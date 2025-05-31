Изучать церкви, гулять у Волги, слушать рок: гид по Ярославлю от местных

«Это место было мечтой Димы Новы о семейном ресторане и баре, которое наши друзья вместе с его мамой воплотили в реальность, и получилось очень круто! Тут происходят спонтанные дикие вечеринки под мухой от „Ствола“, эксклюзивные просмотры и перформансы. Днем место угощает легендарным сумасшедше-вкусным борщом и пельменями по семейному рецепту, которыми мама Оля всегда угощала всех друзей и гостей Димы и Ромы в Диево-Городищах! Мы думаем, это свежее и очень бескомпромиссное место для Ярославля, название говорит за себя. Там также можно посмотреть на коллекцию картин Димы, его друзей и ярославских художников. Внутри очень уютно и светло, а ночью атмосферно и громко! Это второй дом Cream Soda и „Ствола“ в Ярославле, обязательно к посещению!»