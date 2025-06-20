Пауэрбанки и показатель загрузки вагонов: 10 фич метро, делающих его удобным для всех

Тем, кто спешит по делам, остаться на связи помогут сервисы для аренды внешних аккумуляторов. Сейчас таких аппаратов установлено более 380, найти их можно почти на всех станциях метро. Чтобы воспользоваться зарядкой, нужно скачать приложение, привязать карту для оплаты и отсканировать QR-код с номером слота. Вернуть аккумулятор можно на любой станции, обозначенной на карте в приложении. Цена за час — около 100–150 рублей, за сутки — 200–250 рублей.