Джеймс Корнер, говоря о положительных чертах эстакадных парков, предупреждает: то, что подобные зеленые надземные тропы появляются по всему миру, не значит, что они нужны каждому городу. «Хай-Лайн стоил дорого, и поддерживать его до сих пор дорого. Честно говоря, подниматься на высоту тридцати футов — это непросто. У надземных сооружений есть много вопросов с безопасностью. Все это очень сложно». Урбанист Витольд Рыбчинский еще жестче в своей критике: «За возможным исключением Чикаго, очень немногие города, особенно в нынешней экономической ситуации, могли бы сравниться с такими возможностями по сбору средств. И маловероятно, что парк, подобный Хай-Лайн, можно было бы построить дешево; большая часть его привлекательности заключается именно в качестве материалов и деталей, а также в богатстве его насаждений». Корнер отмечает: высотный парк нужно строить только тогда, когда контекст это позволяет.