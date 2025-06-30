Кино, «Кино» и арт-группа «Зерно»: что интересного увидеть в Петербурге в июле

Музей Бродского «Полторы комнаты» и проект «Петербург глазами инженера» расскажут о том, как в разное время решали квартирный вопрос — от строительства «типовых» для XIX века доходных домов до превращения их в коммунальные. В рамках экскурсии проведут по местам Литейной части, где проживали известные поэты и писатели, и расскажут о жизни Иосифа Бродского в коммуналке № 28 в доме Мурузи, где сейчас открыт мемориальный музей его имени.