Кино, «Кино» и арт-группа «Зерно»: что интересного увидеть в Петербурге в июле

Выставки
«Наш авангард» (0+)
до 18 ноября в Русском музее, корпус Бенуа
В Русском музее хранится уникальная по объему, качеству и разнообразию коллекция искусства авангарда — от Малевича, Шагала и Кандинского до Филонова, Татлина и Розановой. На выставке в корпусе Бенуа собраны более четырехсот работ главных визионеров начала XX века. Шедевры сгруппированы по направлениям, течениям, пластической и мировоззренческой проблематике, а сам маршрут по выставке — это арт-экскурсия от «изма» и «изму»: от импрессионизма, через примитивизм, сезаннизм и кубизм к футуризму, абстракции и конструктивизму.
«Традиции. Нико Пиросмани. Зураб Церетели» (18+)
до 14 сентября в Музее Академии художеств
Несмотря на различие эпох и художественных манер, в творчестве Нико Пиросмани и Зураба Церетели читаются общие черты: яркий колорит Грузии, ощущение безграничной свободы и постоянный поиск способов самовыражения. Новая выставка в парадных залах Музея Академии художеств — посвящение авангардисту и его в некотором роде подражателю, а также первая возможность увидеть в Петербурге картину Пиросмани «Кутеж».
«Музей Сергея Курехина: Прототип #8» (16+)
до 17 сентября в ЦСИ имени Курехина
Серия выставок «Музей Сергея Курехина» исследует синтез различных видов искусства сквозь призму творчества Капитана, чья художественная практика объединяла известные жанры с новыми технологиями. Восьмой «Прототип» — это лабиринт из медиаобъектов, скульптур и живописи Петра Белого, Александра Дашевского, Василиссы Саврасовой и других художников, дополненный архивными записями выступлений «Поп-механики» Курехина.
«Рок, кино и пламя. Три века истории Анненкирхе» (16+)
до 1 сентября в Анненкирхе
Почти ровесница Петербурга, Анненкирхе пережила многое: была сакральным местом, рок-клубом, кинотеатром, горела и затем буквально восстала из пепла. О трех столетиях истории лютеранской церкви рассказывает выставка «Рок, кино и пламя», подготовленная совместно с арт-группой «Зерно». Это последняя возможность побывать в Анненкирхе до ее закрытия: осенью в здании церкви начнется масштабная реставрация по проекту главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
«Жизнь замечательных собак» (12+)
до 10 ноября в Мраморном дворце
Грандиозная и исключительная в своем роде выставка: абсолютно все залы Мраморного дворца заполнены собаками! В экспозицию вошли более четырехсот произведений из собрания ведущих музеев, а также частных коллекций — живопись, графика, скульптуры, фотографии и арт-объекты. А Саша Браулов, Анатолий Белкин, Сергей Хеато, Антонина Фатхуллина, Константин Решетников и Владимир Net специально создали новые работы, чтобы показать, какая она — «Жизнь замечательных собак» в современном искусстве.
«Crypto / Ферма» (12+)
до 2 ноября на Императорской ферме в Пушкине
Императорская ферма, где при дворе Александра I были молочня, коровник, сарай для мериносов и другие важные в быту строения, открылась после двенадцатилетней реставрации. Теперь это общественное пространство и место для выставок. Первая — коллаборация Царского села и магистрантов Art & Science ИТМО: десять авторов исследовали историческое и природное наследие комплекса XIX века, чтобы показать семь медиаинсталляций о взаимодействии технологий и живой среды.
«Виноделы. Старый Свет / Новый Свет»
до 20 июля в «Росфото»
Фотограф Павел Шинский собирал эту выставку три года: все снимки были сделаны в поездках по программе обучения в Международной организации по виноградарству и виноделию, охватывающей пятьдесят стран. В экспозицию вошли тридцать пять авторских отпечатков, выполненных в жанрах тематических натюрмортов, пейзажей и портретов. География проекта — от солнечной Италии и старинных шато Франции до горных виноградников Южной Америки.
«Wormhole games» (16+)
до 13 июля в Didi gallery
Выпускница Академии художеств Вика Бодрова экспериментирует с плоскостью и материалами: через образы на грани абстракции и фигуратива она исследует вопросы движения, телесности и синестезий в искусстве. Проект Вики «Wormhole games» состоит из серии «Игры детей» и графических листов по мотивам «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Он отправляет в междумирье, где с одной стороны — тотальный хаос, а с другой — мнимая упорядоченность вещей.
«Виктор Цой. Легенда» (16+)
до сентября в «Севкабель Порту»
За плечами архитектора Агнии Стерлиговой и продюсера Александра Кармаева из бюро Planet9 — выставки-блокбастеры «Балабанов» и «Панк-культура. Король и Шут». Их главный проект этого сезона — байопик о Викторе Цое. Вместе с сыном лидера группы «Кино» Александром Цоем они представили уникальную коллекцию личных вещей музыканта, редкие документы, гитары, костюмы и картины, а также малоизвестные кадры семейной хроники Цоя.
«Над водой» (18+)
до 10 августа в Anna Nova
Первая за шесть лет выставка петербургского художника Дениса Патракеева — это размышление о сотворении мира, которое предстает перед зрителем в форме объектов и инсталляций из камня, дерева и бронзы, а также видеоарта. «Любая идея сначала зарождается в уме, потом проявляется в слове. Слово же имеет смысл, звучание и графическое начертание», — объясняет Денис. Так и объект искусства проходит путь от концепции до реализации в материале.
«Сон во сне» (18+)
до 23 августа в Abramova gallery
Групповая выставка молодых художников «Сон во сне» фиксирует новый интерес к методам, впервые опробованным сюрреалистами сто лет назад. В каждой работе, несмотря на мнимую реалистичность, нарушена логика происходящего — как если бы все происходит во сне. «Путешествие по выставке — это обращение к бессознательному, со всеми его тайнами, опасностями и фантазиями», — отмечают в Abramova gallery.
«Переколлекция» (16+)
до осени в «ДК Громов»
Культовое для знатоков и любителей актуального искусства арт-пространство вернулось с первой за три года выставкой. Художник Семен Мотолянец и основатель «ДК Громов» Игорь Суханов собрали в экспозиции более четырехсот работ — от исторических произведений классиков советской фотографии до экспериментов художников, работающих с видео, новыми медиа и ИИ. В числе авторов — Александр Родченко, Борис Смелов, Сергей Братков, AES+F, Влад Мамышев-Монро, Тим Парщиков, Александр Гронский, Леонид Тишков, Андрей Монастырский, группа «Провмыза» и многие другие.
«Зенит 💙 Петербург. 100 лет вместе» (12+)
с 25 мая в «Севкабель Порту»
Одновременно и посвящение, и поздравление прослеживает вековую историю петербургского футбольного клуба — от рождения будущего «Зенита» в цехах Ленинградского металлического завода до европейских побед и статуса самого титулованного клуба России. Впервые в одном пространстве собраны все трофеи «Зенита», архивные фотографии, афиши, личные вещи футболистов из петербургских и московских музеев, а также из частных собраний — коллекционеров, игроков и их семей, тренеров, журналистов и болельщиков.
Театр
Спектакль «Зойкина квартира» (18+)
8–9 июля в Театре имени Комиссаржевской
Пьесу Михаила Булгакова, написанную в разгар НЭПа, режиссер Хуго Эрикссен освободил от комических бытовых деталей. Его «Зойкина квартира» с Кристиной Кузьминой, Владимиром Крыловым и Ильей Делем — скорее голливудская криминальная драма, «кино нуар», и даже темное пространство сцены отделено от зрительского зала прозрачным экраном. «История рассказана жестко, но режиссерская суровость выпускает на свободу мистический контекст и повышает градус фирменного булгаковского юмора», — отмечают в театре.
Гастроли театра «Пространство „Внутри“» (18+)
15–16 июля в Театре на Васильевском и на Новой сцене Александринского театра
В программе первых петербургских гастролей московского театра «Пространство „Внутри“» — два спектакля Саввы Савельева. В Театре на Васильевском покажут «Петушки» по Ерофееву с Александром Горчилиным в роли Венички и музыкой группы «Бомба-Октябрь». А на Новой сцене Александринского театра — «Зеркало» по собственной пьесе Савельева. Сюжет разворачивается в 1965 году в квартире где‑то в центре Мюнхена: в интеллектуальной дуэли сталкиваются юный бунтарь и профессор искусствоведения, чье прошлое связано общей тайной.
Спектакль «Утиная охота» (18+)
7–8 июля в БДТ имени Товстоногова
«Утиная охота» — одно из самых известных произведений драматурга Александра Вампилова. В своей постановке по мотивам пьесы режиссер и дважды лауреат «Золотой маски» Антон Федоров помещает Виктора Зилова в пространство воспоминаний, где тот пытается найти себя и понять, действительно ли то, что происходило с ним, или все это — проделки коллективной памяти. В главных ролях Григорий Чабан, Рустам Насыров, Валерий Дегтярь, Юлия Марченко, звезда «Трассы» и «Аутсорса» Карина Разумовская и другие.
Танц-драма «Шинель М» (16+)
19 –20 июля на Новой сцене Александринского театра
В 1820-х Гоголю рассказали «анекдот», который лег в основу будущей повести «Шинель». По сюжету танцевальной драмы хореографа Юрия Смекалова «Шинель М», сто лет спустя Всеволод М. решает поставить об этом спектакль. В фантазии Смекалова история Акакия Башмачкина резонирует со страстями великого режиссера: нежданной поздней любовью и одержимостью новым методом работы с актерами — «биомеханикой».
Спектакль «Воскресение» (18+)
2 июля в «Театре на Садовой»
В версии режиссера Семена Серзина Нехлюдов выступает присяжным на слушании дела Кати Масловой, с которой героя последнего романа Льва Толстого связывала мимолетная влюбленность, фактически способствует приговору и, мучимый совестью, отправляется вместе с ней по этапу. Неподражаемая Роза Хайруллина выдает «вечер в хату» и другие тюремные жаргонизмы, а в финале первого отделения все дружно поют Михаила Круга в фольклорной аранжировке.
Музыка
Летний фестиваль Pianissimo (12+)
с 29 июня в Государственном Эрмитаже и Большом Петергофском дворце
Pianissimo вновь расширил свою географию — теперь фестиваль молодых пианистов также проходит в Калининграде и Петергофе. В Танцевальном зале Большого Петергофского дворца свои программы исполнят Константин Емельянов, Николай Кузнецов, Фарук Калайджи, Филипп Руденко, Константин Франц, Федор Орлов и Цзыюй Шао.
Gamma Festival (18+)
4–6 июля в городе
В этом году техно-фестиваль Gamma пройдет у воды, а еще вернется к своим истокам. Ночь открытия примет Завод Степана Разина, где семь лет назад прошел первый Gamma Festival — внутри арт-инсталляции от 404.Zero ждем перформансы Hauntology, Никиты Забелина, Symphocat и Полины Зинзивер, Mader Nort и Blagodetelev. Главная ночь фестиваля пройдет на четырех сценах в «Севкабель Порту», а афтепати — в клубе Blank.
Saint Petersburg Jazz Festival (6+)
21–27 июля в городе
На Международном джазовом фестивале, который проходит в этом году во второй раз, свои программы представят более шестисот ведущих музыкантов из России и стран зарубежья. В афише — Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, бельгийка Zap Mama, Queentet Сергея Мазаева и другие, в числе локаций — Петербургская филармония, Юсуповский сад, The Hat и Union.
Концерты во «Дворе Гостинки» (16+)
до конца лета
Под открытым небом внутри Большого Гостиного двора почти каждый день дают концерты. Слушаем Ramil’ (16 июля), Loc-Dog (17 июля), группу «Операция пластилин» (18 июля), NЮ (19 июля), Cream Soda (20 июля), Женю Трофимова и «Комнату культуры» (23 июля), Rock Privet (24 июля), «Моральный кодекс» (25 июля), «Градусы» (26 июля), Еву Власову (27 июля), TRITIA (29 июля), легендарных рокеров «Ария», а также Uma2rman (31 июля).
Atlanta Summer Festival (18+)
12 июля на Морском вокзале
В этом году хип-хоп-фестиваль обретает новый дом — на площади перед Морским вокзалом. С видом на Финский залив слушаем Big Baby Tape, Boulevard Depo, ЛСП, Gone.Fludd, Bushido Zho, Mayot, Heronwater и других — обещают несколько секретных артистов в лайнапе и афтепати до шести утра.
Концерт «Александр Кнайфель. Оркестр громкоговорителей» (12+)
12 июля на Новой сцене Александринского театра
Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров продолжает проект «Три степени свободы», который в этом году посвящен Александру Кнайфелю — ленинградскому композитору и одному из ключевых представителей музыкального авангарда. На Новой сцене прозвучит его «Айнана», которую исполнят на акусмониуме — оркестре почти из полусотни громкоговорителей различных форм, размеров и частотных характеристик, расположенных особым образом по всему пространству.
«Бродский DRIVE» (12+)
11–13 июля в саду Фонтанного дома
В этом году Международный музыкальный фестиваль открывает второе десятилетие. В саду Фонтанного дома выступят австралийский тромбонист Дэн Барнетт, аккордеонистка Эвелина Петрова, музыкально-поэтический проект «Sketches», петербургский пианист Михаил Марышев, Dizzy Dutch Duck Антона Боярских и другие.
Вечеринка «Добро & Sooner» (18+)
5 июля в клубе Blank
Виниловый и кассетный лейбл из Петербурга «Добро» и его «младший диджитал-братишка» Sooner устраивают вечеринку по случаю дебюта — 20 июня Sooner выпустил свой первый релиз. В лайнапе Scruscru и Nuage из Еревана, Craft из Минска, Interesnye Oshushenia из Москвы, признанные диггеры DJ Cat и Dead Moon, а также петербургские резиденты. В качестве разогрева — скейт-контест от Good Fellas и «Питерского Щита».
«ЭтоЭтно» (0+)
4–5 июля в «Севкабель Порту»
Ежегодно в лайнапе фестиваля встречаются лучшие образцы современной этнической музыки, новые направления и коллективы, работающие в жанрах фолк и этно. Хедлайнерами на этот раз станут Сати Казанова с проектом «Sati Ethnica» и Ay Yola — авторы тикток-хита «Homay» из Башкирии.
XXXIII Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» (12+)
до 3 августа в Мариинском театре
Ежегодно «Звезды белых ночей» обещают знаковые премьеры, яркие гастроли, спецпрограммы и тематические абонементы, по которым можно посетить сразу несколько событий. В этом году их восемь: «Чайковский — 185», «Знаменитые итальянские оперы», «Жемчужины французского репертуара» и «Шедевры австро-немецкой классики», а также посвящения Прокофьеву, Щедрину и Верди.
VK Fest (6+)
5–6 июля в Парке трехсотлетия Санкт-Петербурга
В музыкальном лайнапе VK Fest — царица Anna Asti, Элджей, Ваня Дмитриенко, Zoloto, Bearwolf и главные по блондам и брюнеткам uniqe, nkeeei и Artem Shilovets, Хаски, Куок, Icegergert, Toxi$, Дора, Тося Чайкина и Saluki, Кto DJ, диджей Грув, Егор Сесарев, Armich и другие поп, инди и хип-хоп-звезды. В списке развлечений косплей-шоу, турниры по видеоиграм, дискуссии, а также встречи с инфлюэнсерами Ильей Куручем, Идой Галич и «Импровизаторами».
Фестиваль «Опера — всем» (6+)
12–24 июля в городе
В формате опен-эйра со свободным входом фестиваль знакомит с шедеврами оперного искусства. В Юсуповском саду исполнят «Мадам Баттерфляй» Пуччини (12 июля), на Пионерской площади перед ТЮЗом — «Саломею» Штрауса (16 июля), на парадном плацу Екатерининского дворца в Царском селе — «Черное домино» Обера (20 июля), а на Соборной площади перед Петропавловской крепостью — «Хованщину» Мусоргского (24 июля).
В городе
«Летний театр» (16+)
до конца сезона в «Новой Голландии»
В июньской афише «Летнего театра», который на весь сезон прописался во дворе здания «Бутылка», — спектакль режиссера Бориса Павловича и актрисы БДТ Яны Савицкой «Боже мой, как все красиво» (4 июля), «перевернутый концерт» группы ударных московского музыкального театра «Новая опера» (6 июля), сенсационный рейв-спектакль о 90-х «Квадрат» Дмитрия Крестьянкина (11 июля), шоукейс лейбла «ГОСТ Звук» (12 июля), романсы русских композиторов в исполнении пианиста Алексея Гориболя и незрячего тенора Олега Крикуна (19 июля), танцперформанс «Великое здоровье» студии «Сдвиг» (26 июля) и другие события.
Фестиваль «Ленфильм-клуб» (12+)
этим летом в городе
Этим летом «Ленфильм-клуб» проведет более сотни бесплатных кинопоказов: на площадке киностудии, под открытым небом, а также в библиотеках шести районов Петербурга. Фестиваль дополняет выставка «Герои „Ленфильма“», посвященная ленфильмовцам-фронтовикам и работе старейшей киностудии в годы Великой Отечественной войны.
Экскурсия «Полторы комнаты в доме Мурузи: экскурсия о трансформации доходных домов Петербурга» (12+)
5 и 19 июля
Музей Бродского «Полторы комнаты» и проект «Петербург глазами инженера» расскажут о том, как в разное время решали квартирный вопрос — от строительства «типовых» для XIX века доходных домов до превращения их в коммунальные. В рамках экскурсии проведут по местам Литейной части, где проживали известные поэты и писатели, и расскажут о жизни Иосифа Бродского в коммуналке № 28 в доме Мурузи, где сейчас открыт мемориальный музей его имени.
Специальный показ фильма «Питер FM» (16+)
8 июля в «Лекторий-порту»
В этом году история о том, как случайная встреча может изменить жизнь, вернулась на большие экраны — и уже готовится обзавестись сиквелом. В рамках спецпоказа культовый фильм «Питер FM» можно будет не только увидеть, но и обсудить — вместе с актрисой Евгенией Громовой, оператором Тимом Лобовым, а также композитором и драматургом Артемом Макояном.