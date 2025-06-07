Напутствие туристам от екатеринбурженки
Главный редактор медиа и газеты public! Екатеринбург Дарья Скрыгина
«В Екатеринбург я влюбилась не сразу, но глубоко и надолго. Его называют «городом бесов» — и, как ни странно, это звучит с теплотой. Он суровый и стильный, иногда шумный и задумчивый. Здесь не делают вид, что все идеально. Здесь в ходу свои, уральские правила. Если вы когда‑нибудь слышали про этот город, но не решались приехать — я вас очень понимаю. Но рискните. Удивитесь.
Для первого визита лучше выбирать жилье в центре города — в районе улиц Ленина, Радищева, Малышева или Карла Либкнехта. Отсюда можно дойти пешком почти до всех достопримечательностей и вкусно поесть по дороге.
Лето здесь теплое, но переменчивое: с апреля по октябрь может быть и +12, и +32, так что без ветровки не обойтись. Солнце светит ярко — не забудьте очки. Не советую планировать поездку на дни фестиваля Ural Music Night (обычно это конец июня, в 2025 событие пройдет 27 июня) тем, кто не любит толпу — в эти выходные город превращается в гудящий рок-концерт, а свободные номера не найти еще за месяц. Зато если вы едете за атмосферой — это самое живое время. Ниже мои личные рекомендации — от сердца и с любовью».
Какие достопримечательности посетить
Ельцин-центр
Символ свободы и большого разговора о прошлом, настоящем и будущем страны. Это не просто музей — это культурный кластер, где проходят выставки, концерты, лекции, кинопоказы. Здесь можно часами бродить по залам, заглядывать в сувенирный, читать книжки в кафе и просто смотреть на людей.
Мужской монастырь «Ганина Яма»
Место трагическое и сильное. Монастырь, выросший на месте захоронения семьи Романовых, производит странное ощущение покоя и скорби одновременно. Вокруг лес, деревянные храмы и почти монашеская тишина. Приезжать лучше с экскурсией или зная контекст.
Белая башня
Памятник конструктивизму в районе Уралмаша, водонапорная башня 30-х годов, которую сейчас восстанавливают как культурное пространство. Визуально — идеальная геометрия и эстетика советского авангарда.
Также отметим: Музей андерграунда, Музей изобразительных искусств, Храм на Крови, Краеведческий музей, памятник Геннадию Букину.
Где погулять
Набережная Исети
Самое популярное место для городских прогулок. Пространство вдоль реки за последние годы сильно преобразилось: набережную выложили плиткой, добавили лавочки, скейт-зону, сделали подсветку. Особенно красиво на закате — когда город отражается в воде.
Нью-вейв дуэт из Екатеринбурга
«Большая вода, высокие деревья, прогуливающиеся с красивыми собаками горожане. Место, в котором уживается прошлое и будущее: за вашей спиной „Дом физкультуры Динамо“, перед глазами Екатеринбург-сити. Хорошо в любое время года».
21 июня «Сова» выступит на Пикнике Афиши x Сбер в Москве.
Полуостров Баран
Участник нью-вейв-группы из Екатеринбурга «Перемотка»
«Люблю прокатиться до конечки на трамвае № 11 вдоль зелени и дойти пешком до небольшого островка, где открывается необычный вид на пруд и город».
Штаб-квартира РМК и арена УГМК
Новая архитектурная гордость города и модное место всех инфлюенсеров. Стеклянная башня РМК — проект бюро Нормана Фостера, сама по себе достопримечательность. А рядом — медная арена УГМК и прогулочная зона, которую вот-вот построили.
Литературный квартал
Небольшой закуток в центре города, недавно отреставрированный и превратившийся в атмосферное культурное пространство. Дома XIX века, лавочки с цитатами, камерный театр, магазины с редкими книгами и сувенирами. Здесь хочется говорить шепотом и пить чай из термоса.
Трамвайные пути рядом с остановкой «Посадская»
Рэп-исполнительница
«Московская горка — это мой район. Сначала — маленькой — там с мамой из садика шли, и я смотрела на дядек, которые рисовали. Постарше — сама там тусила. Сейчас, возвращаясь в город, каждый раз гуляю по этим рельсам, либо проезжаю на 32-м трамвае. Вроде, только 12-й теперь ходит…»
Где есть
Бистро «Горожане»
Местная гастролегенда. Здесь всегда шумно, весело, немного по-питерски и очень вкусно. Блюда простые, но сделаны с вниманием к деталям: цыплёнок с хрустящей картошкой фри, большие салаты и десерты с уральским акцентом. А ещё здесь отличные официанты.
Пельменная «Два Деда»
Музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Сломанные пляски» и ютуб-канала «Брокен Дэнс»
«Пельменная возле Главпочтамта — абсолютный маст для тех, кто хочет попробовать пельмешек на Урале. Она тематически разделена на два отделения: фазенда и чердак. И вот на чердаке, помимо, собственно, пельменей, закусок и выпивки, есть что‑то вроде музея самодельного уральского стимпанка — очень увлекательная фигня. Если попросите официанта, он вам устроит экскурсию и расскажет про каждый экспонат. На фоне в заведении играет очень хорошая музыка, кстати. Рекомендую взять сет пельменей и плотно с него угореть. Важно: там нужно заранее бронить столики, если вы туда идете вечерком или в выходные, праздничные дни, потому что людей набивается очень много».
Ресторан «Счастливы вместе» («СВ»)
Домашняя кухня мира — как заявляет меню. Но по факту: уютное заведение с авторскими вариациями на тему классики. Оливье с перепелкой, уральские пельмени в бульоне, лапа камчатского краба — все это звучит амбициозно и подается с душой.
Японский ресторан Self Edge Japanese
Филиал петербургского (и московского) проекта с акцентом на японскую кухню. Очень свежая рыба, интересные сочетания, внимание к деталям. Хорошее место для тех, кто устал от стандартных суши и хочет попробовать что‑то более смелое.
Где пить кофе
Кофейни Simple Coffee
Городская классика. Здесь пьют латте с халвой, проводят деловые встречи, пишут дипломы и обсуждают стартапы. В меню хорошие десерты, сэндвичи и матча. Место стабильно популярное и стабильно хорошее.
Кофейня Espresso Season
Участник нью-вейв-группы из Екатеринбурга «Перемотка»
«Атмосферное место с самым вкусным кофе в Екатеринбурге. Прокатившись на велосипеде по набережной городского пруда, заехать на завтрак и выпить кофе — это лучшее начало дня».
Кофейни Engels
На грани между рестораном и кофейней. Эстетика минимализма с яркими акцентами, идеально сбалансированный вкус у напитков и десертов. Для любителей декафа — есть опции, а еще тут уютно сидеть за книгой или работать.
Кондитерская Maria
Французское настроение с уральской щедростью. Круассаны размером с голову, отличный кофе, быстрое обслуживание. Место, где хочется замедлиться.
Также отметим: Кофейни Yankee Sierra, «Искусство.кофе», «Папа Карло».
Где тусить
Бар «Черновик»
Вино, коктейли, музыка и флирт. Заведение с харизмой и настроением. Здесь любят длинные разговоры и интересных людей. Визитная карточка — «самый сексуальный сомелье Екатеринбурга».
Бар «Шалом Шанхай»
Главное тусовочное место. Здесь собирается вся творческая и богемная публика города на джазовх вечерах и диджей-сетах. Обстановка — ламповая, но драйвовая. Лучше бронировать места заранее.
Бар «Самоцвет»
Солистка группы «внимание брусника!»
«Я люблю „Самоцвет“ за добрую и комфортную атмосферу. Люди которые там собираются — легкие, приветливые, дружелюбные и интересные. В один вечер можно познакомиться с клевым дизайнером одежды, в другой — худруком балета».
21 июня «внимание брусника!» выступит на Пикнике Афиши x Сбер в Москве.
Бар Sekta Organic Wine Bar
Небольшое винное заведение со звездным куполом над головой. Подборка вин отлично составлена, еда — яркая, с акцентом. Атмосфера напоминает хорошие европейские бары в Тбилиси или Будапеште.
Коктейльный бар «Коллектив»
Независимый бар с дерзким характером. Коктейли — вау, интерьер — индустриальный, публика — стильная. Есть особые правила (заинтриговали, да?)
Бар «ОПЫТ»
Эмо-коллектив из Екатеринбурга
«Наш любимый крафтовый бар, в котором удачно все: расположение в небольшом саду, 20 кранов самого разного пива, офигенная и разнообразная кухня, отличная музыка. После долгих прогулок и поездок на велике часто оказываемся здесь за бокальчиком саур эля и большой тарелкой вафель с лососем».
Также отметим: музыкальный бар «Мелодия», Luna lounge, караоке-клуб Royal Arbat, караоке-бар Fireside, бар «Огонек».
Где развлекаться
Гольф-клуб Pine Creek Resort
Если хочется почувствовать себя героем романа Фицджеральда, езжайте в Pine Creek. Здесь все про ощущение «old money»: зеленые поля, будто нарисованные акварелью, клубный дом с верандой и размеренный ритм, где важны не столько удары по мячу, сколько разговоры в перерывах. Идеально, чтобы впервые попробовать гольф или просто почувствовать, каково это — отдыхать по-лакшери.
Концертная площадка Syndrome Bar
Эмо-коллектив из Екатеринбурга
«Культовая площадка для инди-концертов недавно вернулась по новому адресу. Небольшой пивной бар человек на 150, здесь чувствуешь себя наравне с выступающим, здоровский контакт с аудиторией получается, где все свои, подпевают песни и просто классно проводят время. „Синдром“ воспитал не одно поколение групп и слушателей, в том числе нашу группу, частенько тут выступаем и сами ходим на концерты».
Мастерская бренда NUR Silver
Создать украшение своими руками — это не просто досуг, а почти медитация. В студии NUR Silver вы сможете выковать собственное кольцо или кулон из серебра: под руководством мастера, с настоящими инструментами, в атмосфере тишины и сосредоточенности. Прекрасный способ прочувствовать материал и забрать с собой что‑то действительно личное.
Веревочный парк «Секвойя»
Главный активный парк Екатеринбурга — особенно если вы соскучились по движению и высоте. Здесь можно пройтись по веревочным трассам разной сложности, полазать среди деревьев, и, самое главное, прокатиться на зиплайне прямо над зоопарком — с видом на капибар и других пушистиков. Подойдёт как для семейных выходных, так и для адреналиновых свиданий.
Также отметим: гончарную мастерскую NESPESHI, конно-спортивный клуб «Дубрава», Екатеринбургский планетарий.
Что посмотреть рядом с городом
Креативный кластер «Лето на заводе»
Креативный кластер на месте старого железоделательного завода. В теплое время тут проходят маркеты, концерты, мастер-классы и просто пикники. Рядом — живописные виды, горы и леса.
База отдыха с квадроциклами «Дебри»
Экстремальный отдых с уральским акцентом. Катание на квадроциклах, маршруты на целый день до оленьей фермы, чан с еловыми ветками и домики в стиле глэмпинга. Если хочется разрядки — вам сюда.
Загородный отель «Берег»
Глэмпинг и лакшери-отдых на природе. Летом — гидроскутеры и пикники у озера, зимой — катание на коньках. Отличный вариант для уединения на выходных.
Также отметим: Природный парк «Оленьи ручьи», Экоферма «Аркуда», ретрит-центр «Здрава дача».
Что привезти из Екатеринбурга
Книга рецептов Наины Ельциной и мерч Ельцин-центра
Подарки с екатеринбургским духом можно приобрести в магазине сувениров Ельцин-центра. В продаже — товары с ключевым концептом музея — «свобода», футболки с остроумными афоризмами Бориса Ельцина и Виктора Черномырдина и литература по новейшей российской истории. Советую купить «Рецепты Наины Иосифовны», они оставят теплое напоминание о локальной культуре.
Сысертский фарфор
Настоящая эстетика Урала, воплощенная в тонком фарфоре. Он сочетает в себе вековые традиции мастеров и современный дизайн. Многие процессы на местном производстве механизировались, но одно осталось неизменным — роспись до сих пор выполняется вручную.
Сушеные уральские ягоды
Вкусно, полезно и удобно помещается в багаж.
Значок с Шигирским идолом
Из Екатеринбурга возвращаемся с мини-копией древнейшей деревянной скульптуры в мире, найденной на Урале. Значок символизирует связь с историей, культурой и загадками цивилизаций.