От элитного ресторана до алкомаркета: где «Где Фантом?» и другие рокеры тусуются в Москве

«Целый город в городе для многих начинающих рокеров, здесь есть все для продуктивных репетиций: несколько сотен репбаз на квадратный метр, кофе, оригинальная кола с хот-догом и ролл со сгущенкой! Мы чаще обитаем в нижнем городе, это что‑то наподобие „Зауна“ из „Аркейна“. Спускаешься по лестнице, слышишь за стенами барабанный грув, а до боли узнаваемый запах пыли и сырости вдохновляет тебя на новые подвиги».