Любовь с первого заката: гид по главным местам Нижнего Новгорода от местных

Назидание от журналистов, влюбленных в Нижний Новгород
«Вот уже два года наша редакция публично признается в любви Нижнему, а потому мы готовы зазывать сюда всех и всегда, но лучше приезжайте с мая по сентябрь — в сезон ярких фестивалей и самых красивых закатов. В это время пребывание в городе превращается в настоящий праздник жизни: каждые летние выходные вкусно едим на Рождественской, поем и танцуем в «Ракушке», в июле смотрим кино под открытым небом, а в августе — спектакли в самых неожиданных локациях.
Голодными в Нижнем вы точно не останетесь! Новые заведения открываются с такой скоростью, что даже местные жители не всегда успевают все распробовать. В условиях расцвета гастрономической культуры предлагаем устроить полноценный тур по ресторанам, бистро, кафе и барам, а лучше не разделять и отправиться везде и сразу. Ну а если вы изучили Нижний вдоль и поперек и у вас еще осталось несколько дней в запасе, рекомендуем отправиться в другие города Нижегородской области».
Какие достопримечательности посетить
Нижегородский кремль
Нижегородский кремль — символ города и обязательный пункт маршрута туриста. Каменная крепость, величественно возвышающаяся над слиянием Оки и Волги с начала XVI века, накопила множество историй и легенд, которые до сих пор поражают воображение. Сегодня территория кремля открыта для посещения, здесь располагаются административные здания, музеи и филармония — можно организовать культурное времяпровождение или просто насладиться прогулкой и видами волжских просторов. Рекомендуем совершить круг по стене кремля — путь нелегкий, но дарит возможность проникнуться духом времени и увидеть современный город через бойницы и окна средневекового укрепления.
Нижегородская ярмарка
Одна из причин, по которым стоит исследовать и нижнюю часть города — исторический район развития торговли и предпринимательства, крупнейшую ярмарку Российской империи или место, подарившее городу звание «Карман России». Сейчас Нижегородская ярмарка все так же принимает гостей, но уже в качестве событийной и выставочной локации. На территории прекрасно сочетаются Главный ярмарочный дом в псевдорусском стиле и новые павильоны с современными архитектурными решениями, арт-объекты, напоминающие о прошлом комплекса, и детское пространство, устремленное в будущее.
Пакгаузы
Сначала сооружения для Всероссийской промышленно-художественной выставки, потом склады речного порта, теперь выставочный центр и концертный зал. Внезапно обнаруженные во время подготовки к ЧМ-2018 и вдруг ставшие точкой притяжения местных жителей и гостей города. Прогуляйтесь вокруг этих зеркальных близнецов, обрамленных ажурными металлическими конструкциями, а после посетите вечерний концерт в одном из них: панорамный вид за сценой позволит увидеть, как в город приходит ночь.
Также отметим знаменитую Чкаловскую лестницу, количество ступеней на которой так и остается загадкой, здание Госбанка, собор Александра Невского и cтадион «Нижний Новгород».
Где погулять
Большая Покровская улица
Главная пешеходная улица, которая соединяет площадь Минина и Пожарского и площадь Горького. Место, где жизнь всегда кипит: здесь найдете рестораны и кафе, где представлены разные кухни мира — израильская, турецкая, мексиканская, привычная европейская и, конечно же, локальная, с нотками Нижегородчины, — изучите магазины и сувенирные лавки и на своем пути точно встретите уличных музыкантов. Советуем смотреть не только вперед, но и по сторонам, чтобы оценить архитектуру исторических зданий, встречающихся на вашей прогулке.
Парк 800-летия Нижнего Новгорода
Многоуровневый парк на крутом склоне набережной Федоровского — едва ли не лучшая смотровая площадка Нижнего. Именно отсюда открывается захватывающий вид на противоположный берег Оки, а по вечерам в качестве бонуса еще и на знаменитые нижегородские закаты. Особенно отметим концерты «Соло на закате» в амфитеатре.
Стрелка Оки и Волги
Место слияния Оки и Волги, или визитная карточка Нижнего Новгорода. Помимо исторической и культурной ценности, сегодня локация имеет и спортивное значение: здесь расположен стадион «Нижний Новгород» и уже скоро появится ледовая арена. Стрелку часто выбирают в качестве места проведения забегов или других активных мероприятий. А еще мы любим ее за красивый вид на историческую часть города и удобную зону для прогулок.
Верхне-Волжская и Нижне-Волжская набережные
Группа Uma2rman
«Мы родились и выросли в Нижнем Новгороде, и он наш самый любимый и родной на всей планете. Верхне-Волжская и Нижне-Волжская набережные — невероятно красивые места! Отсюда открывается потрясающий вид на реку. А какой закат! Обязательно приходите и посмотрите сами!»
21 июня группа Uma2rman выступит на Пикнике Афиши x Сбер в Москве.
Также отметим главную гастрономическую улицу города — Рождественскую, Александровский сад, квартал церкви Трех Святителей, парк «Швейцария».
Где есть
Кафе-пекарня «Волконский»
Целая сеть классических кафе-пекарен, но мы выделим ту, что недавно открылась в кремле, — настоящий подарок для жителей города и его гостей. Идеальный вариант для перерыва между насыщенной культурной программой и неспешной прогулкой в сердце Нижнего. Здесь берем кофе, свежеиспеченные круассаны или десерты ручной работы, отправляемся на солнечную веранду и наслаждаемся панорамным видом на кремль.
Ресторан Fiorentina
Итальянский ресторан, вдохновленный гастрономической культурой Флоренции, отлично подходит для ужина в приятной компании. Особое внимание уделяется мясу (выбираем флорентийский стейк или тартар с костным мозгом) и селективной подборке вин. Из интересного: авторские коктейли названы в честь известных деятелей, прославивших столицу тосканской кухни и виноделия.
Бистро «Цейлон»
Азиатское бистро, на открытие которого создателей вдохновило путешествие на Шри-Ланку. С 2019 года «Цейлон» транслирует нижегородцам свое прочтение кухни Южной Азии. В меню — карри с рисом, картофельный чаат, черная треска с соусом мисо, натуральные вина и авторские коктейли.
Ресторан Pinci
Новый ресторан с философией felicità и атмосферой южноитальянского счастья: мягкий свет, паста ручной работы, за изготовлением которой можно наблюдать прямо из зала, аромат свежеиспеченного хлеба и душистых трав, а также внушительная коллекция итальянских вин.
Ресторан Yale
Ресторан современной русской кухни, сочетающий вековые традиции и главные фуд-тренды. Кстати, здесь обращаем внимание не только на гастрономию, но и на возможность познакомиться с историей города: обязательно слушаем экскурсию и изучаем интерьер усадьбы XIX века. Для особенного повода однозначно выбираем это заведение!
Также отметим галерею вкуса «Парк культуры», рыбный ресторан «Кусто», all-day-кафе «Август», гранд-кафе «Гусь в яблоках» и бургерную Salut!.
Где пить кофе
Кофейня «Темп Воздух»
Кофейня посреди Александровского сада с видом на Стрелку особенно прекрасна в теплое время года — здесь можно разместиться не только за панорамными окнами, но и посреди зеленой лужайки на пуфике, в диванной зоне или видовых качелях. Сюда приходим за расслабляющими завтраками-конструкторами, кофе или кофейными коктейлями.
Кофейня Salut! Specialty Coffee
Сеть минималистичных городских кофеен с классическими и авторскими напитками. Мы рекомендуем попробовать что‑то интересное, например, сезонный латте «Лимонная карамель» или спешелти-чаи от проекта «Нитка». А еще здесь самые вкусные булки!
Кофейня Mola Mola
Две самобытные кофейни в центре города, продвигающие эстетику, экологичность и технологии в мире кофе. Тем, кому интересно прошлое, точно стоит посетить точку в «Заповедных кварталах» — месте, где пересекаются пути Максима Горького, луны-рыбы, Нижнего и итальянского острова Капри. Обязательно спросите, что их объединяет, и попробуйте капри-айс-ти.
Также отметим кофейню «Верхушка кофе».
Где тусить
Коктейльный бар «Медные трубы»
Современный бар, который любой нижегородец отметит в качестве локации, которую стоит посетить. В заведении представлен большой выбор коктейлей, разработанных по авторским рецептам. Кстати, с 2023 года бар выпускает собственный джин Grey Shine, поэтому, если не знаете, что привезти из Нижнего в качестве сувенира, берите на заметку!
Бар «Селедка и кофе»
Легендарное место, которое заметно выделяется среди других даже на главной ресторанной улице. Начинало свою историю как штаб-квартира культовой газеты «Селедка», продолжает существовать как отдельный творческий проект. Рекомендуем прийти вечером, в разгар музыкальной вечеринки, и остаться до утра.
Ботанический бар Travnik
Первый в России ботанический бар, который открылся относительно недавно, но уже покорил наши сердца. В приготовлении блюд и напитков используются локальные ингредиенты и эссенции, поэтому меню меняется в зависимости от времени года. Сейчас рекомендуем коктейль из раздела «Сад»: картофель, сметана, петрушка (неожиданно, но вы не пожалеете!).
Также отметим веранду винного бара «Винный факультет», гастропаб «Пивзавод» и бар ÖÖ.
Где развлекаться
Концертная площадка Tago Mago
Шугейз-коллектив из Нижнего Новгорода
«Главная молодежная площадка Нижнего, здесь собирается тусовка различных неформалов от 18 до бесконечности лет. Хотя по сравнению со столичными нефорами наши просто дефолт-чуваки. Заведение держат ребята из коллективов Black Hole Surfers и Apodemus. Шугейз, психоделик, эмо, инди и прочее-прочее часто звучит в стенах этого места».
«Заповедные кварталы»
Сообщество, возрождающее историческую среду Нижнего и популяризирующее наследие города. Несмотря на то что квартал церкви Трех Святителей пока что восстановлен не до конца, уже сейчас это полноценный музей под открытым небом. Здесь посещаем лекции или экскурсию «Первый взгляд» — знакомство с локацией и ее прошлым.
Центр театрального мастерства
Независимый театр с современным взглядом на драматургию. ЦТМ известен еще и тем, что в рамках своих проектов взаимодействует с различными городскими локациями и позволяет посмотреть на Нижний и область с другой стороны: в мае прошел фестиваль «Из области», теперь ждем фестиваль «Специфик». Ну а пока что отправляемся на спектакль-прогулку «Погружение Променад».
Яхт-клуб «Сила ветра»
В теплое время года наконец-то можно увидеть другой Нижний с воды, и этим точно нужно воспользоваться. Прогулки на парусных яхтах — идеальный вариант для путешествия по реке и шанс побывать в тех местах, на которые мы обычно смотрим с берега: на величественной Волге, Оке, разделяющей город напополам, и Стрелке — месте их слияния.
Также отметим Нижегородский художественный музей, музей «Арсенал», канатную дорогу, связывающую Нижний с городом Бор, колесо обозрения «НиНо», фуникулер и творческое объединение «Нетеатр».
Что посмотреть рядом с городом
Городец
Один из древнейших городов области: основан в XII веке (даже раньше Нижнего!). Кладезь народных промыслов: он славится печатными пряниками, знаменитой городецкой росписью и резными наличниками. Чтобы прочувствовать атмосферу города на Волге, добираемся на «Валдае», речном виде транспорта, смотрим памятники архитектуры, едем в «Город мастеров» и на сыроварню «Курцево».
Арзамас
«Один глаз на нас, другой на Арзамас», город 33 церквей, арзамасские гуси и арзамасский лук, Гайдар и Горький… Что еще вы знаете об этом месте? Город-музей был основан еще во времена правления Ивана Грозного, в 1578 году. С самого начала жители активно строили соборы и церкви, а локация всегда привлекала художников, архитекторов, литераторов и даже режиссеров. Отмечаем на карте Воскресенский собор и Музей русского патриаршества, Гостиный ряд и Литературный перекресток, Художественный музей и целый список памятников культуры и архитектуры.
Выкса
Город, который соединяет прошлое и будущее и открывает промышленность с другой стороны. Место, где добыча и производство металла стали общедоступным перформансом и даже «познавательным аттракционом». Исследуем индустриальный стрит-арт-парк на территории Выксунского ОМК: ищем муралы и записываемся на экскурсии по современным цехам, изучаем арт-объекты в городе и гуляем в «Шухов-парке».
Также отметим Большое Болдино, Семенов, усадьбу Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье, озеро Ключик в Павловском районе и совсем новый глэмпинг Basic на въезде в Ворсму.
Что привезти из Нижнего
Одежда бренда «Родина»
Первая в Нижнем локальная марка независимой уличной одежды. Одежда как символ причастности к обществу, культуре и менталитету, которым мы принадлежим. На память выбираем худи, футболки и свитшоты простого кроя, но со смысловыми принтами.
Украшения Rassvet Detail
Бренд минималистичных украшений из серебра, которые деликатно и ненавязчиво могут стать частью каждого вашего образа. Идеальный подарок для тех, кто ценит тонкую естественную красоту. Мы обратили свое внимание на подвес Kroshka в форме булочки — результат коллаборации бренда с благотворительным фондом «Дари еду».
Сувениры из «Молодости»
Магазин рукотворных вещей — локальных брендов и подарков. Здесь представлена канцелярия, одежда и предметы интерьера. В качестве небольшого сувенира привозим авторские открытки, но, если место позволяет, готовимся забрать все!
Также отметим бренды одежды Called a Garment и Select Studio, ароматы Kustarnik и Arome for Home.