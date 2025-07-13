Мир друзьям Кубани: куда идти, что есть и как любить в Краснодаре

«Каждый раз, когда я оказываюсь дома в Краснодаре, понимаю: больше всего скучаю по трем вещам — кубанским пивным, шашлычным и столовым. Сегодня о пивнушке „У Артема“ на Фестивальном. Такие места, пожалуй, и есть главная визитка Кубани. Все здесь просто, как дважды два: вяленая тарань, газетка, свежие „Хадыжи“. После белградских пивных с арахисом и колбасками — особенно остро чувствуешь разницу. Сам Тема тут уже давно не работает, но атмосфера не изменилась. Кабак держится уже лет тридцать и неизменно дарит те самые базовые эмоции. Матчи „Краснодара“ смотрю только здесь! Если ко мне когда‑нибудь приедет друг-иностранец, я первым делом поведу его на Воровского».