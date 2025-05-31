Еду по России

Изучать церкви, гулять у Волги, слушать рок: гид по Ярославлю от местных

Сегодня в 07:00
Фото: Ivan_Varyukhin/Getty Images
В Ярославль каждый год приезжают толпы туристов, и неспроста: древний город на Волге отличается архитектурной эклектичностью и насыщенной культурной жизнью. Журналистка Женя Зайцева специально для «Афиши Daily» собрала путеводитель по главным местам любимой столицы Золотого кольца и взяла рекомендации у местных музыкантов, блогеров и режиссеров.

Объяснение в любви Ярославлю и несколько наставлений туристу

Женя Зайцева

Главный редактор и журналист медиапространства Strelka в Ярославле

«Я живу в Ярославле с рождения. Очень люблю и отлично знаю этот город, но все равно иногда нахожу в нем что‑то новое и удивительное: маленькие и, казалось бы, всеми забытые дворики и закоулки, необычные архитектурные элементы, еле видимый стрит-арт».

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© Из личного архива Жени Зайцевой
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© Из личного архива Жени Зайцевой
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© Из личного архива Жени Зайцевой
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© Из личного архива Жени Зайцевой
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© Из личного архива Жени Зайцевой
«Ярославль признан столицей Золотого кольца (здесь установлен его нулевой километр). Это город с очень ярким культурным кодом, богатой историей и удивительной природой».

«Город — родина первого русского драмтеатра и первой женщины, полетевшей в космос. Оставаться на ночь лучше в Кировском или Ленинском районах: ближе ко всей движухе. А где есть и пить, я расскажу чуть ниже. В теплое время года здесь весьма уютно, чисто и зелено, но туристический маршрут построить довольно сложно из‑за большого количества храмов, памятников и арт-объектов. Поэтому советую просто идти гулять, и прежде всего по историческому центру и набережной, вы точно не останетесь разочарованы. Горожане приветливы и дружелюбны, если что — подскажут».

«Летом в городе функционирует водный транспорт, обратите на это внимание. Прокатиться на речном трамвайчике до Толги — сплошное удовольствие».

«Кстати, ярославский ХК „Локомотив“ в этом году впервые забрал Кубок Гагарина, и это стало очень большим, даже легендарным событием для всех горожан. Если вы любитель хоккея, обязательно купите на память шарфик или кепку, это станет отличным напоминанием о днях в городе на Волге».

Что смотреть

Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

© -lvinst-/Getty Images

«Это культурно-архитектурный комплекс в центре города. Его здания, в частности Спасо-Преображенский собор, и экспозиции расскажут об истории всего Ярославского края лучше любого гида: можно увидеть старинные иконы, предметы быта, произведения искусства. По выходным здесь часто проводят открытые лекции и мастер-классы, например по каллиграфии или акварели».

Адрес
Богоявленская пл., 25
Сайт
Ярославский музей‑заповедник
Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
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Ярославский художественный музей

© Yarartmuseum/Wikimedia Commons

«Крупнейший музей искусств в российской провинции, он объединяет несколько зданий — памятников архитектуры и прогулочных зон. В коллекции картины Репина, Айвазовского, Левитана, Шишкина и других известных мастеров. С мая по октябрь на территории главного здания, Губернаторского дома, открыт сад, где можно гулять среди деревьев и разглядывать работы современных скульпторов».

Адрес
Волжская наб., 23
Сайт
Ярославский художественный музей
Ярославский художественный музей
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Театр им. Федора Волкова

© Ilia Blizniuk/Getty Images

«Первый общедоступный театр в России и один из центральных символов города. Если нет времени сходить на спектакль, советую вдохновиться его архитектурой: фасад здания украшен фигурной лепниной, барельефами, колоннами и скульптурами древнегреческих богов и муз».

Театрализованная аудиопрогулка «Волков.Голос»
Спектакль / май - июнь
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Театр им. Федора Волкова
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Адрес
пл. Волкова, 1
Сайт
Российский театр драмы имени Федора Волкова

Также отметим: церковь Ильи Пророка на Советской площади, церковь Рождества Христова, Успенский кафедральный собор, экскурсии по Ботаническому саду при ЯГПУ, где можно заказать экскурсию, Ярославский планетарий.

Где гулять

Набережная Волги и парк «Стрелка»

© Andrey Nikitin/Getty Images

«Базовый туристический маршрут. Вдоль набережной расположены кафе, скверы, сувенирные лавки и зоны для отдыха. Место отлично подойдет для прогулок, велопоездок (взять в аренду велосипед — дело двух минут) и пикников. А в парке „Стрелка“ в летний период включают фонтаны, проводят культурные ивенты и фестивали».

Парк на Стрелке
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Красный Перекоп

© «Текстиль»

«По-своему харизматичный район Ярославля. Если хочется исследовать индустриальное наследие города, познакомиться с фабричным укладом жизни, увидеть старейшее городское предприятие (Ярославскую большую мануфактуру) — вам сюда. Очень рекомендую побывать на аудиопрогулке от ребят из команды „Текстиль“».

Алексеевский сад

© Егор Журавлев
Артур Стажков

Документалист из Ярославля

«Уютное место рядом с главной улицей Ярославля, где весной и летом — сплошная благодать. Чаще всего здесь спокойно, но, бывает, тишину разбавляет молодежь с гитарой. Когда‑то прямо на этом месте располагалась церковь, но сегодня о ней напоминает только небольшая часовня в центре сквера. Скоро Алексеевский сад — в узких кругах его раньше называли „Лирикой“ — преобразится в арт-парк. Уверен, команда Unick сделает это место только лучше».

Также отметим: улицу Свободы, Демидовский сквер, дворик Казанского женского монастыря на Трефолева, для родителей с детьми — прогулки на Даманском, для ценителей андеграунда и трамваев — прогулки по Пятерке.

Где есть

Ресторан «Бирукка»

© «Бирукка»

«„Бирукка“ — так на санскрите звучит слово „медведь“, символ нашего города. Заведение предлагает гостям шикарный вид на первый российский театр, несколько десятков европейских блюд с акцентом на локальных продуктах и концептуальные коктейли. Официантов можно попросить рассказать о ресторане, и они проведут для вас экскурсию».

Адрес
пл. Волкова, 3
Сайт
«Бирукка»
Бирукка
Ресторан / пл. Волкова, 3
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Бургерная «8.38»

© @burgers_838

«Многие мои знакомые и друзья ходят обедать и ужинать именно в „8.38“. Это место любят за вкусные бургеры, сытные закуски, базовое пивное сопровождение и демократичность цен. Обязательно возьмите свекольный салат битрут и митболы со сливочным соусом».

Адрес
Свободы, 8/38
Сайт
«838»
8.38
Ресторан / Свободы, 8/38
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Бистро «Союз писателей»

© @souz_pisateley

«Уютное и самобытное место в центре города, расположенное в здании с многолетней историей, которое когда‑то служило точкой сбора российских писателей. В меню — завтраки из помпейской печи, кофе ручной обжарки и сыр собственного производства по итальянским рецептам. Ресторан богат фламандскими элями и локальными автохтонными винами».

Адрес
Терешковой, 5
Сайт
«Союз писателей»

Также отметим: завтраки в кофейне «Утро» и бистро Pobeda, обеды в ресторане азиатской кухни Noodle Market и баре «Разлука», ужины в ресторане «Агапа», гастробаре «Брюгге» и пабе с английской кухней «Полтора питбуля». Веганам рекомендуем «Овсянку» на Кирова.

Где пить кофе

Кофейня «Арабуста»

© @arabusta_yar

«Сытнейшие комбозавтраки, большой выбор напитков — от эспрессо до авторских латте, — улыбчивый персонал. Огромное пространство и зелень создают впечатление оранжереи или оазиса посреди города — то самое место, чтобы остановиться и выдохнуть».

Адрес
Кирова, 12б
VK-паблик
«Арабуста»

Кофейня Corner

© @corner.navolkova

«Кофейню ценят за простой, но эстетичный интерьер с высокими потолками, лучший дубайский чизкейк и искреннюю любовь к кофейной культуре. Внутри работает концептуальная цветочная Maison Cassiopée».

Адрес
Волкова, 2/4

Кофейня «Просто кофе»

© @prostocoffeeco
Ксения Дрозд

Фуд-блогер из Ярославля

«„Просто кофе“ — одна из известных кофеен в городе. Считается, что здесь самый качественный и вкусный кофе, большие очереди тому доказательство. Лично я фанат матчи, и тут она яркая и насыщенная. Кофейня небольшая, есть несколько столиков, но чаще люди берут кофе с собой. Обязательно взгляните на витрину с десертами: там есть потрясающая трубочка со сгущенкой и имбирный вупи со сливочно-апельсиновым кремом».

Адрес
Трефолева, 17

Также отметим: кофейни «Литера», «Кофе он твой» и Surf Coffee.

Где тусить

Бар «Папин гараж»

© Ксения Сульдина

«Местные называют этот бар просто „ПГ“. Легендарное место, которое функционирует сразу в нескольких режимах: бар, концертная площадка (ребята привозят топовых артистов со всей страны) и место встречи тусовочной части города. В меню — бургеры, салаты, супы и закуски, в барной карте можно найти пиво, коктейли и крепкое. Если хочется классно зависнуть с друзьями на всю ночь — велкам».

Саша Самойлов

Участник ярославских групп «Хохма» и «Испанский стыд»

«Прекрасное заведение, практически единственное, которое привозит в Ярославль замечательных и неизвестных музыкантов. В „Папином гараже“ состоялся наш самый важный концерт, там до сих пор ошиваются все мои друзья и проводят замечательные джемы, все — от персонала до посетителей — улыбаются и озаряются, когда там оказываюсь».

Адрес
Победы, 38/27
Сайт бара
«Папин гараж»
Папин гараж
Клуб
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«ООО Панк»

© «ООО Панк»

«Двери „Панка“ всегда открыты для тех, кто готов веселиться, общаться и слушать качественную музыку. Каждого странствующего здесь накормят вкусным борщом или пельменями (сделаны вручную) и нальют водочки на дорожку. Сам проект посвящен культуре рейва, а главные его вдохновители — Any Act, Cream Soda, Arkadich, RLGN, „Лучший друг“, Easy Fresh и другие».

Cream Soda

Электронная музыкальная группа из Ярославля

«Это место было мечтой Димы Новы о семейном ресторане и баре, которое наши друзья вместе с его мамой воплотили в реальность, и получилось очень круто! Тут происходят спонтанные дикие вечеринки под мухой от „Ствола“, эксклюзивные просмотры и перформансы. Днем место угощает легендарным сумасшедше-вкусным борщом и пельменями по семейному рецепту, которыми мама Оля всегда угощала всех друзей и гостей Димы и Ромы в Диево-Городищах! Мы думаем, это свежее и очень бескомпромиссное место для Ярославля, название говорит за себя. Там также можно посмотреть на коллекцию картин Димы, его друзей и ярославских художников. Внутри очень уютно и светло, а ночью атмосферно и громко! Это второй дом Cream Soda и „Ствола“ в Ярославле, обязательно к посещению!»

Адрес
Республиканская, 61а
Телеграм-канал
«ООО Панк»

Бары Magnum

© ©magnum_beerbar

«В Ярославле два таких бара, и каждый из них заряжен уникальной атмосферой. Если хочется не только попить пива, но и оторваться на внезапной вечеринке местных диджеев, то вам в бар на Кирова, самую тусовочную улицу города. За приятными и уютными встречами — на летку бара на Ушинского».

Адреса
Кирова, 10; Ушинского, 16б

Паб Little Green

© ©littlegreen_pub
Bird Bone

Эмо-группа из Ярославля

«Один из лучших пабов города. Отличный выбор пива на любой вкус, классные закуски и дружелюбные бармены. Маленький и уютный — как сам Ярославль».

Адрес
Ушинского, 30
Сайт
Little Green Pub

Также отметим: бар «Китайский летчик Джао Да»

Где развлекаться

Яхт-клуб «Сила ветра»

© «Сила ветра»

«Спокойные и романтичные прогулки под парусом или азартные гонки на яхтах с командой — решать только вам. В первом случае получите волшебные закаты и безграничный релакс, а во втором — незабываемый экстрим и ценный опыт».

Адрес
Тверицкая наб., 82а
Сайт
«Сила ветра»

Арт-центр Unick

© Unick

«Творческое пространство, расположенное в здании 1903 года, под одной крышей которого сосуществуют кофейня (чуть ли не с лучшим кофе, кстати), магазины винтажной посуды и домашнего декора, граффити-шоп, студия тату и школа диджеинга. Здесь часто проводятся лекции о кино, фестивали и ярмарки. Советую прийти и насладиться напитками и мастерскими локальных художников».

Адрес
Салтыкова-Щедрина, 3
Телеграм-канал
Unick

Гончарная мастерская Textura

© @texturaceramica

«Внутри Textura много растений, светлые стены и мебель из дерева — настоящее место силы и вдохновения. Там проводят мастер-классы по ручной лепке и гончарному мастерству и никого не оставляют без внимания и помощи. Сюда можно также прийти с детьми или с парой на свидание».

Адрес
Свободы, 52
Сайт
Textura

Также отметим: банный комплекс на воде «Пароход», бильярдный клуб TiJohn, спортивный комплекс «Ярбатут», аквапарк «Тропический берег», Ярославский зоопарк.

Театрализованный бранч у «Пивовара»
Спектакль / май - август
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Что посмотреть за городом

Глэмпинг «Остров»

© «Остров»

«На данный момент „Остров“ восстанавливают после пожара, но я уверена, что уже в июне он будет ждать первых гостей. Здесь можно будет жить в палатках или оборудованных сферах, кататься на сапах и вейкборде, заниматься йогой, смотреть фильмы в кинотеатре, париться в бане. Летом ребята привозят самых разных музыкантов. Имеется переправа через реку».

Адрес
Некрасовский р-н, сельское поселение Красный Профинтерн, Ульковский остров
Сайт
«Остров»

Село Вятское

© YuryPetukhov/Getty Images

«В самую красивую деревню страны, которая находится в 30 км от Ярославля, едут за особой атмосферой старины, традиционной русской архитектурой, невероятно красивой природой и солеными огурцами. В Вятском проживает всего 843 человека, но здесь есть 15 музеев, несколько ресторанов и гостиниц, спа-комплекс и десятки арт-объектов».

Свято-Введенский Толгский женский монастырь

© NataliaNaberezhnaia/Getty Images

«Монастырь известен своей разноплановой архитектурой, Толгской иконой Божией Матери, которая считается чудотворной, а также кедровой рощей и небольшим лебединым озером. Место привлекает паломников и туристов, желающих насладиться духовной атмосферой и историей. Очень рекомендую добираться до Толги именно на речном трамвайчике, чтобы посмотреть на живописную Волгу и окружающие ее виды».

Адрес
пос. Толга, 1
Сайт
Свято-Введенский Толгский женский монастырь

Также отметим: кофейня Black Coffee в Туношне, Рыбинское море (водохранилище).

Что привезти из Ярославля

Мерч хоккейного клуба «Локомотив»

«21 мая „Локомотив“ впервые стал обладателем Кубка Гагарина, победив челябинский „Трактор“. Это легендарное событие для всего города и каждой ярославской души. Шарф известного клуба или медвежонок в красном джерси станет отличным сувениром и напоминанием о величии столицы Золотого кольца».

Адрес
Гагарина, 15, стр. 2, магазин атрибутики

Украшения Omut

«Бренд бунтарских украшений из металла, покоривший сердца не только ярославцев, но и российских селеб. Визитная карточка Omut — массивность, брутальность и ироничное отношение к моде. В ассортименте найдутся чокеры, серьги, кулоны, кольца и даже платья из цепей. В Ярославле за украшениями заходите в магазин цветов Flo».

Адрес
Свободы, 34а
VK-паблик
Flo

Шоколад от дома Sobranie

«Когда‑то давно ярославская фабрика „Бельфор“, основанная предпринимателем Кузнецовым, прославила местные сладости в Европе. Сегодня преемником предприятия является шоколадный дом Sobranie, который производит всеми узнаваемые сладости Bucheron, „Яр“ и Sobranie. Фирменный шоколад, а еще кофе и чай можно купить в магазине в центре города».

Адрес
Депутатская, 5
Сайт
«Бельфор»
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