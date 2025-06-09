От элитного ресторана до алкомаркета: где «Где Фантом?» и другие рокеры тусуются в Москве

Мультимедиа-арт-музей
Солист группы «Источник»
«МАММ — самый посещаемый мною музей мира, с детства так повелось. Много пространства, значит всем найдется что‑то по вкусу. Недавно впервые привел туда бабушку с дедом — даже им понравилось! Хотя они за традиционные ценности. Я тоже».
21 июня группа «Источник» выступит на Пикнике Афиши x Сбер в Москве.
Сеть магазинов «Ароматный мир»
«Много наших любимых мест на данный момент либо закрылись, либо сменили концепцию, поэтому мы часто стали посещать, как и в прошлом, сеть магазинов „Ароматный мир“! Великолепный ассортимент, приемлемые цены и очень дружелюбный персонал!»
Улица Правды 24с3
«Целый город в городе для многих начинающих рокеров, здесь есть все для продуктивных репетиций: несколько сотен репбаз на квадратный метр, кофе, оригинальная кола с хот-догом и ролл со сгущенкой! Мы чаще обитаем в нижнем городе, это что‑то наподобие „Зауна“ из „Аркейна“. Спускаешься по лестнице, слышишь за стенами барабанный грув, а до боли узнаваемый запах пыли и сырости вдохновляет тебя на новые подвиги».
20 июля группа uncle pecos выступит на фестивале Motherland.
Северный речной вокзал
Солист группы «Второй этаж поражает»
«Станция „Речной вокзал“, а поезд идет дальше. Немного жаль. Несмотря на отсутствие былой винтажности, Северный речной вокзал и его окрестности (парк „Дружбы“) люблю больше всего в Москве. Бродил и придумывал тексты, катался на скейте, ходил на свидания и прогуливал пары. Все там было. Теперь я старый мужчина и мне 25».
27 июня у группы «Второй этаж поражает» состоится большой сольный концерт в Москве. Приобрести билеты можно по ссылке.
Концертная площадка «Склад № 3»
Солист группы «Влажность-2018»
«Мой выбор — это „Склад № 3“ на Электрозаводской! Здесь тебя всегда встретят как родного и нальют отличного пива (за деньги). Частенько прихожу сюда, знакомлюсь с интересными творческими ребятами и курю с ними сигареты в уютном дворике. Я плохой рассказчик, так что не тупите: приходите и получите собственный опыт».
11 июля группа «Влажность-2018» выступит в Москве на панк-фестивале «Бомбочка». Приобрести билеты можно по ссылке.
Ресторан «Метрополь»
«Как насчет того, чтобы окунуться в атмосферу a la russe (кстати, у нас есть одноименный альбом) и посетить роскошный завтрак в ресторане при отеле „Метрополь“, что напротив Большого театра? Праздно откушать с бокалом игристого под томный и сказочный аккомпанемент арфы в зале, выполненном в стиле ар-нуво с этими роскошными витражами — вот так начало дня, согласитесь?»
Бар «Птица-синица»
Солист группы «Где Фантом?»
«Первое место, которое пришло на ум, — это бар „Птица-синица“. Так уж сложилось, что мы все время туда заходим, когда приезжаем на выступления. Место веселое как внутри, так и снаружи. На улице возле бара постоянно курсирует народ. Внутри пусть и шумно, но есть своя ламповая, уютная атмосфера с приглушенным светом».
Пространство для занятий музыкой We Play
Солистка группы «Деревянные Киты»
«У студии на „Красном Октябре“ отличное расположение: до нее можно с кайфом прогуляться и по пути вдохновиться, цепанув кофе. Там можно арендовать комнату с хорошим акустическим фортепиано за доступную цену — всегда найдется один-два свободных часа на случай, если посетила внезапная искра».