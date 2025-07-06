Йога в парках и падел у метро: где летом заниматься спортом в Москве

Спортивные выходные в парках
Почти во всех парках Москвы в субботу и воскресенье организуют бесплатные тренировки — всего по городу 54 площадки на свежем воздухе. Среди них не только популярные «Царицыно», «Ходынское поле» и «Сокольники», но и районные локации — например, Лианозовский парк, зона отдыха «Тропарево» и парк «Радуга» в Выхино.
Вы можете прийти на танцевальную практику, заняться йогой, зумбой, пилатесом и растяжкой — обычно программа стартует в 10 утра и длится до часу. Но лучше уточнять расписание и детали на сайте. Регистрация на тренировки открывается каждый четверг в 12:00 на неделю вперед.
Проект «Мой спортивный район»
В каждом районе на спортивных площадках во дворах и парках можно заняться бегом, роллер-спортом, футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, бадминтоном, ушу и фитнесом. Занятия проводят профессиональные тренеры, все нужное оборудование предоставляют. Если живете вблизи районных центров «Место встречи», приходите на крышу — там по утрам и вечерам можно заниматься йогой, зумбой, растяжкой и танцевальным фитнесом. Кроме того, в этом году впервые проводят тренировки по аквааэробике в открытых бассейнах. Для участия нужно лишь выбрать тренировку на сайте и зарегистрироваться.
Площадки «Московских сезонов»
Стритбол
В Люблино и Лосиноостровском районе можно поиграть в стритбол, здесь установлены игровые поля с разметкой и кольцами. Если есть свой мяч — понадобится только регистрация на сайте, остальное бесплатно. Если нет, берите оборудование напрокат за 50 рублей и возвратный залог.
Падел-теннис
С прошлого года в Москве можно бесплатно попробовать игру, которая сочетает элементы классического тенниса и сквоша. Корты работают каждый день с 10:00 до 21:00: пять площадок на Авиационной улице, два на Матвеевской улице и еще два — на улице Грекова. Записаться на сеанс можно на сайте, длительность — час. Здесь тоже можно взять оборудование в прокат: ракетка, три мяча и полотенце обойдутся в 150 рублей.
Самокат-школы
В этом году на площадках «Московских сезонов» открылись самокат-школы — секции, где инструкторы учат основам катания и несложным трюкам. Участники ведут дневник прогресса и отслеживают успехи, а после обучения лучшие из них получают подарки. Прийти можно с любым уровнем подготовки — для продвинутых спортсменов устраивают соревнования и показательные выступления. Бесплатные тренировки проводят в шести скейт-парках города.
Настольный теннис
Еще один вариант для спортивных развлечений — настольный теннис. Со своими ракетками и мячами можно отправиться в Лаврушинский переулок, там есть три стола. В перерывах между игрой можно отдохнуть в уютной зоне с гамаками и креслами. Еще два стола для настольного тенниса найдете в торговом центре «Атриум» на Курском вокзале. Регистрация для участия не нужна.
Волейбол
У метро «Улица 1905 года» работает площадка для пляжного волейбола с песчаным покрытием, там же есть раздевалка и скамейки. Можно принести мяч с собой или бесплатно взять инвентарь на месте. Чтобы поиграть — заранее зарегистрируйтесь на сайте.
Костюмированный сап-фестиваль
На акватории Водоотводного канала 13 июля пройдет масштабный сап-фестиваль с дресс-кодом — необычными костюмами. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте, там же можно заказать в аренду сап-доску и спасательный жилет. Самых креативных «пловцов» в ярких образах наградят на финише. После заплыва можно будет отдохнуть в «Музеоне», послушать диджей-сет и поучаствовать в мастер-классах.
RUNIT
На фестивале можно поучаствовать в платном забеге или просто отдохнуть в Мещерском парке, вход будет стоить 999 рублей. В программе — одиночные забеги, командные зачеты и эстафета. На территории предусмотрены развлекательные площадки: можно построить большую дженгу, перекусить, поучаствовать в активностях на стендах IT-компаний, поиграть в настолки, мини-гольф и денди. Еще здесь классный лайн-ап — хедлайнер Найк Борзов и группы «Отпетые мошенники», «Краски» ,«Пропаганда» и «Fair Flap».
Еще немного спортивных активностей, которыми можно заняться платно:
Вейкбординг
Вейкбординг — экстремальный спорт, где райдер плывет на доске, выполняя прыжки и трюки. Попробовать такое можно в Строгино, главном месте притяжения «вейкбордистов». Здесь можно арендовать реверсивную и кольцевую лебедку на один раз, купить абонемент и записаться на занятие с тренером.
Теннис
На тренировку по большому теннису идите в клуб на «Нагорной» — здесь открыто четыре профессиональных корта. Для новичков работает школа тенниса, куда принимают и взрослых, и детей. Тренер научит основным правилам игры, улучшит подачу и удар. На занятия можно приходить со своим инвентарем, но есть и аренда.
Падел-теннис
Если хочется чего‑то более необычного, попробуйте падел — что‑то среднее между теннисом и сквошем. Здесь вы тоже активно бегаете по корту и отбиваете мяч ракеткой — получается хорошая кардио-тренировка. На первое занятие можно прийти в клуб Жуковки, где есть индивидуальные и групповые занятия с тренером.
Гольф
В самую аристократическую игру приезжайте играть на огромной территории в «Крылатском» — там находится единственное 18-луночное поле в Москве. Можно из интереса сыграть однажды, или же ходить регулярно и заниматься с тренером.