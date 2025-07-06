Дореволюционная архитектура, южный колорит, гастрономия: гид по Ростову-на-Дону от местных

Пару советов от ростовчанки
Редактор «Enter Ростов-на-Дону»
«Ростов-на-Дону — это город, где встречается уникальная дореволюционная архитектура и современная жизнь. Летом здесь жарко, и температура может достигать 35 градусов, но вечерние прогулки становятся настоящим наслаждением.
Наиболее удобное место для проживания — это Кировский и Ленинский районы; здесь собраны главные точки на карте: от достопримечательностей до ресторанов и галерей. А главное, что можно просто часами бродить и разглядывать дореволюционные дома, которые так безжалостно сносят каждый год.
Ростов-на-Дону славится своей гастрономией: здесь есть различные бары, кофейни, рестораны и локальные пивоварни с необычным крафтом. Кажется, что сами ростовчане не успевают следить за открытием новых спотов. Поэтому вы точно сможете найти что‑то на свой вкус. Если останется немного времени, то отправляйтесь изучать другие города Ростовской области, которые славятся своей архитектурой, или просто наслаждайтесь летним бризом у Таганрогского залива».
Какие достопримечательности посетить
Ростовский областной музей краеведения
Основатель бара O.W. Grant и рюмочной «Общество выпитых рюмок»
«Место, в котором ты знакомишься с культурой и бытом родного края, узнаешь будоражащие подробности прошлого и начинаешь понимать, почему Ростов-на-Дону такой в настоящем».
Центральный рынок
Не упустите возможность побродить по старому центру Ростова-на-Дону, где сохранились исторические здания и уникальная атмосфера. Особое внимание уделите Центральному рынку, известному среди местных жителей как «Старый Базар». Здесь вы найдете разнообразие свежих продуктов, местных деликатесов и сможете прочувствовать колорит города.
Ростовский академический театр драмы им. Максима Горького
Ростовский академический театр драмы им. Максима Горького — один из старейших театров России, основанный в 1870 году и ставший важным культурным центром города. Его репертуар включает как классические, так и современные произведения, а здание в стиле конструктивизма и отличная акустика делают театр привлекательным для зрителей. Советую заглянуть сюда на показ спектакля «Люкс № 13».
Донская государственная публичная библиотека
В ней прекрасно все — и выразительная архитектура, и интерьеры, отделы краеведения и искусствоведческой литературы — это просто любовь. Зимний сад внутри удивит любого и производит невероятный эффект. Успевайте увидеть ее сейчас, пока ее фасад не начали менять.
Также отметим: увидеть почту на Советской, 20/1 с необычной лепниной и антуражем, Нахичеванский рынок в историческом здании на Толстого, стрит-арт-работы фестиваля «Ничего страшного», Ростовский музыкальный театр внутри и снаружи, Ростовский областной музей искусства.
Где погулять
Улица Станиславского
Градозащитник, директор фонда сохранения исторического наследия «Внимание»
«Я очень люблю гулять по улице Станиславского. Среди ростовчан сложилось предубеждение, что все улицы ниже центральной Большой Садовой к Дону полны зомби-монстров, которые сразу начинают отрывать тебе руки и ноги. Но это не так, это тихие, красивые улицы с сохранившейся исторической застройкой, по которым можно и нужно гулять. Станиславского — длинная и широкая, это одна из старейших улиц Ростова, со все еще довольно плотной исторической застройкой и живописным трамваем. В начале XIX века это центральная улица города. Прогулку можно начать на любом ее промежутке. Например, от Центрального рынка — одной из городских достопримечательностей — дойти до Театральной площади. Или в обратном направлении — полюбоваться на доходные дома, спуститься по Ворошиловскому и пойти в барчик в кластере „Новая земля“. А можно прогуляться по Ворошиловскому через мост на Левый берег и посмотреть на город с противоположной стороны».
Переулок Семашко
Узкая улочка с большим количеством дореволюционных зданий. Здесь красиво в любое время дня и года, но особенно атмосферно в золотой час, когда дома окутывает магический ростовский закат. Это настоящая любовь!
Нахичевань
Раньше этот район был армянским поселением. Сейчас эта одна из уникальных частей города, где можно с головой окунуться в архитектуру города. Среди достопримечательностей района — церковь «Сурб Арутюн» из традиционного армянского камня и храм Святого Карапета с оригинальными фресками. А еще можно заглянуть здесь в парк Вити Черевичкина, где сохранились старые советские фигурки с персонажами мультфильмов. Этакий олдскул, который вызовет улыбку.
Также отметим: любоваться рекой на набережной Дона, бродить по руинам Парамоновских складов, прогуляться по Братскому и Пролетарскому кладбищу с уникальными надгробиями, по парку им. Октября с доступом к воде, парку Горького, посмотреть на «Сквозняк» на Большой Садовой как просто возможность прикоснуться к месту, где в середине 90-х собирались еще совсем молодые Каста, Баста и их друзья.
Где есть
Ресторан «Печи и истории»
Это шик, но очень лаконичный, какой хочется видеть чаще. Очаровательные столики, аскетично-красивый бар, лаконичная мебель и необычные предметы декора и меню с акцентом на южную кухню. Пробовать надо тарталетку с риетом из утки и конфитюром из сливы и пельмени с щукой, домашней сметаной и щучьей икрой. Особое внимание в ресторане уделено хлебу. В меню лепешки с различными начинками, пирожки и хлеб, который выпекают в печи, — от ремесленого багета до ростовского с жерделой.
Ресторан LEO Wine&Kitchen
Leo Wine & Kitchen умело объединяет лучшие вина мира и сезонную кухню Юга России. Меню здесь емкое и лаконичное, а главное, меняется каждый месяц. А еще команда придерживается философии осознанного потребления и использует все части продуктов для приготовления блюд.
Ресторан «Казачий Курень»
Ресторан расположен на берегу Дона. Поэтому в теплую погоду красивый панорамный вид — верный спутник гостей. Из блюд здесь подают карпа, фаршированного капустой и икрой сазана, и традиционный курник. Идеальное место, чтобы познакомиться с донской кухней.
Ресторан «Яга»
Основной акцент сделан на русскую кухню в современной интерпретации. В интерьере ресторана много дерева и фольклорного мотива. На столах расположены расписные глиняные горшки. Советую попробовать здешнее сало в трех вариациях и голубцы с креветками, соусом из сладких перцев и муссом из пармезана. Абсолютный фаворит.
Также отметим: позавтракать во французском бистро «Гаврош», поужинать с видом на Ростов-на-Дону в ресторане на крыше бутик-отеля «№ 39», попробовать русскую кухню на новый лад в «Онегин Дача», смоукер в «Лариса жарит» и хороший рамен в DO:SHIK Ramen & Beer.
Где пить кофе
Кафе Setter’s
Для позднего завтрака или бранча отправляйтесь в кофейню Setter’s на Пушкинской, 181. Городское кафе для здорового горожанина, как они сами себя называют, но тут и не поспоришь. Если нужно поработать в спокойной атмосфере, то вам на Московскую. Там ко всему и безлимитный фильтр есть, и принтер.
Вегетарианская кофейня «Фи»
Первая вегетарианская кофейня в Ростове-на-Дону. Сюда заглядываем за вишневым пирогом и отличным эспрессо-тоником. Главное — усесться у большого окна, в котором можно приветствовать прохожих и попробовать прочувствовать замедленный темп ростовчан.
Кофейни Sample Coffee
Локальные обжарщики, которые варят хороший кофе. Кроме фильтра есть классические латте, капучино и флэт-уайт, маття и чай. Большое меню завтраков и основных позиций. Если приедете с маленькими детьми, то в споте на Пушкинской, 179/91, есть специальная детская зона.
Также отметим: кофейни WKND с классным интерьером и «Прибой» с утренними и ночными вечеринками за кофе.
Где тусить
Бар «Шрум»
Основатель шоурума Mars, вечеринок «Лучший клуб мира», диджей и резидент Resonance Moscow
Несколько скамеек, столы, диджей-сеты по выходных, сборы собак и легендарная Крупная мышь как символ места. Во дворе «Шрума» можно найти все — от пива до настоек и кофе — и даже побывать на даче в центре города. Здесь по соседству находится еще винный бар «Гороскоп», «Бывшая» и «Городская дача».
Бар O.W. Grant
Бар O.W. Grant расположен в бывшем доходном доме XIX века, где на цокольном этаже когда‑то находился гараж для карет. Проект удивляет своим вдохновением, основанным на кинематографе, с основной ориентацией на фильм «Трасса-60». Название бару дано в честь персонажа O.W. Grant, сыгранного Гэри Олдманом, что отсылает к фразе «одное желание гарантировано», а в меню представлены авторская классика и коллекционные спирты.
Бар-бистро «Паразит»
Пространство наполнено яркими оттенками фиолетового и оранжевого. Здесь можно провести вечер с компанией или спокойно засесть одному за барной стойкой и слушать музыку. В меню стритфуд, который не привязан к странам мира. В выходные проводят турниры по бир-понгу, альтернативное караоке с хитами 2007 года и детективные игры.
Также отметим: поиграть в бильярд в «Пипл», сыграть в нарды и выпить хорошие настойки в «Хрустале», пробовать пиво со всего света в «Голодранце», познакомиться с локальными художниками в «Невинности» и слушать диджей-сеты в «Фотуфо».
Где развлекаться
Театр «ЛИНИИ»
Современный независимый театр, созданный командой D30. Сейчас здесь можно увидеть спектакли, поставленные режиссерами Германом Грековым, Андреем Бахаревым, Дмитрием Цупко и театром «МУХА». Эксперты национальной премии «Золотая маска» признали их спектакль «Это любовь» одним из самых ярких за сезон 2022/23. Советую заранее смотреть билеты, чаще всего у них солдаут.
Городское пространство «Новая Земля»
Основатель баров «Голодранец», «Шрум», «Лагер», «Гороскоп», неорюмочной «Лунапарк», пивоварни «Осьминогец» и городского фестиваля «Фестивальчик»
«Всего пять лет назад в Ростове был минимум дворов-кластеров, а сейчас уже большой выбор под любое настроение. „Новая Земля“ появилась в не самом очевидном месте — на Седова, рядом с Ворошиловским мостом, где обычно люди выезжают из города. Место развивается не быстро, аккуратными шагами, и это, похоже, его главное преимущество: здесь нет надоевших пятничных диджей-сетов или дурацкого однотипного маркетинга, зато одно за одним внутри появляются уникальные заведения вроде лучшей такерии города Taqueria Victoria или инклюзивного кафе „Теплица.Бережно“».
Общественно-городское пространство INSIDE
Саундклауд-рэпер из Ростов-на-Дону
«Открытое пространство с множеством заведений. Можно вкусно выпить и покушать. Классные коктейли, да и в целом отличная атмосфера».
Экскурсии от проекта «Город Ростов-Папа»
Команда «Город Ростов-Папа» проводит несколько экскурсий, которые раскрывают историю и архитектуру города. Вот уже несколько лет они помогают ростовчанам и гостям города увидеть Ростов-на-Дону с другой стороны. А еще у них есть свой центр, где они устраивают лекции и кинопоказы и выпускают календари с дореволюционными парадными и дверями Ростова, Новочеркасска и Таганрога.
Также отметим: знакомиться с локальными художниками в галерее «Ростов», посетить показ в Доме кино, постановки в театрах «Человек в Кубе» и «Муха», послушать джаз в баре ESSA.
Что смотреть рядом с городом
Этно-хутор Старозолотовский
Добраться до этно-хутора можно на автобусе. Он расположен в сказочно красивом месте. Здесь через холмы дорога спускается к неспешно текущей реке. На день почувствуете себя донским казаком и проникнетесь духом старины.
Маяк в Мержаново
Один из самых популярных спотов в Ростовской области, куда съезжаются местные и туристы. Восходящие холмы, Таганрогский залив и закат творят чудеса, поэтому берите с собой пленку ради красивых фотографий.
Таганрог
Основатель барбершопа «Стриж», рюмочной «Хрусталь» и бара «Паразит»
«Для разнообразия путешествия сядьте на электричку до Таганрога. Этот город на берегу Азовского моря мог стать столицей России, но Петр отдал предпочтение строительству Санкт-Петербурга, а город стал известен своими историческими местами, связанными с жизнью и творчеством Антона Чехова. Прогуляйтесь по набережной, посетите музеи и насладитесь морским бризом».
Также отметим: Александровский сад и Атаманский дворец в Новочеркасске, Павло-Очаковская коса для отдыха на берегу, уникальные парки «Малинки» и «Лога» с редкими животными и необычным ландшафтом.
Что привезти из Ростова-на-Дону
Экологичные подарки «Береги»
Открытки, конверты, фотоальбомы и закладки для книг из переработанной макулатуры. Можно не только выбрать подарок на любой вкус, но и посетить мастер-класс.
Семикаракорская керамика
Художественный фаянс, отличающийся оригинальными формами и ручной подглазурной росписью. Если будет время, отправляйтесь на завод в Семикаракорск. Там не только познакомят с производством, но и сможете сами создать свое изделие.
Косметика The Act
Ростовский бренд натуральной уходовой косметики, который не первый год радует тем, что создает продукты высокого качества. The Act выпускает скрабы для тела, кремы и маски. Все это можно найти в их классном флагманском магазине.
Также отметим: мерч футбольного клуба «Ростов», независимый книжный с изданиями ростовских авторов «Впорядке», текстиль от бренда «Изба».