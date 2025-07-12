О начале карьеры в авиации
Я не мечтала с детства об авиации, но всегда хотела много путешествовать. После того как отучилась на гостиничное дело, полтора года работала в отеле — и когда к нам заезжали экипажи зарубежных авиакомпаний, задумывалась о том, что хочу попробовать себя в профессии бортпроводника.
Я сразу решила рассмотреть «Аэрофлот», потому что это самая известная российская авиакомпания. На тот момент не особо понимала, что собой представляет профессия, просто решила, что для начала надо пройти собеседование.
Лично мне оно не показалось очень сложным, но отбор проходили не все. Сначала мы участвовали в групповом собеседовании, потом была личная встреча с приемной комиссией.
Я посмотрела несколько видео о том, как подготовиться к собеседованию в авиакомпанию. Подтянула английский. Даже постаралась запомнить, какие позы тела необходимы, чтобы показать себя как более уверенного человека.
Правда, когда пришла на личное собеседование, все вылетело из головы. Поэтому просто вела себя естественно и успешно прошла с первого раза.
О буднях бортпроводников
Два раза в неделю нам приходит наряд — график рейсов на ближайшие несколько дней, это может быть как разворотный рейс (когда летаем туда-обратно), так и командировка. Выходные могут выпадать не на субботу и воскресенье, а на любые дни недели — приятно, потому что это позволяет, например, прийти в популярный ресторан без брони и очередей или дешевле сходить в театр.
На каждый рейс формируется разный состав экипажа, включая пилотов. Сейчас в «Аэрофлоте» трудится больше 7500 бортпроводников. Мне нравится постоянно узнавать новых коллег, находить к каждому свой подход. Интересно обмениваться опытом и строить новые знакомства, ведь ребята приходят в авиацию из самых разных направлений и уголков России. Со временем появляется ощущение, будто мы все очень давно знакомы, как большая дружная семья.
Во время полета учитываются и потребности экипажа. Например, каждый раз на самолет загружается отдельное питание для нас, которое полностью соответствует стандартам бизнес-класса. Рационы питания разрабатываются лучшими шеф-поварами, поэтому все очень вкусно и сбалансированно: в блюдах просчитаны калорийность, белки, жиры и углеводы. Учитывают медицинские и религиозные предпочтения — например, молочные десерты готовятся на кокосовом молоке, не предлагается свинина.
Полеты — это не только труд. На второй год моей работы мы прилетели в Иркутск, и перед выходом девочка подарила мне рисунок. Там была нарисована стюардесса, самолетик и солнышко. Я повесила его на доску в брифинговой комнате, где перед рейсами проходят предполетные инструктажи экипажей. Такие подарки от наших юных пассажиров всегда очень приятны.
О преимуществах работы в авиации
Многие считают, что бортпроводники всегда летают бесплатно. Это верно отчасти. У нас есть корпоративные билеты для сотрудников и их ближайших родственников с очень хорошими скидками по всей маршрутной сети авиакомпаний группы «Аэрофлот», но их количество ограничено. Кроме того, нас часто повышают до бизнес-класса при наличии свободного кресла. А если отработать в «Аэрофлоте» пять лет, раз в год появляется полностью бесплатный перелет, при стаже от 7 лет — в бизнес-классе.
Мы получаем хороший социальный пакет — например, услуги ДМС, отдых и лечение по льготам в Сочи и Кисловодске, для нас проводят различные спортивные и развлекательные корпоративные мероприятия. В корпоративном приложении всегда можно оформить скидки от разных компаний-партнеров: от кафе до проезда общественным транспортом или заправку машины. В общем, я всегда чувствую, что компания заботится о нас.
За первое полугодие 2025 года бортпроводники «Аэрофлота» выполнили более 82 000 рейсов, провели суммарно в небе 2,5 млн часов и получили почти 20 000 письменных благодарностей от пассажиров.
О любимом направлении
Таиланд! Тепло, солнце, колорит. Особенно люблю Бангкок — эти высотные здания, окруженные зеленью. Множество людей, которые приезжают из разных уголков мира, — этим он похож на Москву, но всегда теплую и солнечную. И, конечно, еда — рынки с морепродуктами, небольшие ресторанчики. Я очень люблю экспериментировать, пробовать разные блюда.
О сложностях в полете
Для меня профессия может ощущаться сложной не физически, а морально. Самолет — это небольшое замкнутое пространство, где люди начинают иначе мыслить, вести себя, даже вкусовые рецепторы по-другому воспринимают еду. И в такой атмосфере важно правильно подбирать слова — например, если пассажир боится летать, то нужно отвести тему, побыть психологом.
Если вы глубокий интроверт, будет сложно много общаться с коллегами и пассажирами. Нужно уметь, скажем так, коммуницировать глазами и не принимать закрытые позы. Примерно понимать, как расположить к себе человека.
Для многих бывает сложно перестроиться из‑за смены часовых поясов, иногда это просто удача: один раз можно приехать домой и сразу уснуть, другой — пролежать несколько часов безуспешно.
А выспаться перед рейсом крайне важно. Поэтому мы часто берем с собой ромашковый или мятный чай, чтобы легче уснуть.
Пока я собираюсь на рейс, слушаю любимую музыку или смотрю сериал. Не загружаю мысли непосредственно задачами, скорее расслабляюсь. А уже в аэропорту настраиваюсь на работу, на брифинге концентрируюсь на задачах.
Вспомнила одну примету в авиации: не зашивать одежду перед полетом. Считается, что нитка может запутать дорогу путешественника или же можно «зашить» удачу, стежками создать препятствия. Так что пуговицы перед рейсом не пришиваем, а проверяем форму заранеее.
О технологиях, которыми пользуются бортпроводники
У сотрудников «Аэрофлота» есть удобный внутренний сайт, где можно дистанционно оформить отпуск, обратиться к руководству, пройти занятие. Каждый день можно подключиться к онлайн-уроку с инструктором, чтобы освежить знания или задать вопрос — раньше для этого нужно было ездить в офис. Есть сервис, где собраны все корпоративные скидки и привилегии.
А на рейсах нам помогают планшеты, которые упрощают работу старшего бортпроводника. Там собрана вся информация по перелету, в том числе количество пассажиров, присутствие младенцев, животных, детей без сопровождения и спецпитание.