Хорроры, детективы, городские прогулки: 12 квестов на любой вкус

Этот квест больше похож на экскурсию, так что подойдет любителям побродить и поглазеть на фасады — особенно приятно будет в хорошую погоду. Вместе с актером вы пройдетесь по историческому центру и отыщите львов — спящих, лежащих и сидящих. А еще узнаете, какой из них появился раньше и зачем архитекторы создавали такие скульптуры.