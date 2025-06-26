Пальмы, море, Дубай: где и как делать самые красивые отпускные фото

Следуя вдоль каскада фонтанов в самом сердце Atlantis The Royal, можно прийти к его кульминации — первому на Ближнем Востоке шоу-фонтану. Во время открытия отеля именно здесь Бейонсе взмыла в воздух, и с тех пор SkyBlaze по праву считается одной из самых зрелищных точек курорта. Пламя и вода синхронно взлетают на высоту почти 30 метров, превращаясь в огненно-водный перформанс. Удобнее всего наблюдать за шоу с террас ресторанов Milos, La Mar, Ariana’s Persian Kitchen или из лаунжа Elements — с коктейлем в руках и камерой наготове.