплыть сюда на речном трамвайчике.

Адрес
Академика Леонидова, парк «Тюфелева роща»

ВДНХ

© ВДНХ

На ВДНХ стоит провести целый день. Детям особенно интересно побывать на выставке уникальных часовых механизмов «Время не ждет!» в музее Гаража особого назначения, где показывают и солнечные часы, и морские хронометры, и аксессуары, принадлежащие выдающимся людям.

Есть смысл также прогуляться по «Ленте Мёбиуса» — этот ландшафтный арт-объект создан в форме знака бесконечности, а назван в честь знаменитого математика Августа Фердинанда Мёбиуса. В верхней точке которого открывается панорама на окрестности. Ну, а завершить день можно в кинотеатре под открытым небом, где показывают фильмы разных лет — от советской классики до последних премьер.

Время не ждет! Выставка часов и часовых механизмов из ведущих музеев Москвы
Выставка в Москве / до 30 июля
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Летний кинотеатр Окко на ВДНХ
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Речные трамвайчики

© Дептранс Москвы

Плавание по Москве-реке может стать отличной летней семейной традицией, по крайней мере именно такую завела автор этого текста. Среди кораблей рекомендуем камерные теплоходы «Рэдиссон» с цветочными названиями, а также лайнер Cruise 2 от проекта «Кузня».

Еще в Москве появился полноценный речной транспорт. Идея в том, что это не экскурсионный вариант на летнее время, а круглогодичная возможность добраться из пункта А в пункт Б. Можно пересесть с автобуса или метро на теплоход и часть пути проехать по воде. Пока действует три маршрута: «Киевский — Парк Фили», «ЗИЛ — Печатники», «Новоспасский — ЗИЛ».

Бассейны и пляжи

Лужники

© «Лужники»

В изнуряющую жару и детям, и взрослым приятно охладиться у воды. Главный московский пляж — это, конечно, «Лужники». Сейчас тут работают 50-метровый бассейн, волейбольная площадка, бар и кафе. Для совсем маленьких есть и отдельная зона с мелким бассейном для купания, и лежаками для родителей. Пляж открыт ежедневно, с 7 до 23 часов.

Адрес
Лужники, 24, стр. 4

Пляж у Пионерского пруда в парке Горького

© Парк Горького

В парке Горького долго строили и наконец открыли новый очень красивый пляж у Пионерского пруда. Тут есть джакузи, кафе и 400 лежаков. Воду в пруду очистили специальным образом, поэтому она считается безопасной для купания. Кроме того, неподалеку от пляжа работает одна из лучших детских площадок города.

Адрес
Крымский Вал, 9

Бассейн в парке 50-летия Октября

© Парк 50-летия Октября

В этом году московская цифровизация вышла на новый уровень: забронировать и сеанс, и шезлонг в летних городских бассейнах теперь можно онлайн. Один из самых приятных (с пляжем, лежаками, кафе) работает в парке 50-летия Октября. Стоимость зависит от времени и дня посещения.

Адрес
Удальцова, 22а

Городские лагеря

«Кружок-кружок»

© «Кружок-кружок»

Создательницы проекта Катя и Амира начинали с олимпиадной математики и архитектуры, которые преподавали в очень увлекательной форме. Сейчас проект расширился, поэтому появились занятия на любой вкус: и русский язык, и театральный кружок, и самиздат. Есть и летние программы, в этом году еще остались билеты на «АРХ и МАТ. Соучастное проектирование» и литературно-рефлексивную смену «Дневники». Детей набирают в две группы: младшую (от 8 до 10 лет) и старшую (от 11 до 14 лет). Во время смены городского лагеря ребята проводят в «Кружке» весь день: с 10.00 до 18.30.

Адрес
Усачева, 15а

Летние творческие студии Seasons

© Seasons

Тут все про слова и тексты, то есть для тех, кто хочет попробовать профессию журналиста. Каждый день — работа с рассказами и фотографиями, ведение дневника, прогулки, ну и просто отдых и дружба. В конце смены — вечеринка для детей и родителей. Кстати, на первой неделе августа я веду в Seasons вторую смену «Дневник моего лета», на которой мы будем стараться сохранить в словах лучшую часть года — лето! Напишем пять рассказов, издадим рукотворные сборники, сами их оформим и переплетем.

Адрес
Петровка, 20/1

Летние научные лаборатории Sciencerly

© Sciencerly

Лагерь от «Научной Москвы» — для тех, кто увлекается биологией, медициной, химическими опытами. В Москве работают три площадки: «Чистые пруды», «Парк культуры», «Раменки». В течение дня ребята разрезают моллюсков, проектируют дом, не нарушающий законы природы, делают несъедобное желе, участвуют в операции на манекене.

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