Этот странный региональный праздник реально существует или мы его придумали?

Фестиваль в Камышине вдохновлен царским визитом в 1722 году. Тогда городской воевода угостил Петра сладким арбузом. По легенде, государь попробовал и воскликнул «Зело отменный плод!», а после повелел изготовить на монетном дворе медный арбуз и установить его на шпиле городской ратуши. Чтобы почтить легенду, город Камышин с 2007 года отмечает «Камышинский арбузный фестиваль».
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Иногда хочется простого человеческого — бахнуть пельменей. А можно ли это сделать где‑нибудь в масштабах фестиваля?
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Какой фестиваль украшает этот чиллгай?
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В Пермском крае уже в 15-й раз прошел «Веселый коровяк». Что это за мероприятие?
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Представьте: шумное городское гуляние, выступления народных ансамблей, танцы и общегородская пенная вечеринка. Все это — в городе с населением 50 тыс. человек. Какой праздник мы описали?
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Всех граждан любого государства, имеющих фамилии на любых языках Козел, Козлов, Козлевич, собирали в одном городе, чтобы устроить праздник. Было?
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Каждую третью субботу июля жители Омутнинска собираются на центральной площади, чтобы отпраздновать древний местный обряд — День звонкого пня. По легенде, именно такой пень когда‑то спас деревню от нападения лешего: прогремел так, что тот оглох и убежал.
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