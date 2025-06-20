Пауэрбанки и показатель загрузки вагонов: 10 фич метро, делающих его удобным для всех

Зарядки и аренда пауэрбанков
Самым занятым
Тем, кто спешит по делам, остаться на связи помогут сервисы для аренды внешних аккумуляторов. Сейчас таких аппаратов установлено более 380, найти их можно почти на всех станциях метро. Чтобы воспользоваться зарядкой, нужно скачать приложение, привязать карту для оплаты и отсканировать QR-код с номером слота. Вернуть аккумулятор можно на любой станции, обозначенной на карте в приложении. Цена за час — около 100–150 рублей, за сутки — 200–250 рублей.
Если с собой оказался провод, зарядиться бесплатно можно прямо в вагоне или на стойке в центре вестибюля некоторых станций. Чаще всего можно встретить стандартный разъем USB, в некоторых новых поездах «Москва-2024» появились и порты type-C.
Стойки «Живое общение»
Тем, кто ищет оптимальный путь
Для тех, кому нужна помощь в построении маршрута, на более чем 30 станциях метро работают информационные стойки «Живое общение». Сотрудники подскажут, как найти ближайший выход к нужной достопримечательности или разобраться со льготными тарифами, нюансами провоза багажа или путешествий с животными.
Кроме того, на таких стойках можно купить сувениры и взять карту метро на нескольких языках.
Индивидуальная помощь во время поездки
Пассажирам с особенностями здоровья, родителям и большим группам
Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогают маломобильным гражданам безопасно и комфортно передвигаться в метро, сопровождают до остановок наземного транспорта, больниц и культурных объектов. В Центр могут обратиться родители с колясками, многодетные семьи, пожилые люди и руководители организованных школьных групп.
Услуги оказывают бесплатно. Нужно оставить заявку за 24 часа до запланированной поездки по контактным телефонам, в мобильном приложении или на сайте московского метрополитена.
Метроша, проводник по метро
Маленьким пассажирам
Вместе с Речкиным и Электробусиком Метроша стал персонажем — другом для детей, которые путешествуют по городу с родителями. Героя можно увидеть на информационных экранах в вагонах метро, где он рассказывает о правилах безопасности, на плакатах «Потерялся? Не уходи!» с простыми инструкциями на случай непредвиденных ситуаций и на детских информационных буклетах, которые можно взять на стойках «Живое общение».
Схемы метро не только на английском
Путешественникам из других стран
Для удобства иностранных туристов недавно появились схемы на китайском и арабском языках. Вместе с носителями были созданы не просто переведенные версии карт, а максимально понятный и привычный им навигационный элемент. Для этого применили комбинированный метод: фонетический перевод и перевод по смыслу.
Показатель загруженности вагонов
Постоянным пассажирам
Для тех, кто часто ездит в метро, создали приложение с самыми нужными функциями: например, можно пополнить «Тройку» за пару секунд онлайн, сгенерировать QR-код для оплаты проезда через СБП, подключиться к биометрии или выпустить виртуальную «Тройку», чтобы не носить с собой пластик. Здесь же можно построить оптимальный маршрут с учетом графика ремонта станций и определить нужный выход.
Интересная фича — отслеживание загруженности вагонов в режиме реального времени. Данные обновляются каждые 10 секунд на основе числа людей, которые проходят через турникет, и гаджетов, подключенных к вайфаю.
Перехватывающие парковки
Для тех, кто пересел с автомобиля на метро
Для автовладельцев рядом со станциями метро, МЦД и МЦК работают парковки с выгодными условиями. С 5.30 до 2.00 оставить машину можно бесплатно, если вы совершите не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД, при этом первую — от станции, ближайшей к парковке.
Оплатить проезд в городском транспорте можно «Тройкой», «Единым» или социальной картой, по которым понадобится подтвердить поездки по возвращении на парковку. Список перехватывающих парковок можно найти в приложении «Парковки России».
Бесплатные пересадки
Тем, кто любит экономить
Пассажиры, которые выбирают комплексные маршруты, могут сэкономить на пересадках между метро, МЦК, МЦД, а также на всех видах наземного транспорта.
Бесплатная пересадка между метро, МЦК, и МЦД действует автоматически в течение 90 минут, а на некоторых маршрутах МЦД — в течение 120 минут. Для бесплатной пересадки между одним или разными маршрутами наземного транспорта нужно привязать карту «Тройка» в приложении метро. Неограниченное количество бесплатных пересадок будет действовать в течение 90 минут.
«Тройка» в виде брелока, кольца или браслета
Тем, кому недостаточно просто карты
Если вы постоянно теряете карту «Тройка», возможно, вам больше подойдет другой формат платежного аксессуара: браслет, брелок или кольцо. Понравится спортсменам — можно доехать до любимой локации для пробежки и не беспокоиться о карте. А еще туристам (на память), детям (чтобы не потеряли) и тем, кто ценит компактность и свободу движений.
Купить «Тройку»-аксессуар можно в официальном онлайн-магазине московского метро, на стойках «Живое общение» и во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная».
Адаптивный свет в вагонах
Тем, кому сложно взбодриться по утрам
Для всех, кто регулярно ездит в метро на работу или учебу, есть приятная фишка: освещение в вагонах меняется в зависимости от времени дня. Утром — холодный свет, который помогает проснуться и настраивает на продуктивный день, вечером — теплый, для более расслабляющей и уютной поездки.