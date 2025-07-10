От дворца до чайханы: любимые места Петербурга Icegergert, Замая, Booker и других рэперов

Воронцовский дворец
«Хочу отметить Воронцовский дворец в центре Петербурга. Он расположен на Садовой улице, напротив Гостиного Двора, возведен по проекту архитектора Франческо Растрелли. Это место, где я получил все необходимые знания и, возможно, даже больше, чем просто знания».
Бар «Портовый трактир»
«„Портовый трактир“ — обязательная локация для посещения в Санкт-Петербурге. Во-первых, это точно одно из самых злачных мест города, если не самое. Во-вторых, в „Портовом трактире“ периодически ломается туалет, потому что временные постояльцы забивают его шприцами. В-третьих, там работает бессменная бар-леди Алла — когда придете, спрашивайте именно ее. В заведении подают различные наливки и настойки, самая лучшая (рекомендую из своего пьяного прошлого) — рябина на коньяке. 100 мл стоят 101 рубль: по рублю за каждый мл настойки и еще 1 рубль за пластиковый стаканчик. В доступе также есть бутерброды, практически все места стоячие, чтобы люди там не спали. Аутентичное потрясающее место с удивительным контингентом. И это та локация, в которой частично снимался наш клип „Мой менталитет“».
Выборгская сторона
«Люблю Выборгскую сторону, Сампсониевский собор и особенно одноименный сад, разбитый на месте утраченного старого иноверческого кладбища, где были похоронены Растрелли и Трезини. Самый интересный проспект, который я когда‑либо видел, — Малый Сампсониевский. Это знаковое место для петроградского рэпа: кто знает, тот знает».
Парк Интернационалистов и парк Героев-пожарных в Купчино
«Когда я был малой, там находился кирпичный завод, где я собирал глину для своих поделок, миниатюрная крепость из красного кирпича, куда приходили маргиналы, и лодочная станция. Это были довольно дикие, заросшие камышом локации с постоянными шашлыками и пьяными разборками. Сейчас эти парки облагородили, и вместо гопников там можно встретить тех, кто занимается йогой, танцами и смотрит фильмы под открытым небом. А еще тут стал проходить джазовый фестиваль Билли Новика, который тоже родом из этих мест. „Купчино — столица мира“».
Обводный канал
«Любимое место в Петербурге — Обводный канал в самом конце зимы. Тогда лед на Неве трескается зигзагом, и кажется, будто канал — это большой зубастый рот».
Бар Laboratorio Distilita
«Пожалуй, мой любимый бар в Санкт-Петербурге. Ты приходишь туда, чтобы получить настоящее эстетическое удовлетворение от питья, а не с целью посильнее накидаться. Каждый сезон меняются авторские коктейли — у них всегда очень необычные или просто потрясающе сбалансированные сочетания вкусов! В Laboratorio Distilita готовят отличные закуски, мой фаворит — сырная тарелка, которую даже в компании беру отдельно на себя, потому что сыр, мед и фрукты там действительно классные. Сам бар небольшой: деревянная мебель, приглушенный свет, приятный аромат и, конечно, живой джаз по выходным. Нечасто получалось застать играющий бенд в заведении и посидеть за столиком, но когда удавалось, улыбка, теплое ощущение уюта и old-money-эстетики не покидали меня. Этот мой hidden gem, так что отрываю сокровище от сердца, делясь сием заведением с вами!»
Студия звукозаписи Resonance Records
«В Resonance Records в „Исткабеле“ я всегда могу попердеть в микрофон, когда мама дома и не разрешает мне читать рэп».
Кофейня Gussi Coffee
«Красивейшее и смешнючейшее место на самой волшебной улице Питера. Можно выпить кофе и заказать мини-расклад одной картой за 113 рублей, а также поразмышлять о важном, глядя на картину с гусем. Любимое».
Книжный магазин «Подписные издания»
«В восторге от „Подписных изданий“ на Литейном, суперживописное место напротив Мариинской больницы в историческом центре Петербурга. Магазинчик с невероятными огромными окнами и уютной атмосферой, где можно почитать, поработать да и просто выпить кофе!»
Чайхана «Самарканд» у метро «Академическая»
«В один момент познал весь кайф узбекской кухни и стал наведываться в эту чайхану. Особенно классно было прошлым летом: после прогулки в центре садишься на последний поезд метро, едешь до „Самарканда“, а потом на самокате с ветерком докатываешь до дома. В сентябре во время такой поездки я сломал плечо и стал уже заглядывать в филиал „Самарканда“ на станции метро „Парнас“, где находился травмпункт. Во втором „Самарканде“ тоже кайфово, все те же классные плов, манты, лагман и казан-кебаб. Сейчас также захожу в точку на „Академической“, только без самоката: кататься мне нельзя».