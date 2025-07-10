Любимое место

От дворца до чайханы: любимые места Петербурга Icegergert, Замая, Booker и других рэперов

«Афиша Daily» рассказывала, на каких пляжах жарят сосиски московские рэперы и где они покупают айс-латте с карамельным сиропом. Пришло время составить список мест силы артистов из Петербурга. Рассказываем, где Icegergert, Booker, Pyrokinesis, Крип-а-Крип и другие пишут треки и ищут вдохновение на новые.
Icegergert

Воронцовский дворец

© A.Savin/Wikimedia Commons

«Хочу отметить Воронцовский дворец в центре Петербурга. Он расположен на Садовой улице, напротив Гостиного Двора, возведен по проекту архитектора Франческо Растрелли. Это место, где я получил все необходимые знания и, возможно, даже больше, чем просто знания».

Адрес
Садовая, 26
Booker

Бар «Портовый трактир»

«Портовый трактир» в клипе «Мой менталитет»
© Booker

«„Портовый трактир“ — обязательная локация для посещения в Санкт-Петербурге. Во-первых, это точно одно из самых злачных мест города, если не самое. Во-вторых, в „Портовом трактире“ периодически ломается туалет, потому что временные постояльцы забивают его шприцами. В-третьих, там работает бессменная бар-леди Алла — когда придете, спрашивайте именно ее. В заведении подают различные наливки и настойки, самая лучшая (рекомендую из своего пьяного прошлого) — рябина на коньяке. 100 мл стоят 101 рубль: по рублю за каждый мл настойки и еще 1 рубль за пластиковый стаканчик. В доступе также есть бутерброды, практически все места стоячие, чтобы люди там не спали. Аутентичное потрясающее место с удивительным контингентом. И это та локация, в которой частично снимался наш клип „Мой менталитет“».

Адрес
1-я линия В.О., 46
Замай

Выборгская сторона

© prepsster/Wikimedia Commons

«Люблю Выборгскую сторону, Сампсониевский собор и особенно одноименный сад, разбитый на месте утраченного старого иноверческого кладбища, где были похоронены Растрелли и Трезини. Самый интересный проспект, который я когда‑либо видел, — Малый Сампсониевский. Это знаковое место для петроградского рэпа: кто знает, тот знает».

Адрес
Малый Сампсониевский проспект
Крип-а-Крип

Парк Интернационалистов и парк Героев-пожарных в Купчино

© Messir/Wikimedia Commons

«Когда я был малой, там находился кирпичный завод, где я собирал глину для своих поделок, миниатюрная крепость из красного кирпича, куда приходили маргиналы, и лодочная станция. Это были довольно дикие, заросшие камышом локации с постоянными шашлыками и пьяными разборками. Сейчас эти парки облагородили, и вместо гопников там можно встретить тех, кто занимается йогой, танцами и смотрит фильмы под открытым небом. А еще тут стал проходить джазовый фестиваль Билли Новика, который тоже родом из этих мест. „Купчино — столица мира“».

Адрес
Южное шоссе
Pyrokinesis

Обводный канал

© Владимир Поляков/РИА «Новости»

«Любимое место в Петербурге — Обводный канал в самом конце зимы. Тогда лед на Неве трескается зигзагом, и кажется, будто канал — это большой зубастый рот».

Aquakey

Бар Laboratorio Distilita

© Laboratorio Distilita

«Пожалуй, мой любимый бар в Санкт-Петербурге. Ты приходишь туда, чтобы получить настоящее эстетическое удовлетворение от питья, а не с целью посильнее накидаться. Каждый сезон меняются авторские коктейли — у них всегда очень необычные или просто потрясающе сбалансированные сочетания вкусов! В Laboratorio Distilita готовят отличные закуски, мой фаворит — сырная тарелка, которую даже в компании беру отдельно на себя, потому что сыр, мед и фрукты там действительно классные. Сам бар небольшой: деревянная мебель, приглушенный свет, приятный аромат и, конечно, живой джаз по выходным. Нечасто получалось застать играющий бенд в заведении и посидеть за столиком, но когда удавалось, улыбка, теплое ощущение уюта и old-money-эстетики не покидали меня. Этот мой hidden gem, так что отрываю сокровище от сердца, делясь сием заведением с вами!»

Адрес
Гражданская, 13–15
VK-паблик
Laboratorio Distilita
Вертушка Газманова

Студия звукозаписи Resonance Records

© Resonance Records

«В Resonance Records в „Исткабеле“ я всегда могу попердеть в микрофон, когда мама дома и не разрешает мне читать рэп».

Адрес
Кожевенная линия, 34, «Исткабель»
Сайт
Resonance Records
Маша Хима

Кофейня Gussi Coffee

© @gussi_coffee_spb

«Красивейшее и смешнючейшее место на самой волшебной улице Питера. Можно выпить кофе и заказать мини-расклад одной картой за 113 рублей, а также поразмышлять о важном, глядя на картину с гусем. Любимое».

Адрес
Марата, 14
Сайт
Gussi Coffee
Why, Berry

Книжный магазин «Подписные издания»

© «Подписные издания»

«В восторге от „Подписных изданий“ на Литейном, суперживописное место напротив Мариинской больницы в историческом центре Петербурга. Магазинчик с невероятными огромными окнами и уютной атмосферой, где можно почитать, поработать да и просто выпить кофе!»

Адрес
Литейный просп., 57
Сайт
«Подписные издания»
Холодный ты

Чайхана «Самарканд» у метро «Академическая»

© Richard Lautens/Getty Images

«В один момент познал весь кайф узбекской кухни и стал наведываться в эту чайхану. Особенно классно было прошлым летом: после прогулки в центре садишься на последний поезд метро, едешь до „Самарканда“, а потом на самокате с ветерком докатываешь до дома. В сентябре во время такой поездки я сломал плечо и стал уже заглядывать в филиал „Самарканда“ на станции метро „Парнас“, где находился травмпункт. Во втором „Самарканде“ тоже кайфово, все те же классные плов, манты, лагман и казан-кебаб. Сейчас также захожу в точку на „Академической“, только без самоката: кататься мне нельзя».

Адрес
Гражданский просп., 72а
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