16 бесплатных летних мероприятий в Москве: от фестивалей и спорта до спектаклей и лекций

Вариант для тех, кто не может выбрать между вечерней прогулкой по городу и спектаклем. За все лето на 14 площадках Москвы покажут больше 600 постановок. На сценах под открытым небом можно будет увидеть Владимира Машкова, Дарью Мороз, Андрея Мерзликина, Леонида Каневского и Гошу Куценко. Если конкретнее, то 8 июля идите на спектакль «Евгений Онегин», который покажут в Амфитеатре на Покровском бульваре. А 26 июля в музейном парке «Политех» смотрите «Леонардо» — постановку о мальчике, который мечтал научиться летать.