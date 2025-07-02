Гид

Чем заняться в Москве в июле: Outline, открытие Dex, спектакль Козловского и еще 22 идеи

Пикник Афиши x Сбер в Москве закончился, на улице дожди, и выходить из уютного дома желания ноль. Но жизнь в городе кипит самыми интересными событиями. Сделали подборку классных идей, как провести месяц, — от Outline на берегу реки до нового меню в If.

Вечеринки и фестивали

Outline

8–14 июля, на Дубне, 18+

© Outline

Самый масштабный в стране фестиваль музыки и искусства, на котором выступят более 160 артистов. В их числе — итальянский электропродюсер Teslasonic, парижанин Рон Морелли, «Источник», Mirèle, Electric Blue, Ильдар Иксанов, Найк Борзов и сирийский диджей Омар Сулейман, который еще в 2016 году был на Пикнике «Афиши».

Outline пройдет на берегу подмосковной Дубны и представит многочисленные арт-инсталляции, расположенные на площади в 40 гектаров. Подробнее о программе рассказывали здесь.

Outline 2025
Концерт / 8 июля
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«Бессонница»

17–21 июля, в Калуге, 6+

© «Бессонница»

На территории «Бессонницы» интернет не работает четыре дня, благодаря чему организаторы называют фестиваль возвращением к себе и отдыхом от всего, что тревожит. Днем там участвуют в перформансах, слушают музыку, лекции и изучают маркеты, а по вечерам смотрят привезенные со всего мира анимационные фильмы. Еще из особенностей «Бессонницы»: в субботу там проходит карнавальное шествие под живую музыку, с барабанами и трубами, поэтому гостей просят подготовить костюмы, маски и необычную одежду, чтобы поддержать атмосферу праздника.

Бессонница-2025
Концерт / 17 июля
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Sound Up x «Гараж»: Мередит Монк

17 июля, в «Гараже», 16+

© Sound Up

Музыкальный реверанс легендарной Мередит Монк, празднующей 60 лет творчества. Ансамбль Intrada под управлением Екатерины Антоненко исполнит антологию ее знаковых вокальных работ, многие из которых в России прозвучат впервые.

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на сайте

Motherland

19 и 20 июля, в ГПЗ-1, 16+

© Motherland

Фестиваль Motherland снова захватит территорию ГПЗ-1 на Дубровке, наполнив заводские корпуса андеграундной и независимой музыкой. За два дня на четырех сценах выступят больше 40 артистов: от Zoloto и Pompeya до «Дайте танк (!)», «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки» и «Синдрома главного героя».

Motherland 2025
Концерт / 19 июля
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«АрХХстояние: Моё главное»

25 июля, 11.00, в «Никола-Ленивце», 16+

© «Архстояние»

«Архстояние» празднует 20-летие, и тема фестиваля этого года — «Мое главное». На пяти музыкальных площадках выступят Антоха МС вместе с группой «Лауд», Дельфин, Линда и Driada, а также экспериментальные дуэты вроде Oligarkh с казачьим хором «Талан». Помимо музыки, зрители увидят 13 новых арт-объектов, лекции, танцевальные перформансы и проекты архитектурных и культурных сообществ.

АрХХстояние: Моё главное
Концерт / 25 июля
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Dex

26 июля, на Дубровке, 18+

© Private Persons

Первая вечеринка в честь открытия клуба от команды Private Persons на месте Arma. Лайнап и другие детали пока держатся в строжайшем секрете, но ожидается, что это будет одна из главных вечеринок месяца.

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Chess & Jazz

26–27 июля, в саду «Эрмитаж», 18+

© Chess & Jazz

В саду «Эрмитаж» пройдет уже шестой Chess & Jazz. Он вновь объединит музыку, шахматы и летнюю атмосферу в самом центре Москвы. На сцене выступят Zoloto, Feduk, Tigran Hamasyan, Антоха МС, «Базар», «Тима ищет свет», Beautiful Boys, «Обстоятельства», IOWA и оркестр Сергея Мазаева.

Chess & Jazz 2025
Концерт / июль
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Стендапы

«Барахольщики»

10 и 24 июля, в Standup Club на Трубной, 18+

© Standup Club

Стендап-вечер, на который зрители приносят ненужные вещи, а ведущие придумывают им новое применение. Ведущие — Эд Чернышенко, Женя Хоньков и Лев Еременко.

Барахольщики
Концерт / июль
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Владимир Бухаров

20 июля, в Standup Club на Трубной, 18+

© Владимир Бухаров

Проверочный стендап Владимира Бухарова — одного из основателей Stand Up Сlub № 1. Сейчас он ведет подкаст «Бухарог лайв», где в прямом эфире общается с гостями-комиками.

Владимир Бухаров-проверочный Stand Up концерт
Концерт / 20 июля
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Спектакли

«Двое на качелях»

7 и 25 июля, в «Современнике», 18+

© «Современник»

В «Современник» вернется первая режиссерская работа Галины Волчек, поставленная по пьесе Уильяма Гибсона еще в 1962 году. Постановка расскажет трогательную историю о Джерри и Гитель, пытающихся найти счастье в равнодушном мегаполисе. Главные роли сыграют Юрий Чурсин и Татьяна Бабенкова.

Двое на качелях
Спектакль / июль - сентябрь
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«Frank»

10, 12 и 13 июля, в Театре эстрады, 18+

© Театр эстрады

Данила Козловский возвращается на сцену после двухлетнего перерыва. Премьерный показ спектакля «Frank» прошел 3 мая в кругу друзей, поклонников, врачей, волонтеров и благотворительных фондов. Режиссер постановки — Савва Савельев. Сам Козловский описывает шоу как музыкальный стендап об очень личном: детстве, первой любви, кумирах и пути к самому себе, с хорошей долей самоиронии и известными песнями.

Frank
Спектакль / июль
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«Барахло»

11, 12 и 25 июля, в театре «Практика», 18+

© «Практика»

Юрий Квятковский и молодое поколение брусникинцев больше года исследовали московские барахолки, общаясь с их завсегдатаями и наблюдая уникальный уличный мир, — так родился спектакль «Барахло». Герои постановки — коллекционеры, мигранты, интеллигенты, маргиналы и случайные прохожие, встречающиеся на рынках Измайлово, Ховрино и Новоподрезково.

Подробности и билеты
на сайте

«Мадам Бовари»

14 и 28 июля, в МДМ, 16+

© МДМ

Постановка Антона Федорова — автора хитов «Петровы в гриппе» и «Буковски». В ней Эмма превращается в великую мечтательницу из панельной многоэтажки, увлеченную Гюго и Руссо и грезящую о парижских романах с багетами и любовниками. В 2024-м редактор «Афиши Daily» Анастасия Паукер включила «Мадам Бовари» в список лучших спектаклей года.

Мадам Бовари
Спектакль / июль - декабрь
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«Многоточие»

16 июля, в «Театриуме на Серпуховке», 18+

© «Арлекиниада»

Моноспектакль без слов, где актриса Юлия Лазерсон рассказывает историю через движения, свет и музыку. Драматический спектакль про то, как мы теряем себя по дороге во взрослую жизнь и как пытаемся вернуть утраченное.

Многоточие
Спектакль / 16 июля
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Еда

If

© If

Ресторан от группы Cream Soda обновил меню, сохранив концепцию шеринга. Фирменные «ИфМаффины» получили больше вкусов, например, «Дабл Чиз» с котлетой из сочной говядины и чоризо-конфитюром, «Монте Кристо» с джемом из черники или «Туна Мелт» с нежным кремом из тунца и яичным салатом.

Среди свежих дополнений к меню — хумус с битыми огурцами, томатный суп-пюре сальморехо с креветками, вафли с курицей и остреньким медом, а также вариации салатов кобб и нисуаз. На сладкое теперь делают более кофейный френч-тост с эспрессо-карамелью, сырным кремом и фисташковой посыпкой.

If
Ресторан / Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
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Stolovaya

© Stolovaya

Еще одна перезагрузка меню. Его пополнили Slam Sandwich, деревенской картошкой, мини-чебуреками и другими радостями. Для фанатов оставили проверенные хиты вроде оливье с вег-сосиской и салата с куриной грудкой. А еще в Stolovaya открылась веранда.

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в телеграм-канале

«Скворец»

© «Скворец»

В новом сезонном меню «Скворца» черешня — настоящая звезда. С 26 июня и до последней ягоды ресторан будет готовить крем-брюле с кофейной карамелью и черешней, тост из бриоши с белым шоколадом и карамелизованными ягодами, а еще салат с креветками, авокадо и черешней. Для сладкоежек — холодное какао с пломбиром на черешневом соке, а для любителей коктейлей — эффектный «Шерри-шерри-леди» на портвейне и ванильной водке.

Скворец
Ресторан / М.Бронная, 4
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«БУФ а39»

© «БУФ а39»

Во дворе Музея Москвы на месте кофейни «Лес» открылось поп-ап-кафе от театра «а39» и создательницы ресторана «Кривоколенный 9с3» Оксаны Федоренко. В меню — дзадзики из корна и черемши, салат с фенхелем, брокколи тоннато и другие позиции. В первую неделю июля можно успеть попробовать спешел — запеканку с джемом из ревеня.

БУФ а39
Ресторан / Зубовский б-р, 2, стр. 5
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Neighborhood Bar

© Neighborhood Bar

Каждые выходные в баре теперь готовят завтраки с 13.00 до 17.00. Меню очень сытное: Big Breakfast Roll с котлетами, хашбрауном и беконом, двойной McMuffin с жареным яйцом, классический Ham & Cheese Toast, а еще хашбрауны. Кроме этого, до 15 июля в Neighborhood можно попробовать итальянское меню: пасты, чиабатты и салаты.

Как добраться
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И еще кое‑что

Supermetall Market

6 июля, во дворе «Суперметалла», 6+

© «Суперметалл»

Стильный фестиваль, соединяющий моду, музыку, искусство и гастрономию в одном месте. На «Суперметалле» соберутся более 100 участников: от молодых брендов и интерьерных дизайнеров до современных художников. Среди гостей — The Vow, «Ресэшка», Bad Gallery, Fizuli и другие. Еще там будет фотозона «Афиши» и «Афиши Daily» с розыгрышем призов.

«Накануне»

6 июля, в Доме творчества «Переделкино», 6+

© Дом творчества «Переделкино»

Однодневный литературный фестиваль накануне Ивана Купалы. В программе — разговоры о фольклоре в современной литературе, обсуждение смерти и некрополя, а также праздников и традиций с мрачным происхождением и даже прогулка по Переделкинскому кладбищу. Обо всем этом расскажут писатели, критики, переводчики, историки искусства и антропологи.

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Мозаика

6, 13 и 27 июля, в «Доме Липы», 14+

© «Дом Липы»

Изделия из мозаики пережили ренессанс и заполнили странички пинтереста. На медитативном мастер-классе в «Доме Липы» можно будет собрать панно размером 15×15 сантиметров, изобразив на нем одну из предложенных картинок стеклянными плитками.

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Ретроспектива фильмов Хаяо Миядзаки

7–20 июля, в «Художественном», 6+

© Studio Ghibli

Серия показов работ японского аниматора Хаяо Миядзаки. В ретроспективу вошли девять культовых лент: от «Навсикаи из Долины ветров» и «Моего соседа Тоторо» до «Мальчика и птицы», награжденного «Оскаром» в 2024 году. Все показы пройдут в русском дубляже и станут частью программы «Художественный — детям», где показывают лучшее семейное и детское кино.

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«Сны Пушкина»

4–6, 11–13, 18–20, 25–27 июля, в универсальном спортивном зале «Дружба», 0+

© «Сны Пушкина»

Представление, которое не похоже на другие цирковые шоу. «Сны Пушкина» — это синтез театра, акробатики, брейк-данса, музыки и мультимедийных технологий. Сам поэт становится в шоу героем своих снов, встречая лукоморье и подводные дворцы в фантастическом калейдоскопе образов. На сцене — больше 60 артистов и 20 уникальных номеров без участия животных, зато с акробатическими трюками.

Сны Пушкина
Спектакль / июль - август
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«Вязаная сумка»

20 июля, в «Доме Липы», 14+

© «Дом Липы»

Уютный и вдохновляющий мастер-класс по созданию вязаной сумки. За три часа гости научатся вязать квадратики и соберут свое изделие, а еще познакомятся с другими творческими людьми. Все это будет сопровождаться ароматным чаем.

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