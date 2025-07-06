Йога в парках и падел у метро: где летом заниматься спортом в Москве

С прошлого года в Москве можно бесплатно попробовать игру, которая сочетает элементы классического тенниса и сквоша. Корты работают каждый день с 10:00 до 21:00 : пять площадок на Авиационной улице, два на Матвеевской улице и еще два — на улице Грекова. Записаться на сеанс можно на сайте, длительность — час. Здесь тоже можно взять оборудование в прокат: ракетка, три мяча и полотенце обойдутся в 150 рублей.