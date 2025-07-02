Чем заняться в Москве в июле: Outline, открытие Dex, спектакль Козловского и еще 22 идеи

На территории «Бессонницы» интернет не работает четыре дня, благодаря чему организаторы называют фестиваль возвращением к себе и отдыхом от всего, что тревожит. Днем там участвуют в перформансах, слушают музыку, лекции и изучают маркеты, а по вечерам смотрят привезенные со всего мира анимационные фильмы. Еще из особенностей «Бессонницы»: в субботу там проходит карнавальное шествие под живую музыку, с барабанами и трубами, поэтому гостей просят подготовить костюмы, маски и необычную одежду, чтобы поддержать атмосферу праздника.