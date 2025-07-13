Мир друзьям Кубани: куда идти, что есть и как любить в Краснодаре

Как любить Краснодар — советы туристам от краснодарки
«В Краснодар влюбляешься не сразу, ведь бабочки здесь летают не в животе, а повсюду! Но если мэтч случается, это точно здоровые отношения с перспективой сожительства — именно поэтому многие так мечтают сюда переехать.
Город точно не для новичков. Придется принимать его с бесконечными пробками, испепеляющей жарой и урбанистическим хаосом. И все для того, чтобы наконец разглядеть красоту в несовершенстве и неидеальности.
Краснодарский аэропорт до сих пор не работает, поэтому перед встречей с городом придется чувствовать ж/д романтику на протяжении 4–6 часов — добраться можно на ласточке из аэропортов Сочи или Минеральных Вод. Лучшее время для южного путешествия — июль. Испытаете себя на прочность и теплообмен, а если приедете осенью, то продлите лето: ходить в шортах можно будет до октября уж точно!
Город быстро растет и действительно старается стать лучше. Остановитесь где‑то в центре в пределах Красной улицы, чтобы много гулять пешком и рассмотреть его характер. Советую пренебречь в поездке сетевыми заведениями и исследовать локальный общепит, у нас много замечательных проектов с южным гостеприимством и душой. А еще краснодарцы ужасно любят кофе — настолько, что мы заняли первое место в России по количеству кофеен на душу населения.
И не жалейте отпускных дней на южное путешествие! Обязательно возьмите пару выходных, чтобы прокатиться по раю (точнее, Краснодарскому краю). Ваша цель: много моря, легкий хайкинг в горы, локальные винодельни и бескрайние поля подсолнуха!»
Какие достопримечательности посетить
Шуховская башня
«Памятник архитектуры советского конструктивизма появился в городе в 1935 году по проекту Владимира Шухова. Стальная, ажурная, гиперболоидная конструкция раньше выполняла функции водонапорной башни, а сейчас радует горожан. Любой краснодарец слышал легенду о крокодилах, которые жили в башне, а потом выбрались на свободу в реку Кубань. До сих пор каждый раз думаю об этом, проходя мимо».
Кинотеатр «Аврора»
«Дорогое место для краснодарских сердец сейчас находится на реконструкции. Но я все равно рекомендую вам прогуляться до кинотеатра и могучего памятника „Аврора“. Здесь особенно зелено, уединенно и бурлит фонтан. Локация невероятной ностальгической силы: у каждого, кто провел детство в Краснодаре, есть воспоминание с кино и пиццей из „Авроры“».
Театральная площадь
«Здесь под развевающимся флагом мне то и дело хочется начать петь гимн Кубани. Пока держусь! Место встреч, расставаний и созерцания Театра драмы. Нравится, что отсюда можно рассмотреть все архитектурные стили Краснодара — от дореволюционных особняков до стеклянного капрома. Долго не задерживайтесь, на площади нет деревьев, а фонтан то и дело манит своей прохладой».
Фотограф и гастроэнтузиаст
Перекресток улиц Красной и Мира
«Под домом с часами на перекрестке Красной и Мира раньше назначали свидания. Памятник, который сейчас находится под ним, тоже посвящен романтике, и вошел в топ самых странных памятников России. Я же влюбилась в это место сразу после переезда в Краснодар, и оно стало самым часто упоминаемым в моих фотографиях. Сейчас, бонусом, любоваться этим местом можно из лучшей панкеечной города, филиал которой открылся тут совсем недавно».
Также отметим: труднодоступную, но очень красивую библиотеку им. Пушкина и площадь перед ней, готическую гостиницу «Централь» и особняк купцов Богарсуковых по соседству, напоминающую пряничный домик Триумфальную арку и самое старое здание города — храм с апокалиптическими росписями Всех Скорбящих Радость, который находится на территории Городской больницы № 2.
Где погулять
Парк «Краснодар» и Японский сад
«Для меня это самое красивое место на планете и, возможно, один из лучших современных парков в мире, где без стеснений роняю слезы восторга. Парк построил меценат и бизнесмен Сергей Галицкий — человек, которому мечтает пожать руку любой краснодарец. Здесь можно ходить по траве, устраивать пикники, созерцать современное искусство от мировых творцов и говорить твердое „вау!“ на каждом углу.
Недавно на территории появился Японский сад — еще одно удивительное место, где можно провести целый день, то и дело проверяя, как вы оказались в Киото. Сейчас строится и постепенно открывается новая локация — зеленый парк Облаков».
Набережная Рождественского парка
Соосновательница пицца-бара «Кубана Toscana» и сидрерии «Райка»
«Понаблюдать самые невероятные закаты на набережной Рождественского парка, что на ЮМР. Летними вечерами небо здесь окрашивается в нежные розово-голубые тона, отражаясь в глади реки и превращая обычную прогулку в настоящее волшебство».
Красная улица
«Поговаривают, что, если вы не пройдете Красную улицу от начала до конца, вас не выпустят из Краснодара. Главная улица города — обязательная программа! Многим она кажется слишком парадной, напыщенной, шумной и излишне курортной. А мне нравится, что она разная: зеленая, цветущая, с красивыми зданиями и очень живая. Раньше Красную перекрывали на выходные и она становилась пешеходной — вот бы, когда выйдет наш гайд, эта традиция снова вернулась!»
Старый центр
«После обязательной программы рекомендую отклониться от парадных улиц и идти куда велит сердце. Для этого сворачивайте на соседние улицы от Красной, например, на Рашпилевскую, Октябрьскую, Чапаева и Коммунаров с дореволюционными особняками. Заглядывайте в южные дворики, фотографируйтесь у деревянных дверей, рассматривайте кованые козырьки и гладьте местных котов».
Также отметим: старинный некрополь Всесвятское кладбище (или «У нас есть Пер-Лашез дома»), экскурсии по городу с экскурсионным бюро «Кубань расходящихся тропок», велопрогулки по Ботаническому саду им. Косенко, Чистяковскую рощу с книжным рынком.
Где есть
«Кубана Toscana»
«Небольшой пицца-бар, где в красной Ferrari (имя дровяной печи) готовят неаполитанскую пиццу. Предупреждаю: не доесть леопардовые бортики — настоящее преступление! Уж очень они тут хороши. Нравится, что внутри всегда кипит южная жизнь: шумно, тесно, столики близко стоят друг к другу, а чтобы попасть в уборную, нужно пройти сквозь кухню. Для многих краснодарцев это любимая пицца во всем городе!»
Yiayia
«Переведу название, и вы сразу все поймете: yiayia на греческом означает „бабушка“. Здесь с настоящей теплотой готовят блюда византийской кухни по рецептам кочующих греков! Приходите на завтрак или неспешный ужин и пробуйте новое. Советую забронировать столик на летней веранде или забраться на второй этаж — отсюда открывается удивительный вид на Александро-Невский собор».
«Чик Чак»
«Средиземноморская кухня с ближневосточными акцентами, где всегда весело и сытно! Для первого знакомство советую шварму и мусаку. И будьте внимательны: дизайнеры так вдохновились улочками Тель-Авива, что перенесли неровную плитку в стены ресторана. После пары коктейлей ходить по неровному полу особенно увлекательно».
Krasnodar
Знает, где вкусно есть в Краснодаре
«Прогулку по парку „Краснодар“ я рекомендую завершить ужином на террасе Cafe Krasnodar. Яркий закат над стадионом, бокал охлажденного розе от „Галицкий и Галицкий“ (в ресторане представлена полная линейка вин от этой винодельни и почти все позиции доступны по бокалам), ягненок с ромейном — звучит, как что‑то на идеальном. Если не пьете вина, берите лимонад алоэ — виноград, в меру сладкий и достаточно яркий, чтобы ставить героем отдельного фото».
Также отметим: итальянский ресторан Madonna в старинном особняке, сидрерию с испанскими бутербродами боката «Райка», супертрушное место от настоящего итальянца Pizza Antonio и японский ресторан в сердце Японского сада «Рётей».
Где пить кофе
Booker Coffee
«Кофейня-читальня, где можно всякое: выпить кофе под булку с книгой, встретиться с друзьями или поработать за ноутом. Советую попробовать ностальгический какао на батончике „Рот-Фронт“. Еще в „Букере“ часто выставляются местные художники и проходят культурные события. Будьте осторожны, если вы интроверт: уйти без новых знакомств отсюда очень сложно!»
«Вэлк’юм»
«Крошечная кофейня, где буквально чувствуешь себя как дома! Внутри нехитрый интерьер и куча отсылок к чему-то родному и домашнему. Здесь приятно шушукаться с близкими людьми за стаканчиком эспрессо-тоника. Если проголодаетесь, присмотритесь к завтракам и попросите вернуть в меню тот, где была целая банка шпрот».
«Радуга кофе»
«Кофейня от местных обжарщиков кофейного зерна на территории бывшего завода измерительных приборов, или проще — ЗИПа. Здесь можно надоесть бариста вопросами о мытом или не мытом зерне и способах обработки, а лучше подглядеть на процесс обжарки самостоятельно. Совсем скоро ребята расширятся, проработают рецепт теста, и к кофе можно будет заказать еще и пиццу из дровяной печи».
Также отметим: крошечная спешелти-кофейня «121 Кофе», кофейня от ростовских обжарщиков Yankee Sierra, модный кофе-спот Jikon и, наконец, не кофе, но японский чай — первый типрессо-бар на юге «Каппу Ча».
Где тусить
«Змейка»
«Бар во флигеле бывшей лютеранской кирхи! Уже интригует, правда? Внутри тесно и от этого довольно интересно: в интерьере есть много маленьких деталей, которые хочется рассматривать. План такой: хватайте друзей, собак, берите пиво на баре и располагайтесь во дворе с видом на готический храм. Советую не увлекаться с местным попкорном — очень сложно остановиться, когда его ешь!»
«Пиво у Тёмы»
Открыл «Краснодарского парня», уехал в Сербию и основал Bife Bar
«Каждый раз, когда я оказываюсь дома в Краснодаре, понимаю: больше всего скучаю по трем вещам — кубанским пивным, шашлычным и столовым. Сегодня о пивнушке „У Артема“ на Фестивальном. Такие места, пожалуй, и есть главная визитка Кубани. Все здесь просто, как дважды два: вяленая тарань, газетка, свежие „Хадыжи“. После белградских пивных с арахисом и колбасками — особенно остро чувствуешь разницу. Сам Тема тут уже давно не работает, но атмосфера не изменилась. Кабак держится уже лет тридцать и неизменно дарит те самые базовые эмоции. Матчи „Краснодара“ смотрю только здесь! Если ко мне когда‑нибудь приедет друг-иностранец, я первым делом поведу его на Воровского».
«Детектив, где вы?»
«Секретный бар, который сложно найти и невозможно забыть. Пить коктейли предлагают в интерьерах, напоминающих то ли зажиточную французскую квартирку, то ли роскошный спикизи-бар времен сухого закона в Европе. В такие места хочется нарядиться в пух и прах и наконец осмелиться позвать на свидание того, кто нравится. Сделайте это и то!»
Rail Bar
«Родной и понятный пивной бар, который должен быть в каждом городе! Чтобы парням с усами и карабинами было где отдохнуть. Здесь все хорошо, возможно, не хватает только бильярда. Вместо него здесь грохочет трамвай, всегда можно погладить местных собак Жулю и Шкета, а по выходным проходят вечеринки с диджей-сетами».
Также отметим: легендарный дворик, где всегда весело — загляните в пиццерию Camorra pizza e birra и рюмочную «Волна», хоровод-бар в русском стиле «Бирюльки», еще один уже культовый бар «Петров-Водкин», коктейльное настроение в баре Hive и классный двор с пивом в Folk Taproom.
Где развлекаться
«Спорт Парк» в парке «Краснодар»
«Для тех, кто предпочитает спортивные свидания, построили большой, яркий и оборудованный спортивный парк. На территории можно попробовать себя в большом теннисе, пляжном волейболе, бадминтоне и многом другом, есть платные и бесплатные площадки. Весь инвентарь можно арендовать на месте, с вас только спортивная форма и настроение. Мои фавориты: сквош и падел-теннис!»
Иммерсивный театр «Дом мецената»
«Иммерсивные спектакли и театрализованные лекции, которые проходят в старинных особняках. Это совсем не похоже на привычный поход в театр: вы можете сами ходить по комнатам, трогать все, что вас окружает, и позволять актерам вовлекать вас в действие. Рекомендую постановку „Айседора и Есенин“ в доме Акритаса и „Аддикцию“ в бывшем доходном доме Екатеринодара».
«Ozon Арена»
«Вы не поверите, но так выглядит обычный ПВЗ в Краснодаре… Шучу! Этот красавец-стадион принадлежит футбольному клубу „Краснодар“ — новому чемпиону России. Побывать стоит, даже если вы не фанат матчей — гарантировано проживете невероятно зрелищное и масштабное событие в окружении горящих сердец. Такое запоминается надолго!»
Также отметим: выставки в Художественном музее им. Коваленко, где можно рассмотреть роскошную лепнину и печи дореволюционного особняка, бильярд в «Молнии» или «Ракете и Казбеке», прогулка на теплоходе под очень плохую музыку по реке Кубани, спектакли в Молодежном театре, Краснодарском театре драмы им. Горького, музыкальном театре и театре кукол.
Что посмотреть рядом с городом
Дом трав Maison des Plantes Aromatiques
«Лавандовая ферма между Анапой и Новороссийском, хотя на первый взгляд кажется, что между Провансом и Тосканой. Создателям удалось построить здесь настоящий островок итальянского темперамента и французской эстетики. Приезжать стоит даже не в сезон цветения лаванды, обычно он приходится на середину июня и начало июля. Прогуляетесь по территории, рассмотрите антиквариат с европейских блошек, попробуете лавандовый лимонад и встретите самый чудесный закат».
Северский рыбхоз
«Первое биодинамическое рыбное хозяйство под Краснодаром, которое возрождает традиции кубанской провинции. Летом здесь запустили серию гастрономических ужинов с южными шефами и местными виноделами. Классная возможность попробовать карпа или сазана, а если дегустация вина затянется — можете остановиться на ночь в одном из домиков на территории».
Винодельня «Усадьба Семигорье»
«В Краснодарском крае много чудесных и даже роскошных виноделен в стиле шато, но в моем сердце на первом месте маленькие гаражные предприятия. Это как раз такое! На небольшой территории расположились домики, ресторан, озеро и много зелени. Кроме вина здесь делают домашний сыр, а еще можно попробовать кубанских улиток».
Также отметим: Кипарисовое озеро в поселке Сукко, Ласточкины гнезда в поселке Су-Псех, Голубую бухту под Геленджиком, весь курорт «Абрау-Дюрсо», гольф-клуб «Геленджик Гольф Резорт», винодельни «Скалистый берег», «Гай-Кодзор» и «Шато Андрэ», глэмпинг «Винный форт».
Что привезти из Краснодара
Постеры «Мирза Оглы»
«Понравившиеся здания можно увести с собой! Просто захватите постер с совмодом Краснодара. Классный подарок для всех скучающих по Кубани — в коллекции самые выдающиеся постройки с ноткой ностальгии. У меня на стене висит кинотеатр „Аврора“, который сейчас реставрируют, — любуюсь каждый день!»
Шапка-кубанка из черного каракуля
«Спасибо мему про врагов Кубани, который вернул эту легенду на головы современных казаков! Красиво, тепло и сразу понятно, что перед вами представитель горячей южной крови. Я себе пока не купила кубанку, но активно дарю ее друзьям-релокантам — пусть не забывают. Найти можно в любом казачьем магазине, например „Казакдар“ или „Казачий дом“».
Сушеная хурма и адыгейский сыр с Сенного рынка
«А еще: самое ароматное подсолнечное масло, краснодарский чай, кубанский рис да и вообще что угодно с Сенного рынка. Самое живое место города, откуда не уйдешь без свежих ягод, фруктов, зелени и овощей. Дегустировать можно, торговаться — строго обязательно. Если любите сладкое, ищите на прилавках конфеты, печенье и крекеры в форме рыбок-малюток кондитерской фабрики „Кубань“».
Сооснователь и управляющая кофейни-библиотеки Booker Coffee
«Одно из моих любимых мест Краснодара — Сенной рынок! Обожаю за то, что он совмещает в себе историю, архитектуру и гастрономию. Рынку больше ста лет, а центральная постройка (его визитная карточка) появилась в 1960–1970-х годах прошлого века. Гуляя между рядами, можно не только попробовать все местные сезонные продукты, но и услышать байки от старожилов. Если бы надо было его описать тремя словами, то я сказала бы: вкусно, красиво и интересно!»
Также отметим: книги про кубанскую кухню или байки в независимом книжном «Чарли», конструктор стадиона «Ozon Арена» (экс-стадиона «Краснодар»), не материальное, но запоминающееся — фото, сделанные в студии «Ретроград», с дореволюционным духом.