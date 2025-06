Пальмы, море, Дубай: где и как делать самые красивые отпускные фото

Atlantis The Royal — один из самых обсуждаемых отелей Дубая последних лет и место, где сочетаются яркая архитектура, дизайн и десятки живописных точек для фото. В 2024 году он занял девятое место в списке 50 лучших отелей мира, а его 11-метровая скульптура «Капли» уже успела стать местной достопримечательностью. Отель входит в курортный комплекс Atlantis Dubai, поэтому гости могут бесплатно посещать аквапарк Aquaventure World и аквариум c 65 000 морских обитателей, расположенный в отеле Atlantis, The Palm.