Пальмы, море, Дубай: где и как делать самые красивые отпускные фото

Клуб у бассейна Cloud 22
Для яркого кадра над облаками
Начать фотоохоту предлагаем на 22-м этаже отеля, где расположен клуб Cloud 22 с панорамным инфинити-бассейном, видом на Пальму Джумейру и небоскребы Дубая. Снимать можно буквально все, от закатного горизонта до фирменных шезлонгов в бело-голубой цветовой гамме, — результат коллаборации бренда Dolce & Gabbana и онлайн-бутика Ounass. После захода солнца локация становится еще атмосфернее — на летний сезон здесь запланированы вечерние купания под луной Moonlight Sessions.
Номер люкс Sky Pool Villa
Для тех, кто ведет рубрику «Мои завтраки»
Тем, кто любит тишину и живописные панорамы без лишних глаз, стоит присмотреться к виллам Sky Pool. У каждого такого номера люкс есть собственный инфинити-бассейн с видом на Персидский залив или Пальму Джумейру и терраса с атмосферой мозамбикских двориков. В обязательной программе отдыха — завтрак на воде: его сервируют прямо в бассейне на плавающем подносе, так что получится сразу и поесть, и попозировать.
Пляжный клуб Nobu by the Beach
Для контента в духе модных брендов
Если вы мечтали оказаться в рекламной кампании пляжного сезона — добро пожаловать в Nobu by the Beach. Здесь можно расслабиться на шезлонге или в тени дизайнерской беседки, потягивая любимый коктейль под динамичный диджей-сет. А благодаря охлаждающим бассейнам и кабанам с кондиционерами отдыху не помешает даже знойная дубайская жара. В перерывах между фото рекомендуем заказать севиче, роллы или другие блюда из меню авторства шефа Нобу Матсухисы: он переосмысляет японскую кухню через перуанские акценты.
Ресторан Dinner by Heston Blumenthal
Для фуди-контента с изюминкой
Один из самых необычных ресторанов отеля предлагает отправиться в гастрономическое путешествие во времени. Меню основано на рецептах средневековой Британии: можно попробовать куриное парфе в виде мандарина или пирог с ананасом, который жарится на вертеле по технологии 1810 года. За кухню отвечает Хестон Блюменталь — обладатель звезды Michelin и главный по кулинарным экспериментам. Ресторан работает как à la carte, так и в формате дегустационного сета — на случай, если хочется попробовать все сразу.
Шоу-фонтан SkyBlaze
Для тех, кто хочет собрать все лайки
Следуя вдоль каскада фонтанов в самом сердце Atlantis The Royal, можно прийти к его кульминации — первому на Ближнем Востоке шоу-фонтану. Во время открытия отеля именно здесь Бейонсе взмыла в воздух, и с тех пор SkyBlaze по праву считается одной из самых зрелищных точек курорта. Пламя и вода синхронно взлетают на высоту почти 30 метров, превращаясь в огненно-водный перформанс. Удобнее всего наблюдать за шоу с террас ресторанов Milos, La Mar, Ariana’s Persian Kitchen или из лаунжа Elements — с коктейлем в руках и камерой наготове.
Используйте сетку и с ее помощью выстраивайте композицию. Человек на фото должен занимать центральную клетку. Попробуйте снимать портреты, используя зум 3х и отойдя назад.
Старайтесь, чтобы на фоне портретов было меньше отвлекающих предметов и людей, при этом фотографируемые полностью попадали в кадр. Убедитесь, что на фото не обрезаются руки, ноги, одежда.
Следите за тем, чтобы одежда хорошо сидела, волосы были поправлены, а макияж — в порядке.
Если из‑за яркого солнца на лице появляются некрасивые тени, для эффекта журнальной съемки попробуйте использовать вспышку. Хорошие фото получатся во время золотого часа (после восхода и перед закатом), когда дневной свет выглядит более красным и мягким, чем обычно.
Экспериментируйте и не спешите: делайте как можно больше кадров и пробуйте разные ракурсы.
Бар Ling Ling
Для экспериментов с ночной съемкой
Для любителей тусовок до утра в Atlantis The Royal открыт бар-ресторан паназиатской кухни, который по выходным превращается в ночной клуб. Ling Ling — еще одна достойная внимания локация курорта, где можно попробовать авторские блюда Юго-Восточной Азии, выпить фирменный коктейль и задержаться до рассвета под зажигательный плейлист. Приходите пораньше, чтобы и познакомиться с авторской гастрономией, и потанцевать.
Лаунж Elements
Для романтичного фотоконтента
Открытый лаунж с расслабляющей атмосферой и видом на бассейны, украшенные плавающими огнями. Здесь можно попробовать авторские коктейли и легкие закуски, подходящие для вечернего отдыха. А еще Elements — отличное место для съемки: с террасы открывается необычный ракурс на фонтан SkyBlaze, сверкающий ночной горизонт Дубая и звездное небо.
Спа-комплекс Awaken Wellness
Для фото, глядя на которые все позавидуют вашему душевному спокойствию
Awaken Wellness — это не просто возможность расслабиться, а обязательный пункт в списке эффектных локаций отеля. В спа можно выбрать процедуры для восстановления сил и душевного спокойствия, а еще поплавать в стильных открытом и закрытом бассейнах — и сделать атмосферные фото. Разнообразные практики — от йоги и медитации до звуковой терапии и рейки — добавят отдыху глубины и позволят сделать кадры с особой энергетикой.
Ресторан Estiatorio Milos
Для кадров со средиземноморской атмосферой
В Estiatorio Milos традиционные средиземноморские блюда встречаются с теплым греческим гостеприимством. За кухню отвечает звездный шеф Костас Спилиадис: его ресторан уже три года подряд попадает в гид «Мишлен». Фишка меню — свежайшие морепродукты в небанальной подаче (готовьте камеру: фирменный салат с омаром выглядит особенно эффектно). Среди других спотов для стильных снимков — витрина в духе рыбного рынка и терраса с приглушенным освещением и отличным видом на шоу фонтанов SkyBlaze.
Пляж Royal
Для главного фото из отпуска
Более двух километров чистого побережья с прозрачной водой — чем не место для летних снимков? На пляже Royal есть минималистичные беседки и уютные шезлонги, которые создают стильный фон. Бассейн Royal — отдельный оазис с регулируемой температурой, приватными зонами и детской площадкой. Закаты и виды на Пальму Джумейру в баре Seascapes станут отличным финалом фотосессии — здесь пейзажи получатся особенно впечатляющими.
Atlantis The Royal — один из самых обсуждаемых отелей Дубая последних лет и место, где сочетаются яркая архитектура, дизайн и десятки живописных точек для фото. В 2024 году он занял девятое место в списке 50 лучших отелей мира, а его 11-метровая скульптура «Капли» уже успела стать местной достопримечательностью. Отель входит в курортный комплекс Atlantis Dubai, поэтому гости могут бесплатно посещать аквапарк Aquaventure World и аквариум c 65 000 морских обитателей, расположенный в отеле Atlantis, The Palm.
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