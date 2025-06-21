Сад, байкерский бар и «Этажи»: 7 мест в Петербурге, где можно встретить нефоров

Другое место с долгой нефорской историей — тихий и небольшой парк на месте бывшего завода рядом с Лиговским проспектом. Днем здесь можно насладиться красивыми пейзажами, а вот спокойный вечер провести у вас навряд ли получится из‑за поющей молодежи, художников и представителей субкультур — как новых, так и, казалось бы, давно мертвых. Почему именно Сангальский сад стал для них точкой притяжения — остается загадкой, но, вероятно, на это влияет близость «Этажей».