Немецкие виллы, холодное море и сказочные персонажи: гид по Калининграду от местных

Редактор городского журнала «Балтийский Бродвей» в Калининграде
«Я переехала в Калининград около пяти лет назад, практически вслепую, и сразу влюбилась. Благодаря работе в главном городском журнале я смогла познакомиться с классными проектами, влиться в местную тусовку и понять, чем живёт Калининград. А ещё — своими глазами увидеть, как город развивается и становится всё более популярной локацией среди туристов.
Калининград прекрасен в любое время года: зима здесь, как говорится, европейская, весной всё в красивом цвету, летом можно и искупаться — конечно, если повезёт, — а осенью вся область в жёлто-оранжевой листве выглядит ещё романтичнее. Большинство туристов приезжают летом, и тому есть множество причин: от моря до фестивалей. Но я рекомендую не делать ставку на пляжный отдых и приезжать в мае или сентябре. Правда, погода в любом месяце может быть непредсказуемой — стоит быть готовыми и к палящему солнцу, и к проливному дождю.
Снимать жильё можно в любой части Калининграда — город небольшой, поэтому даже из отдалённого от туристического центра Московского района вы без проблем доберётесь в любую точку на общественном транспорте или такси. Мои личные рекомендации — исторический район вилл Амалиенау или зелёный Хуфен. На официальных картах вы не найдёте этих названий, но можно ориентироваться на Центральный парк, озеро Поплавок и зоопарк. Здесь приятно прогуляться, есть что посмотреть и где перекусить, а до центра города легко дойти пешком».
Какие достопримечательности посетить
Остров Канта и Рыбная деревня
Пусть это самая банальная рекомендация, но всем друзьям, которые приезжают в гости, я советую начать знакомство с Калининградом с этой локации. На острове Канта расположен Кафедральный собор, где можно послушать орган: сорокаминутный мини-концерт точно не утомит, зато даст представление об этом инструменте. Там же расположена могила самого известного уроженца города — философа Иммануила Канта, а рядом с ней среди брусчатки прячется «Сердце Кёнигсберга». После осмотра собора стоит погулять по Рыбной деревне или отправиться на водную прогулку вокруг острова.
Музей Altes Haus
Обязательно к посещению для тех, кто едет в Калининград в поисках немецкого духа. Это музей-квартира в историческом здании 1912 года постройки, где воссоздан быт начала XX века. Во время экскурсии вы узнаете о районе вилл Амалиенау, услышите историю доходных домов и увидите исторические предметы быта, о предназначении которых современному человеку трудно догадаться. В музее нет ограждений и витрин — всё можно внимательно осмотреть и даже потрогать.
Хомлины
Бронзовые фигурки сказочных существ — достопримечательность сами по себе и одновременно путеводитель по городу. На улицах Калининграда можно встретить семь хомлинов, и все они обитают возле музеев и других интересных локаций. Этих сказочных персонажей называют хранителями Калининграда, а ещё считается, что хомлины мастерят украшения из янтаря — найти их можно в кафе-лавке на улице Красной.
Также отметим: Музей Мирового океана, музей-квартира советского периода «Дом китобоя», Музей изобразительных искусств в здании кёнигсбергской биржи, филиал Третьяковской галереи, исторический зоопарк, Форты № 5 и № 11, арт-пространство в Закхаймских воротах
Где погулять
Верхнее и Нижнее озеро
Пожалуй, самые популярные локации для прогулок среди местных жителей и стандартный вариант для первых свиданий. Оба озера расположены рядом и на самом деле являются прудами, то есть искусственно созданными водоёмами, но это ничуть не умаляет их очарование. Берега Верхнего озера украшены скульптурами морских животных работы Германа Тиле, рядом находится парк Юность и виллы района Марауненхоф. Нижнее озеро окружено историческими зданиями, модными ресторанчиками и кофейнями.
Амалиенау
Амалиенау — один из немногих районов старого Кёнигсберга, переживших Вторую мировую войну практически без разрушений. В начале XX века он застраивался виллами в соответствии с концепцией «город-сад» и считался престижным жилым кварталом. Сегодня это живописный зелёный район с красивой архитектурой, где хочется делать фото буквально на каждом шагу.
Ратсхоф
Калининградский блогер @staranowa
«В то время когда многие туристы отдают предпочтение прогулкам по району Амалиенау, хочется напомнить, что уютный Ратсхоф не менее прекрасен. Это исторический район с небольшими домиками и цветущими садами. Атмосферу старого Кёнигсберга сохранили такие улочки как Вагоностроительная, Радищева, Станочная. Гуляя здесь, можно дойти до набережной и перекусить в популярной кофейне Elevator, которая находится в здании портового элеватора Кёнигсберга 1897 года».
Также отметим: Центральный парк, Рыбная деревня, Ботанический сад
Где есть
«Штайндамм, 99»
Камерный ресторан в исторической локации — идеальное место для знакомства с калининградской кухней. Меню практически полностью состоит из локальных продуктов: местные сыры, оленина из Краснолесья и фермерская утка, а также разнообразие балтийской рыбы. В первый визит стоит попробовать сет закусок «Знакомство с краем», куда входят несколько видов мяса и сыров, вяленые томаты и свёкла, соус песто из черемши, варенье из яблок и другие калининградские деликатесы.
FishDealers
Побывать в Калининграде и не поесть рыбы — значит, не побывать в Калининграде. В стильном бистро FishDealers всегда можно найти свежую рыбу и морепродукты по приятным ценам. В меню большой raw bar, устрицы и морские ежи, широкий выбор балтийской рыбы и авторские вариации местного специалитета — строганины.
Угли
За мясом — в «Угли». В меню есть мясные блюда на любой вкус и бюджет: от бургеров и рёбрышек до стейков сухого вызревания и вагю, а один из главных хитов — пьемонтский тартар. Также стоит обратить внимание на позиции с пометкой local и раздел десертов.
Также отметим
— Позавтракать — Лев Бородинский, Булочки ранней пташки, Остановка Театр, Crunch
— Бюджетно перекусить — Поварёшка, Патиссон Markt, Ростерхит, Промрыба
— Красиво поужинать — Seasons, Соль, Matsu Izakaya & Roku Bar, Napoli, УGODНИКИ
— На побережье — БАЛТ, Телеграф, Local
Где пить кофе
Прачечная
Здесь стирают не вещи, а старое представление о кофе. «Прачечная» — одна из первых спешелти-кофеен Калининграда с собственной обжаркой, понятным меню, качественным кофе и интересными сезонными напитками. А в 2024 году местная ресторанная премия «Пумперникель» признала «Прачечную» лучшей кофейней.
Сооснователь архитектурно-дизайнерской студии Line Design
«Прачечная» — это реально лучший кофе в городе. Они делают интересные ивенты и коллаборации, мощно развиваются, у них классный интерьер. Так что мой выбор среди кофеен — «Прачечная».
Марсианин
Сеть самобытных кофеен с отличным кофе, настоящим китайским чаем, десертами из собственного кондитерского цеха и полноценным меню. Флагманская точка с классным интерьером расположена в Рыбной деревне. Рекомендация от создателей — необычное дальневосточное комбо: бутерброд с красной икрой и чашка чёрного кофе.
ELEVATOR
Не просто кофейня, а целый дом культуры кофе с тренинг-центром и собственным обжарочным цехом — зерно от ELEVATOR используют многие заведения города. Сама кофейня расположена на отдалении от центра и туристических маршрутов. Но стоит добраться как минимум ради индустриального вида на порт и правильного кофе.
Также отметим: Кофейня № 3, Процесс, Символ, 4012
Где тусить
Татьяна
СЕО креативного агентства FRANEMA
«Если бар, то „Татьяна“. Во-первых, потому что его открыли друзья, проектировали друзья, в нём работают друзья, отдыхают друзья и даже за пультом по выходным играет друг. Во-вторых, он на соседней улице от моего дома. Две минуты и бац-бац — сложного рабочего дня как будто не было. Главное, сильно не газовать, а то появится тяжелое утро следующего дня. В-третьих, шницель из курицы. Ну тут пробовать надо».
Ельцин
Андеграундный бар крафтового пива с собственной атмосферой, которую трудно описать — её нужно прочувствовать. Особенности: музыкальный автомат с песнями местных исполнителей, концерты калининградских групп и диджеев, своя мини-галерея современного искусства.
Барабанщик группы «Печень», организатор «Лыфарь фест»
«В „Ельцине“ меня всегда привлекало, что ребята там делали всё, скажем так, по-панковски, но не по-говнарски, со стилем. А главная причина любви к „Ельцину“ — люди, которые там работают и которые туда ходят».
У вас Горизонт завален
Атмосферный камерный бар с авторскими коктейлями, которые меняются каждый месяц, неповторимой манерой ведения соцсетей и дружелюбными барменами. Внутри есть ещё один секретный бар — «Малая сцена».
Также отметим: шотошная ШоТыГде, концептуальный японский Roku Bar, Linch в кинотеатре «Заря», коктейльный бар Cult, мексиканский El Barritos, рокерский Morrison и панковский Bus station
Где развлекаться
Стеклодувная мастерская Repin Glass
Если хочется ярких впечатлений, отправляйтесь на мастер-класс в стеклодувной мастерской. Здесь можно попробовать себя в роли стеклодува и самостоятельно (под руководством мастера) изготовить стакан, вазочку или цветок из переработанного стекла на память о поездке.
Я капитан
Вместо классической экскурсии по реке Преголе на кораблике можно арендовать катер и самому почувствовать себя капитаном. А заодно увидеть город с новой стороны и получить незабываемые впечатления. Права на управление прогулочным катером не нужны, так что развлечение доступно любому совершеннолетнему. Покорять водные просторы можно в одиночку или в компании до четырех человек.
Дом Культуры «Закрыто, Входите»
СЕО креативного агентства FRANEMA
«Уютное заведение на пять-шесть столиков на уютной немецкой улочке в центре города с уютным персоналом и уютным питерским вайбом. Практически каждый вечер я там — либо работаю, уткнувшись в ноутбук, либо громко смеюсь, играя в настолки. Это мой второй офис — там рождаются новые идеи, считаются сметы, разрабатываются концепции, там пять лет назад создавалось креативное агентство FRANEMA».
Также отметим: концерты в старейшем клубе России «Вагонка», вечеринки DecaDance и VOSKRESNIK, спектакли театральной лаборатории Act.Opus, загородный комплекс с вейк-парком «Аистово»
Что посмотреть в области
Побережье
Нельзя приехать в Калининград и не побывать на Балтике, причём время года значения не имеет. Проще всего добраться до города котиков Зеленоградска: это полчаса от центра Калининграда на машине или электричке, чуть дольше — на автобусе. Ещё один транспортно доступный вариант — тихий Светлогорск, единственный в России город, включённый в международную ассоциацию медленных городов Cittaslow. В Янтарный стоит ехать ради пляжа, а в Балтийск — ради индустриальной эстетики. И, конечно, не упустите возможность побывать на Куршской косе и увидеть её уникальную природу.
Черняховск
Гид по Калининграду, блогер
«Один из красивейших городов Калининградской области — это Черняховск. Здесь сохранилось намного больше удивительной архитектуры, чем в Калининграде. И она старше, чем на всеми любимых курортах. Главный совет — это никуда не торопиться, гулять по узким улочкам и обращать внимание на множество деталей, которые спрятаны в городе. Прогуляйтесь по улицам Театральной и Садовой, поищите красивые двери, восхититесь масштабом Собора Архангела Михаила, загляните в католическую церковь святого Бруно и обязательно обращайте внимание на котиков. Ещё в Черняховске есть красивейший городской парк с удивительным мостом и замок Инстербург, хранящий свои тайны и легенды. А поблизости расположился конный завод Георгенбург, где разводят лошадей редких пород — тракененской, ганноверской и голштинской».
Ферма Тюниных
Не морем единым славится Калининградская область: на востоке от областного центра тоже есть жизнь. Причём весьма активная. Ферма Тюниных расположена на слиянии двух рек — Лавы и Преголи, которые можно исследовать, взяв в аренду байдарку, сап или каноэ или заказав прогулку на «Лаваходе». А после водных активностей вам предложат сытно пообедать в кафе «Ферма» и попариться в тюнинских банях.
Также отметим: замок Тапиау в Гвердейске, замок Шаакен в посёлке Некрасово, шлюзы Мазурского канала и дом-музей в посёлке Дружба, посёлок Железнодорожный, сыроварня Тильзит-Рагнит в Немане, старая немецкая школа «Вальдвинкель» в посёлке Ильичёво, мыс Таран в посёлке Донское, Янтарный комбинат
Что привезти из Калининграда
Украшения с янтарём
Янтарь — один из главных символов Калининграда. И делают из него не только бабушкины бусы. Янтарные украшения можно найти в любой туристической лавке, но по-настоящему стильные варианты стоит искать у местных ювелирных брендов, таких как Strelnik, Amber workspace и Amberias.
Марципан
Идеальный съедобный сувенир для тех, кто не хочет захламлять квартиру магнитиками. Вариантов множество: копчёный угорь, шпроты, местный сыр, но главным гастрономическим сувениром остаётся марципан. В Кёнигсберге его готовили по-своему и запекали до румяной корочки. Найти такой марципан можно у местных производителей: Pomatti, M. Zappa, Rosenau и «Шаакен Дорф» используют аутентичные рецепты.
Сувениры «Мануфактуры Макса Пройса»
Уже больше пятнадцати лет команда перерабатывает калининградские культурные коды в интеллектуальные сувениры: от керамических копий сохранившихся хаусмарок, футболок с небанальными надписями и магнитов-кирпичиков до собственных путеводителей по городу и полноценных книг. Есть даже «Калининградский словарь», который поможет чуть лучше понять местных жителей.
Бренд 54.43 / 20.30
Сооснователь архитектурно-дизайнерской студии Line Design
«Лена Лучшева делает невероятные штуки из керамики. Все её предметы — это супер крутое переосмысление какой‑то русскости, какой‑то готики, какого‑то панка. Обожаю её и восхищаюсь каждой её работой».
Также отметим: керамические вазы VAS.A, свечи и диффузоры с ароматами Калининграда MYSIG, носимый антиквариат ANTIQ, одежда с душой Балтики от MIDITI, керамика от местных мастеров в магазине «Керамиксбург», сувенирные магазины «Барахольщик» и «Рыжая Заря»