Еду по России

Бесы, пельмешки и рок-н-ролл: где гулять, что есть и пить в Екатеринбурге — гид от местных

Фото: Valeriya/Getty Images
Если любите города с характером — приезжайте в Екатеринбург. Здесь сочетается несочетаемое: конструктивизм и деревянные дома, небоскребы и старообрядческие избы, мраморные театры и барные подвалы. Специально для «Афиши Daily» местная журналистка собрала гид по важнейшим местам столицы Урала, дополнив его рекомендациями локальных музыкантов.

Напутствие туристам от екатеринбурженки

Дарья Скрыгина

Главный редактор медиа и газеты public! Екатеринбург Дарья Скрыгина

«В Екатеринбург я влюбилась не сразу, но глубоко и надолго. Его называют «городом бесов» — и, как ни странно, это звучит с теплотой. Он суровый и стильный, иногда шумный и задумчивый. Здесь не делают вид, что все идеально. Здесь в ходу свои, уральские правила. Если вы когда‑нибудь слышали про этот город, но не решались приехать — я вас очень понимаю. Но рискните. Удивитесь.

Для первого визита лучше выбирать жилье в центре города — в районе улиц Ленина, Радищева, Малышева или Карла Либкнехта. Отсюда можно дойти пешком почти до всех достопримечательностей и вкусно поесть по дороге.

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© Из личного архива Дарьи
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© Из личного архива Дарьи
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© Из личного архива Дарьи
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© Из личного архива Дарьи
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© Из личного архива Дарьи
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© Из личного архива Дарьи

Лето здесь теплое, но переменчивое: с апреля по октябрь может быть и +12, и +32, так что без ветровки не обойтись. Солнце светит ярко — не забудьте очки. Не советую планировать поездку на дни фестиваля Ural Music Night (обычно это конец июня, в 2025 событие пройдет 27 июня) тем, кто не любит толпу — в эти выходные город превращается в гудящий рок-концерт, а свободные номера не найти еще за месяц. Зато если вы едете за атмосферой — это самое живое время. Ниже мои личные рекомендации — от сердца и с любовью».

Какие достопримечательности посетить

Ельцин-центр

© Донат Сорокин/ТАСС

Символ свободы и большого разговора о прошлом, настоящем и будущем страны. Это не просто музей — это культурный кластер, где проходят выставки, концерты, лекции, кинопоказы. Здесь можно часами бродить по залам, заглядывать в сувенирный, читать книжки в кафе и просто смотреть на людей.

Адрес
ул. Бориса Ельцина, 3
Сайт
Ельцин-центр
Ельцин Центр
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Мужской монастырь «Ганина Яма»

© Монастырь святых Царственных Страстотерпцев

Место трагическое и сильное. Монастырь, выросший на месте захоронения семьи Романовых, производит странное ощущение покоя и скорби одновременно. Вокруг лес, деревянные храмы и почти монашеская тишина. Приезжать лучше с экскурсией или зная контекст.

Адрес
Урочище Ганина яма
Телеграм-канал
«Ганина Яма»

Белая башня

© Белая башня

Памятник конструктивизму в районе Уралмаша, водонапорная башня 30-х годов, которую сейчас восстанавливают как культурное пространство. Визуально — идеальная геометрия и эстетика советского авангарда.

Адрес
ул. Бакинских Комиссаров, 2
VK-паблик
Белая башня

Где погулять

Набережная Исети

© kostya6969/Getty Images

Самое популярное место для городских прогулок. Пространство вдоль реки за последние годы сильно преобразилось: набережную выложили плиткой, добавили лавочки, скейт-зону, сделали подсветку. Особенно красиво на закате — когда город отражается в воде.

«Сова»

Нью-вейв дуэт из Екатеринбурга

«Большая вода, высокие деревья, прогуливающиеся с красивыми собаками горожане. Место, в котором уживается прошлое и будущее: за вашей спиной „Дом физкультуры Динамо“, перед глазами Екатеринбург-сити. Хорошо в любое время года».

21 июня «Сова» выступит на Пикнике Афиши x Сбер в Москве.

Пикник Афиши x Сбер 2025. Москва
Концерт / 21 июня
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Полуостров Баран

Геннадий Волгарев

Участник нью-вейв-группы из Екатеринбурга «Перемотка»

«Люблю прокатиться до конечки на трамвае № 11 вдоль зелени и дойти пешком до небольшого островка, где открывается необычный вид на пруд и город».

Адрес
Полуостров Баран

Штаб-квартира РМК и арена УГМК

© Иван Кабанов/ФедералПресс/ТАСС

Новая архитектурная гордость города и модное место всех инфлюенсеров. Стеклянная башня РМК — проект бюро Нормана Фостера, сама по себе достопримечательность. А рядом — медная арена УГМК и прогулочная зона, которую вот-вот построили.

Адрес
Степана Разина 15
Сайт
Арена УГМК

Литературный квартал

© Александр Осипов

Небольшой закуток в центре города, недавно отреставрированный и превратившийся в атмосферное культурное пространство. Дома XIX века, лавочки с цитатами, камерный театр, магазины с редкими книгами и сувенирами. Здесь хочется говорить шепотом и пить чай из термоса.

Адрес
ул. Пролетарская,18
VK-паблик
«Литературный квартал»

Трамвайные пути рядом с остановкой «Посадская»

© Из личного архива Марии
Размаха

Рэп-исполнительница

«Московская горка — это мой район. Сначала — маленькой — там с мамой из садика шли, и я смотрела на дядек, которые рисовали. Постарше — сама там тусила. Сейчас, возвращаясь в город, каждый раз гуляю по этим рельсам, либо проезжаю на 32-м трамвае. Вроде, только 12-й теперь ходит…»

Где есть

Бистро «Горожане»

© «Горожане»

Местная гастролегенда. Здесь всегда шумно, весело, немного по-питерски и очень вкусно. Блюда простые, но сделаны с вниманием к деталям: цыплёнок с хрустящей картошкой фри, большие салаты и десерты с уральским акцентом. А ещё здесь отличные официанты.

Горожане
Ресторан / Добролюбова, 6
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Адрес
ул. Добролюбова, д. 6
Сайт
«Горожане»

Пельменная «Два Деда»

© @dvadeda_garage
Николай Редькин

Музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Сломанные пляски» и ютуб-канала «Брокен Дэнс»

«Пельменная возле Главпочтамта — абсолютный маст для тех, кто хочет попробовать пельмешек на Урале. Она тематически разделена на два отделения: фазенда и чердак. И вот на чердаке, помимо, собственно, пельменей, закусок и выпивки, есть что‑то вроде музея самодельного уральского стимпанка — очень увлекательная фигня. Если попросите официанта, он вам устроит экскурсию и расскажет про каждый экспонат. На фоне в заведении играет очень хорошая музыка, кстати. Рекомендую взять сет пельменей и плотно с него угореть. Важно: там нужно заранее бронить столики, если вы туда идете вечерком или в выходные, праздничные дни, потому что людей набивается очень много».

Адрес
Ленина, 41
Сайт
«Два Деда»

Ресторан «Счастливы вместе» («СВ»)

© @sv.restaurant

Домашняя кухня мира — как заявляет меню. Но по факту: уютное заведение с авторскими вариациями на тему классики. Оливье с перепелкой, уральские пельмени в бульоне, лапа камчатского краба — все это звучит амбициозно и подается с душой.

Адрес
ул. Розы Люксембург, 4
Сайт
«Счастливы вместе»
Счастливы вместе
Ресторан / Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж, 3 этаж
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Японский ресторан Self Edge Japanese

© @selfedgejapanese.moscow

Филиал петербургского (и московского) проекта с акцентом на японскую кухню. Очень свежая рыба, интересные сочетания, внимание к деталям. Хорошее место для тех, кто устал от стандартных суши и хочет попробовать что‑то более смелое.

Адрес
Ул. Гоголя, 18
Сайт
Self Edge Japanese

Также отметим: ресторан паназиатской кухни NEONI, cредиземноморский ресторан Culta, итальянская кафетерия Comunale, итальянский ресторан Gavi.

Где пить кофе

Кофейни Simple Coffee

© @simplecoffee_ekb

Городская классика. Здесь пьют латте с халвой, проводят деловые встречи, пишут дипломы и обсуждают стартапы. В меню хорошие десерты, сэндвичи и матча. Место стабильно популярное и стабильно хорошее.

Адрес
Калинина, 55, Белинского, 71 и другие
Сайт
Simple Coffee
Simple Coffee
Ресторан / просп. Ленина, 46
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Кофейня Espresso Season

© @espressoseason
Никита Мухлынин

Участник нью-вейв-группы из Екатеринбурга «Перемотка»

«Атмосферное место с самым вкусным кофе в Екатеринбурге. Прокатившись на велосипеде по набережной городского пруда, заехать на завтрак и выпить кофе — это лучшее начало дня».

Адрес
ул. Горького, 29
VK-паблик
Espresso Season
Espresso Season
Ресторан / Пушкина, 9
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Кофейни Engels

© @engels_coffee

На грани между рестораном и кофейней. Эстетика минимализма с яркими акцентами, идеально сбалансированный вкус у напитков и десертов. Для любителей декафа — есть опции, а еще тут уютно сидеть за книгой или работать.

Адрес
ул. Куйбышева, 61, пр. Ленина, 99 и другие
Сайт
Engels

Кондитерская Maria

© @patisserie.maria

Французское настроение с уральской щедростью. Круассаны размером с голову, отличный кофе, быстрое обслуживание. Место, где хочется замедлиться.

Адрес
ул. Толмачева 21 и ул. Радищева 41
Сайт
Maria

Также отметим: Кофейни Yankee Sierra, «Искусство.кофе», «Папа Карло».

Где тусить

Бар «Черновик»

© @chernovik.bar

Вино, коктейли, музыка и флирт. Заведение с харизмой и настроением. Здесь любят длинные разговоры и интересных людей. Визитная карточка — «самый сексуальный сомелье Екатеринбурга».

Адрес
ул. Радищева, 41

Бар «Шалом Шанхай»

© @shalomshanghai

Главное тусовочное место. Здесь собирается вся творческая и богемная публика города на джазовх вечерах и диджей-сетах. Обстановка — ламповая, но драйвовая. Лучше бронировать места заранее.

Адрес
8 марта, 4
Телеграм-канал
«Шалом Шанхай»
Шалом Шанхай
Ресторан / 8 Марта, 4, цокольный этаж
Подробнее

Бар «Самоцвет»

© @samocvet.bar
Соня Брусника

Солистка группы «внимание брусника!»

«Я люблю „Самоцвет“ за добрую и комфортную атмосферу. Люди которые там собираются — легкие, приветливые, дружелюбные и интересные. В один вечер можно познакомиться с клевым дизайнером одежды, в другой — худруком балета».

21 июня «внимание брусника!» выступит на Пикнике Афиши x Сбер в Москве.

Пикник Афиши x Сбер 2025. Москва
Концерт / 21 июня
Подробнее на Афише
Адрес
ул. Малышева, 29А
Телеграм-канал
«Самоцвет»

Бар Sekta Organic Wine Bar

© @sekta_owb

Небольшое винное заведение со звездным куполом над головой. Подборка вин отлично составлена, еда — яркая, с акцентом. Атмосфера напоминает хорошие европейские бары в Тбилиси или Будапеште.

Адрес
Верх-Исетский б-р, 15/3
Сайт
Sekta Organic Wine Bar

Коктейльный бар «Коллектив»

© «Коллектив»/Петр Захаров

Независимый бар с дерзким характером. Коктейли — вау, интерьер — индустриальный, публика — стильная. Есть особые правила (заинтриговали, да?)

Адрес
ул. 8 Марта, 8Г
Сайт
«Коллектив»

Бар «ОПЫТ»

© @exp_bar
«Пекинский велосипед»

Эмо-коллектив из Екатеринбурга

«Наш любимый крафтовый бар, в котором удачно все: расположение в небольшом саду, 20 кранов самого разного пива, офигенная и разнообразная кухня, отличная музыка. После долгих прогулок и поездок на велике часто оказываемся здесь за бокальчиком саур эля и большой тарелкой вафель с лососем».

Адрес
Ул. Первомайская, 11В
Телеграм-канал
«ОПЫТ»
Опыт
Ресторан / Первомайская, 11в
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Также отметим: музыкальный бар «Мелодия», Luna lounge, караоке-клуб Royal Arbat, караоке-бар Fireside, бар «Огонек».

Где развлекаться

Гольф-клуб Pine Creek Resort

© Pine Creek Resort

Если хочется почувствовать себя героем романа Фицджеральда, езжайте в Pine Creek. Здесь все про ощущение «old money»: зеленые поля, будто нарисованные акварелью, клубный дом с верандой и размеренный ритм, где важны не столько удары по мячу, сколько разговоры в перерывах. Идеально, чтобы впервые попробовать гольф или просто почувствовать, каково это — отдыхать по-лакшери.

Адрес
с. Кашино, мкр. Лесной Ручей, ул. Сосновая, зд.3
Сайт
Pine Creek Resort
Гольф-клуб Pine Creek
Подробнее на Афише

Концертная площадка Syndrome Bar

© Syndrome Bar
«Пекинский велосипед»

Эмо-коллектив из Екатеринбурга

«Культовая площадка для инди-концертов недавно вернулась по новому адресу. Небольшой пивной бар человек на 150, здесь чувствуешь себя наравне с выступающим, здоровский контакт с аудиторией получается, где все свои, подпевают песни и просто классно проводят время. „Синдром“ воспитал не одно поколение групп и слушателей, в том числе нашу группу, частенько тут выступаем и сами ходим на концерты».

Адрес
ул. 8 Марта, 13
VK-паблик
Syndrome Bar
Syndrome Bar
Ресторан / 8 марта, 13, вход со двора
Подробнее

Мастерская бренда NUR Silver

© NUR Silver

Создать украшение своими руками — это не просто досуг, а почти медитация. В студии NUR Silver вы сможете выковать собственное кольцо или кулон из серебра: под руководством мастера, с настоящими инструментами, в атмосфере тишины и сосредоточенности. Прекрасный способ прочувствовать материал и забрать с собой что‑то действительно личное.

Адрес
ул. Горького, 65
Сайт
NUR Silver

Веревочный парк «Секвойя»

© «Секвойя парк Уктус»

Главный активный парк Екатеринбурга — особенно если вы соскучились по движению и высоте. Здесь можно пройтись по веревочным трассам разной сложности, полазать среди деревьев, и, самое главное, прокатиться на зиплайне прямо над зоопарком — с видом на капибар и других пушистиков. Подойдёт как для семейных выходных, так и для адреналиновых свиданий.

Адрес
Уктусский лесопарк
Сайт
«Секвойя Парк»

Также отметим: гончарную мастерскую NESPESHI, конно-спортивный клуб «Дубрава», Екатеринбургский планетарий.

Что посмотреть рядом с городом

Креативный кластер «Лето на заводе»

© Алексей Пирогов

Креативный кластер на месте старого железоделательного завода. В теплое время тут проходят маркеты, концерты, мастер-классы и просто пикники. Рядом — живописные виды, горы и леса.

Адрес
ул. Быкова 29/4, Сысерть
Сайт
«Лето на заводе»

База отдыха с квадроциклами «Дебри»

© «Дебри»

Экстремальный отдых с уральским акцентом. Катание на квадроциклах, маршруты на целый день до оленьей фермы, чан с еловыми ветками и домики в стиле глэмпинга. Если хочется разрядки — вам сюда.

Адрес
Свердловская область, Верхняя Сысерть, ДНТ Ключик, 4
Телеграм-канал
«Дебри»

Загородный отель «Берег»

© «Берег»

Глэмпинг и лакшери-отдых на природе. Летом — гидроскутеры и пикники у озера, зимой — катание на коньках. Отличный вариант для уединения на выходных.

Адрес
П. Верхняя Сысерть, далее следовать по указателям к ближайшему адресному ориентиру Верхняя Сысерть 1.
Сайт
Загородный отель «Берег»

Также отметим: Природный парк «Оленьи ручьи», Экоферма «Аркуда», ретрит-центр «Здрава дача».

Что привезти из Екатеринбурга

Книга рецептов Наины Ельциной и мерч Ельцин-центра

© Центр Б.Н. Ельцина

Подарки с екатеринбургским духом можно приобрести в магазине сувениров Ельцин-центра. В продаже — товары с ключевым концептом музея — «свобода», футболки с остроумными афоризмами Бориса Ельцина и Виктора Черномырдина и литература по новейшей российской истории. Советую купить «Рецепты Наины Иосифовны», они оставят теплое напоминание о локальной культуре.

Адрес
ул. Бориса Ельцина, 3
Сайт
Ельцин-центр
Ельцин Центр
Подробнее на Афише

Сысертский фарфор

© «Фарфор Сысерти»

Настоящая эстетика Урала, воплощенная в тонком фарфоре. Он сочетает в себе вековые традиции мастеров и современный дизайн. Многие процессы на местном производстве механизировались, но одно осталось неизменным — роспись до сих пор выполняется вручную.

Адрес
ул. Малышева, 41
Сайт
Фарфор Сысерти

Сушеные уральские ягоды

© ligora/Getty Images

Вкусно, полезно и удобно помещается в багаж.

Где искать
Сувенирные магазины города

Значок с Шигирским идолом

© Свердловский областной краеведческий музей

Из Екатеринбурга возвращаемся с мини-копией древнейшей деревянной скульптуры в мире, найденной на Урале. Значок символизирует связь с историей, культурой и загадками цивилизаций.

Адрес
ул. Малышева, 46
Сайт
Cвердловский областной краеведческий музей
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