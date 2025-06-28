Немецкие виллы, холодное море и сказочные персонажи: гид по Калининграду от местных

Калининград прекрасен в любое время года: зима здесь, как говорится, европейская, весной всё в красивом цвету, летом можно и искупаться — конечно, если повезёт, — а осенью вся область в жёлто-оранжевой листве выглядит ещё романтичнее. Большинство туристов приезжают летом, и тому есть множество причин: от моря до фестивалей. Но я рекомендую не делать ставку на пляжный отдых и приезжать в мае или сентябре. Правда, погода в любом месяце может быть непредсказуемой — стоит быть готовыми и к палящему солнцу, и к проливному дождю.