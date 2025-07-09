Променад Планте
Париж
Впервые превратить железнодорожную эстакаду в городской парк решили во Франции в конце прошлого века. Promenade Plantée открылся в 1993 году и стал одним из самых заметных архитектурных проектов времен президента Франсуа Миттерана (при нем же у входа в Лувр появилась стеклянная пирамида). Заброшенная железная дорога в XII округе Парижа превратилась в парк, протянувшийся почти на пять километров. «Он так высоко, что порой кажется, будто его вообще нет, — расказывает местная экскурсоводка. — А когда я жила неподалеку, бегала здесь по утрам, чтобы спрятаться от городского шума».
Хай-Лайн
Нью-Йорк
Американский ответ французской инновации: 2,3 км зеленой зоны на заброшенной грузовой эстакаде в Вест-Сайде Манхэттена. Ветка была закрыта еще в 1980-е, и с тех пор эстакаду много раз хотели снести. Но группа активистов Friends of the High Line боролась за сохранение конструкции — и в 2009 году открылся первый участок парка. Сейчас это визитная карточка Манхэттена: каждый год по Хай-Лайну прогуливаются миллионы людей, там проводятся концерты и ярмарки, а еще в высотном парке то и дело появляются инсталляции лучших современных художников.
«С этого возвышения можно увидеть статую Свободы, Эмпайр-стейт-билдинг и реку, — обращает внимание дизайнер Джеймс Корнер, один из создателей Хай-Лайна. — Вы услышите пение птиц и увидите бабочек и насекомых. Здесь царит ощущение пульсирующей жизни». Но поскольку речь о США, то красота и вдохновение превращаются и в деньги: и без того немаленькие цены на недвижимость вдоль парка выросли еще больше.
Блумингдейл-Трейл
Чикаго
Высокие парки очень подходят густонаселенным городам, заполненным небоскребами, поэтому в Чикаго тоже появился свой вариант (и тоже занимающий эстакаду бывшей железной дороги). Блумингдейл-Трейл, парящий в пяти с лишним метрах над землей, пролетает через несколько разношерстных районов — от Логан-сквера до Уикер-парка.
Создатели говорят, что транспортная функция парка не менее важна, чем рекреационная. Бет Уайт, директор чикагского Фонда общественных земель, отмечает, что Блумингдейл-Трейл позволяет «быстро и безопасно передвигаться пешком, бегом или на велосипеде между населенными пунктами». А еще эта тропа соединяет шесть традиционных зеленых зон — Уайт сравнивает его с браслетом, на который нанизаны бусины наземных парков.
Seoullo 7017 (Skygarden)
Сеул
В мае 2017 года свой эстакадный парк почти в километр длиной появился в Сеуле: в него превратили старый надземный участок автомобильного шоссе. По «Небесному саду» можно прогуляться с пользой, узнав больше о южнокорейской флоре. Сотни видов местных деревьев, кустарников и цветов рассортированы по семействам, а те по буквам корейского алфавита — создатели называют пространство живым словарем.
The Goods Line
Сидней
В Австралии парк по традиции устроили на месте бывшей грузовой ветки железной дороги. The Goods Line соединяет Центральный вокзал Сиднея с бухтой Дарлинг и проходит мимо важных культурных институций вроде Музея Пауэрхаус или Технологического университета. В результате пешеходная парковая зона становится местом, где встречаются лицом к лицу туристы, студенты, бизнесмены и хипстеры.
Gardens by the Bay
Сингапур
«Сады залива» в Сингапуре — редкий пример, когда возвышенный парк не сооружается на месте старой эстакады, а возводится с нуля. Главная особенность этого впечатляющего проекта — «Роща супердеревьев»: восемнадцать вертикальных конструкций, на которых устроены террасные сады и на высоте 22 метра обзорный мост. Сами каркасы украшены суккулентами, лианами и эпифитами, они превращаются в причудливое сочетание природы и новейших технологий — вполне в духе Сингапура.
А как высотные парки влияют на город?
Организация высотных парков в мегаполисах помогает решить извечную проблему: как сделать центр города дружелюбнее для людей в условиях ограниченного пространства. Они делают городской пейзаж зеленее и разнообразнее, обновляя ткань города. Кроме того, в основном для таких парков не нужно даже искать дополнительное пространство: под них переоборудуют уже существующие эстакады, которые могут годами стоять без дела.
Еще одна важная черта — сочетание транспортной и рекреационной функции. Большинство высотных парков не только привлекают пешеходов, но и соединяют разные районы, таким образом противостоя разобщенности современных городов. Джеймс Корнер, один из дизайнеров Хай-Лайна, отмечает, что хорошо продуманные парки и скверы способствуют развитию толерантности: большие общественные пространства «привлекают людей из всех слоев общества, а это уменьшает уровень предрассудков и ксенофобии».
С ним спорит архитектор Джонатан Юнг: «Подъем общественных пространств в воздух может ослабить связь между их пользователями и окружающим районом, уменьшая количество случайных взаимодействий и вовлеченности сообщества, поскольку они вертикально отделены от окружающей среды. Это может привести к фрагментации и разъединению района, поскольку активное горизонтальное взаимодействие на уровне улицы ослабевает, что уменьшает сильное чувство общности».
Ряд исследователей отмечает, что такие парки оторваны от земли во всех смыслах: пространство под эстакадой, как правило, никак не используется — в лучшем случае эти пустоты заставлены припаркованными автомобилями.
Кроме того, экономический эффект от появления таких пространств может быть неоднозначным. Так, стоимость недвижимости вдоль нью-йоркского Хай-Лайна между 2003 и 2011 годами выросла на 103%, что на руку инвесторам, но ударило по малому бизнесу. Государству же такое повышение цен может быть выгодно: экономист Майкл Левере отмечает, что оно ведет к росту налоговых отчислений, что способно помочь с окупаемостью проекта.
Джеймс Корнер, говоря о положительных чертах эстакадных парков, предупреждает: то, что подобные зеленые надземные тропы появляются по всему миру, не значит, что они нужны каждому городу. «Хай-Лайн стоил дорого, и поддерживать его до сих пор дорого. Честно говоря, подниматься на высоту тридцати футов — это непросто. У надземных сооружений есть много вопросов с безопасностью. Все это очень сложно». Урбанист Витольд Рыбчинский еще жестче в своей критике: «За возможным исключением Чикаго, очень немногие города, особенно в нынешней экономической ситуации, могли бы сравниться с такими возможностями по сбору средств. И маловероятно, что парк, подобный Хай-Лайн, можно было бы построить дешево; большая часть его привлекательности заключается именно в качестве материалов и деталей, а также в богатстве его насаждений». Корнер отмечает: высотный парк нужно строить только тогда, когда контекст это позволяет.