Лето здесь теплое, но переменчивое: с апреля по октябрь может быть и +12, и +32, так что без ветровки не обойтись. Солнце светит ярко — не забудьте очки. Не советую планировать поездку на дни фестиваля Ural Music Night (обычно это конец июня, в 2025 событие пройдет 27 июня) тем, кто не любит толпу — в эти выходные город превращается в гудящий рок-концерт, а свободные номера не найти еще за месяц. Зато если вы едете за атмосферой — это самое живое время. Ниже мои личные рекомендации — от сердца и с любовью».