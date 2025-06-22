Где есть и где закупаться в Москве, чтобы почувствовать себя в Стамбуле

Свои впечатления от города собирали и Анатолий Казаков с Олей Парфенюк представили в конце поездки на красивом гала-ужине: угощали гребешками, крабом, теленком со сморчками, панакотой из щавеля, мороженым из айрана, и другими деликатесами. «Через меню гала-ужина мне хотелось передать простую мысль: еда — это универсальный язык, у нее нет четких границ или одного почерка. Все зависит от вкуса, насмотренности и интуиции повара. Я всегда говорю с гостями через еду, и на этот раз рассказал им свою историю Стамбула — через его ароматы, специи, продукты, ощущения. Я давно знаю этот город, и, если честно, он никогда не вдохновлял меня гастрономически — он очень простой. Но именно в этом и оказался вызов: увидеть в привычном больше, придать ему яркость, глубину, новое звучание. Потому что вдохновение можно найти даже в самом обычном ингредиенте — важно только уметь его разглядеть», — поделился Казаков.