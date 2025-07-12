Многие считают, что бортпроводники всегда летают бесплатно. Это верно отчасти. У нас есть корпоративные билеты для сотрудников и их ближайших родственников с очень хорошими скидками по всей маршрутной сети авиакомпаний группы «Аэрофлот», но их количество ограничено. Кроме того, нас часто повышают до бизнес-класса при наличии свободного кресла. А если отработать в «Аэрофлоте» пять лет, раз в год появляется полностью бесплатный перелет, при стаже от 7 лет — в бизнес-классе.