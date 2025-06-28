«Классная игрушка, дополнявшая город». Как Москва прощалась с монорельсом

28 июня закрывается московский монорельс, проработавший больше 20 лет. С 2004 года он существовал в экскурсионном режиме, а с 2008 года стал выполнять и транспортную функцию. Но так и не стал важной частью системы общественного передвижения Москвы.
В последний месяц работы пассажиропоток монорельса составлял менее 2000 человек в сутки, большинством из которых были туристы. По данным Дептранса, монорельс был стабильно убыточен: ежегодные затраты превышали 800 млн рублей, а себестоимость поездки одного пассажира составляла около 1500 рублей, почти в 20 раз выше себестоимости поездки на метро.
На месте монорельса появится первый в России круглогодичный парк на высоте. Проект был одобрен большинством участников голосования на платформе «Активный гражданин»: более 71% проголосовали за. Открытие парка запланировано на 2027 год.
На фоне новости о закрытии монорельса жители Москвы стали стекаться к нему, чтобы попрощаться или успеть прокатиться на нем в первый и последний раз. «Афиша Daily» тоже успела проехаться на реликте московского общественного транспорта — заодно мы узнали, что о нем думают другие москвичи.
30 лет, маркетолог
«К счастью, друзья сегодня вытащили, смогу с ним познакомиться и попрощаться. Это не самая большая толпа, которую я видела в московском метро. Главное желание — не задохнуться».
26 лет, инженер в космической отрасли
26 лет, инженер в космической отрасли
Арсений: «Мы не пользовались монорельсом как ежедневным транспортом, пришли проводить его в последний путь, я вот в первый и последний раз. Мы знали о существовании монорельса, стало обидно, что до этого ни разу им не пользовался. Слышал, что им не очень комфортно пользоваться, поэтому пришли скорее для галочки».
Степан: «Я гонял [на нем] до этого. Это была классная игрушка, которая дополняла город. Монорельс проектировали в Ракетном инстутуте, где много наших соратником по вузу. Думаю, проект помогал сотрудникам перебиться деньгами в свое время, ну и дополнить Москву прекрасной прогулочной штукой».
31 год, художник
«[Сейчас] ехали как селедки в бочке. До этого ездила на монорельсе, когда его только открыли, вместе с отцом, а я еще была маленькой. Тогда было меньше людей, но и интервалы были поменьше: монорельс был отдельной веткой, а не частью метрополитена. Тогда это было чем‑то инновационным, люди поэтому и катались. Давно здесь не была, я в принципе не так часто езжу на ВДНХ, сегодня тут скорее с туристической целью».
21 год, колорист и парикмахер
«До этого не ездил на монорельсе. С товарщими пришел за компанию, если бы не они, даже не узнал бы об этом. Концепция интересная».
«Лет уже много, около 60», работник телецентра
«Я 10 лет ездил на монорельсе. Грустно, что это закончилось. Было очень удобно от Тимирязевской сюда подъезжать, а теперь придется с пересадками добираться. Пусть монорельс и медленный, но через десять минут ты уже по-любому здесь».