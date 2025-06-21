Сад, байкерский бар и «Этажи»: 7 мест в Петербурге, где можно встретить нефоров

Бар «Поддон»
Баром заправляют татуированные усачи, которые отвязно ведут соцсети заведения и часто мелькают на фотографиях с тусовок. Помимо них, по вечерам здесь выступают андеграундные рэперы и рок-музыканты, проходят шахматные турниры и показы авторского кино. В меню — широкий выбор пива и бургеры. Публика, по рассказам сотрудников, самая разнообразная — нефоры, художники, вельможи.
Лофт-проект «Этажи»
Уже более 10 лет тут собираются неординарные подростки, причисляющие себя к различным субкультурам, и это неудивительно. Среди резидентов лофта — магазины комиксов и манги, скейтбордов, кейпоп- и аниме-атрибутики, мерча звезд и блогеров, а еще секонд-хенды, тату-студия, салон необычного маникюра и много других точек, которые привлекают неформалов. Фудкорт, где после обхода магазинов собираются посетители, тоже непростой: с шавермой, бабл-ти и японским стритфудом.
Сад Сан-Галли
Другое место с долгой нефорской историей — тихий и небольшой парк на месте бывшего завода рядом с Лиговским проспектом. Днем здесь можно насладиться красивыми пейзажами, а вот спокойный вечер провести у вас навряд ли получится из‑за поющей молодежи, художников и представителей субкультур — как новых, так и, казалось бы, давно мертвых. Почему именно Сангальский сад стал для них точкой притяжения — остается загадкой, но, вероятно, на это влияет близость «Этажей».
Бар Branch Garage
А к этому месту можно присмотреться аудитории постарше — в Branch Garage громко гуляют брутальные рокеры и байкеры. Гаражная стилистика заведения отлично мэтчится с американо-мексиканской кухней — тут подают огненные буррито, тако, бургеры и кесадилью. Внутри бара можно поиграть в бильярдом под флагом США, а во дворике-террасе — покидать мяч в баскетбольной кольцо.
Самоорганизованное арт-пространство «F5/График шума»
Загадочное руин-пространство, в котором проводят живые концерты, выставки и поэтические вечера, показывают арт-хаус и читают про него лекции, устраивают фестивали с названиями вроде «Страдающие аборигены эпохи технофеодализма» и практикумы по осознанному слушанию, в процессе которого за любое произнесенное слово посетитель выбывает. Резиденты проекта, который, к слову, располагается в подвале флигеля одного из центральных дворов, шумят по расписанию, обговоренному с соседями — отсюда и название.
Клуб «Ласточка»
Одна из главных андеграундндых концертных площадок города в 5 минутах ходьбы от метро «Лиговский проспект». Клуб создали музыканты, которые хотели продемонстрировать петербургскому слушателю разнообразие культур, стилей и жанров — и у «Ласточки» это получилось. Теперь тут можно услышать шугейз, абстрактный рэп, эмо, витч-хаус, инди, панка и многие другие музыкальные направления.
Клуб «Мачты»
Другая классная музыкальная площадка Петербурга — резиденты прибрежного кластера «Севкабель-порт» на Васильевском острове «Мачты». В них приятно находиться из‑за лаконичного дизайна, недорогих напитков и чилл-зоны на воздухе. Помимо концертов, тут проводят диджей-сеты, джазовые и блюзовые вечера, фестивали независимых лейблов и поддерживают местных артистов. Недавно ребята запустили свое онлайн-радио.
Также отметим: Пушкинская, 10, клуб «Рассвет», излюбленный скейтерами cад композитора Андрея Петрова, площадь перед ТЦ «Галерея», магазин рок атрибутики CastleRock.