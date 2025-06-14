Любовь с первого заката: гид по главным местам Нижнего Новгорода от местных

Голодными в Нижнем вы точно не останетесь! Новые заведения открываются с такой скоростью, что даже местные жители не всегда успевают все распробовать. В условиях расцвета гастрономической культуры предлагаем устроить полноценный тур по ресторанам, бистро, кафе и барам, а лучше не разделять и отправиться везде и сразу. Ну а если вы изучили Нижний вдоль и поперек и у вас еще осталось несколько дней в запасе, рекомендуем отправиться в другие города Нижегородской области».