Чем заняться в Москве в июне: Пикник Афиши x Сбер, день рождения Underdog и еще 24 идеи

Вечеринки и фестивали
Пикник Афиши x Сбер
21 июня, парк «Коломенское», 6+
Один из главных фестивалей лета возвращается на культовую площадку. Весь год команда Пикника готовилась к этому событию и с нежностью собирала лайнап из артистов, чью музыку слушает сама.
Редакция «Афиши Daily» тоже не может дождаться, когда сможет расстелить плед на лужайке «Коломенского» и послушать веселых Cream Soda и атмосферных Uma2rman. Разобраться, чьего выступления редакция ждет больше, не так просто, ведь в лайнапе Mnogoznaal, воссоединившиеся Dopeclub, Петар Мартич, «Лауд», GONE.Fludd, «Моя Мишель» и, конечно, «Руки вверх».
Помимо музыкальной части на Пикнике Афиши x Сбера будут арт-инсталляции, образовательные лекции, дизайнерские мастер-классы и другие активности для взрослых и детей. Не забудьте заглянуть в корнер «Афиши Daily» и поучаствовать в пока еще секретной активности — кто знает, может, набредете на модников-усачей?
BUHAI&TANCUI
14 июня, Графит, 18+
Легендарная вечеринка десятых пройдет на новой летней площадке под открытым небом. Тема вечера — выпускной, поэтому самое время достать свои школьные наряды, пышные платья, блестящие костюмы и накинуть ленточку через плечо. Приглашенной звездой вечера станет Аня Ранетка.
Xyears
7-8 июня, ДК Кристалл, 18+
Легендарному объединению System108 исполняется 10 лет. За эти годы промокоманда выросла в целый продюсерский центр со своей философией и лейблом, а также сообщество, которое соединяет музыку, искусство и идеи. Среди известных проектов лейбла — «Диско-клуб», «База», «Фестик», «Крутояк». Поздравлять System108 будут Biicla, Lipelis, The Dawless, Moisei, Qarti, Julia Konor, Tapenight, Turbosh, Juravlove и Dominique Mara.
Monasterio Fest
13 июня, TBA, 18+
После громкого 12-летия Monasterio не собирается останавливаться и уже готовится к 19-часовому рейву. На главной сцене отыграет хардтехно-артист Rian Wood из Италии, ближе к рассвету на сцену выйдет MONK000 из Японии с первым сетом в России и SYN*K из Германии. Компанию им составят MSE, Julia, MRAC и Zaur Gapienko. Место проведения Monasterio Fest традиционно станет известно в день мероприятия.
La Virgen х Underdog
7 июня в La Virgen и 13–15 июня в Underdog, 18+
Два спота для сбора столичных усачей отмечают день рождения. Сначала трехлетие отпразднует La Virgen с большой гавайской вечеринкой во дворе в стиле «Белого лотоса» (гавайский ансамбль тоже будет!), а затем эстафету примет старший брат такерии — Underdog, которому исполняется пять лет. В честь этого бар планирует заполнить праздником весь двор. Праздник официально еще не анонсировали — за апдейтами следите в соцсетях баров.
Tribe
14 июня, Underdog/ДК «Кристалл», «Фабула», 18+
День рождения Underdog плавно перетечет в фестиваль Tribe, который соберет воедино представителей разных жанров. Темой года станет Dungeon Synth, а лайнап пока держится в секрете. Сначала вечеринка стартует в Underdog, затем с вечерней программой и гитарной сценой перейдет во двор ДК «Кристалл», а ночью с шумной вечеринкой в «Фабулу».
Turbosh
20 июня, ДК «Кристалл», 18+
Трио евроденсеров-электронщиков едет в Москву со специальной версией своего нового альбома «Неистовый». Музыканты обещают еще более крутые, но пока секретные фиты и хитовые (мемные) треки.
Sound Up Ultra
26 июня, «Суперметалл», 12+
Sound Up отметит юбилейный сезон с музыкой Брайса Десснера, гитариста The National, в исполнении двух квартетов солистов Opensound Orchestra. В этот вечер прозвучат сразу две программы. Первая — это эмоциональная «Impermanence/Disintegration», написанная после австралийских пожаров и пожара в Нотр-Даме, — тревожная, но обнадеживающая сюита для танца. Вторая часть — струнные пьесы и сольная виолончель: от минималистского «Aheym» про эмиграцию до кристально-чистой «Tuusula», вдохновленной северной природой, и мистической «Tenebre», где к струнным добавлены электроника и голос.
Ömankö Day
28 июння, ДК «Кристалл», 18+
Медиапортал Ömankö проведет большой фестиваль во дворе «Кристалла». В первую волну лайнапа попали Второй Ка, SALUKI (DJ Set), Biicla, Mirèle, SIMACHËV, Mark Schedrin и другие. Помимо выступлений на Ömankö Day будут представлены корнеры партнеров и товарищей: PIMS, Studio Slow, Surf Coffee, The Blueprint, .solutions, Zielinski & Rozen и других.
Стендапы
Дима Гаврилов думает вживую
3 и 17 июня, Standup Club на Трубной, 18+
Импровизационный подкаст Димы вновь выходит на сцену. 3 и 17 июня комик, как и всегда, будет делиться со зрителями мыслями обо всем на свете.
Стендап за 60 секунд
3, 17 и 24 июня, Standup Club на Трубной, 18+
Не просто стендап, а хаотичный комедийный баттл. На сцене нет ни времени на подготовку, ни ограничений, и у каждого комика всего одна минута, чтобы заставить зрителей смеяться. После этого начинается импровизация: участник остается на сцене и общается с ведущими, и каждый раз этот диалог заканчивается совершенно неожиданно.
Спектакли
Онегин
5, 6 июня, Театр на Таганке, 16+
Постановка, номинированная на восемь «Золотых масок». В его основе — канадский мюзикл Амиель Гладстон и Веда Хилле «Onegin», который режиссер Алексей Франдетти перевел обратно на русский, добавив оригинальный текст Пушкина и некоторые сцены.
«Солнце русской поэзии» теперь в грандиозном шоу бродячей труппы артистов в сопровождении инди-рока, электрогитары, масштабных танцевальных номеров и впечатляющих композиций, виниловых пластинок и маскарадных костюмов 19 века», — говорится в описании «Онегина».
«Гамлет»
7. 8 июня, Театр на Таганке, 16+
Новая версия «Гамлета» от режиссера Мурата Абулкатинова. Здесь герой Шекспира — не безумец, а романтик, жаждущий найти ответы на вечные вопросы. «А должен ли на самом деле Гамлет мстить? Что, если для него месть — не главное? Что тогда существует за пределами мести?» — размышляет постановщик.
Пигмалион
8 и 22 июня, Театр на Бронной. 18+
Переосмысленная пьеса Джорджа Бернарда Шоу в стенах Театра на Бронной. Главный герой — парень из Бирюлево, который решил прорваться в элиту Москва-Сити. Но, как водится, без сделки с потусторонним здесь никак. Режиссер — Сергей Кальварский, а в ролях — Григорий Верник, Никита Худяков, Анастасия Тереля и Александра Ребенок.
«Барахло»
13 июня, Практика, 18+
Больше года юные брусникинцы и Юрий Квятковский гуляли по рынкам в Измайлове, Ховрине и Новоподрезкове, слушали продавцов и коллекционеров, маргиналов и мажоров — и собрали из этих наблюдений спектакль. Так получилась постановка про вещи, а про таких разных людей и целую эпоху.
Звезды «Бенуа де ла Данс»
18 июня, Большой театр, 16+
На следующий день после вручения «балетного Оскара» — приза «Бенуа де ла Данс» — Большой театр вновь распахнет двери для гала-концерта с участием звезд мирового балета. На одной сцене соберутся топ-артисты Большого театра, Мариинского, Токио балета, Михайловского театра, Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Театра балета им. Леонида Якобсона.
Еда
«Мультикультура»
В гастробаре обновилось меню завтраков: в нем встретились традиции утренних блюд Израиля, Испании, Азербайджана и России. Среди новинок — юмурта с бараниной, шакшука с соусом из бочковых огурцов, сырники с сыром чанах, азербайджанское кюкю и другие позиции.
Öz kebab
Не успела Москва погрустить и соскучиться по закрывшемуся Öz kebab, как заведение переродилось на «Красном октябре» на Берсеневской, 14с8. Теперь оно представляет собой мангал-кафе у реки, где мясо тоже готовят исключительно на огне. Меню Öz kebab сократилось, но все хитовые позиции остались: чечевичный суп, хумус, мама-гануш, фисташковый тирамису и, конечно, кебабы.
«.Оригинал клуб»
В зеленом дворе старинного депо у станции метро «Курская» открывается музыкальное продолжение гастро-проекта «Оригинал». Интерьер в помещении минималистичный, с панорамным окном, которое выходит прямо на железную дорогу, а танцпол построен с перепадом высот, что создает эффект амфитеатра.
ERWIN.РекаМореОкеан
В ресторане Александра Раппопорта тоже все готовы к лету. В меню появились пончики с крабом и манго-айоли, буррата с лечо из узбекских томатов, сардины с антипасти и хариссой, тортилья с угрем и соусом унаги, кукси с северной креветкой и гаспачо с крабом и страчателлой. Из сладкого — профитроли с кремом Патисьер и клубничный гаспачо с ванильным мороженым.
И еще кое‑что
МИФ на книжном фестивале
4-7 июня, Красная площадь, 12+
В начале июня на Красной площади соберутся более 400 издательств со всей России. Фестиваль будет разделен на 15 тематических площадок, среди которых «Художественная литература», «Нон-фикшн», «Музейная линия», «Комиксы», «Антикварная и букинистическая книга» и другие.
В этом году впервые откроется отдельная сцена для поэзии, а у шатра художественной литературы МИФ пройдет празднование 20-летия издательства с дискуссиями и презентациями. 5 июня эксперты обсудят классику: переиздания, эстетика и коллекционная любовь к вечным текстам. 7 июня пройдет встреча с автором лунной антиутопии «Луна 84» Исламом Ханипаевым.
Beat Film Festival
6-15 июня, кинотеатры и площадки Москвы
Beat Film Festival возвращается в Москву с 23 остроумными документалками о культуре, моде, музыке, дизайне и кино. Откроет фестиваль фильм Вима Вендерса об Ансельме Кифере — главном художнике Германии прямо сейчас.
В программе также кино о Джанни Версаче и его гламурной империи, история Тома Брауна — гения мужского костюма, и свежий взгляд на культового фотографа Мартина Парра. Для поклонников кино покажут сразу три фильма о Дэвиде Линче и вдохновляющую историю глухой актрисы Марли Мэтлин.
Экскурсия «Преступный мир Царской Москвы. Дореволюционный true crime»
14 июня
Прогулка по центру Москвы, на которой историк Анна Гасанова расскажет о темном прошлом столицы. Она проведет группу по переулкам у Кремля, где сто лет назад орудовали убийцы, грабители и аферисты.
Здесь был ограблен первый банк в Империи, тут допрашивали самых опасных преступников, а неподалеку когда‑то действовали тюрьмы и камеры. «Почему люди шли на преступления? Какие истории до сих пор пугают архивистов? И как устроена была теневая сторона дореволюционной столицы?» — расскажет Гасанова.
A5 Motors Motoring. Гран-При Москвы
15 июня, Moscow Raceway
Первый этап главного мотогоночного шоу страны. Зрителей ждут пять захватывающих заездов, общение с гонщиками, прогулки по пит-лейн и стартовой прямой, экскурсии в боксы и сотни фото с гоночной техникой. Для большего комфорта подготовлена гибкая система билетов: от «Стандарта» до «Люкса» с личным менеджером и трансфером и премиум-услугами.
Постеры акрилом
21 июня, Дом Липы, 14+
Наивная детская графика — тренд 2025 года. На мастер-классе от Дома Липы гости смогут создать два стильных постера для интерьера без сложных техник — только яркие краски, немного фантазии и три часа творчества в хорошей компании.