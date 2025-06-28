«Классная игрушка, дополнявшая город». Как Москва прощалась с монорельсом

«[Сейчас] ехали как селедки в бочке. До этого ездила на монорельсе, когда его только открыли, вместе с отцом, а я еще была маленькой. Тогда было меньше людей, но и интервалы были поменьше: монорельс был отдельной веткой, а не частью метрополитена. Тогда это было чем‑то инновационным, люди поэтому и катались. Давно здесь не была, я в принципе не так часто езжу на ВДНХ, сегодня тут скорее с туристической целью».