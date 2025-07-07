16 бесплатных летних мероприятий в Москве: от фестивалей и спорта до спектаклей и лекций

Фестивали
«Вкус лета»
12-13 июля, «Три вокзала. Депо»
В «Три вокзала. Депо» пройдет ежегодный семейный фестиваль, в фокусе которого — гастро-развлечения и кулинарные мастер-классы. Сможете сделать необычный десерт из запеченных фруктов, тако с утиной грудкой и полезные мини-бургеры. Конечно, здесь можно не только что‑нибудь приготовить — гостей ждут активности от брендов, лекторий, бьюти-уголки со стилистами, «Школа ответственного владельца» для собачников и кардио-тренировки. Бонусом достаточно большой музыкальный лайн-ап: будут лайвы Саши Санты, Filatov & Karas, Стаса Пьехи, Dante, Toneva и Sofi Shine.
«Лето в Москве»
1 июня — 7 сентября, разные площадки
Самый длинный и масштабный летний фестиваль: по всему городу проходят мастер-классы, выставки, тренировки, спектакли и экскурсии. Например, 13 июля в парке «Музеон» стартует большой костюмированный сап-заплыв — сап можно получить бесплатно при регистрации. А 17 июля в цирке на Проспекте Вернадского начнется фестиваль циркового искусства «Идол-2025» — артисты из разных стран выступят с номерами в жанрах клоунады, жонглирования, акробатики и воздушной гимнастики. Подробности о всех площадках и событиях фестиваля — на сайте.
«Театральный бульвар»
1 июня — 31 августа, разные площадки
Вариант для тех, кто не может выбрать между вечерней прогулкой по городу и спектаклем. За все лето на 14 площадках Москвы покажут больше 600 постановок. На сценах под открытым небом можно будет увидеть Владимира Машкова, Дарью Мороз, Андрея Мерзликина, Леонида Каневского и Гошу Куценко. Если конкретнее, то 8 июля идите на спектакль «Евгений Онегин», который покажут в Амфитеатре на Покровском бульваре. А 26 июля в музейном парке «Политех» смотрите «Леонардо» — постановку о мальчике, который мечтал научиться летать.
Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»
1 августа — 14 сентября, разные площадки
Еще один масштабный фестиваль с площадками по всему городу. Он посвящен исследованию человека будущего и мира, где он будет жить. В павильонах появятся выставки на основе VR-технологий об IT-профессиях и научных достижениях. Будет большая программа развлечений: спортивные активности, концерты под открытым небом, тематические маркеты, лекции и паблик-толки о долголетии, здоровье и комфортной городской среде. Точная программа фестиваля появится на сайте.
Кино
«Летний кинолагерь»
25 августа, «Москино Вымпел»
В кинотеатрах «Москино» устраивают бесплатные кинопоказы для всей семьи. В программе — классика кино, на которой выросло не одно поколение. Программа дополняется, пока можно зарегистрироваться на сеанс «Человек-амфибия» в кинотеатре «Москино Вымпел». Фильм покажут 25 августа в 13:30. В центре сюжета — Ихтиандр, которому в детстве пересадили жабры акулы, чтобы спасти жизнь. Герой мало общается с людьми, много плавает в океане и пытается добиться внимания дочери местного бедняка.
«Летний кинотеатр Okko»
Все лето, ВДНХ
На большом экране летнего кинотеатра на ВДНХ — российские и зарубежные фильмы для всей семьи. Показы тут проходят по пятницам, субботам и воскресеньям, расписание обновляется каждую неделю. Нужно лишь успеть зарегистрироваться — места разбирают быстро. Например, в ближайшее время покажут российское фэнтези «Говорит Земля!» про шахтера, который после аварии начинает слышать голос Земли и решает спасти всех от конца света. А еще в программе французское кино «Невероятные приключения Факира» про индийца Аджу, который отправляется в Париж с прахом матери, чтобы выполнить ее последнюю волю.
Спорт
Йога на крыше
Все лето, «Хлебозавод № 9»
Уже не первое лето на крыше «Хлебозавода № 9» проводят не только экскурсии и вечеринки, но и йога-сессии. Все лето здесь можно бесплатно заниматься с инструктором студии «Вкус и цвет» разными видами йоги — от хатхи до аштанги. Обычно занятия проводят утром и вечером, так что можно успеть зарядиться энергией до работы. Главное — успеть зарегистрироваться и прийти на практику со своим ковриком. Расписание обновляют каждую неделю.
Танцевальная практика «(Не)видимые связи: танец, цвет, эмоции»
16 июля, «Зотов»
В центре «Зотов» хореограф и соматический практик проведет танцевальную практику-эксперимент. Участники занятия попробуют научиться лучше чувствовать тело и понять, как пространство вокруг влияет на движения танца и каким образом звук обретает форму. Программа построена на синестезии — нейропсихологическом явлении, при котором человек может «слышать» цвета и воспринимать цифры как окрашенные определенным цветом.
«Мой спортивный район»
Все лето, разные площадки
Если не хочется уезжать далеко от дома, можно заняться спортом в ближайшем крупном парке. Занятия проходят почти каждый день утром и вечером: на спортивных площадках по всей Москве можно заняться бегом, роллер-спортом, футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, бадминтоном, ушу и фитнесом, а на крышах центров «Место встречи» — йогой, зумбой, растяжкой и танцевальным фитнесом. Все активности проводят только профессиональные тренеры. Чтобы присоединиться к групповым тренировкам, достаточно открыть расписание и зарегистрироваться.
Ярмарки
«4 сезона»
19-20 июля, «Депо Лесная»
На маркете найдете авторские украшения, дизайнерскую одежду, аксессуары, декор для дома, натуральную косметику и товары для отпуска на море. Всего в маркете участвуют 100 мастеров со всей России. Будет программа с мастер-классами по разным видам хендмейда: от войлоковаляния до росписи керамической посуды. Следить за обновлениями в расписании и регистрироваться можно на сайте.
«Панама мама»
13-14 июля, Даниловский рынок
Еще одна ярмарка пройдет на «Даниловском рынке». Здесь тоже сможете купить украшения ручной работы, трендовую апсайкл-одежду, винтажные сумки, самодельные свечи и декор для дома. Еще в программе — мастер-классы для детей и взрослых, розыгрыш подарков от организаторов и энергичные DJ-сеты.
Выставки
«Москва без окраин»
1 июля — 31 августа, разные площадки
По всему городу появились уличные выставки Музея Москвы, посвященные людям и событиям районов Новогиреево, Очаково-Матвеевское, Коммунарка, Савелки, Чертаново, Южное Бутово, Печатники, Покровское-Стрешнево, Бескудниковский и Северное Медведково. У проекта интересная параллельная программа: можно послушать лекции, пойти на экскурсии и поучаствовать в мастер-классах. Например, 22 июля приходите на паблик-толк «Москва без окраин: как рассказать о районе интересно и красиво» — куратор проекта расскажет, как команда музея изучает кварталы вместе с местными жителями, экспертами и художниками. А 24 июля участвуйте в мастер-классе «Учимся писать как в старину» — попробуете написать свое имя буквами старинного русского алфавита. Все бесплатно, нужно только зарегистрироваться.
«Не слитно, не раздельно»
3 апреля — 28 сентября, «ГЭС-2»
В ГЭС-2 все лето идет бесплатная выставка о связи археологии и модернизма. В центре экспозиции — история, герои и результаты Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Она стала символом парадокса советского модернизма, который стремился приблизиться к будущему, при этом сохраняя и переосмысляя прошлое. На выставке увидите археологические находки из коллекций Музея Востока и Эрмитажа, архивные материалы экспедиции и художественные работы, в том числе специально созданные художниками для этого проекта.
Лекторий
«Мередит Монк: театр голоса»
9 июля, «Гараж»
В Лектории Музея «Гараж» пройдет паблик-толк о творческом методе певицы Мередит Монк, которая в этом году отмечает 60-летие карьеры. В своих перформармансах она использует авангардную хореографию, кинематографические вырезки, а главное — голос. Художница создает музыку без речи, используя свой тембр в качестве альтернативного музыкального инструмента. На лекции узнаете, как певица изобрела новый стиль и что делает ее голос особенным.
«Пространство в архитектуре: конструктивизм, рационализм, функционализм»
13 июля, «Зотов»
На лекции узнаете о главных авангардных направлениях XX века — конструктивизме и рационализме в СССР и функционализме в Западной Европе. Архитектор Анна Замри расскажет, чем отличаются проектирование зданий в этих направлениях, какие у них есть неожиданные схожести и различия. Еще вы увидите знаковые мировые проекты, которые лучше всего иллюстрируют эти архитектурные стили.
«Мода прекрасной эпохи»
13 июля, Библиотека им. Н. А. Некрасова
В «Некрасовке» историк моды Дарья Сережкина расскажет, почему рубеж XIX и XX веков стал знаковым для женского костюма. Послушаете, как менялась одежда, которую мы носим сейчас, и когда начала формироваться знакомая нам фэшн-индустрия. А еще узнаете главные имена «большой моды» и познакомитесь с основными фасонами прошлого.