Еду по России

Дореволюционная архитектура, южный колорит, гастрономия: гид по Ростову-на-Дону от местных

Фото: Leonid Andronov/Getty Images
Что делать, где гулять, как отдыхать и с какими сувенирами возвращаться из Ростова-на-Дону — рассказывают местные.

Пару советов от ростовчанки

Диана Шилова

Редактор «Enter Ростов-на-Дону»

«Ростов-на-Дону — это город, где встречается уникальная дореволюционная архитектура и современная жизнь. Летом здесь жарко, и температура может достигать 35 градусов, но вечерние прогулки становятся настоящим наслаждением.

Если вам совсем не по душе знойная ростовская жара, то лучше приезжать в апреле или октябре — в это время Ростов особенно красив.

Наиболее удобное место для проживания — это Кировский и Ленинский районы; здесь собраны главные точки на карте: от достопримечательностей до ресторанов и галерей. А главное, что можно просто часами бродить и разглядывать дореволюционные дома, которые так безжалостно сносят каждый год.

Ростов-на-Дону славится своей гастрономией: здесь есть различные бары, кофейни, рестораны и локальные пивоварни с необычным крафтом. Кажется, что сами ростовчане не успевают следить за открытием новых спотов. Поэтому вы точно сможете найти что‑то на свой вкус. Если останется немного времени, то отправляйтесь изучать другие города Ростовской области, которые славятся своей архитектурой, или просто наслаждайтесь летним бризом у Таганрогского залива».

Какие достопримечательности посетить

Ростовский областной музей краеведения

© Ростовский областной музей краеведения
Вадим Минаев

Основатель бара O.W. Grant и рюмочной «Общество выпитых рюмок»

«Место, в котором ты знакомишься с культурой и бытом родного края, узнаешь будоражащие подробности прошлого и начинаешь понимать, почему Ростов-на-Дону такой в настоящем».

Адрес
Большая Садовая, 79
VK-паблик
Ростовский областной музей краеведения

Центральный рынок

© Сергей Топчиев

Не упустите возможность побродить по старому центру Ростова-на-Дону, где сохранились исторические здания и уникальная атмосфера. Особое внимание уделите Центральному рынку, известному среди местных жителей как «Старый Базар». Здесь вы найдете разнообразие свежих продуктов, местных деликатесов и сможете прочувствовать колорит города.

Адрес
просп. Буденновский, 12

Ростовский академический театр драмы им. Максима Горького

© Эрик Романенко/ТАСС

Ростовский академический театр драмы им. Максима Горького — один из старейших театров России, основанный в 1870 году и ставший важным культурным центром города. Его репертуар включает как классические, так и современные произведения, а здание в стиле конструктивизма и отличная акустика делают театр привлекательным для зрителей. Советую заглянуть сюда на показ спектакля «Люкс № 13».

Адрес
пл. Театральная, 1
Сайт
Ростовский академический театр драмы им. Максима Горького

Донская государственная публичная библиотека

© александр--161/Wikimedia Commons

В ней прекрасно все — и выразительная архитектура, и интерьеры, отделы краеведения и искусствоведческой литературы — это просто любовь. Зимний сад внутри удивит любого и производит невероятный эффект. Успевайте увидеть ее сейчас, пока ее фасад не начали менять.

Адрес
Пушкинская, 175а
Сайт
Донская государственная публичная библиотека

Также отметим: увидеть почту на Советской, 20/1 с необычной лепниной и антуражем, Нахичеванский рынок в историческом здании на Толстого, стрит-арт-работы фестиваля «Ничего страшного», Ростовский музыкальный театр внутри и снаружи, Ростовский областной музей искусства.

Где погулять

Улица Станиславского

© Lilkin/Getty Images
Елена Чернышева

Градозащитник, директор фонда сохранения исторического наследия «Внимание»

«Я очень люблю гулять по улице Станиславского. Среди ростовчан сложилось предубеждение, что все улицы ниже центральной Большой Садовой к Дону полны зомби-монстров, которые сразу начинают отрывать тебе руки и ноги. Но это не так, это тихие, красивые улицы с сохранившейся исторической застройкой, по которым можно и нужно гулять. Станиславского — длинная и широкая, это одна из старейших улиц Ростова, со все еще довольно плотной исторической застройкой и живописным трамваем. В начале XIX века это центральная улица города. Прогулку можно начать на любом ее промежутке. Например, от Центрального рынка — одной из городских достопримечательностей — дойти до Театральной площади. Или в обратном направлении — полюбоваться на доходные дома, спуститься по Ворошиловскому и пойти в барчик в кластере „Новая земля“. А можно прогуляться по Ворошиловскому через мост на Левый берег и посмотреть на город с противоположной стороны».

Переулок Семашко

© aleks0649/Getty Images

Узкая улочка с большим количеством дореволюционных зданий. Здесь красиво в любое время дня и года, но особенно атмосферно в золотой час, когда дома окутывает магический ростовский закат. Это настоящая любовь!

Нахичевань

© Армянская церковь «Сурб Арутюн»

Раньше этот район был армянским поселением. Сейчас эта одна из уникальных частей города, где можно с головой окунуться в архитектуру города. Среди достопримечательностей района — церковь «Сурб Арутюн» из традиционного армянского камня и храм Святого Карапета с оригинальными фресками. А еще можно заглянуть здесь в парк Вити Черевичкина, где сохранились старые советские фигурки с персонажами мультфильмов. Этакий олдскул, который вызовет улыбку.

Также отметим: любоваться рекой на набережной Дона, бродить по руинам Парамоновских складов, прогуляться по Братскому и Пролетарскому кладбищу с уникальными надгробиями, по парку им. Октября с доступом к воде, парку Горького, посмотреть на «Сквозняк» на Большой Садовой как просто возможность прикоснуться к месту, где в середине 90-х собирались еще совсем молодые Каста, Баста и их друзья.

Где есть

Ресторан «Печи и истории»

© @pechi.rest

Это шик, но очень лаконичный, какой хочется видеть чаще. Очаровательные столики, аскетично-красивый бар, лаконичная мебель и необычные предметы декора и меню с акцентом на южную кухню. Пробовать надо тарталетку с риетом из утки и конфитюром из сливы и пельмени с щукой, домашней сметаной и щучьей икрой. Особое внимание в ресторане уделено хлебу. В меню лепешки с различными начинками, пирожки и хлеб, который выпекают в печи, — от ремесленого багета до ростовского с жерделой.

Адрес
Пушкинская, 46
Телеграм-канал
«Печи и истории»

Ресторан LEO Wine&Kitchen

© @leowinekitchen

Leo Wine & Kitchen умело объединяет лучшие вина мира и сезонную кухню Юга России. Меню здесь емкое и лаконичное, а главное, меняется каждый месяц. А еще команда придерживается философии осознанного потребления и использует все части продуктов для приготовления блюд.

Адрес
Максима Горького, 195
Сайт
LEO Wine&Kitchen

Ресторан «Казачий Курень»

© @kazachiy_kuren

Ресторан расположен на берегу Дона. Поэтому в теплую погоду красивый панорамный вид — верный спутник гостей. Из блюд здесь подают карпа, фаршированного капустой и икрой сазана, и традиционный курник. Идеальное место, чтобы познакомиться с донской кухней.

Адрес
Левобережная, 5
VK-паблик
«Казачий Курень»

Ресторан «Яга»

© @yaga.rest

Основной акцент сделан на русскую кухню в современной интерпретации. В интерьере ресторана много дерева и фольклорного мотива. На столах расположены расписные глиняные горшки. Советую попробовать здешнее сало в трех вариациях и голубцы с креветками, соусом из сладких перцев и муссом из пармезана. Абсолютный фаворит.

Адрес
пер. Соборный, 17/53
Сайт
«Яга»

Также отметим: позавтракать во французском бистро «Гаврош», поужинать с видом на Ростов-на-Дону в ресторане на крыше бутик-отеля «№ 39», попробовать русскую кухню на новый лад в «Онегин Дача», смоукер в «Лариса жарит» и хороший рамен в DO:SHIK Ramen & Beer.

Где пить кофе

Кафе Setter’s

© @setterscafe

Для позднего завтрака или бранча отправляйтесь в кофейню Setter’s на Пушкинской, 181. Городское кафе для здорового горожанина, как они сами себя называют, но тут и не поспоришь. Если нужно поработать в спокойной атмосфере, то вам на Московскую. Там ко всему и безлимитный фильтр есть, и принтер.

Адрес
Московская, 81 и Пушкинская, 181
Сайт
Setter’s

Вегетарианская кофейня «Фи»

© @phi.kofe

Первая вегетарианская кофейня в Ростове-на-Дону. Сюда заглядываем за вишневым пирогом и отличным эспрессо-тоником. Главное — усесться у большого окна, в котором можно приветствовать прохожих и попробовать прочувствовать замедленный темп ростовчан.

Адрес
пер. Газетный, 39
Телеграм-канал
«Фи»

Кофейни Sample Coffee

© @sample_coffee

Локальные обжарщики, которые варят хороший кофе. Кроме фильтра есть классические латте, капучино и флэт-уайт, маття и чай. Большое меню завтраков и основных позиций. Если приедете с маленькими детьми, то в споте на Пушкинской, 179/91, есть специальная детская зона.

Адрес
Пушкинская, 204 и еще три адреса
VK-паблик
Sample Coffee

Также отметим: кофейни WKND с классным интерьером и «Прибой» с утренними и ночными вечеринками за кофе.

Где тусить

Бар «Шрум»

© @shrooooooooooooom
Сергей Добровольский (Dob-S)

Основатель шоурума Mars, вечеринок «Лучший клуб мира», диджей и резидент Resonance Moscow

Несколько скамеек, столы, диджей-сеты по выходных, сборы собак и легендарная Крупная мышь как символ места. Во дворе «Шрума» можно найти все — от пива до настоек и кофе — и даже побывать на даче в центре города. Здесь по соседству находится еще винный бар «Гороскоп», «Бывшая» и «Городская дача».

Адрес
просп. Кировский, 51

Бар O.W. Grant

© @o.w.grantbar

Бар O.W. Grant расположен в бывшем доходном доме XIX века, где на цокольном этаже когда‑то находился гараж для карет. Проект удивляет своим вдохновением, основанным на кинематографе, с основной ориентацией на фильм «Трасса-60». Название бару дано в честь персонажа O.W. Grant, сыгранного Гэри Олдманом, что отсылает к фразе «одное желание гарантировано», а в меню представлены авторская классика и коллекционные спирты.

Адрес
пер. Газетный, 54/2
Телеграм-канал
O.W. Grant

Бар-бистро «Паразит»

© @parasitebar

Пространство наполнено яркими оттенками фиолетового и оранжевого. Здесь можно провести вечер с компанией или спокойно засесть одному за барной стойкой и слушать музыку. В меню стритфуд, который не привязан к странам мира. В выходные проводят турниры по бир-понгу, альтернативное караоке с хитами 2007 года и детективные игры.

Адрес
пер. Газетный, 54/2
Телеграм-канал
«Паразит»

Также отметим: поиграть в бильярд в «Пипл», сыграть в нарды и выпить хорошие настойки в «Хрустале», пробовать пиво со всего света в «Голодранце», познакомиться с локальными художниками в «Невинности» и слушать диджей-сеты в «Фотуфо».

Где развлекаться

Театр «ЛИНИИ»

© Театр «ЛИНИИ»

Современный независимый театр, созданный командой D30. Сейчас здесь можно увидеть спектакли, поставленные режиссерами Германом Грековым, Андреем Бахаревым, Дмитрием Цупко и театром «МУХА». Эксперты национальной премии «Золотая маска» признали их спектакль «Это любовь» одним из самых ярких за сезон 2022/23. Советую заранее смотреть билеты, чаще всего у них солдаут.

Адрес
18-Линии, 8
VK-паблик
ЛИНИИ

Городское пространство «Новая Земля»

© «Новая Земля»
Максим Поливанов

Основатель баров «Голодранец», «Шрум», «Лагер», «Гороскоп», неорюмочной «Лунапарк», пивоварни «Осьминогец» и городского фестиваля «Фестивальчик»

«Всего пять лет назад в Ростове был минимум дворов-кластеров, а сейчас уже большой выбор под любое настроение. „Новая Земля“ появилась в не самом очевидном месте — на Седова, рядом с Ворошиловским мостом, где обычно люди выезжают из города. Место развивается не быстро, аккуратными шагами, и это, похоже, его главное преимущество: здесь нет надоевших пятничных диджей-сетов или дурацкого однотипного маркетинга, зато одно за одним внутри появляются уникальные заведения вроде лучшей такерии города Taqueria Victoria или инклюзивного кафе „Теплица.Бережно“».

Адрес
Седова, 5
Сайт
«Новая Земля»

Общественно-городское пространство INSIDE

© @inside_rnd
euro91

Саундклауд-рэпер из Ростов-на-Дону

«Открытое пространство с множеством заведений. Можно вкусно выпить и покушать. Классные коктейли, да и в целом отличная атмосфера».

Адрес
Кировский просп., 51
Телеграм-канал
INSIDE

Экскурсии от проекта «Город Ростов-Папа»

© «Город Ростов-Папа»

Команда «Город Ростов-Папа» проводит несколько экскурсий, которые раскрывают историю и архитектуру города. Вот уже несколько лет они помогают ростовчанам и гостям города увидеть Ростов-на-Дону с другой стороны. А еще у них есть свой центр, где они устраивают лекции и кинопоказы и выпускают календари с дореволюционными парадными и дверями Ростова, Новочеркасска и Таганрога.

Адрес
Большая Садовая, 69а
Телеграм-канал
«Город Ростов-Папа»

Также отметим: знакомиться с локальными художниками в галерее «Ростов», посетить показ в Доме кино, постановки в театрах «Человек в Кубе» и «Муха», послушать джаз в баре ESSA.

Что смотреть рядом с городом

Этно-хутор Старозолотовский

© Этно-хутор Старозолотовский

Добраться до этно-хутора можно на автобусе. Он расположен в сказочно красивом месте. Здесь через холмы дорога спускается к неспешно текущей реке. На день почувствуете себя донским казаком и проникнетесь духом старины.

Адрес
Ростовская обл., хутор Старозолотовский, Есаульская, 2
Сайт
Этно-хутор Старозолотовский

Маяк в Мержаново

© Evgenii Mitroshin/Getty Images

Один из самых популярных спотов в Ростовской области, куда съезжаются местные и туристы. Восходящие холмы, Таганрогский залив и закат творят чудеса, поэтому берите с собой пленку ради красивых фотографий.

Адрес
Ростовская обл., Неклиновский р-н, парк Охуland
Сайт
Маяк в Мержаново

Таганрог

© ovbelov/Getty Images
Борис Шеболдин

Основатель барбершопа «Стриж», рюмочной «Хрусталь» и бара «Паразит»

«Для разнообразия путешествия сядьте на электричку до Таганрога. Этот город на берегу Азовского моря мог стать столицей России, но Петр отдал предпочтение строительству Санкт-Петербурга, а город стал известен своими историческими местами, связанными с жизнью и творчеством Антона Чехова. Прогуляйтесь по набережной, посетите музеи и насладитесь морским бризом».

Также отметим: Александровский сад и Атаманский дворец в Новочеркасске, Павло-Очаковская коса для отдыха на берегу, уникальные парки «Малинки» и «Лога» с редкими животными и необычным ландшафтом.

Что привезти из Ростова-на-Дону

Экологичные подарки «Береги»

© @beregi_project

Открытки, конверты, фотоальбомы и закладки для книг из переработанной макулатуры. Можно не только выбрать подарок на любой вкус, но и посетить мастер-класс.

Адрес
Зорге 33, ТРЦ «Талер» (1-й этаж, слева от главного входа); просп. Космонавтов 2/2, ТРЦ «Вавилония» (1-й этаж, слева от главного входа).
Сайт
«Береги»

Семикаракорская керамика

© Семикаракорская керамика

Художественный фаянс, отличающийся оригинальными формами и ручной подглазурной росписью. Если будет время, отправляйтесь на завод в Семикаракорск. Там не только познакомят с производством, но и сможете сами создать свое изделие.

Адрес
Большая Садовая, 77/24, магазин «Семикаракорская керамика»; Московская, 52а, магазин «Терракот»; пер. Соборный, 19, магазин «Степь».
Сайт
Семикаракорская керамика

Косметика The Act

© The Act

Ростовский бренд натуральной уходовой косметики, который не первый год радует тем, что создает продукты высокого качества. The Act выпускает скрабы для тела, кремы и маски. Все это можно найти в их классном флагманском магазине.

Адрес
Пойменная, 1, ТРК «Мегамаг» (1-й этаж, 4-й вход)
Сайт
The Act

Также отметим: мерч футбольного клуба «Ростов», независимый книжный с изданиями ростовских авторов «Впорядке», текстиль от бренда «Изба».

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