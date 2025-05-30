Чем заняться в Москве в июне: Пикник Афиши x Сбер, день рождения Underdog и еще 24 идеи

Не просто стендап, а хаотичный комедийный баттл. На сцене нет ни времени на подготовку, ни ограничений, и у каждого комика всего одна минута, чтобы заставить зрителей смеяться. После этого начинается импровизация: участник остается на сцене и общается с ведущими, и каждый раз этот диалог заканчивается совершенно неожиданно.