От «Цирка» до Цоя: история московского метро в 25 картинах, фильмах и песнях

Ситуация изменилась в 1920-е. Практически сразу после взятия власти большевиками столицу перенесли из Петрограда в Москву. В город хлынули люди — население выросло вдвое за каких‑то десять лет. Уже в 1930-е Москва узнала, что такое пробки. 6 января 1931-го столица встала в прямом смысле слова: сильный снегопад парализовал транспортную систему. Переполненные трамваи и автобусы, извозчики, а также редкие автомобили застряли на дорогах. Десятки тысяч людей не попали на работу, студенты и преподаватели не пришли на лекции, а дети — на занятия в школе. Стало ясно, что метро для Москвы не роскошь, а необходимость. К стройке приступили с энтузиазмом, и первую линию запустили через четыре года — в 1935-м.