Тем временем в Москве

Хорроры, детективы, городские прогулки: 12 квестов на любой вкус

Фото: «Клаустрофобия»
Квесты на протяжении многих лет остаются универсальным развлечением для компаний всех возрастов: можно и отдохнуть, и пораскинуть мозгами, и получить эмоции, и лучше узнать товарищей по команде. Собрали варианты в разных жанрах: от путешествия по волшебному лесу для всей семьи до эротической игры для пары.

Хорроры

«Деревня проклятых»

Квест для любителей японской культуры — игровая площадка сделана в виде заброшенной деревни, где блуждают ёкаиСверхъестественные существа японской мифологии.. Проводником в этом опасном месте станет единственный житель деревни — старик Такахама. Для полного погружения в историю есть все: актеры, детализированные декорации, имитация паранормальной активности, звуковые и световые спецэффекты.

Участники
2–6 человек
Время игры
75 минут
Цена
от 6000 рублей
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«Тварь. Канализация»

Вариант для тех, кто не боится замкнутого пространства, высокой влажности и темноты — квест пройдет в декорациях недостроенного коллектора, где, согласно истории, пропала группа рабочих. Вам предстоит надеть резиновый костюм рыбака и исследовать катакомбы под землей, чтобы выяснить, что же случилось там на самом деле.

Участники
1–8 человек
Время игры
60 минут
Цена
от 6500 рублей
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Детективные

«Либерия»

В подвале дома на Ленинском проспекте «воссоздали» утерянную библиотеку Ивана Грозного с коллекцией редких книг и артефактов — «Либерию». Игрокам предстоит изучить старое помещение и его содержимое, чтобы раскрыть тайны, над которыми на протяжении многих лет бьются археологи.

Участники
2–4 человека
Время игры
60 минут
Цена
от 4500 рублей
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«Убийство в закрытой комнате»

По сюжету квеста ваша компания состоит в перуанской мафии. В Москву вы прилетаете, чтобы вернуть украденный артефакт, — и оказывается, что ученого, похитившего драгоценность, убили. Вам предстоит разобраться в тайнах его смерти и найти ценную вещь. Главная загвоздка — экспертиза показала, что из квартиры убитого никто не выходил.

Участники
1–7 человек
Время игры
70 минут
Цена
от 3500 рублей
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Тематические

«Джуманджи 2.0»

Если в детстве вы тоже мечтали поиграть в легендарную игру, ловите шанс. По сюжету квеста вы с друзьями отправитесь на пыльный чердак, откуда исходит странный звук. Это и есть ваш первый ход в «Джуманджи» — дальше предстоит пройти карту, где каждый шаг влияет на будущее.

Участники
2–8 человек
Время игры
60 минут
Цена
от 5000 рублей
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«Фантастические звери и места их обитания»

Для миллениалов и поклонников вселенной «Гарри Поттера» — квест с декорациями Хогвартса. Участникам нужно пройти по запутанным коридорам школы и найти спрятанный артефакт, который спасет мир от злого волшебника. Попутно вам придется присматривать за зверушками Ньюта, которые то и дело сбегают.

Участники
2–8 человек
Время игры
75 минут
Цена
от 6000 рублей
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Семейные

«Гравити Фолз: Хижина чудес»

Квест по мотивам культового мультсериала подойдет для времяпровождения с детьми. Вместе вам предстоит решать загадки в знакомых декорациях, а еще общаться с героями — Мейбл, Диппером и дядей Стеном. По сюжету малыш Гидеон украл волшебный фонарь Диппера, уменьшил жильцов хижины и позарился на драгоценные дневники — вам нужно опередить его и найти их первыми.

Участники
1–6 человек
Время игры
60 минут
Цена
от 3000 рублей
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«Тайна Бабы-яги»

Игроки этого квеста — родственники колдуньи, которая живет в волшебном лесу. Вы договорились с ней встретиться, но она почему‑то не пришла вовремя — придется пробираться через заросли и самостоятельно искать избушку на курьих ножках. А по дороге общаться с разными сказочными персонажами и собирать магические предметы.

Участники
1–4 человек
Время игры
60 минут
Цена
от 5000 рублей
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Городские

«Московские львы»

Этот квест больше похож на экскурсию, так что подойдет любителям побродить и поглазеть на фасады — особенно приятно будет в хорошую погоду. Вместе с актером вы пройдетесь по историческому центру и отыщите львов — спящих, лежащих и сидящих. А еще узнаете, какой из них появился раньше и зачем архитекторы создавали такие скульптуры.

Участники
2–6 человек
Время игры
180 минут
Цена
от 1200 рублей
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«Мистика Московского университета: место силы»

Цель квеста по Воробьевым горам и территории МГУ — найти место силы университета. Сюжет гласит, что впервые о нем на лекции рассказал профессор Чудаковский. Ему никто не поверил, так что вам предстоит подтвердить сказанное и по письмам ученого определить правильный путь. Во время прогулки вы попутно будете узнавать историю МГУ и знаменитых преподавателей, смотреть архивные фотографии и решать логические задачи.

Участники
1–30 человек
Время игры
180 минут
Цена
от 1700 рублей
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Эротические

«Мальчишник»

Представьте: ваша компания весело отмечала мальчишник, гуляла всю ночь. На утро, конечно, оказалось, что жених пропал — номер заблокирован, квартира заперта. Вам предстоит вспомнить, что случилось вчера, и найти потерявшегося друга. Когда узнаете секрет, сможете спасти или расстроить свадьбу — решать вам.

Участники
2–4 человек
Время игры
60 минут
Цена
от 4300 рублей
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Love Fantasy

Вариант для пар, которые хотят разнообразить личную жизнь. ​Сценарий каждой игры разрабатывают индивидуально — для этого вам нужно выбрать эротические фантазии из предложенного списка. Канва сюжета общая: вы отдыхаете в баре, слушаете легкий джаз и притворяетесь незнакомцами. А после разговора начинаете исследовать смелые фантазии друг друга.

Участники
2 человека
Время игры
90 минут
Цена
от 30 000 рублей
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Как выбрать квест и не пожалеть

Оцените интересы игроков

Обсудите, чего каждый из участников ждет от совместного развлечения. Если мнения расходятся, попробуйте найти компромисс — например, выбрать что‑то не слишком страшное, если кто‑то рискует остолбенеть от ужаса во время хоррора.

Изучите сложность квеста

Если ваша компания впервые идет на квест, убедитесь, что у него не максимальная сложность: из‑за неопытности может не хватить времени на решение задач. Лучше выбрать что‑то попроще, зато дойти до финала.

Почитайте отзывы

Изучите, что пишут о квесте другие участники. Как обычно, обращайте внимание на количество и качество оценок: лучше выбрать вариант с оценкой 4,2 от 500 участников, чем 5 — от двоих.

Посмотрите фото

Так вы сможете оценить локацию и понять, нравятся ли вам декорации. А еще увидите, как одеты актеры и насколько это соответствует вашим ожиданиям.

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