Этот странный региональный праздник реально существует или мы его придумали?

Фестиваль в Камышине вдохновлен царским визитом в 1722 году. Тогда городской воевода угостил Петра сладким арбузом. По легенде, государь попробовал и воскликнул «Зело отменный плод!», а после повелел изготовить на монетном дворе медный арбуз и установить его на шпиле городской ратуши. Чтобы почтить легенду, город Камышин с 2007 года отмечает «Камышинский арбузный фестиваль».

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