От дворца до чайханы: любимые места Петербурга Icegergert, Замая, Booker и других рэперов

«Пожалуй, мой любимый бар в Санкт-Петербурге. Ты приходишь туда, чтобы получить настоящее эстетическое удовлетворение от питья, а не с целью посильнее накидаться. Каждый сезон меняются авторские коктейли — у них всегда очень необычные или просто потрясающе сбалансированные сочетания вкусов! В Laboratorio Distilita готовят отличные закуски, мой фаворит — сырная тарелка, которую даже в компании беру отдельно на себя, потому что сыр, мед и фрукты там действительно классные. Сам бар небольшой: деревянная мебель, приглушенный свет, приятный аромат и, конечно, живой джаз по выходным. Нечасто получалось застать играющий бенд в заведении и посидеть за столиком, но когда удавалось, улыбка, теплое ощущение уюта и old-money-эстетики не покидали меня. Этот мой hidden gem, так что отрываю сокровище от сердца, делясь сием заведением с вами!»