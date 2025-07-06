Дореволюционная архитектура, южный колорит, гастрономия: гид по Ростову-на-Дону от местных

«Я очень люблю гулять по улице Станиславского. Среди ростовчан сложилось предубеждение, что все улицы ниже центральной Большой Садовой к Дону полны зомби-монстров, которые сразу начинают отрывать тебе руки и ноги. Но это не так, это тихие, красивые улицы с сохранившейся исторической застройкой, по которым можно и нужно гулять. Станиславского — длинная и широкая, это одна из старейших улиц Ростова, со все еще довольно плотной исторической застройкой и живописным трамваем. В начале XIX века это центральная улица города. Прогулку можно начать на любом ее промежутке. Например, от Центрального рынка — одной из городских достопримечательностей — дойти до Театральной площади. Или в обратном направлении — полюбоваться на доходные дома, спуститься по Ворошиловскому и пойти в барчик в кластере „Новая земля“. А можно прогуляться по Ворошиловскому через мост на Левый берег и посмотреть на город с противоположной стороны».